Trong trận đấu lần này đội bóng Anh sẽ chạm trán với CHDC Congo vào lúc 23H ngày 1/7/2026 trên sân Stadion An der Alten Forsterei. Lượt trận lần này liệu Tam Sư có ghi được chiến thắng về cho mình hay không? Chúng ta hãy xem qua tin tức kèo trận Anh vs CHDC Congo chính xác nhất dưới đây.

Trận đấu : Anh vs CHDC Congo

Thời gian: 23H ngày 1/7/2026

Lượt trận: vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Anh vs CHDC Congo mới nhất ra sao?

Chúng ta hãy tiến hành soi kèo trực tuyến Anh vs CHDC Congo tại kèo nhà cái dưới đây. Say đây chúng tôi xin chia sẻ cho anh em bảng tỷ lệ cược xanh chín nhất.

Kèo châu á Anh vs CHDC Congo

Anh giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Dù CHDC Congo thi đấu đầy quyết tâm, sự chênh lệch về chất lượng đội hình vẫn rất rõ ràng. Anh sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao như Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Phil Foden. Với hàng công hiệu quả cùng kinh nghiệm ở các trận đấu loại trực tiếp, Tam Sư đủ khả năng tạo ra chiến thắng cách biệt.

=> Chọn: Anh -1.5

Kèo tài xỉu Anh vs CHDC Congo

Anh ghi 6 bàn sau 3 trận vòng bảng, trong khi CHDC Congo cũng có 5 pha lập công và ghi bàn trong cả ba trận. Đại diện châu Phi thường chơi khá cởi mở và sẵn sàng đẩy cao đội hình khi bị dẫn trước. Điều này có thể tạo thêm khoảng trống cho hàng công của Tam Sư khai thác.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Anh vs CHDC Congo

Anh và CHDC Congo sẽ bước vào màn so tài tại sân vận động Mercedes-Benz để cạnh tranh tấm vé góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026. Xét trên tương quan lực lượng, kinh nghiệm và phong độ, Tam Sư được đánh giá vượt trội so với đại diện châu Phi. Nếu thi đấu đúng sức, đoàn quân của Thomas Tuchel nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành chiến thắng thuyết phục.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 3 – 0 (Chọn cửa Anh)

– Kèo thẻ phạt: Chọn tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Anh vs CHDC Congo

Anh khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng L sau khi đánh bại Panama và Croatia, đồng thời chia điểm với Ghana. Đội bóng của Thomas Tuchel duy trì phong độ ổn định ở cả ba trận đấu và cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát thế trận. Tiền vệ Declan Rice, người vắng mặt trong chiến thắng trước Panama vì chấn thương nhẹ. Trong khi đó, Marcus Rashford nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng bên hành lang cánh trái sau màn trình diễn tích cực ở lượt trận cuối. Thông tin đáng chú ý từ link sbo, Tam Sư đang sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trung bình 2,04 mỗi trận tại World Cup 2026, cho thấy hàng công của họ vẫn còn nhiều tiềm năng để bùng nổ hơn nữa.

Ở phía bên kia, CHDC Congo giành quyền vào vòng 32 đội sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Uzbekistan. Đoàn quân của HLV Sébastien Desabre gây ấn tượng bằng lối chơi kỷ luật, khả năng chuyển trạng thái nhanh và tinh thần thi đấu bền bỉ. Tiền đạo Yoane Wissa đang là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công khi đã ghi 3 bàn tại giải đấu. Trong khi đội bóng châu Phi không ghi nhận trường hợp chấn thương đáng tiếc nào trước cuộc đối đầu với Anh. Tuy nhiên, trước một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Tam Sư, CHDC Congo sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất kể từ đầu giải.

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Lịch sử chạm trán của hai đội

Cả hai đội bóng chưa lần nào gặp mặt nhau trên sân cỏ.

Đội hình ra sân

ĐT Anh: Pickford, O’Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Rashford, Guehi, Konsa, Spence.

Pickford, O’Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Rashford, Guehi, Konsa, Spence. ĐT CHDC Congo: M’Pasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Wissa, Bakambu, Moutoussamy, Sadiki, Mbuku.

Tình hình chấn thương

Đội Pháp: Declan Rice sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Declan Rice sẽ vắng mặt vì chấn thương. Đội CHDC Congo: Không ghi nhận trường hợp chấn thương.

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