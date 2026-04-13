Vòng tứ kết Champions League 2025/26 hội tụ những anh tài xuất sắc nhất châu Âu. Để anh em không bỏ lỡ cơ hội chiến thắng, bài viết này sẽ cập nhật tỷ lệ kèo Cup C1 2025/26 vòng tứ kết lượt về từ Sbobet. Cùng tìm hiểu ngay phân tích chi tiết nhất dưới đây.

Tổng quan vòng tứ kết Cup C1 2025/26 lượt về

Vòng tứ kết Champions League 2025/26 đang chứng kiến những màn long tranh hổ đấu của 8 anh hào xuất sắc nhất châu lục. Với những cặp đối đầu “kinh điển” như Real Madrid vs Bayern Munich, đại chiến Liverpool vs PSG hay cuộc nội chiến La Liga giữa Barcelona và Atletico Madrid, giải đấu năm nay thực sự là bữa tiệc bóng đá đỉnh cao.

Lịch thi đấu

Vòng tứ kết Champions League 2025/26 đang bước vào giai đoạn quyết định với các trận lượt về rực lửa diễn ra trong hai ngày 15/04 và 16/04/2026.

Tâm điểm của lịch thi đấu tuần này là cuộc tái đấu giữa Bayern Munich và Real Madrid tại Allianz Arena, cùng màn ngược dòng đầy thử thách của Liverpool trước PSG trên sân Anfield. Với khung giờ thi đấu quen thuộc, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những cuộc đối đầu sinh tử để xác định 4 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết.

Thông tin đáng chú ý vòng tứ kết Cup C1 lượt về

Sức mạnh của PSG & Bayern: Cả hai đội bóng này đang cho thấy bản lĩnh của ứng cử viên vô địch khi đánh bại những đối thủ sừng sỏ nhất ngay trên sân khách.

Cả hai đội bóng này đang cho thấy bản lĩnh của ứng cử viên vô địch khi đánh bại những đối thủ sừng sỏ nhất ngay trên sân khách. Nỗi thất vọng từ các “Gã khổng lồ” : Real Madrid và Barcelona đồng loạt thất bại tại sân nhà, đẩy bóng đá Tây Ban Nha vào thế khó.

: Real Madrid và Barcelona đồng loạt thất bại tại sân nhà, đẩy bóng đá Tây Ban Nha vào thế khó. Ngôi sao tỏa sáng: Julian Alvarez (Atletico Madrid) tiếp tục phong độ hủy diệt với bàn thắng quan trọng, trong khi hàng thủ Arsenal cho thấy sự lỳ lợm đáng nể.

Soi kèo Cup C1 2025/26 vòng tứ kết lượt về chính xác

Vòng tứ kết Champions League 2025/26 đang tiến tới những giờ phút định đoạt với loạt trận lượt về đầy kịch tính diễn ra vào ngày 15/04 và 16/04. Sau những kết quả bất ngờ ở lượt đi, mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn vào khả năng ngược dòng của các “ông lớn” như Real Madrid hay Liverpool. Để giúp anh em nắm bắt cơ hội, bài viết sau đây sẽ cung cấp những nhận định chuyên sâu.

Soi kèo Liverpool vs PSG 2H ngày 15/4/2026

Trận lượt về giữa Liverpool vs PSG vào lúc 02:00 ngày 15/04/2026 tại Anfield đang là tâm điểm của mọi bảng kèo. Khi The Kop bị dồn vào thế chân tường sau thất bại 0-2 ở lượt đi. Với điểm tựa sân nhà cùng tinh thần “không còn gì để mất”, Liverpool hứa hẹn sẽ tạo ra một thế trận tấn công rực lửa. Trong khi PSG chắc chắn sẽ tận dụng những sơ hở để tung đòn kết liễu. Nhận định trận đấu giữa Liverpool vs PSG ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Liverpool vs PSG

Trận : Liverpool vs PSG

: Liverpool vs PSG Thời gian : 2H ngày 15/4/2026

: 2H ngày 15/4/2026 Sân thi đấu: Anfield

Liverpool bước vào trận lượt về tứ kết Champions League với áp lực rất lớn khi phải san lấp khoảng cách hai bàn sau thất bại 0-2 trước PSG ở lượt đi. Trận thua tại Paris cũng đánh dấu lần thứ ba liên tiếp đoàn quân của HLV Arne Slot trắng tay trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 trước Fulham cuối tuần qua phần nào giúp đội bóng thành phố cảng lấy lại sự tự tin. Muốn giành vé đi tiếp, Liverpool buộc phải thắng với cách biệt ít nhất hai bàn. Tuy nhiên, Anfield vẫn là điểm tựa đáng tin cậy, nơi Liverpool đã thắng tới 16/20 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu. Và màn lội ngược dòng kinh điển trước Barcelona mùa 2018/19 vẫn tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, PSG đang nắm trong tay lợi thế lớn sau chiến thắng ở lượt đi. Đại diện nước Pháp còn có lợi thế về thể lực khi được nghỉ cuối tuần, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách này. Phong độ của nhà đương kim vô địch cũng rất ấn tượng khi duy trì chuỗi trận bất bại ở các vòng knock-out gần đây, đồng thời thường xuyên có kết quả tích cực trước các đại diện đến từ Anh. Khả năng ghi bàn ổn định, đặc biệt trong hiệp một, giúp PSG nhiều lần sớm vươn lên dẫn trước và dễ dàng kiểm soát thế trận.

Cách soi kèo nhà cái Liverpool vs PSG

Dưới đây là những phân tích tỷ lệ kèo châu Á, kèo tài xỉu và biến động nhà cái Liverpool vs PSG. Điều này giúp anh em đưa ra quyết định chính xác nhất cho cuộc đối đầu sinh tử này.

Liverpool thắng kèo đồng banh: Dữ liệu nghiêng nhẹ về Liverpool khi họ được chơi tại Anfield. Cụ thể, Liverpool thắng 16/20 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu, đạt tỷ lệ thắng 80%.

Dữ liệu nghiêng nhẹ về Liverpool khi họ được chơi tại Anfield. Cụ thể, Liverpool thắng 16/20 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu, đạt tỷ lệ thắng 80%. Tài 3 trái: 4/5 trận gần nhất của Liverpool có từ 3 bàn trở lên. PSG có trung bình 2.1 bàn/trận tại Champions League mùa này.

4/5 trận gần nhất của Liverpool có từ 3 bàn trở lên. PSG có trung bình 2.1 bàn/trận tại Champions League mùa này. Liverpool thắng: Liverpool thắng sân nhà khi có ~65% trong 20 trận gần nhất tại châu Âu. Ngược lại PSG thắng sân khách tại C1 với 50%.

Dự đoán tỷ số Liverpool vs PSG

Những đêm Champions League tại Anfield luôn tiềm ẩn bất ngờ, nhưng thực tế là PSG từng đánh bại Liverpool ngay tại “pháo đài” này ở mùa trước. Hiện tại họ cũng đang vượt trội về thể lực lẫn phong độ.

Với những gì đang thể hiện, thật khó để hình dung một kịch bản khác ngoài việc đội bóng nước Pháp giành vé vào bán kết. Trong khi đó, đây có thể sẽ là lần cuối cùng những trụ cột như Salah, Andrew Robertson, thậm chí cả HLV Slot cùng Liverpool chinh chiến tại đấu trường châu Âu trong giai đoạn này.

Liverpool 2 – 1 PSG

Soi kèo Atletico Madrid vs Barca 2H ngày 15/4/2026

Cuộc tái đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona vào lúc 02:00 ngày 15/04/2026 đang thu hút mọi sự chú ý khi đại diện Madrid nắm lợi thế cực lớn sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi. Trong khi Barca buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ tại Riyadh Air Metropolitano. Tìm hiểu ngay những nhận định kèo trận Atletico Madrid vs Barca tối nay.

Thông tin chung trận Atletico Madrid vs Barca

Trận: Atletico Madrid vs Barca

Atletico Madrid vs Barca Thời gian: 2H ngày 15/4/2026

2H ngày 15/4/2026 Sân thi đấu: Cívitas Metropolitano

Vào ngày 15/4/2026, tâm điểm của người hâm mộ bóng đá toàn cầu sẽ đổ dồn về sân Riyadh Air Metropolitano tại Madrid. Hai đội bước vào trận đấu với những mục tiêu trái ngược, Atletico khao khát phục hận sau những kết quả không như ý trước đó. Trong khi Barcelona hướng đến việc khẳng định lại vị thế tại châu Âu sau cú sảy chân ở lượt đi.

Dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone, Atletico Madrid luôn nổi bật với lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ mỗi khi thi đấu trên sân nhà. Ở chiều ngược lại, Barca của Hansi Flick lại thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng cùng phong độ ổn định. Sự đối lập về chiến thuật cùng áp lực tâm lý khiến cuộc chạm trán này trở thành một trong những trận cầu đáng chờ đợi nhất mùa giải.

Các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội càng làm tăng thêm sự khó lường. Đáng chú ý, Barcelona đang sở hữu thống kê tấn công ấn tượng với trung bình 10,2 quả phạt góc mỗi trận trong 5 trận gần nhất. Đây chính là con số đủ để gây sức ép lớn lên hệ thống phòng ngự vốn nổi tiếng chắc chắn của Atletico.

Cách soi kèo nhà cái Atletico Madrid vs Barca

Hãy cùng phân tích các thông số đối đầu, biến động tỷ lệ kèo châu Á và kèo Tài/Xỉu Atletico Madrid vs Barca. Từ đó tìm ra phương án đầu tư an toàn và hiệu quả nhất cho trận “nội chiến” La Liga tại đấu trường châu Âu này.

Atletico Madrid thắng kèo chấp 0.5/1 trái: Đội bóng của Hansi Flick đang duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định với trung bình 2+ bàn/trận trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Atletico Madri thắng 7/10 trận sân nhà gần nhất, đồng thời sở hữu hàng thủ rất kỷ luật.

Đội bóng của Hansi Flick đang duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định với trung bình 2+ bàn/trận trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Atletico Madri thắng 7/10 trận sân nhà gần nhất, đồng thời sở hữu hàng thủ rất kỷ luật. Xỉu 3.5 trái : Dù Barcelona có hàng công mạnh, nhưng Atletico thường kéo trận đấu về thế chặt chẽ. Khi 5/7 trận gần nhất của Atletico về Xỉu.

: Dù Barcelona có hàng công mạnh, nhưng Atletico thường kéo trận đấu về thế chặt chẽ. Khi 5/7 trận gần nhất của Atletico về Xỉu. Hòa: Barcelona có thể kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Atletico rất nguy hiểm trong phản công và có thể giữ lại ít nhất 1 điểm.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid vs Barca

Dù hình ảnh một Atletico Madrid phòng ngự thép như trước không còn xuất hiện thường xuyên. Nhưng dưới thời Diego Simeone, họ vẫn rất biết cách đáp trả đối thủ bằng lối chơi thực dụng quen thuộc. Đặc biệt khi sở hữu lực lượng sung sức và được nghỉ ngơi đầy đủ.

Barcelona chắc chắn có thể tìm được bàn thắng nếu duy trì thế trận cân bằng 11 đấu 11. Nhưng Atletico Madrid cũng đủ khả năng tung ra những đòn phản công sắc bén trên sân nhà, qua đó nuôi hy vọng giành tấm vé vào bán kết mà họ đã chờ đợi bấy lâu.

Atletico Madrid 1 – 1 Barca

Soi kèo Bayern vs Real Madrid 2H ngày 16/4/2026

Đại chiến giữa Bayern Munich vs Real Madrid chính là trận “chung kết sớm” đang khiến cả châu Âu nín thở. Với lợi thế thắng 2-1 sau lượt đi ngay tại Bernabeu, “Hùm xám” xứ Bavaria đang nắm quyền tự quyết khi trở về thánh địa Allianz Arena.

Thông tin chung trận Bayern vs Real Madrid

Trận: Bayern vs Real Madrid

Bayern vs Real Madrid Thời gian : 2H ngày 16/4/2026

: 2H ngày 16/4/2026 Sân thi đấu: Allianz Arena

Real Madrid buộc phải ghi ít nhất một bàn để cân bằng tổng tỷ số. Đồng thời cần thêm bàn thắng nếu muốn lật ngược tình thế sau khi để thua trong một trận đấu mà Bayern đã tận dụng rất tốt các cơ hội. Dù thất bại 1-2, màn trình diễn kiên cường ở lượt đi vẫn mang lại hy vọng cho đại diện Tây Ban Nha rằng cánh cửa đi tiếp chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, làm khách tại Allianz Arena chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng.

Về phía Bayern Munich, họ đang sở hữu những con số rất ấn tượng tại đấu trường này. Trong 10 trận gần nhất, “Hùm xám” ghi tổng cộng 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 10 lần, đạt hiệu suất trung bình 1 bàn ghi được và 1 bàn thua mỗi trận. Đồng thời có nhiều trận giữ sạch lưới, cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ.

Trong khi đó, Real Madrid cũng duy trì hiệu suất ghi bàn đáng chú ý với 22 bàn sau 10 trận, trung bình 2,2 bàn/trận. Tuy nhiên, hàng thủ của họ chưa thực sự chắc chắn khi để thủng lưới 15 bàn, tương đương 1,5 bàn/trận, và chỉ giữ sạch lưới 2 lần trong chuỗi trận này. Điều đó cho thấy họ mạnh ở khâu tấn công nhưng vẫn tồn tại những khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Cách soi kèo nhà cái Bayern vs Real Madrid

Sau đây sẽ phân tích chi tiết các biến động tỷ lệ kèo nhà cái Bayern vs Real Madrid từ Sbobet bóng đá. Nhận định khả năng ngược dòng của “Kền kền trắng” và đưa ra những lựa chọn tối ưu nhất.

Real Madrid thắng kèo chấp 1 trái: Thống kê cho thấy Bayern thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất tại Champions League, đồng thời ghi trung bình 2.5 bàn/trận tại đây. Tuy nhiên, Real Madrid không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng Hoàng gia ghi 22 bàn trong 10 trận gần nhất (trung bình 2.2 bàn/trận).

Thống kê cho thấy Bayern thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất tại Champions League, đồng thời ghi trung bình 2.5 bàn/trận tại đây. Tuy nhiên, Real Madrid không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng Hoàng gia ghi 22 bàn trong 10 trận gần nhất (trung bình 2.2 bàn/trận). Tài 3.5/4 trái : Đây là mức tài xỉu rất cao, nhưng hoàn toàn có cơ sở dựa trên dữ liệu từ Sbobet. Minh chứng là 7/10 trận gần nhất của Bayern nổ Tài. Ngược lại Real Madrid có 8/10 trận gần đây xuất hiện từ 3 bàn trở lên.

: Đây là mức tài xỉu rất cao, nhưng hoàn toàn có cơ sở dựa trên dữ liệu từ Sbobet. Minh chứng là 7/10 trận gần nhất của Bayern nổ Tài. Ngược lại Real Madrid có 8/10 trận gần đây xuất hiện từ 3 bàn trở lên. Bayern Munich thắng: Bayern thắng sân nhà khoảng 70% trong 10 trận gần nhất. Trong khi Real Madrid thắng sân khách khoảng 50%. Hùm Xám có lợi thế sân bãi, tâm lý dẫn trước và phong độ ổn định hơn. Trong khi đó, Real dù bản lĩnh nhưng hàng thủ để thủng lưới 15 bàn/10 trận là điểm yếu đáng lo.

Dự đoán tỷ số Bayern vs Real Madrid

Với thế trận buộc phải dâng cao của Real Madrid để tìm bàn gỡ, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ dễ lộ khoảng trống trước khả năng phản công sắc bén của Bayern Munich trên sân Allianz Arena.

Bayern có lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và tâm lý thoải mái hơn, trong khi Real Madrid dù bản lĩnh nhưng hàng thủ chưa thực sự chắc chắn. Vì vậy, kịch bản đôi bên cùng ghi bàn là rất dễ xảy ra.

Bayern 3 – 2 Real Madrid

Với những phân tích kèo Cup C1 2025/26 vòng tứ kết lượt về tại Sbobet, hy vọng anh em đã có lựa chọn chắc ăn cho các trận cầu đỉnh cao sắp tới. Hãy soi kèo kỹ, quản lý vốn khôn ngoan và chúc anh em gặt hái lợi nhuận lớn cùng vòng tứ kết Cúp C1 năm nay!