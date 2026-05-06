Serie A 2025/26 đã bước vào vòng 36 với những cuộc đối đầu rực lửa quyết định ngôi vương và tấm vé dự Cúp Châu Âu. Cùng SBOBET phân tích kèo Serie A 2025/26 vòng 36 để đưa ra lựa chọn đầu tư sáng giá nhất.

Tổng quan vòng 36 Serie A 2025/26 tối nay

Dù Inter Milan đã sớm lên ngôi vô địch, vòng 36 vẫn cực kỳ rực lửa với cuộc đua top 4 giữa Napoli, AC Milan và Juventus. Tâm điểm là màn đại chiến AC Milan vs Atalanta và chuyến làm khách của tân vương tại sân Lazio. Trong khi đó, nhóm cuối bảng đang tử chiến để tránh suất xuống hạng cuối cùng sau khi Verona và Pisa đã chính thức chia tay giải đấu. Một vòng đấu hứa hẹn nhiều kịch tính và những toan tính chiến thuật đỉnh cao.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 36 Serie A mùa giải 2025/26 sẽ diễn ra đồng loạt vào ngày 10/5, đánh dấu giai đoạn nước rút của mùa giải với nhiều cặp đấu đáng chú ý. Dù cuộc đua vô địch đã sớm ngã ngũ khi Inter Milan đăng quang trước 3 vòng, các trận đấu còn lại vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến giành vé châu Âu cũng như trụ hạng.

Thông tin đáng chú ý vòng 36 Serie A

Inter chính thức đăng quang Scudetto lần thứ 21 khi mùa giải còn 3 vòng, tạo khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi.

Các vị trí dự Champions League vẫn chưa ngã ngũ khi Napoli, AC Milan, Juventus và Roma cạnh tranh sát sao về điểm số.

Từ vị trí thứ 5 đến 8 (Roma, Como, Atalanta, Lazio) vẫn còn cơ hội hoán đổi thứ hạng, khiến các trận đấu vòng 36 mang ý nghĩa quyết định.

Các đội nhóm cuối bảng như Cagliari, Genoa hay Torino vẫn chưa chắc chắn an toàn, trong khi một số đội đã xuống hạng sớm.

Inter Milan sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 82 bàn thắng và nằm trong nhóm có nhiều trận giữ sạch lưới nhất mùa.

Lautaro Martínez là chân sút nổi bật nhất mùa với 16 bàn, góp công lớn vào chức vô địch.

Soi kèo Serie A 2025/26 vòng 36 tối nay

Phân tích kèo Serie A 2025/26 vòng 36 tập trung vào những trận đấu mang tính bước ngoặt ở giai đoạn cuối mùa. Khi cuộc đua vô địch đã ngã ngũ, tâm điểm sẽ dồn vào cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng, nơi từng điểm số đều có thể thay đổi cục diện. Đây cũng là thời điểm các đội bóng bộc lộ rõ phong độ và động lực thi đấu, mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn cho giới đầu tư kèo tại https://198.252.107.223/ .

Bắt trọn mọi pha bóng, bùng nổ cảm xúc cùng Sbobet

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Soi kèo Lazio vs Inter Milan 23H ngày 9/5/2026

Trận Lazio vs Inter Milan lúc 23h ngày 9/5/2026 (vòng 36 Serie A) hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội bước vào với mục tiêu khác nhau. Inter thi đấu thoải mái sau khi vô địch sớm, trong khi Lazio vẫn cần điểm để cạnh tranh thứ hạng. Tham khảo ngay soi kèo bóng đá Lazio vs Inter Milan chính xác nhất.

Thông tin chung trận Lazio vs Inter Milan

Trận : Lazio vs Inter Milan

: Lazio vs Inter Milan Thời gian : 23H ngày 9/5/2026

: 23H ngày 9/5/2026 Sân thi đấu: Stadio Olimpico

Lazio đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng nhất kể từ năm 2015, với số điểm kém xa so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, họ vừa có màn ngược dòng thắng Cremonese 2-1 để nối dài chuỗi 3 trận bất bại. Đáng chú ý, Lazio thắng tới 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất 2,13 điểm/trận.

Trong khi đó, Inter Milan đã chính thức giành Scudetto thứ 21 sau chiến thắng 2-0 trước Parma. Nerazzurri đang hướng tới cú đúp danh hiệu giống mùa 2009/10, thời điểm họ cũng vô địch Champions League. Phong độ của Inter rất ấn tượng khi bất bại 8 trận gần đây (thắng 5, hòa 3) và ghi ít nhất 2 bàn trong 6 trận liên tiếp.

Cả hai đội hiện không có thêm ca chấn thương đáng kể, tuy nhiên khả năng cao các HLV sẽ xoay tua đội hình nhằm giữ sức cho giai đoạn cuối mùa.

Cách soi kèo nhà cái Lazio vs Inter Milan

Bản kèo trận Lazio vs Inter Milan phản ánh sự chênh lệch nhất định về phong độ và vị thế giữa hai đội. Dù Inter được đánh giá nhỉnh hơn, việc đã sớm vô địch có thể ảnh hưởng đến động lực thi đấu. Trong khi Lazio vẫn còn mục tiêu rõ ràng, khiến kèo đấu trở nên khó lường hơn thường lệ.

Lazio thắng chấp -0.5/1 trái: Inter Milan đã vô địch sớm và nhiều khả năng xoay tua đội hình. Ngược lại, Lazio thắng 5 trận gần nhất, đạt trung bình 2,13 điểm/trận (cao hơn ~45% so với trung bình mùa), đồng thời bất bại 3 vòng liên tiếp. Với lợi thế sân nhà, Lazio +0.75 là lựa chọn đáng tin hơn.

Inter Milan đã vô địch sớm và nhiều khả năng xoay tua đội hình. Ngược lại, Lazio thắng 5 trận gần nhất, đạt trung bình 2,13 điểm/trận (cao hơn ~45% so với trung bình mùa), đồng thời bất bại 3 vòng liên tiếp. Với lợi thế sân nhà, Lazio +0.75 là lựa chọn đáng tin hơn. Xỉu 2.5/3 trái: Inter ghi từ 2 bàn trở lên trong 6 trận gần nhất, trung bình hơn 2,3 bàn/trận mùa này. Tuy nhiên, Lazio chỉ thủng lưới khoảng 1–1,2 bàn/trận trên sân nhà và có xu hướng chơi chặt chẽ khi gặp các đội mạnh.

Inter ghi từ 2 bàn trở lên trong 6 trận gần nhất, trung bình hơn 2,3 bàn/trận mùa này. Tuy nhiên, Lazio chỉ thủng lưới khoảng 1–1,2 bàn/trận trên sân nhà và có xu hướng chơi chặt chẽ khi gặp các đội mạnh. Hòa: Inter bất bại 8 trận gần nhất (thắng 5, hòa 3), nhưng Lazio lại đang có phong độ cao và động lực rõ ràng hơn trong cuộc đua top đầu. Xét tương quan hiện tại, kịch bản hòa có xác suất cao.

Dự đoán tỷ số Lazio vs Inter Milan

Theo đánh giá từ sbobet365 , Inter Milan vẫn được xếp cửa trên khi làm khách tại Rome. Đội bóng này đã toàn thắng trong 2 chuyến xa nhà gần nhất, ghi tới 8 bàn và không để thủng lưới. Ở trận lượt đi, Inter cũng đánh bại Lazio với tỷ số 2-0 ngay tại Milan.

Dù Lazio đang có phong độ tích cực, cả hai đội nhiều khả năng sẽ giữ sức khi đều hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Vì vậy, kịch bản chia điểm được đánh giá là dễ xảy ra khi hai bên chạm trán cuối tuần này.

Lazio 1 – 1 Inter Milan

Soi kèo Lecce vs Juventus 1H45 ngày 10/5/2026

Trận đấu giữa Lecce và Juventus lúc 1h45 ngày 10/5/2026 thuộc vòng 36 Serie A hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Juventus đang cạnh tranh quyết liệt cho mục tiêu top đầu. Trong khi Lecce vẫn phải nỗ lực tích lũy điểm để đảm bảo an toàn trụ hạng. Sự chênh lệch về đẳng cấp khiến “Bà đầm già” được đánh giá cao hơn. Tìm hiểu ngay soi kèo bóng đá Lecce vs Juventus hôm nay.

Sbobet – Nơi đam mê bóng đá và chiến thắng hội tụ

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Thông tin chung trận Lecce vs Juventus

Trận : Lecce vs Juventus

: Lecce vs Juventus Thời gian : 1H45 ngày 10/5/2026

: 1H45 ngày 10/5/2026 Sân thi đấu: Stadio Via del Mare

Lecce vừa có chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân của Pisa ở vòng đấu trước, giúp họ tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Tuy nhiên, phong độ tổng thể của Lecce vẫn khá thất thường khi thua 4/8 trận gần nhất, chỉ đạt trung bình 1,00 điểm/trận. Hàng công của họ cũng gặp nhiều vấn đề khi chỉ ghi trung bình 0,69 bàn/trận – thấp nhất tại Serie A. Đồng thời đã để thủng lưới ít nhất 1 bàn trong 5 trận sân nhà liên tiếp.

Trong khi đó, Juventus vừa gây thất vọng khi bị Verona cầm hòa 1-1, qua đó đánh rơi những điểm số quan trọng trong cuộc đua top 4. Đây cũng là trận đấu mà hàng thủ Juventus lần đầu thủng lưới sau 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Tuy nhiên, hàng công của “Bà đầm già” đang thiếu ổn định khi 5/7 trận gần nhất họ không ghi quá 1 bàn. HLV Spalletti tỏ ra không hài lòng, nhấn mạnh đội cần cải thiện khả năng dứt điểm ở những thời điểm quyết định.

Cách soi kèo nhà cái Lecce vs Juventus

Tỷ lệ kèo trận Lecce vs Juventus phản ánh rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội. Juventus vẫn được đánh giá cửa trên nhờ lực lượng vượt trội và mục tiêu cạnh tranh top 4 tại Serie A. Ngược lại Lecce chủ yếu tập trung vào cuộc đua trụ hạng.

Juventus thắng kèo chấp -1 trái: Juventus được đánh giá cao hơn rõ rệt nhờ chất lượng đội hình và mục tiêu top 4 tại Serie A. Tuy nhiên, phong độ ghi bàn của họ không quá bùng nổ khi 5/7 trận gần nhất chỉ ghi tối đa 1 bàn. Lecce dù yếu hơn nhưng lại chơi khá khó chịu trên sân nhà, đặc biệt trong các trận mang tính trụ hạng.

Juventus được đánh giá cao hơn rõ rệt nhờ chất lượng đội hình và mục tiêu top 4 tại Serie A. Tuy nhiên, phong độ ghi bàn của họ không quá bùng nổ khi 5/7 trận gần nhất chỉ ghi tối đa 1 bàn. Lecce dù yếu hơn nhưng lại chơi khá khó chịu trên sân nhà, đặc biệt trong các trận mang tính trụ hạng. Xỉu 2.75 trái : Lecce là đội có hàng công kém nhất giải, trung bình chỉ khoảng 0,69 bàn/trận, trong khi Juventus cũng không quá bùng nổ thời gian gần đây. Tuy nhiên, hàng thủ Lecce thường xuyên thủng lưới sân nhà. Thế trận có thể nghiêng về Juventus nhưng không quá bùng nổ.

: Lecce là đội có hàng công kém nhất giải, trung bình chỉ khoảng 0,69 bàn/trận, trong khi Juventus cũng không quá bùng nổ thời gian gần đây. Tuy nhiên, hàng thủ Lecce thường xuyên thủng lưới sân nhà. Thế trận có thể nghiêng về Juventus nhưng không quá bùng nổ. Juventus thắng: Juventus vượt trội về mọi mặt và khả năng giành 3 điểm là rất cao, nhưng khả năng thắng đậm không lớn. Lecce có thể gây khó khăn trong hiệp 1 nhưng khó giữ điểm đến cuối trận.

Dự đoán tỷ số Lecce vs Juventus

Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Lecce chỉ giành được 2 điểm trước Juventus, bao gồm cả những trận hòa đáng chú ý. Tuy nhiên, Juventus vẫn hoàn toàn áp đảo trong lịch sử đối đầu khi chưa thua Lecce kể từ năm 2011, chuỗi 11 trận liên tiếp bất bại.

Trên sân nhà, Lecce thường gặp khó trước các đội thuộc nhóm đầu bảng, khi thua 6/7 trận gần nhất và không ghi được bàn thắng nào trong các trận đó. Ở chiều ngược lại, Juventus khi làm khách trước nhóm cuối bảng cũng chưa thực sự quá vượt trội với thành tích thắng 3, hòa 2 và thua 1.

Dù vậy, với đẳng cấp và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Juventus vẫn được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này.

Lecce 1 – 2 Juventus

Soi kèo Hellas Verona vs Como 17H30 ngày 10/5/2026

Trận đấu giữa Hellas Verona và Como lúc 17h30 ngày 10/5/2026 thuộc vòng 36 Serie A hứa hẹn mang tính quyết định. Verona cần điểm để duy trì khoảng cách an toàn, trong khi Como vẫn đang nỗ lực tích lũy thêm điểm số để khép lại mùa giải một cách tích cực. Phân tích kèo nhà cái Hellas Verona vs Como chi tiết nhất.

Tốc độ trận đấu, chuẩn xác từng kèo với Sbobet

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Thông tin chung trận Hellas Verona vs Como

Trận : Hellas Verona vs Como

: Hellas Verona vs Como Thời gian : 17H30 ngày 10/5/2026

: 17H30 ngày 10/5/2026 Sân thi đấu: Marc’Antonio Bentegodi

Hellas Verona đang đứng thứ 19 sau 33 vòng đấu, thể hiện phong độ rất yếu khi chỉ ghi trung bình 0,4 bàn và để thủng lưới 1,6 bàn mỗi trận trên sân nhà. Đáng chú ý, họ vẫn chưa có chiến thắng nào tại tổ ấm mùa này.

Ở chiều ngược lại, Como đang xếp thứ 6 với lối chơi hiệu quả hơn, ghi trung bình 1,7 bàn và chỉ thủng lưới 0,9 bàn mỗi trận khi thi đấu sân khách. Họ cũng giành được 5 chiến thắng sau 10 trận xa nhà, đạt tỷ lệ 50%.

Về xu hướng bàn thắng, Verona có 40% trận sân nhà vượt mốc 2,5 bàn, trong khi Como là 50% trận sân khách. Đáng chú ý, Como có tới 60% trận sân khách xuất hiện bàn thắng cho cả hai đội. Còn Verona cũng để thủng lưới ở 80% số trận sân nhà, khiến khả năng đôi bên cùng ghi bàn vẫn khá rõ rệt.

Cách soi kèo nhà cái Hellas Verona vs Como

Tỷ lệ kèo trận Hellas Verona vs Como phản ánh sự cân bằng tương đối giữa hai đội ở giai đoạn cuối mùa Serie A. Verona có lợi thế sân nhà nhưng phong độ rất kém, trong khi Como lại sở hữu thành tích sân khách ổn định hơn. Chính sự trái ngược này khiến các lựa chọn kèo trở nên khó đoán và tiềm ẩn nhiều biến động.

Como thắng chấp -1/1.5 trái: Como ghi trung bình 1,7 bàn/trận sân khách và thắng 5/10 trận xa nhà (50%). Trong khi đó, Verona vẫn chưa thắng trận sân nhà nào mùa này và chỉ ghi 0,4 bàn/trận.

Como ghi trung bình 1,7 bàn/trận sân khách và thắng 5/10 trận xa nhà (50%). Trong khi đó, Verona vẫn chưa thắng trận sân nhà nào mùa này và chỉ ghi 0,4 bàn/trận. Xỉu 2.5 trái: Verona có hàng công yếu nhất giải trên sân nhà, nhưng lại thường xuyên thủng lưới (80% trận). Como cũng có xu hướng ghi bàn đều đặn và 60% trận sân khách có cả hai đội ghi bàn. Tuy vậy, Verona chơi rất bế tắc khiến trận đấu dễ bị kéo nhịp xuống.

Verona có hàng công yếu nhất giải trên sân nhà, nhưng lại thường xuyên thủng lưới (80% trận). Como cũng có xu hướng ghi bàn đều đặn và 60% trận sân khách có cả hai đội ghi bàn. Tuy vậy, Verona chơi rất bế tắc khiến trận đấu dễ bị kéo nhịp xuống. Como thắng: Como nhỉnh hơn về chất lượng lối chơi và phong độ, trong khi Verona thiếu sức bật trên hàng công. Dù lợi thế sân nhà có thể giúp Verona gây khó khăn, nhưng khả năng giành 3 điểm của Como vẫn cao hơn.

Dự đoán tỷ số Hellas Verona vs Como

Trong trận đấu này, Como được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm, thậm chí có thể giữ sạch lưới trước Hellas Verona khi đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Dự đoán của chúng tôi là Como sẽ kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 2-0 một cách thuyết phục.

Hellas Verona 0 – 2 Como

Với những nhận định trên, hy vọng anh em đã có cái nhìn tổng quan để tự tin “chốt kèo” tại SBOBET. Đừng bỏ lỡ những tỷ lệ thưởng hấp dẫn và cơ hội chiến thắng lớn trong giai đoạn nước rút của Serie A. Chúc các soi kèo Serie A 2025/26 vòng 36 may mắn!