Game Boom Legend Sbobet là phiên bản trò chơi bắn cá đổi thưởng hấp dẫn hiện nay. Với cách chơi đơn giản cùng với các tính năng đặc biệt trong game đã giúp người chơi tăng tỷ lệ thưởng. Bài viết ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem thông tin mới nhất.

Cách chơi game Boom Legend tại Sbobet

Trò chơi bom legend hiện đã có mặt tại cổng cá cược Sbobet, cho phép các bet thủ thử sức. Với bối cảnh là cuộc chiến chống lại lũ quái vật di chuyển trong lòng sông. Người chơi sẽ vào vai các tướng sĩ sử dụng đại bác để ngăn không cho chúng lên bờ.

Vậy cách chơi game bom legend Sbobet có dễ không? Anh em cần tuân thủ những quy định gì trong trò chơi bom legend?

Quy định chung

Khi tham gia vào trò chơi bom legend Sbobet người chơi sẽ hóa thân thành các kỵ sĩ với nhiệm vụ đánh đuổi lũ quái vật xâm lược. Những con quái vật này sẽ liên tục di chuyển trên mặt sông, và người chơi cần sử dụng kỹ năng để bắn hạ chúng.

Mỗi viên đạn bắn ra có một hệ số cược nhất định. Khi tiêu diệt quái vật, người chơi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Săn càng nhiều quái vật, số tiền thưởng càng cao.

Tuy nhiên, người chơi cần phải cân nhắc giữa việc bắn nhiều đạn để săn thưởng và giá trị phần thưởng của các con quái để tránh bị thiếu vốn.

Ngoài ra, anh em có thể sử dụng xu của mình để nâng cấp đại bác hoặc vũ khí hỗ trợ. Từ đó săn được những quái vật có giá trị cao hơn.

Truy cập nhà cái

Người chơi truy cập vào trang cược Sbobet theo link dưới đây. Sau đó thực hiện đăng ký Sbobet theo biểu mẫu có sẵn. Trường hợp đã có tài khoản anh em chỉ cần chọn mục “Tôi đã có tài khoản” để đăng nhập.

Tiếp theo anh em nạp tiền vào tài khoản để đủ điều kiện chơi bắn cá trực tuyến.

Vào Game

Người chơi chọn mục “Bắn cá” và chọn “Bom Legend”. Lúc này giao diện trò chơi xuất hiện, anh em chọn sảnh cược tương ứng với mức cá cược.

Sảnh Hoan Lạc: 0.1 đến 50.

0.1 đến 50. Phú Hào: 1 đến 100.

1 đến 100. Sảnh Phú Hào một người: 1 đến 100.

Tiến hành bắn cá

Sau đó anh em cài đặt mức cược phù hợp và ngắm bắn mục tiêu. Mỗi lần người chơi săn hạn một con thú tiền thưởng sẽ được cộng lại vào tài khoản chơi. Khi đạt được số tiền mà mình mong muốn anh em có thể thoát ra và rút tiền thưởng Sbobet về.

Để hỗ trợ cho người chơi săn thưởng hệ thống đã cung cấp một số vũ khí bom legend độc quyền như sau:

Rocket Punch: Hãy vươn tới bầu trời với cú đấm bay! Cú đấm này sẽ xuyên thủng và đẩy lùi quái vật trên đường đi của nó.

Hãy vươn tới bầu trời với cú đấm bay! Cú đấm này sẽ xuyên thủng và đẩy lùi quái vật trên đường đi của nó. Mystery Chest : Hãy mở hộp và nhận được Rocket Punch hoặc Mines.

: Hãy mở hộp và nhận được Rocket Punch hoặc Mines. Mines: Đặt mìn ở bất cứ đâu và xem chúng gây sát thương cho quái vật trên một diện tích rộng khi phát nổ.

Đặt mìn ở bất cứ đâu và xem chúng gây sát thương cho quái vật trên một diện tích rộng khi phát nổ. Axe: Đặt cược gấp 5 lần để thực hiện một đòn tấn công mạnh mẽ. Nhắm vào quái vật và tiêu diệt chúng không thương tiếc.

Đặt cược gấp 5 lần để thực hiện một đòn tấn công mạnh mẽ. Nhắm vào quái vật và tiêu diệt chúng không thương tiếc. Hammer: Đặt cược 15X để tạo ra một chiếc búa mạnh mẽ! Nó có thể đánh sét vào những con quái vật gần đó.

Đặt cược 15X để tạo ra một chiếc búa mạnh mẽ! Nó có thể đánh sét vào những con quái vật gần đó. Dreadfreaks: Hãy đánh bại chúng, chúng sẽ quay lại mạnh mẽ hơn! Giết Dreadfreaks hồi sinh để nhận phần thưởng lớn hơn (tỷ lệ cược tối đa là 2X).

Bảng tỷ lệ thưởng

Tất cả những con vật trong game bom legend tại Sbobet đều có tỷ lệ trả thưởng riêng. Để giúp người chơi nắm rõ hơn dưới đây chúng tôi xin tổng hợp chi tiết nhất.

Tính năng độc đáo trong game Boom Legend Sbobet

Dưới đây là một số tính năng thú vị mà người chơi cần biết khi tham gia game săn thưởng hấp dẫn này:

Bom Goblin: Khi bom rơi xuống và phát nổ, có xác suất sẽ làm bay các quái vật xung quanh.

Khi bom rơi xuống và phát nổ, có xác suất sẽ làm bay các quái vật xung quanh. Medusa: Sau khi tiêu diệt mục tiêu, Mắt Medusa sẽ xuất hiện, có khả năng biến quái vật xung quanh thành đá.

Sau khi tiêu diệt mục tiêu, Mắt Medusa sẽ xuất hiện, có khả năng biến quái vật xung quanh thành đá. Hắc Kỵ Sĩ Địa Ngục: Tiêu diệt Hắc Kỵ Sĩ Địa Ngục sẽ phát ra kiếm khí tấn công quái vật xung quanh.

Tiêu diệt Hắc Kỵ Sĩ Địa Ngục sẽ phát ra kiếm khí tấn công quái vật xung quanh. Hải Vương Bất Tử: Với hình dạng con cá mập, khi Hải Vương Bất Tử xuất hiện, người chơi có thể nhận thưởng liên tục cho đến khi Hải Vương rời khỏi màn hình.

Với hình dạng con cá mập, khi Hải Vương Bất Tử xuất hiện, người chơi có thể nhận thưởng liên tục cho đến khi Hải Vương rời khỏi màn hình. Rương Báu Thần Bí: Mở ra vũ khí miễn phí như Nắm Đấm Xuyên Thấu hoặc Thủy Lôi.

Mở ra vũ khí miễn phí như Nắm Đấm Xuyên Thấu hoặc Thủy Lôi. Quái Cường Hóa Tái Sinh: Sau khi chết, quái vật có xác suất tái sinh thành Quái Cường Hóa. Người chơi tiêu diệt Quái Cường Hóa sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn, với xác suất tối đa là x2.

Sau khi chết, quái vật có xác suất tái sinh thành Quái Cường Hóa. Người chơi tiêu diệt Quái Cường Hóa sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn, với xác suất tối đa là x2. Đại Thưởng Cự Nhân: Người chơi có thể nhận được bội số liên tục và bội số cơ bản, kèm theo cơ hội nhận thêm x5 bạo thưởng và bản đồ kho báu, giúp mở Rương Báu Tàng Kim.

Người chơi có thể nhận được bội số liên tục và bội số cơ bản, kèm theo cơ hội nhận thêm x5 bạo thưởng và bản đồ kho báu, giúp mở Rương Báu Tàng Kim. Quái Hoàng Kim: Tiêu diệt Quái Hoàng Kim sẽ có xác suất rơi ra Rương Báu. Với tiền thưởng từ Rương Báu Bạch Ngân tăng gấp đôi và từ Rương Báu Hoàng Kim tăng gấp sáu.

Kinh nghiệm săn thưởng Boom Legend tại Sbobet

Đây là một trò chơi cá cược giải trí chủ yếu dựa vào kỹ năng của người chơi. Vì vậy, hãy tham khảo một số mẹo chơi “kinh điển” dưới đây để nâng cao hiệu quả săn thưởng bom legend:

Ưu tiên phòng chơi cơ bản với mức cược thấp: Đây là lựa chọn an toàn cho những người mới bắt đầu, giúp bạn có thêm thời gian luyện tập trước khi tiến tới các cấp độ cao hơn.

Đây là lựa chọn an toàn cho những người mới bắt đầu, giúp bạn có thêm thời gian luyện tập trước khi tiến tới các cấp độ cao hơn. Quản lý và phân chia tiền cược: Trong quá trình chơi, người chơi có thể dễ dàng mất kiểm soát tiền vốn. Hãy phân chia tiền cược từ trước để quản lý tốt hơn.

Trong quá trình chơi, người chơi có thể dễ dàng mất kiểm soát tiền vốn. Hãy phân chia tiền cược từ trước để quản lý tốt hơn. Không nên quá lạm dụng chức năng tự động: Vì trò chơi này chủ yếu yêu cầu kỹ năng, việc quá phụ thuộc vào chế độ tự động có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội săn những con boss có giá trị cao.

Vì trò chơi này chủ yếu yêu cầu kỹ năng, việc quá phụ thuộc vào chế độ tự động có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội săn những con boss có giá trị cao. Nên dồn đạn vào thời điểm gần cuối: Hãy tích trữ đạn và tiền cược để sử dụng vào cuối trận, khi các con boss giá trị cao xuất hiện nhiều và cơ hội săn thưởng sẽ dễ dàng hơn.

Như vậy chúng tôi đã giúp anh em nắm được thông tin game bom legend đầy đủ nhất. Hy vọng người chơi hiểu và áp dụng trong trận chiến với thây ma thành công.