Game 5 Lions Reborn Sbobet là trò chơi slots hấp dẫn nhiều người tham gia. Anh em sẽ nhận được nhiều phần thưởng cho mình khi tham gia đặt cược. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin mới nhất ngay dưới đây.

Đôi nét về trò chơi 5 Lions Reborn Sbobet

Như đã đề cập trò chơi slot video 5 lions reborn Sbobet là phần tiếp theo trong loạt game nổi tiếng của Pragmatic Play. Nó tiếp nối các tựa game đình đám như 5 Lions, 5 Lions Gold, 5 Lucky Lions và 5 Lions Megaways 1 & 2. Dù mỗi phiên bản đều có phong cách riêng và mang chủ đề đậm chất phương Đông.

5 lions reborn nổi bật với nền xanh tím huyền ảo, được tô điểm bởi các họa tiết nghệ thuật uốn lượn đầy tinh tế. Phía dưới là lớp nền xoáy màu xanh hoàng gia. Từ đó gợi hình ảnh đại dương sâu thẳm cùng hiệu ứng ánh sáng lấp lánh mô phỏng những con sóng chuyển động nhẹ nhàng.

Trung tâm màn hình là bố cục 5 cuộn, 3 hàng được đóng khung bằng viền vàng sang trọng, xung quanh là các biểu ngữ hiển thị tùy chọn mua thưởng. Tất cả được hoàn thiện bởi bản nhạc nền nhẹ nhàng, sử dụng nhạc cụ truyền thống mang đậm sắc thái văn hóa Á Đông. Từ đó tạo nên một không gian chơi vừa sống động, vừa trầm lắng đầy mê hoặc.

Cách chơi game 5 Lions Reborn tại Sbobet

Trước khi bắt đầu trò chơi cá cược này anh em cần nắm được cách chơi cũng như luật cược. Tương tự như vậy dưới đây chúng tôi sẽ giúp anh em đưa ra những thông tin về game 5 lions reborn Sbobet dưới đây.

Quy định chung

Phiên bản 5 lions reborn Sbobet được thiết kế với một lưới trò chơi lớn hơn so với những game slots khác. Cụ thể game sử dụng ma trận 5×3 cùng với 243 cách để giành chiến thắng. Người chơi cần kết hợp các biểu tượng chiến thắng theo thứ tự từ trái sang phải, bắt đầu từ cuộn ngoài cùng bên trái.

Mức cược dao động linh hoạt từ 0,03 xu đến 240 xu. Do đó rất phù hợp với nhiều đối tượng người chơi. Trò chơi cung cấp tỷ lệ hoàn trả (RTP) lý thuyết lên đến 96,5%, đi kèm với mô hình toán học có độ biến động cao.

Hệ thống biểu tượng trong game vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc từ các phiên bản trước. Bao gồm các biểu tượng bài 9-A cùng với hình ảnh các linh vật như rùa, cá, ếch, phượng hoàng và rồng. Trong đó, các biểu tượng bài hoàng gia mang lại phần thưởng từ 1,33x đến 5,33x tiền cược. Còn những biểu tượng cao cấp có thể mang lại phần thưởng lớn từ 8,67x đến 26,6x.

Cách tham gia

Người chơi thực hiện tham gia cá cược game 5 lions reborn tại nhà cái Sbobet theo các bước:

Bước 1 : Truy cập vào trang Sbobet và thực hiện đăng ký tài khoản. Sau đó anh em naph tiền để đủ điều kiện.

: Truy cập vào trang Sbobet và thực hiện đăng ký tài khoản. Sau đó anh em naph tiền để đủ điều kiện. Tiếp theo: Anh em chọn mục “Trò chơi” và tìm kiếm game slots “5 lions reborn”.

Anh em chọn mục “Trò chơi” và tìm kiếm game slots “5 lions reborn”. Bước 3: Người chơi chọn mức cược phù hợp theo quy định nhà cái Sbobet. Sau đó nhấn nút quay trên màn hình. Hệ thống tiến hành quay guồng đưa ra tỷ lệ trả thưởng.

Bảng trả thưởng

Sau đây chúng tôi xin đưa ra bảng tỷ lệ trả thưởng 5 lions reborn tại Sbobet cho anh em tham khảo.

Tính năng hỗ trợ chiến thắng game 5 Lions Reborn Sbobet

Ngoài tỷ lệ thưởng cao thì game 5 lions reborn cũng có vài tính năng đặc biệt giúp anh em tăng tiền thắng. Vậy game slots 5 lions reborn có điểm gì đặc biệt? Hãy cùng khám phá ngay dưới đây.

Vòng quay miễn phí

Khi người chơi thu thập được 3 biểu tượng Scatter trở lên theo thứ tự từ trái sang phải, bắt đầu từ cuộn ngoài cùng bên trái, tính năng vòng quay miễn phí (Free Spins) sẽ được kích hoạt. Ngoài ra, trong chế độ chơi cơ bản của 5 Lions Reborn, nếu biểu tượng Golden Scatter xuất hiện. Nó có thể kích hoạt ngẫu nhiên tính năng quay miễn phí. Tương tự, khi biểu tượng Super Scatter xuất hiện, nó có thể mở khóa các vòng quay siêu miễn phí (Super Free Spins) một cách ngẫu nhiên.

Nếu người chơi kích hoạt cùng lúc nhiều tính năng quay miễn phí từ các loại Scatter khác nhau. Các vòng quay sẽ được chơi tách biệt theo thứ tự. Trong đó, Super Free Spins sẽ được chơi trước tiếp theo là Free Spins thông thường.

Trước khi bắt đầu vòng quay miễn phí, người chơi sẽ chọn một trong các tùy chọn sau:

6 lượt quay miễn phí với hệ số nhân khởi điểm 15x

8 lượt quay miễn phí với hệ số nhân 10x

10 lượt quay miễn phí với hệ số nhân 8x

13 lượt quay miễn phí với hệ số nhân 5x

15 lượt quay miễn phí với hệ số nhân 3x

20 lượt quay miễn phí với hệ số nhân 2x

Tùy chọn Bí Ẩn (Mystery): Số lượt quay và hệ số nhân được chọn ngẫu nhiên từ các tùy chọn trên

Mua phần thưởng

Bạn có thể chủ động mở khóa phần thưởng vòng quay miễn phí trong trò chơi cơ bản 5 Lions Reborn Sbobet thông qua hai lựa chọn mua tính năng. Cụ thể:

Trả 80 lần tổng cược để kích hoạt vòng quay miễn phí thông thường.

Trả 500 lần tổng cược để mở ngay vòng quay Siêu miễn phí.

Cả hai tùy chọn đều giúp bạn tiếp cận nhanh cơ hội giành chiến thắng lớn mà không cần chờ đợi biểu tượng Scatter xuất hiện tự nhiên.

Nhận xét của người chơi về 5 Lions Reborn tại Sbobet

Slots game 5 Lions Reborn tại Sbobet đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người chơi. Điều đó là nhờ vào đồ họa bắt mắt, âm thanh đậm chất Á Đông và cơ chế thưởng phong phú. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong đánh giá của người chơi:

Hiệu ứng hình ảnh và âm thanh ấn tượng: Nhiều người chơi đánh giá cao thiết kế nghệ thuật độc đáo, từ nền đại dương xanh hoàng gia cho đến biểu tượng được tạo hình sắc nét. Âm nhạc nhẹ nhàng mang âm hưởng phương Đông cũng góp phần tạo nên không khí thư giãn.

Nhiều người chơi đánh giá cao thiết kế nghệ thuật độc đáo, từ nền đại dương xanh hoàng gia cho đến biểu tượng được tạo hình sắc nét. Âm nhạc nhẹ nhàng mang âm hưởng phương Đông cũng góp phần tạo nên không khí thư giãn. Tính năng quay miễn phí đa dạng: Người chơi đặc biệt yêu thích sự linh hoạt trong việc chọn số vòng quay và hệ số nhân. Họ sẽ được kích hoạt vòng quay siêu miễn phí với phần thưởng lớn.

Người chơi đặc biệt yêu thích sự linh hoạt trong việc chọn số vòng quay và hệ số nhân. Họ sẽ được kích hoạt vòng quay siêu miễn phí với phần thưởng lớn. Tỷ lệ trả thưởng hấp dẫn: Với RTP lên đến 96,5% và độ biến động cao, trò chơi mang đến cơ hội chiến thắng lớn.

Với RTP lên đến 96,5% và độ biến động cao, trò chơi mang đến cơ hội chiến thắng lớn. Tùy chọn mua tính năng tiện lợi: Việc có thể mua trực tiếp các vòng quay thưởng giúp người chơi tiết kiệm thời gian và tiếp cận nhanh cơ hội nhận thưởng lớn. Do đó đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích sự chủ động.

Hy vọng những thông tin trên đây về trò chơi 5 Lions Reborn Sbobet giúp bạn hiểu hơn về nó.