Cá cược đánh Golf Sbobet là trò chơi cá cược thể thao tại Sbobet hấp dẫn để nhiều người tham gia. Với tính thú vị mang màu sắc riêng hứa hẹn mang đến cho bet thủ những trải nghiệm mới lạ nhất. Chúng ta hãy cùng nhau xem những thông tin chi tiết về cược golf ngay dưới đây.

Tìm hiểu trò chơi cá cược đánh Golf Sbobet

Trò chơi cá cược đánh golf Sbobet tương tự như nhiều bộ môn cá cược khác. Tại Sbobet sẽ cập nhật lịch thi đấu sát sao và đưa ra mức tỷ lệ kèo chính xác nhất. Căn cứ vào đó mà người chơi tham khảo và tiến hành đặt cược.

Về cơ bản những kèo cược trong bộ môn này không quá khác biệt so với những môn thể thao khác. Anh em sẽ đặt cược vào kèo cược quen thuộc như người thắng chung cuộc, tài xỉu, cược chấp,…

Chính vì vậy việc anh em cần làm trong cược đánh golf Sbobet chính là nghiên cứu và cập nhật kiến thức trong game. Từ đó áp dụng vào ván cược của mình nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Luật đặt cược Golf tại Sbobet

Trước khi tiến hành tham gia đặt cược golf tại Sbobet trước tiên anh em cần nắm được đầy đủ kiến thức về game cược này. Điều này đã được chúng tôi đề cập ở trên. Vậy luật chơi golf dễ không? Tiền thưởng thắng trong cược đánh golf Sbobet cao không?

Quy định cá cược

Người chơi cá cược gôn tại Sbobet cần thực hiện theo luật dưới đây như sau:

Cá cược tại nhà cái sẽ chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm người chơi thực hiện cú đánh đầu tiên từ vị trí tee box.

Trong trường hợp bất kỳ người chơi nào rút lui trước khi trận đấu bắt đầu, toàn bộ kèo cược liên quan đến người chơi đó sẽ bị hủy. Nhà cái Sbobet có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền cược cho người tham gia.

Nếu trận đấu bị gián đoạn vì bất kỳ lý do nào và không thể tiếp tục trong vòng 48 giờ, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Tiền cược sẽ được hoàn trả đầy đủ cho người chơi.

Đặc biệt, nếu nhà cái Sbobet phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào từ phía người chơi làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Như vậy mọi kèo cược liên quan sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.

Thuật ngữ thường gặp

Dưới đây là thuật ngữ trong game cược đánh gôn tại Sbobet thường thấy nhất.

Tee box: Điểm đánh bóng đầu tiên của người chơi. Nó thường được đánh dấu bằng 2 marker hai bên.

Fairway: Đường lăn của quả bóng.

Bunker: Chỉ hố cát.

Rough: Vùng địa hình có nhiều chướng ngại vật có khả năng cản trở đường bóng.

Lake: Ao hồ được thiết lập trong sân golf.

Green: Vùng trồng cỏ đặt biệt trong sân, thông thường có các lỗ bóng và là nơi kết thúc đường bóng.

Cách tính điểm

Điểm đầu tiên được tính ngay khi gậy tiến hành giao bóng đến vào lỗ. Cách tính điểm trong golf được chia thành 3 trường hợp dưới đây:

Người chơi chỉ cần đánh 3 gậy để đưa vào lỗ, đạt mức birdie và số điểm nhận được là – 1.

Người chơi đánh dưới 2 gậy để đưa bóng vào lỗ, khi đạt eagle với số điểm là – 2.

Nếu đánh trên 5 gậy mới có thể đưa bóng vào lỗ, đạt mức bogey và có số điểm là + 1.

Đánh đủ 18 lỗ hoặc 36 lỗ, ai có điểm âm cao hơn sẽ dành chiến thắng.

Kèo cá cược

Khi anh em đặt cược tại Sbobet, người chơi sẽ được lựa chọn các hình thức cược đánh golf như sau:

Tay chơi chiến thắng : Người chơi dự đoán tay chơi mình nghĩ có khả năng giành được chiến thắng chung cuộc.

Cược đối kháng: Nhà cái Sbobet sẽ tiến hành bắt cặp các tay chơi, anh em dự đoán xem ai là người có khả năng giành chiến thắng.

Tài xỉu: Dự đoán tổng điểm hai người chơi có thể ghi được sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn so với con số mà nhà cái đưa ra.

Cược chấp: Sbobet cung cấp một tỷ lệ cược chấp cho một cặp đối kháng. Bet thủ đặt cược người chơi mà bạn nghĩ có khả năng chiến thắng cao.

Người chơi sẽ chiến thắng trong vòng đầu tiên: Anh em đặt cược vào người chơi sẽ dành được thứ hạng cao nhất khi vòng đấu đầu tiên kết thúc.

Cách tính tiền thưởng

Công thức tính tiền trả thưởng khi thắng cược đánh golf Sbobet như sau:

Tiền thắng = Tiền vốn x tỷ lệ cược

Tiền thua = Số tiền đặt cược ban đầu

Cách cá cược đánh Golf tại nhà cái Sbobet

Nếu yếu thích thể loại cá cược thể thao này, người chơi có thể tham gia vào Sbobet. Anh em hãy thực hiện cách chơi cá cược đánh golf Sbobet như sau:

Truy cập vào nhà cái Sbobet

Đầu tiên người chơi vào trang cược Sbobet để đăng ký tài khoản cá cược. Khi hệ thống tiếp nhận thông tin anh em sẽ được chuyển vào giao diện nạp tiền. Anh em hãy chọn cho mình một hình thức phù hợp.

Trường hợp anh em đã có tài khoản cá cược tại Sbobet, chỉ cần nhấn vào mục “Tôi đã có tài khoản” bên dưới biểu mẫu đăng ký.

Chọn game

Anh em vào giao diện nhà cái Sbobet hãy chọn mục “Thể thao“ và chọn bất kỳ sảnh cược nào tại đây. Sau đó kéo thanh dọc xuống và chọn tên thể thao “Đánh golf”.

Đặt cược

Tiếp theo anh em lựa chọn giải đấu/trận đấu yêu thích. Lúc này bảng kèo sẽ mở, người chơi chọn kèo cược phù hợp và nhập số tiền muốn cược (Tối thiểu 20K – tối đa 2.040K). Sau khi hoàn tất anh em hãy kiểm tra phiếu cược và nhấn nút “Đặt cược” và chờ đợi kết quả.

Nếu chiến thắng người chơi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với tỷ lệ kèo và số tiền cược trước đó. Ngược lại nếu thua anh em sẽ mất hết tiền cá cược của mình.

Nhìn chung cá cược đánh golf Sbobet là một trong những hình thức cá cược thể thao mới lạ và hấp dẫn mà anh em có thể thử ít nhất 1 lần. Nếu là người chơi mới admin khuyên anh em nên chọn hình thức chơi đơn giản để làm quen.