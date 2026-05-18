La Liga 2025/26 đã chính thức đi đến vòng 38 với màn hạ màn định đoạt những số phận cuối cùng của mùa giải. Mọi sự tập trung lúc này đang đổ dồn vào những tấm vé vớt tham dự Cúp Châu Âu và cuộc trốn chạy tử thần nghẹt thở ở nhóm cầm đèn đỏ. Hãy cùng SBOBET phân tích sâu phong độ, cập nhật biến động tỷ lệ cược và soi kèo La Liga 2025/26 vòng 38 chính xác nhất!

Tổng quan vòng 38 La Liga 2025/26

Vòng 38 La Liga 2025/26 hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí căng thẳng và hấp dẫn khi cuộc đua vô địch, top dự cúp châu Âu cùng cuộc chiến trụ hạng đều chưa hoàn toàn ngã ngũ. Các ông lớn như Barcelona, Real Madrid hay Atlético Madrid đều bước vào vòng đấu cuối với mục tiêu riêng. Trong khi nhiều đội bóng nhóm cuối buộc phải chiến đấu vì tấm vé ở lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 38 La Liga 2025/26 sẽ đồng loạt khởi tranh vào cuối tuần này (ngày 23 và 24/05/2026). Tâm điểm đổ dồn về chuyến làm khách của Barcelona tại Valencia, Real Madrid tiếp đón Athletic Bilbao tại Bernabeu, và trận đại chiến Villarreal vs Atlético Madrid. Mọi biến động tỷ lệ cược sớm của vòng đấu hạ màn đã được SBOBET cập nhật đầy đủ để anh em sẵn sàng chốt kèo!

Thông tin đáng chú ý vòng 38 La Liga 2025/26

Barcelona (94 điểm) đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vương và đoạt chức vô địch La Liga 2025/26 sớm trước một vòng đấu (hơn Real Madrid 11 điểm).

Real Madrid (83 điểm) cũng đã chắc chắn cán đích ở vị trí Á quân.

Top 4 đi Cúp C1 mùa tới đã được xác định hoàn toàn thuộc về: Barcelona, Real Madrid, Villarreal (69 điểm) và Atlético Madrid (69 điểm).

Suất dự Champions League thứ 5 cũng đã thuộc về Real Betis (57 điểm) ở vị trí thứ 5 nhờ thành tích xuất sắc.

Tấm vé đi Europa League đã gọi tên Real Sociedad (45 điểm) nhờ việc họ là nhà vô địch Cúp Nhà Vua (Copa del Rey).

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 38 hôm nay

Vòng đấu hạ màn La Liga hôm nay là thời khắc định đoạt số phận của các đội bóng trong cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở giữa Girona, Elche và Mallorca. Dù nhóm ông lớn đã an bài thứ hạng, tính chất sinh tử của nhóm đáy bảng khiến loạt trận bế mạc này ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy khó lường. Hệ thống tỷ lệ kèo châu Á, tài xỉu cho tất cả các trận đấu đêm nay đã được Sbobet – Nhà cái uy tín Sbobet cập nhật đầy đủ.

Soi kèo Valencia vs Barca 2H ngày 24/5/2026

Chuyến hành quân đến Mestalla lúc 02h00 ngày 24/05 của Barcelona chỉ còn mang tính chất thủ tục sau khi thầy trò Hansi Flick đã chính thức lên ngôi vô địch. Dù không còn áp lực điểm số, gã khổng lồ xứ Catalan vẫn muốn một chiến thắng tưng bừng để ngày nâng cúp thêm trọn vẹn. Trong khi đó, chủ nhà Valencia cũng đầy quyết tâm tạo nên bất ngờ. Cùng SBOBET soi kèo trận đấu Valencia vs Barca!

Thông tin chung trận Valencia vs Barca

Trận: Valencia vs Barca

Valencia vs Barca Thời gian: 2H ngày 24/5/2026

2H ngày 24/5/2026 Sân thi đấu: Mestalla

Valencia đã có một mùa giải tương đối thất thường nhưng vẫn cho thấy sự khó chịu mỗi khi được chơi tại Mestalla. Đội bóng này thường thi đấu với tinh thần quyết liệt trên sân nhà và sẵn sàng gây khó khăn cho các ông lớn bằng lối chơi pressing giàu năng lượng cùng khả năng phản công tốc độ. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trong khâu phòng ngự khiến Valencia nhiều lần đánh rơi điểm số ở những thời điểm quan trọng.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một ứng viên vô địch xuyên suốt mùa giải. Đội bóng xứ Catalunya sở hữu hàng công hiệu quả cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội, giúp họ duy trì sức ép liên tục trước hầu hết các đối thủ. Dù phải làm khách ở vòng đấu cuối, đoàn quân của Hansi Flick vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều và bản lĩnh trong các trận cầu lớn.

Điểm đáng chú ý là Barcelona thường chơi rất tốt trước các đội bóng có xu hướng dâng cao như Valencia. Với những ngòi nổ tốc độ trên hàng công cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh, đội khách hoàn toàn có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Cách soi kèo nhà cái Valencia vs Barca

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Valencia vs Barca tối nay tại nhà cái Sbobet diễn ra tại La Liga 2025/26.

Barcelona thắng chấp -0.25 trái: Đội bóng xứ Catalunya đã thắng 7/9 trận gần nhất tại La Liga. Đồng thời ghi tới 21 bàn trong chuỗi trận này, đạt hiệu suất trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Ở chiều ngược lại, Valenci bất bại 5/7 trận sân nhà gần đây, nhưng hàng thủ lại thiếu sự chắc chắn khi để lọt lưới 9 bàn trong cùng giai đoạn.

Đội bóng xứ Catalunya đã thắng 7/9 trận gần nhất tại La Liga. Đồng thời ghi tới 21 bàn trong chuỗi trận này, đạt hiệu suất trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Ở chiều ngược lại, Valenci bất bại 5/7 trận sân nhà gần đây, nhưng hàng thủ lại thiếu sự chắc chắn khi để lọt lưới 9 bàn trong cùng giai đoạn. Tài 3 trái: Thống kê cho thấy 4/5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên, với tổng cộng 19 bàn được ghi. Valencia đang có xu hướng chơi tấn công khá mạnh trên sân nhà khi ghi bàn ở 8/9 trận gần nhất tại Mestalla.

Thống kê cho thấy 4/5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên, với tổng cộng 19 bàn được ghi. Valencia đang có xu hướng chơi tấn công khá mạnh trên sân nhà khi ghi bàn ở 8/9 trận gần nhất tại Mestalla. Barcelona thắng: Barcelona đang cho thấy bản lĩnh vượt trội trong các trận đấu lớn và thường tận dụng rất tốt những sai lầm của đối phương. Đội bóng của Hansi Flick thắng 6/8 trận sân khách gần nhất tại La Liga, trong khi Valencia chỉ thắng 2/6 lần gần đây đối đầu các đội thuộc top đầu bảng xếp hạng.

Dự đoán tỷ số Valencia vs Barca

Barcelona được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định cùng hàng công có hiệu suất ghi bàn rất tốt trong giai đoạn cuối mùa. Đội bóng xứ Catalunya đã ghi ít nhất 2 bàn ở 6/8 trận sân khách gần nhất tại La Liga.

Phía bên kia, Valencia vẫn là đối thủ khó chịu tại Mestalla khi họ ghi bàn ở 8/9 trận sân nhà gần đây. Tuy nhiên, hàng thủ thiếu ổn định khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ mạnh, đặc biệt là trong những trận đấu có tốc độ cao.

Với thế trận được dự báo cởi mở cùng khả năng tận dụng cơ hội vượt trội. Soi kèo tối nay Barca nhiều khả năng sẽ là đội kiểm soát tốt hơn trong các thời điểm quyết định.

Valencia 1 – 3 Barca

Soi kèo Real Madrid vs Athletic Club 2H ngày 24/5/2026

Màn so tài tại Bernabeu lúc 02h00 ngày 24/05 mang tính chất của một trận cầu danh dự khi cả hai đội đều đã hoàn thành mục tiêu mùa giải. Real Madrid chắc suất Á quân và muốn một chiến thắng đẹp mắt để tri ân khán giả nhà. Trong khi nhà vô địch Cúp Nhà Vua Athletic Club sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng. Cùng SBOBET soi kèo nhận định Real Madrid vs Athletic Club.

Thông tin chung trận Real Madrid vs Athletic Club

Trận: Real Madrid vs Athletic Club

Real Madrid vs Athletic Club Thời gian: 2H ngày 24/5/2026

2H ngày 24/5/2026 Sân thi đấu: Santiago Bernabéu Stadium

Real Madrid tiếp tục duy trì vị thế của một trong những đội bóng ổn định nhất Tây Ban Nha. Đội bóng Hoàng gia sở hữu hàng công giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến cao, trong khi kinh nghiệm ở những trận đấu lớn luôn là điểm tựa quan trọng. Trên sân nhà Bernabéu, Real thường áp đặt thế trận rất mạnh nhờ khả năng kiểm soát bóng và sức ép liên tục từ hai biên.

Ở phía đối diện, Athletic Club tiếp tục cho thấy sự khó chịu dưới lối chơi giàu thể lực và kỷ luật chiến thuật. Đội bóng xứ Basque luôn là đối thủ không dễ bị đánh bại nhờ khả năng pressing quyết liệt cùng tinh thần thi đấu máu lửa. Athletic cũng sở hữu thành tích phòng ngự khá tốt mùa này và thường chơi rất tập trung trong các trận đấu lớn.

Cách soi kèo nhà cái Real Madrid vs Athletic Club

Phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Real Madrid vs Athletic Club tối nay.

Athletic Club thắng chấp +2.5 trái: Real Madrid vẫn được đánh giá vượt trội khi thi đấu tại Santiago Bernabéu, nơi họ thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất tại La Liga và ghi trung bình hơn 2.5 bàn mỗi trận. Đội bóng xứ Basque sở hữu hàng thủ thuộc nhóm tốt của giải đấu và chỉ thua cách biệt từ 3 bàn trở lên đúng 1 lần trong 12 trận gần nhất.

Real Madrid vẫn được đánh giá vượt trội khi thi đấu tại Santiago Bernabéu, nơi họ thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất tại La Liga và ghi trung bình hơn 2.5 bàn mỗi trận. Đội bóng xứ Basque sở hữu hàng thủ thuộc nhóm tốt của giải đấu và chỉ thua cách biệt từ 3 bàn trở lên đúng 1 lần trong 12 trận gần nhất. Xỉu 3.5 trái: Các trận đấu gần đây của Real Madrid thường xuất hiện khá nhiều bàn thắng nhờ hàng công có phong độ cao. Đội bóng này đã ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất tại La Liga. Tuy nhiên, Athletic Club lại là đội chơi thiên về sự chắc chắn và thường chủ động giảm nhịp độ khi đối đầu các ông lớn.

Các trận đấu gần đây của Real Madrid thường xuất hiện khá nhiều bàn thắng nhờ hàng công có phong độ cao. Đội bóng này đã ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất tại La Liga. Tuy nhiên, Athletic Club lại là đội chơi thiên về sự chắc chắn và thường chủ động giảm nhịp độ khi đối đầu các ông lớn. Real Madrid thắng: Dù Athletic Club là đối thủ khó chịu, lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội vẫn giúp Real Madrid được đánh giá cao hơn đáng kể. Đội bóng Hoàng gia thường chơi rất bản lĩnh tại Bernabéu và có nhiều cá nhân đủ khả năng tạo khác biệt trong các thời điểm quan trọng.

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Athletic Club

Real Madrid nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận nhờ lợi thế sân nhà Bernabéu cùng chất lượng đội hình vượt trội. Đội bóng Hoàng gia đang duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định với 15 bàn trong 5 trận gần nhất tại La Liga, đồng thời thắng 8/10 trận sân nhà gần đây.

Tuy nhiên, Athletic Club vẫn là đối thủ rất khó chịu với lối chơi giàu thể lực và tổ chức phòng ngự kỷ luật. Đội bóng xứ Basque chỉ để thủng lưới trung bình dưới 1 bàn/trận trong 6 vòng đấu gần nhất, cho thấy họ đủ khả năng khiến Real gặp nhiều khó khăn.

Real Madrid 2 – 1 Athletic Club

Soi kèo Girona vs Elche 2H ngày 24/5/2026

Cả Girona và Elche đều buộc phải tử chiến để tự quyết tấm vé trụ hạng. Một kết quả sẩy chân lúc này đồng nghĩa với thảm kịch xuống hạng chơi ở Segunda mùa sau. Cùng soi kèo bóng đá Girona vs Elche 2H ngày 24/5/2026 ngay tối nay tại Sbobet.

Thông tin chung trận Girona vs Elche

Trận : Girona vs Elche

: Girona vs Elche Thời gian : 2H ngày 24/5/2026

: 2H ngày 24/5/2026 Sân thi đấu: Coliseum Alfonso Pérez

Cuộc đối đầu giữa Girona và Elche tại vòng 38 La Liga hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng khi cả hai đội đều vẫn chưa hoàn toàn an toàn trong cuộc chiến trụ hạng. Đây được xem là một trong những trận đấu mang tính quyết định ở vòng cuối mùa giải.

Girona đang trải qua giai đoạn sa sút khá rõ rệt. Đội bóng xứ Catalunya chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất, để thua tới 4 trận trong chuỗi này và chỉ ghi được 5 bàn thắng. Hàng thủ tiếp tục là vấn đề lớn khi họ đã thủng lưới 60 bàn sau 38 trận, trung bình 1,58 bàn thua/trận.

Ở chiều ngược lại, Elche lại cho thấy tín hiệu tích cực hơn trong giai đoạn cuối mùa. Đội bóng này thắng 3 trong 6 trận gần nhất và ghi 8 bàn trong chuỗi trận đó. Đáng chú ý, Elche từng đánh bại Girona 3-0 ở lượt đi mùa giải năm nay, đồng thời có thành tích đối đầu khá vượt trội khi thắng 11 trong 22 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

Khả năng tấn công của Elche cũng đáng chú ý hơn so với đối thủ. Họ ghi trung bình 1,42 bàn/trận mùa này, cao hơn đáng kể mức 1,11 bàn của Girona. Ngoài ra, Elche có tỷ lệ trận đấu xuất hiện trên 2,5 bàn thắng lên tới 60,5%, cho thấy xu hướng chơi khá cởi mở.

Cách soi kèo nhà cái Girona vs Elche

Theo dõi ngay mức tỷ lệ cược trực tuyến Girona vs Elche diễn ra tại lượt trận thứ 38 La Liga 2025/26.

Elche thắng kèo đồng banh : Girona có lợi thế sân nhà nhưng phong độ gần đây lại không thực sự thuyết phục. Đội bóng xứ Catalunya chỉ thắng 1/6 trận gần nhất tại La Liga và để thủng lưới tới 10 bàn trong chuỗi trận này. Trong khi đó, Elche bước vào trận đấu với tâm lý tốt hơn khi thắng 3/6 trận gần đây.

: Girona có lợi thế sân nhà nhưng phong độ gần đây lại không thực sự thuyết phục. Đội bóng xứ Catalunya chỉ thắng 1/6 trận gần nhất tại La Liga và để thủng lưới tới 10 bàn trong chuỗi trận này. Trong khi đó, Elche bước vào trận đấu với tâm lý tốt hơn khi thắng 3/6 trận gần đây. Tài 3 trái: Các trận đấu của hai đội thời gian gần đây thường có khá nhiều bàn thắng. Girona đã để thủng lưới 10 bàn trong 6 trận gần nhất, trong khi Elche ghi 8 bàn ở cùng khoảng thời gian đó. Ngoài ra, thống kê đối đầu cũng cho thấy 4/6 lần gặp nhau gần đây giữa hai đội đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

Các trận đấu của hai đội thời gian gần đây thường có khá nhiều bàn thắng. Girona đã để thủng lưới 10 bàn trong 6 trận gần nhất, trong khi Elche ghi 8 bàn ở cùng khoảng thời gian đó. Ngoài ra, thống kê đối đầu cũng cho thấy 4/6 lần gặp nhau gần đây giữa hai đội đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Elche thắng hoặc hòa: Girona có ưu thế sân nhà nhưng lại không tạo được sự yên tâm về mặt phong độ. Trong khi đó, Elche đang cho thấy sự lì lợm và hiệu quả hơn ở giai đoạn cuối mùa, đặc biệt trong những trận đấu mang tính quyết định.

Dự đoán tỷ số Girona vs Elche

Girona không còn gì để mất sẽ dốc toàn lực tìm bàn gỡ và có thể có được điều mình cần. Tuy nhiên, khi đội hình chủ nhà hoàn toàn mất bẫy việt vị ở những phút cuối, Elche sẽ tung đòn kết liễu chí mạng, chính thức tiễn đối thủ xuống hạng và ăn mừng chiến tích trụ hạng ngay tại Montilivi.

Girona 1 – 2 Elche

Vòng đấu cuối cùng của La Liga luôn ẩn chứa những kịch bản điên rồ và bất ngờ nhất khi các đội bóng bung hết 200% sức lực cho mục tiêu cuối cùng. Hy vọng những nhận định kèo La Liga 2025/26 vòng 38 chuyên sâu từ SBOBET sẽ là điểm tựa vững chắc giúp anh em chốt được những mã kèo thơm chuẩn xác. Hãy truy cập SBOBET ngay hôm nay để tận hưởng tỷ lệ ăn cao nhất thị trường và bùng nổ cùng đêm hạ màn Tây Ban Nha!