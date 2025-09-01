Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang bước vào lượt trận thứ 5 với nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn. Đây là giai đoạn quan trọng khi các đội bóng tăng tốc để cạnh tranh tấm vé đi tiếp, hứa hẹn mang đến những kèo đấu kịch tính cho giới đầu tư. Hãy cùng Sbobet: 198.252.107.223 tìm hiểu ngay thông tin kèo VL WC 2026 vòng 5 khu vực Châu Âu.

Tổng quan vòng 5 vòng loại World Cup 2026

Vòng 5 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang thu hút sự chú ý lớn khi các đội tuyển bước vào giai đoạn cạnh tranh. Lịch thi đấu dày đặc với nhiều cặp đấu đáng chờ đợi, hứa hẹn mang đến những màn so tài căng thẳng và giàu kịch tính. Bên cạnh đó, phong độ hiện tại của các ứng viên hàng đầu cùng những bất ngờ từ các đội bóng tầm trung sẽ khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 5 VL World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ mang đến chuỗi trận hấp dẫn, nơi các đội tuyển hàng đầu và những ẩn số thú vị cùng ra sân tranh tài. Người hâm mộ có thể chờ đợi những màn so tài kịch tính, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thông tin đáng chú ý vòng 5 VL WC 2026

Dưới đây là những thông tin đáng chú ý tại vòng 5 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu:

Cuộc đua ngôi đầu bảng: Các đội tuyển lớn như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha đều hướng tới chiến thắng để củng cố vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất trực tiếp.

Những bất ngờ từ "ngựa ô": Một số đội tầm trung đang có phong độ ấn tượng, hứa hẹn tạo nên bất ngờ và gây khó khăn cho các ông lớn.

Tâm điểm những trận đại chiến: Một số cặp đấu giữa các đội cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp được xem là tâm điểm, quyết định cục diện bảng đấu.

Một số cặp đấu giữa các đội cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp được xem là tâm điểm, quyết định cục diện bảng đấu. Yếu tố lực lượng: Tình hình chấn thương, án treo giò và phong độ các ngôi sao sẽ ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của từng đội tuyển.

Soi kèo VL WC 2026 vòng 5 khu vực Châu Âu

Soi kèo vòng 5 VL World Cup 2026 khu vực châu Âu hứa hẹn nhiều kịch bản khó lường, khi các đội tuyển lớn quyết tâm giữ vững vị thế và những bất ngờ từ các “ngựa ô” có thể làm thay đổi cục diện bảng đấu. Tìm hiểu nhận định kết quả trận VL WC 2026 vòng thứ 5.

Soi kèo Liechtenstein vs Bỉ lúc 1H45 ngày 5/9/2025

Theo dõi phân tích soi kèo trận Liechtenstein vs Bỉ tối nay lúc 1H45 ngày 5/9/2025. Theo dõi chuyên gia dự đoán kèo bóng đá và phân tích kết quả trận đấu Liechtenstein vs Bỉ cụ thể qua bài viết chi tiết dưới đây.

Thông tin chung trận Liechtenstein vs Bỉ

Trận: Liechtenstein vs Bỉ

Liechtenstein vs Bỉ Thời gian: 1H45 ngày 5/9/2025

1H45 ngày 5/9/2025 Sân thi đấu: Rheinpark Stadion

Chiến dịch vòng loại World Cup của Liechtenstein đang trở thành nỗi ám ảnh lớn. Sau 3 trận toàn thua, họ xếp cuối bảng với 8 bàn thua và chưa ghi nổi bàn nào. Ngay cả trên sân nhà, thầy trò HLV Konrad Fünfstück cũng gây thất vọng khi trắng tay trong cả 2 trận. Trận thua 0-4 trước Scotland mới đây càng cho thấy sự mong manh nơi hàng thủ, trong khi mục tiêu thực tế nhất của họ lúc này chỉ là tìm kiếm bàn thắng đầu tiên và hạn chế tối đa cách biệt.

Ở chiều ngược lại, Bỉ có màn khởi đầu chưa thật sự thuyết phục với 1 thắng, 1 hòa, tạm đứng thứ 3 bảng đấu cùng 4 điểm. Dù ghi được 5 bàn, hàng thủ của “Quỷ đỏ” vẫn để lọt lưới 4 lần, phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại. Trận thắng nghẹt thở 4-3 trước Xứ Wales đã chứng minh sức mạnh tấn công nhưng cũng cho thấy sự thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự. Trên sân khách, Bỉ mới chỉ có một trận hòa, vì vậy họ cần cải thiện thành tích xa nhà.

Tỷ lệ kèo Liechtenstein vs Bỉ

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Liechtenstein vs Bỉ tối nay tại nhà cái Sbobet. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Liechtenstein vs Bỉ chính xác nhất.

Bỉ thắng kèo chấp -4/4.5 trái: Bỉ vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, sở hữu dàn ngôi sao chất lượng và phong độ ổn định. Trong khi đó, Liechtenstein gần như chỉ đóng vai trò “lót đường” khi thua đậm ở hầu hết các trận vòng loại.

Nổ tài 4.5/5 trái: Hàng công Bỉ có khả năng ghi nhiều bàn thắng, đặc biệt trước một hàng thủ yếu ớt như Liechtenstein. Tuy vậy, khả năng đội chủ nhà ghi bàn gần như bằng 0. Vì vậy, kịch bản Bỉ thắng đậm 4-0 hoặc 5-0 rất dễ xảy ra.

Bỉ thắng cả trận: Khả năng tạo bất ngờ của Liechtenstein gần như bằng không. Bỉ hướng đến chiến thắng nhẹ nhàng để giữ vững ngôi đầu bảng.

Dự đoán tỷ số Liechtenstein vs Bỉ

Trận đấu vòng loại World Cup này được xem là cơ hội thuận lợi để Bỉ giành trọn 3 điểm trước một Liechtenstein yếu kém cả về lực lượng lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hàng thủ lỏng lẻo và thành tích bết bát của đội chủ nhà càng mở ra khả năng cho một chiến thắng áp đảo của “Quỷ đỏ”. Với đẳng cấp vượt trội, sự nhạy bén trong chiến thuật và tinh thần quyết tâm cao, Bỉ gần như nắm chắc ưu thế. Sự khác biệt quá lớn giữa hai đội củng cố thêm niềm tin vào một thắng lợi dễ dàng cho Bỉ ngay tại sân Rheinpark.

Liechtenstein 0-5 Bỉ

Soi kèo Ý vs Estonia 1H45 ngày 6/9/2025

Nhận định soi kèo trận đấu Ý vs Estonia diễn ra lúc 1H45 ngày 6/9/2025 cùng trang cược uy tín Sbobet. Chuyên gia nhận định tình hình về lực lượng, kèo bóng đá trực tuyến giữa Ý vs Estonia qua phân tích dưới đây.

Thông tin chung trận Ý vs Estonia

Trận: Ý vs Estonia

Ý vs Estonia Thời gian: 1H45 ngày 6/9/2025

1H45 ngày 6/9/2025 Sân thi đấu: Giuseppe Meazza

Ý từ lâu đã được xem là một trong những cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới, giàu truyền thống và luôn được kỳ vọng cạnh tranh danh hiệu ở các giải đấu lớn như World Cup hay EURO. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Gennaro Gattuso, Azzurri lại khởi đầu vòng loại World Cup 2026 không mấy ấn tượng. Sau hai lượt trận tại bảng I, họ mới có 3 điểm, kém Na Uy tới 9 điểm và kém Israel 3 điểm. Ý mở màn bằng thất bại 0-3 trên sân Na Uy, trước khi tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 2-0 trước Moldova trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Estonia vốn là một trong những nền bóng đá nhỏ bé và ít tên tuổi nhất châu Âu. Họ chưa từng góp mặt tại một giải đấu quốc tế lớn và cũng không được kỳ vọng nhiều trong chiến dịch này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Henn, Estonia đang gặp vô vàn khó khăn tại bảng I, nơi có sự hiện diện của Na Uy, Israel, Ý và Moldova. Sau 4 trận, họ chỉ có 3 điểm, tạm đứng thứ tư. Estonia khởi đầu bằng trận thua 1-2 trước Israel trên sân trung lập tại Hungary, rồi hòa 2-2 với Moldova. Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp 1-3 trước Israel và 0-1 trước Na Uy cho thấy họ khó lòng tạo nên bất ngờ.

Tỷ lệ kèo Ý vs Estonia

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Ý vs Estonia tối nay diễn ra tại vòng 5 VL World Cup 2026. Nhận định tỷ lệ kèo chuẩn Ý vs Estonia chính xác nhất.

Ý thắng kèo chấp 2.5 trái: Được chơi trên sân nhà và sở hữu đội hình vượt trội, Ý gần như nắm chắc ưu thế. Estonia vốn chỉ là đội bóng yếu của châu Âu, thường xuyên thua đậm trước các ông lớn. Với phong độ ổn định cùng hàng công chất lượng, Azzurri đủ khả năng thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Nổ tài 3.5 trái: Ý thường chơi chắc chắn nhưng khi gặp đối thủ yếu, họ sẵn sàng dồn ép để cải thiện hiệu số. Estonia khó có cơ hội ghi bàn, nên kịch bản Ý thắng đậm 3-0 hoặc 4-0 rất dễ xảy ra.

Kèo châu âu nghiêng về ĐT Ý: Estonia gần như không có cơ hội tạo bất ngờ trước một Ý vượt trội toàn diện. Với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành điểm tối đa, Ý là lựa chọn an toàn.

Dự đoán tỷ số Ý vs Estonia

Estonia khó có khả năng xuyên thủng mành lưới của tuyển Ý, đội bóng được đánh giá vượt trội và đủ sức làm chủ thế trận cũng như tạo ra những khoảnh khắc quyết định. Vì vậy, dự đoán trận đấu với một chiến thắng áp đảo 4-0 dành cho Ý, thậm chí tỷ số có thể còn đậm hơn khi trận đấu khép lại.

Ý 4 – 0 Estonia

Soi kèo Faroe Islands vs Croatia 1H45 ngày 6/9/2025

Nhận định soi kèo trận đấu Faroe Islands vs Croatia diễn ra lúc 1H45 ngày 6/9/2025. Cập nhật phân tích, nhận định tình hình về lực lượng, kèo bóng đá trực tuyến giữa Faroe Islands vs Croatia qua bài viết chia sẻ ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Faroe Islands vs Croatia

Trận: Faroe Islands vs Croatia

Faroe Islands vs Croatia Thời gian: 1H45 ngày 6/9/2025

1H45 ngày 6/9/2025 Sân thi đấu: Stadion HNK Rijeka

Quần đảo Faroe sẽ tiếp đón Croatia tại sân Tórsvøllur vào ngày 5/9 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 bảng L. Trái ngược với vị trí trên bảng xếp hạng, trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính. Dưới sự dẫn dắt của HLV Eyðun Klakstein, Faroe chưa có chiến thắng nào trong ba trận gần nhất đặc biệt là trận thua sát nút 1-2 trước CH Séc. Với nòng cốt là các trụ cột thi đấu trong nước như Viljormur Davidsen và tiền vệ đa năng Brandur Olsen, Faroe kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà cùng hàng thủ kỷ luật để gây khó khăn cho đối thủ mạnh Croatia.

Ở chiều ngược lại, Croatia của HLV Zlatko Dalić hành quân đến Tórshavn với sự tự tin cao sau những chiến thắng vang dội trước Gibraltar (7-0) và CH Séc (5-1) hồi tháng 6. Dù thiếu vắng Mateo Kovačić do chấn thương, Vatreni vẫn sở hữu tuyến giữa đẳng cấp với lão tướng Luka Modrić ở tuổi 39 tiếp tục là linh hồn của đội, bên cạnh sự trẻ trung từ Martin Baturina và Petar Sučić. Trên hàng công, Ante Budimir đang có phong độ chói sáng, góp phần củng cố sức mạnh tấn công. HLV Dalić có thể xoay tua đội hình, nhưng trong bối cảnh vòng loại ngày càng căng thẳng. Croatia nhiều khả năng vẫn tung ra lực lượng gần như mạnh nhất.

Tỷ lệ kèo Faroe Islands vs Croatia

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Faroe Islands vs Croatia tối nay diễn ra vòng loại World Cup 2026. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Faroe Islands vs Croatia chính xác nhất.

Croatia thắng kèo chấp -1.5/2 trái: Croatia sở hữu đội hình vượt trội hoàn toàn so với Faroe Islands. Với phong độ ổn định và chất lượng hàng công giàu đột biến, thầy trò HLV Zlatko Dalić đủ khả năng tạo ra thế trận áp đảo.

Xỉu thắng 3 trái: Faroe Islands thường chủ động chơi phòng ngự số đông, trong khi Croatia lại có xu hướng kiểm soát và tấn công chắc chắn. Khả năng trận đấu kết thúc với 0 – 2 bàn thắng khá cao.

Croatia thắng toàn trận: Faroe Islands khó có thể tạo bất ngờ trước một Croatia bản lĩnh và giàu kinh nghiệm.

Dự đoán tỷ số Faroe Islands vs Croatia

Trong 18 trận gần nhất có sự góp mặt của Croatia tại vòng loại World Cup, đã có tới 15 trận kết thúc với việc ít nhất một thủ môn giữ sạch lưới. Đáng chú ý, cả hai lần chạm trán Quần đảo Faroe ở mùa trước cũng đều khép lại với tỷ số hòa 0-0. Ở phía chủ nhà, tám trong 12 trận sân nhà gần nhất của họ cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Vì vậy, những ai kỳ vọng vào một trận cầu nhiều bàn thắng có lẽ sẽ phải thất vọng. Đồng thời Croatia sẽ ghi được chiến thắng.

Faroe Islands 0 – 2 Croatia

Qua gợi ý kèo kèo VL WC 2026 vòng 5 chính xác trên đây. Bet thủ có thể tham gia dự đoán kết quả và đặt cược cho các cặp đấu Liechtenstein vs Bỉ, Ý vs Estonia, Faroe Islands vs Croatia dễ dàng để nhận được khuyến mãi thưởng nhà cái Sbobet cao nhất. Chúc anh em may mắn!