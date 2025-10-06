Bóng đá thế giới lại nóng lên từng ngày khi vòng loại World Cup 2026 bước vào những chặng căng thẳng quyết định. Ngày 10/10/2025, người hâm mộ sẽ được theo dõi những trận cầu đỉnh cao. Hãy cùng chúng tôi soi từng kèo VL WC 2026 ngày 10/10/2025 để không bỏ lỡ khoảnh khắc bùng nổ tại SBOBET!

Tổng quan vòng loại World Cup 2026 ngày 10/10/2025

Ngày 10/10/2025 hứa hẹn là một ngày bùng nổ cảm xúc khi các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 đồng loạt diễn ra trên khắp các châu lục. Những đội tuyển lớn đang chạy đua giành vé trực tiếp, trong khi các “ẩn số” bất ngờ vẫn nuôi hy vọng tạo nên cú sốc. Cập nhật những tin tức mới nhất ngay dưới đây.

Lịch thi đấu

Người chơi tham khảo qua lịch thi đấu bóng đá vòng loại WC 2026 diễn ra vào ngày 10/10/2025 khu vực Châu Âu. Từ đó xem tỷ lệ kèo và đưa ra những dự đoán trực tiếp nhận thưởng hấp dẫn.

Thông tin đáng chú ý vòng loại WC 2026

Đức bất ngờ thua Slovakia 0–2, lần đầu tiên thất bại trên sân khách tại vòng loại World Cup.

Bỉ thắng Liechtenstein 6–0, củng cố ngôi đầu bảng J.

Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha duy trì phong độ ổn định, tiến gần vé trực tiếp.

Serbia bị UEFA phạt vì hành vi không đúng mực của CĐV trong trận gặp Albania.

Trận Albania vs Serbia kết thúc 0–0, diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và an ninh chặt chẽ.

Tuyển Anh khẳng định sẽ rời sân nếu xảy ra phân biệt chủng tộc trong các trận sân khách.

Nhiều đội mạnh như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Croatia, Tây Ban Nha, Slovakia, Thụy Sĩ có thể sớm giành vé trong loạt trận tháng 10.

Soi kèo VL WC 2026 ngày 10/10/2025 khu vực Châu Âu

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Âu đang bước vào giai đoạn gay cấn, và loạt trận ngày 10/10/2025 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kèo đấu hấp dẫn cho giới đầu tư. Các ông lớn như Anh, Pháp, Đức hay Bỉ đều phải đối đầu với những đối thủ đang khát điểm, khiến cục diện bảng đấu thêm phần khó lường. Trên các bảng kèo của nhà cái, tỷ lệ chấp, tài xỉu liên tục biến động.

Soi kèo Belarus vs Đan Mạch 1H45 ngày 10/10/2025

Xem phân tích soi kèo trận Belarus vs Đan Mạch diễn ra lúc 1H45 ngày 10/10/2025 tại nhà cái uy tín Sbobet 198.252.107.223. Chuyên gia nhận định tình hình về lực lượng, phong độ, điểm mạnh, điểm yếu và dự đoán kèo bóng đá Belarus vs Đan Mạch vòng chung kết chính xác nhất.

Thông tin chung trận Belarus vs Đan Mạch

Trận: Belarus vs Đan Mạch

Belarus vs Đan Mạch Thời gian: 1H45 ngày 10/10/2025

1H45 ngày 10/10/2025 Sân thi đấu: Fisht Stadium

Belarus đang kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ sau thất bại 0-2 trước Scotland ở lượt trận trước thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Âu. Ở trận đấu đó, Belarus chỉ kiểm soát bóng 27%, tung ra 6 cú sút và có 3 lần trúng đích. Đáng tiếc, bàn thắng duy nhất lại đến từ pha phản lưới nhà của Zakhar Volkov ở phút 65. Trong khi đó, Scotland thể hiện sự vượt trội với 14 cú sút (8 trúng đích) và Ché Adams là người mở tỷ số ở phút 43.

Phía đối diện, Đan Mạch bước vào trận đấu với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp. Đội bóng Bắc Âu kiểm soát bóng 56%, tung ra 15 cú sút, trong đó 8 lần trúng đích. Các pha lập công được ghi bởi Mikkel Damsgaard (phút 32), Andreas Christensen (phút 62) và Rasmus Højlund (phút 81). Hy Lạp chỉ có 4 cú sút, trong đó 1 lần trúng đích, cho thấy sự lép vế hoàn toàn trước lối chơi áp đảo của Đan Mạch.

Cách soi kèo nhà cái Belarus vs Đan Mạch

Theo dõi tổng quan kèo nhà cái Belarus vs Đan Mạch chính xác lượt trận vòng chung kết lượt đi trên sân Fisht Stadium tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận Belarus vs Đan Mạch chi tiết dưới đây.

Đan Mạch thắng chấp -2: Đan Mạch đang thể hiện phong độ vượt trội với chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp ở lượt đấu trước. Lối chơi tấn công hiệu quả cùng sự gắn kết giữa các tuyến giúp họ hoàn toàn chiếm ưu thế trước Belarus – đội vừa nhận thất bại 0-2 trước Scotland. Tuy nhiên, mức chấp -2 trái là khá sâu, nên nếu Đan Mạch không ghi bàn sớm, khả năng thắng cách biệt 3 bàn trở lên sẽ giảm. Chọn Đan Mạch -2 vẫn là cửa sáng hơn.

Đan Mạch đang thể hiện phong độ vượt trội với chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp ở lượt đấu trước. Lối chơi tấn công hiệu quả cùng sự gắn kết giữa các tuyến giúp họ hoàn toàn chiếm ưu thế trước Belarus – đội vừa nhận thất bại 0-2 trước Scotland. Tuy nhiên, mức chấp -2 trái là khá sâu, nên nếu Đan Mạch không ghi bàn sớm, khả năng thắng cách biệt 3 bàn trở lên sẽ giảm. Chọn Đan Mạch -2 vẫn là cửa sáng hơn.

Belarus có hàng công khá yếu, trung bình chỉ ghi chưa tới 1 bàn mỗi trận. Đan Mạch dù tấn công mạnh nhưng thường chơi chắc chắn, ít để đối thủ có cơ hội phản đòn. Do đó, kịch bản trận đấu có ít bàn thắng là dễ xảy ra. Đan Mạch thắng cả trận: Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là rất lớn. Đan Mạch đang hướng đến ngôi đầu bảng, trong khi Belarus gần như không còn cơ hội đi tiếp. Với phong độ ổn định và lực lượng đồng đều hơn, Đan Mạch thắng là lựa chọn đáng tin cậy trong kèo châu Âu.

Dự đoán tỷ số Belarus vs Đan Mạch

Chuyên gia cho rằng Đan Mạch sẽ ghi được vài bàn thắng trong trận đấu này với Belarus. Đội bóng này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong đội bóng này có thể sẽ gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Dự đoán kết quả Đan Mạch thắng với tỷ số 0 – 3 khi trận đấu kết thúc.

Belarus 0 – 2 Đan Mạch

Soi kèo Scotland vs Hy Lạp 1H45 ngày 10/10/2025

Chuyên gia dự đoán, soi kèo bóng đá Scotland vs Hy Lạp 1H45 ngày 10/10/2025 diễn ra tại vòng loại World Cup 2026. Xem thông tin phân tích kèo chấp, tài xỉu và kết quả trận đấu Scotland vs Hy Lạp cùng Sbobet chính xác.

Thông tin chung trận Scotland vs Hy Lạp

Trận: Scotland vs Hy Lạp

Scotland vs Hy Lạp Thời gian: 1H45 ngày 10/10/2025

1H45 ngày 10/10/2025 Sân thi đấu: Hampden Park

Scotland bước vào lượt trận tiếp theo với phong độ ấn tượng khi vẫn giữ thành tích bất bại sau hai trận mở màn vòng loại, gồm chiến thắng 2-0 trước Belarus và trận hòa 0-0 với Đan Mạch. HLV Steve Clarke tiếp tục duy trì sự ổn định trong đội hình, triệu tập 23 cầu thủ trẻ nhằm hướng đến sự gắn kết và cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của thủ môn kỳ cựu Craig Gordon, người mang đến tinh thần lãnh đạo cùng sự chắc chắn nơi khung gỗ sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

Tuyến tiền vệ vẫn là điểm mạnh của Scotland. Scott McTominay, với phong độ cao trong màu áo Napoli, mang đến khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng vượt trội. Bên cạnh đó, John McGinn, người sắp cán mốc 80 lần khoác áo tuyển quốc gia, đóng vai trò nhạc trưởng, cung cấp sự sáng tạo và kinh nghiệm trong lối chơi. Sự trở lại của Kieran Tierney và Andy Robertson giúp hàng thủ thêm vững chắc, cho phép Clarke sử dụng lại hệ thống ba trung vệ cùng hai wing-back năng động, đảm bảo chiều rộng và khả năng phòng ngự chủ động.

Cách soi kèo nhà cái Scotland vs Hy Lạp

Theo dõi tỷ lệ kèo nhà cái Scotland vs Hy Lạp chính xác tại vòng loại World Cup 2026. Cùng cập nhật kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số giữa Scotland vs Hy Lạp ngay dưới đây để có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Scotland thắng cược chấp: Trận đấu giữa Scotland và Hy Lạp được đánh giá khá cân bằng, thể hiện rõ qua mức kèo đồng banh. Scotland đang có phong độ ổn định với 2 trận bất bại, thể hiện lối chơi kỷ luật và chắc chắn dưới thời HLV Steve Clarke.

Trận đấu giữa Scotland và Hy Lạp được đánh giá khá cân bằng, thể hiện rõ qua mức kèo đồng banh. Scotland đang có phong độ ổn định với 2 trận bất bại, thể hiện lối chơi kỷ luật và chắc chắn dưới thời HLV Steve Clarke.

Hai đội đều có xu hướng nhập cuộc thận trọng. Scotland thường chơi chắc ở tuyến giữa, còn Hy Lạp thiên về phòng ngự và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Thống kê cho thấy phần lớn các trận của Scotland trong vòng loại đều có tổng bàn thắng dưới 3 bàn. Scotland thắng: Scotland được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định và khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn. Hy Lạp khó tạo ra đột biến khi thiếu các mũi nhọn tấn công hiệu quả. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Scotland hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số Scotland vs Hy Lạp

Cả Scotland và Hy Lạp đều nổi tiếng với lối chơi kỷ luật và hàng thủ vững chắc, hứa hẹn một cuộc đối đầu ít bàn thắng. Scotland có lợi thế sân nhà cùng khả năng tận dụng tốt các tình huống cố định, trong khi Hy Lạp sở hữu sự ổn định và khả năng phản công sắc bén. Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra giằng co và có thể được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao như McTominay hoặc McGinn.

Scotland 2 – 0 Hy Lạp

Soi kèo Malta vs Hà Lan 1H45 ngày 10/10/2025

Xem nhận định soi kèo trận đấu Malta vs Hà Lan 1H45 ngày 10/10/2025 tại Sbobet. Chuyên gia phân tích về kèo bóng đá trực tuyến giữa Malta vs Hà Lan qua chia sẻ cụ thể ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Malta vs Hà Lan

Trận: Malta vs Hà Lan

Malta vs Hà Lan Thời gian: 1H45 ngày 10/10/2025

1H45 ngày 10/10/2025 Sân thi đấu: National Stadium

Malta bước vào trận đấu này với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu với San Marino. Các bàn thắng được ghi bởi Irvin Cardona, Zach Muscat và Paul Mbong, trong khi Nicola Nanni ghi bàn danh dự cho San Marino. Dù vậy, hàng thủ của Malta vẫn là điểm yếu khi họ để thủng lưới ở 5/6 trận gần nhất với tổng cộng 13 bàn thua — điều mà HLV chắc chắn muốn cải thiện.

Ở chiều ngược lại, Hà Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh với chiến thắng 3-2 trước Lithuania tại vòng loại World Cup. “Cơn lốc màu da cam” kiểm soát thế trận với 73% thời lượng bóng và có 14 pha dứt điểm, trong đó Memphis Depay lập cú đúp, còn Quinten Timber góp một bàn. Dù hàng công chơi thăng hoa, hàng thủ của họ vẫn cần tập trung hơn khi để lọt lưới hai bàn trong hiệp một.

Cách soi kèo nhà cái Malta vs Hà Lan

Qua đánh giá tình hình thi đấu và soi kèo nhà cái Malta vs Hà Lan vòng loại World Cup 2026 sắp tới đây. Chuyên gia Sbobet đưa ra gợi ý bắt kèo chấp, kèo tài xỉu và dự đoán tỉ số trận Malta vs Hà Lan chính xác.

Hà Lan thắng kèo chấp -3 trái: Cơn lốc màu da cam đang sở hữu đội hình vượt trội cùng phong độ ổn định. Đặc biệt là hàng công với Depay và Gakpo đang thi đấu thăng hoa. Trước một Malta yếu thế cả về thể lực lẫn kỹ thuật, “Cơn lốc màu da cam” hoàn toàn có thể tạo ra chiến thắng đậm. Tuy nhiên mức chấp 3 trái laf khá cao.

Cơn lốc màu da cam đang sở hữu đội hình vượt trội cùng phong độ ổn định. Đặc biệt là hàng công với Depay và Gakpo đang thi đấu thăng hoa. Trước một Malta yếu thế cả về thể lực lẫn kỹ thuật, “Cơn lốc màu da cam” hoàn toàn có thể tạo ra chiến thắng đậm. Tuy nhiên mức chấp 3 trái laf khá cao. Xỉu 3.5 trái thắng: Hà Lan có lối chơi tấn công trực diện, nhưng Malta thường chơi phòng ngự số đông, khiến nhịp độ trận đấu dễ bị chậm lại. Nếu Malta chủ động co cụm, khả năng nổ Tài sẽ phụ thuộc vào hiệu suất ghi bàn của Hà Lan.

Hà Lan có lối chơi tấn công trực diện, nhưng Malta thường chơi phòng ngự số đông, khiến nhịp độ trận đấu dễ bị chậm lại. Nếu Malta chủ động co cụm, khả năng nổ Tài sẽ phụ thuộc vào hiệu suất ghi bàn của Hà Lan. Hà Lan thắng: Khả năng chiến thắng của Hà Lan gần như chắc chắn, và tỷ lệ châu Âu cho cửa thắng của họ sẽ rất thấp. Do đó, người chơi có thể chọn Hà Lan thắng như một lựa chọn chắc chắn hoặc kết hợp với kèo tài/xỉu để gia tăng lợi nhuận.

Dự đoán tỷ số Malta vs Hà Lan

Vòng loại WC 2026 mang đến cơ hội vàng để anh em dễ dàng cá cược. Thành tích sân khách hoàn hảo và lịch sử đối đầu áp đảo, ủng hộ dự đoán của chúng tôi về một chiến thắng trên sân khách. Những khó khăn của Malta trong suốt vòng loại, đặc biệt là hàng phòng ngự yếu kém và hàng công hạn chế, cho thấy họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để cạnh tranh hiệu quả với sự vượt trội về mặt kỹ thuật của Hà Lan. Chính vì vậy chuyên gia dự đoán bóng đá tự tin một chiến thắng ngiêng về đội khách.

Malta 0 – 3 Hà Lan

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không chỉ là kết quả của trận đấu được khắc ghi. Chúc bạn đưa ra lựa chọn thông thái, soi kèo VL WC 2026 ngày 10/10/2025!