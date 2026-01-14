

Theo dõi tổng quan soi kèo U23 VN vs U23 UAE 22H30 ngày 16/1/2026 chính xác nhất từ Sbobet. Chuyên gia gợi ý bắt kèo bóng đá và dự đoán tỉ số trận U23 Việt Nam vs U23 UAE qua bài viết chia sẻ cụ thể dưới đây.

Chuyên gia bắt kèo U23 VN vs U23 UAE mới nhất ra sao?

Theo dõi tổng quan kèo U23 VN vs U23 UAE chính xác lượt trận vòng bán kết tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận U23 Việt Nam vs U23 UAE chi tiết dưới đây.

Kèo châu á U23 VN vs U23 UAE

Hiện nay U23 VN thắng kèo châu Á 4/6 trận gần nhất. Trong khi đó U23 UAE chỉ thắng kèo 2/5 trận gần nhất khi chấp đối thủ từ 0.5 trái trở lên. Ngoài ra 4/6 trận gần đây của U23 UAE chỉ thắng với cách biệt tối đa 1 bàn. Ở các trận cầu mang tính sinh tử, U23 Việt Nam thường ưu tiên không thua trong 90 phút, khiến đối thủ khó tạo ra khoảng cách lớn. Chính vì vậy anh em vẫn nên lựa chọn cửa U23 Việt Nam chiến thắng.

=> Chọn: U23 Việt Nam thắng 0.5/1 trái

THAM GIA DỰ ĐOÁN TẠI SBOBET – SĂN TIỀN THƯỞNG KHÔNG GIỚI HẠN

Kèo tài xỉu U23 VN vs U23 UAE

Theo thống kê từ 198.252.107.223, 7/9 trận gần nhất của U23 Việt Nam về Xỉu 2.5. Trung bình U23 VN ghi được 1.4 bàn/ trận và để thủng lưới 0.8 bàn/ trận. Hơn nữa 6/8 trận knock-out gần nhất của U23 UAE có tối đa 2 bàn. Dữ liệu cho thấy phần lớn các trận đấu của hai đội, đặc biệt ở vòng loại trực tiếp, đều có nhịp độ vừa phải và ít bàn thắng. Khả năng trận đấu chỉ xuất hiện 1–2 bàn là rất cao.

=> Chọn: Xỉu 2.5 trái

Dự đoán trước trận U23 Việt Nam vs U23 UAE

Dựa trên tương quan lực lượng, phong độ gần đây, dữ liệu kèo châu Á và xu hướng bàn thắng. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ, giằng co và ít bàn thắng.

U23 Việt Nam sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, giữ cự ly đội hình thấp và chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đó, U23 UAE dù kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật. Khả năng UAE tạo ra chiến thắng cách biệt là không cao, đặc biệt trong 90 phút chính thức.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 0 – 1 (Chọn cửa Việt Nam)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu U23 VN vs U23 UAE

U23 Việt Nam đã xác định đối thủ ở vòng tứ kết là U23 UAE, được dự báo sẽ tạo ra nhiều thử thách cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Xét về yếu tố lịch sử đối đầu, UAE rõ ràng đang chiếm ưu thế nhất định.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam chưa một lần đánh bại U23 UAE. Sau 6 lần chạm trán, đội bóng áo đỏ để thua 3 trận và hòa 3 trận. Riêng tại đấu trường U23 châu Á, đại diện Tây Á vẫn là đội nhỉnh hơn với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở lần gặp nhau gần nhất, U23 Việt Nam từng nhận thất bại 0-3 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 5/2022.

Tuy nhiên, bất lợi về thành tích đối đầu không phải là rào cản quá lớn với U23 Việt Nam. Trước lượt trận cuối vòng bảng, U23 Ả Rập Xê Út cũng từng sở hữu chuỗi thành tích bất bại vượt trội khi đối đầu với Việt Nam, với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Dẫu vậy, sau 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam vẫn giành trọn 3 điểm nhờ đấu pháp hợp lý cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Theo thống kê từ SBOBET trong 5 trận chạm trán gần nhất của U23 VN vs U23 UAE. Kết quả U23 UAE thắng 2, và hòa 3 trận. Tương ứng với kết quả tỷ lệ chấp thắng 40%, nổ tài 60%.

Đội hình ra sân

ĐT U23 Việt Nam: Trung Kiên, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Văn Khang, Lê Phát, Đình Bắc, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh.

Trung Kiên, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Văn Khang, Lê Phát, Đình Bắc, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh. ĐT U23 UAE: Tawhid, Zamah, Hazim, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Amenhali, Amesimeku, Marzouqi, Akonnor.

Tình hình chấn thương

ĐT U23 Việt Nam có cầu thủ chấn thương là Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Tân, Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Thưởng. Mặc dù U23 VN đã mất một số cầu thủ quan trọng do chấn thương trước và trong quá trình tập huấn. Nhưng lực lượng chính vẫn được đánh giá không bị ảnh hưởng quá lớn và đội vẫn có thể duy trì sự tự tin thi đấu.

ĐT U23 UAE cũng có cầu thủ gặp chấn thương Al Memari, Khalfan. Những ca chấn thương này xuất hiện trong bối cảnh U23 UAE đang thi đấu liên tục ở vòng bảng. Chính vì vậy có thể ảnh hưởng đến phương án nhân sự, nhất là trong các phương án tấn công.

Qua bài viết chia sẻ về soi kèo trận đấu U23 VN vs U23 UAE lượt tứ kết U23 Châu Á trên đây. Chúc anh em bet thủ có những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn cùng sảnh thể thao SBOBET và đặt cược chiến thắng.