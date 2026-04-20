La Liga 2025/26 vòng 33 chứng kiến cuộc đua song mã nghẹt thở giữa Real Madrid và Barcelona. Với những trận cầu then chốt quyết định ngôi vương, Sbobet đã cập nhật bảng kèo La Liga 2025/26 vòng 33 sớm với tỷ lệ Odd cạnh tranh. Hãy cùng chuyên gia phân tích phong độ và biến động thị trường để chốt ngay những “kèo thơm” chắc thắng tuần này!

Tổng quan vòng 33 La Liga 2025/26

Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn then chốt với tâm điểm là cuộc đua song mã giữa Barcelona và Real Madrid. Với khoảng cách 9 điểm hiện tại, Barca đang nắm lợi thế lớn nhưng Real Madrid chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, nhất là khi họ chỉ phải tiếp đón Alavés trên sân nhà ở vòng đấu này. Bên cạnh đó, cuộc chiến giành vé dự Champions League giữa Villarreal, Atlético Madrid và nhóm bám đuổi cũng đang diễn ra vô cùng kịch tính.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu La Liga 2025/26 vòng 33 đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn then chốt. Những trận cầu rực lửa rạng sáng ngày 22/04 và 23/04 (giờ Việt Nam) sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả Real Madrid lẫn Barcelona. Trong khi “Kền kền trắng” tiếp đón Alavés tại Bernabéu, Barca sẽ có chuyến làm khách đầy toan tính trước Celta Vigo. Đừng bỏ lỡ lịch thi đấu chi tiết và các mốc giờ quan trọng để đồng hành cùng đội bóng yêu thích khi vào đăng nhập vào Sbobet!

Thông tin đáng chú ý vòng 33 La Liga 2025/26

Sau 31 vòng đấu, Barcelona đang dẫn đầu với 79 điểm, tạo khoảng cách 9 điểm so với Real Madrid (70 điểm).

Villarreal (61 điểm) và Atlético Madrid (57 điểm) đang giữ lợi thế lớn cho tấm vé dự Cúp C1 mùa sau.

Tuy nhiên, Real Betis (46 điểm) và Celta Vigo (44 điểm) vẫn đang nỗ lực bám đuổi. Vòng đấu này, Celta Vigo sẽ đối đầu trực tiếp với Barca.

Real Oviedo (27 điểm) và Levante (29 điểm) đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Elche (32 điểm) và Deportivo Alavés (33 điểm) chỉ cách nhóm xuống hạng một vài điểm số. Đặc biệt, Alavés sẽ phải hành quân đến Bernabéu của Real Madrid ở vòng này

Celta Vigo vừa để thua 0-3 trước Real Oviedo, một tín hiệu báo động đỏ trước khi hành quân đến Camp Nou.

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 33 chuẩn xác

Cuộc đua vô địch giữa Barcelona và Real Madrid đang bước vào giai đoạn quyết định với những kịch tính nghẹt thở. Mỗi trận đấu lúc này đều là một “trận chung kết” định đoạt ngôi vương cũng như tấm vé dự Champions League mùa tới. Cùng chuyên gia Sbobet phân tích sâu phong độ, biến động tỷ lệ Odd và chốt những mã kèo sáng giá nhất để giúp anh em về bờ rực rỡ tuần này!

Soi kèo Elche vs Atletico Madrid 0H ngày 23/4/2026

Soi kèo Elche vs Atletico Madrid (00:00, 23/04/2026): Trong khi Elche nỗ lực tìm kiếm điểm số để thoát khỏi nhóm xuống hạng, Atletico Madrid cũng buộc phải thắng để bảo toàn vị trí trong Top 4. Với sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, liệu “nhà kho” điểm số Elche có thể gây bất ngờ tại sân nhà? Cùng Sbobet xem qua tỷ lệ kèo trận Elche vs Atletico Madrid ngay hôm nay!

Thông tin chung trận Elche vs Atletico Madrid

Trận : Elche vs Atletico Madrid

Thời gian : 0H ngày 23/4/2026

Sân thi đấu: Manuel Martínez Valero

Dưới sự dẫn dắt của HLV Elche, chiến lược gia Eder Sarabia đã giúp đội bóng thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt khi chơi trên sân nhà. Elche đang có 32 điểm và tạm đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Điểm sáng lớn nhất của họ chính là phong độ tại sân Martínez Valero. Minh chứng là họ giành 7 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại. Những kết quả tích cực gần đây, bao gồm thắng lợi quan trọng 1-0 trước Valencia, đã tiếp thêm sự tự tin trong cuộc đua trụ hạng. Tuy vậy, hàng thủ vẫn là điểm yếu khi họ đã để thủng lưới 47 bàn sau 39 lần ra sân.

Ở chiều ngược lại, Atlético Madrid dưới sự chỉ đạo của HLV Diego Simeone đang đứng thứ 4 với 57 điểm, nhưng phong độ thời gian gần đây lại không thực sự ổn định. Dù sở hữu đội hình chất lượng, họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thành tích sân khách cũng chưa thật sự thuyết phục với 4 trận thắng, 5 trận hòa và 6 thất bại. Trận thua 1-2 trước Barcelona mới đây càng làm lộ rõ vấn đề cần khắc phục. Với 51 bàn thắng và 32 bàn thua, Atlético vẫn có đủ năng lực để trở lại mạnh mẽ, nhưng họ cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định.

Cách soi kèo nhà cái Elche vs Atletico Madrid

Trận Elche vs Atlético Madrid được đánh giá nghiêng về đội khách nhờ chất lượng đội hình và đẳng cấp vượt trội. Tuy vậy, Elche chơi khá khó chịu trên sân nhà nên kèo đấu không quá chênh lệch. Atlético vẫn là lựa chọn được tin tưởng hơn, nhưng khả năng thắng cách biệt lớn không cao. Cùng phân tích kèo bóng đá Elche vs Atletico Madrid tối nay.

Elche thắng kèo chấp +0.75: Atlético Madrid được đánh giá cửa trên nhờ chất lượng đội hình và vị thế top 4 La Liga, nhưng phong độ sân khách lại khá thất thường (nhiều trận hòa và thua). Trong khi đó, Elche CF chơi rất lì lợm tại sân Martínez Valero với 7 thắng, 7 hòa và chỉ 2 thua mùa này.

Xỉu 2.75 trái: Elche thường ưu tiên phòng ngự chắc chắn khi gặp các đội mạnh, còn Atlético dưới thời Diego Simeone cũng có xu hướng chơi thực dụng, ít bùng nổ trên sân khách.

Atlético Madrid thắng: Dù không đạt phong độ cao, Atlético vẫn sở hữu lực lượng vượt trội và khả năng tạo khác biệt từ những cá nhân chất lượng.

Dự đoán tỷ số Elche vs Atletico Madrid

Với mục tiêu trụ hạng của Elche và tham vọng giữ vị trí trong top 4 của Atlético Madrid. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng và giàu tính chiến đấu. Elche có lợi thế sân nhà khi thi đấu khá ổn định tại Martínez Valero, trong khi Atlético lại gặp nhiều khó khăn ở các trận sân khách gần đây dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone. Vì vậy, kịch bản chia điểm là hoàn toàn khả thi. Bên cạnh đó, cả hai đội đều có khả năng ghi bàn, khiến lựa chọn “cả hai đội cùng ghi bàn” trở nên đáng cân nhắc.

Elche 1 – 1 Atletico Madrid

Soi kèo Real Madrid vs Deportivo Alaves 2H30 ngày 22/4/2026

Trở lại sân nhà Bernabéu, Real Madrid buộc phải giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Barca trong cuộc đua vô địch. Dù áp đảo về đẳng cấp, “Kền kền trắng” vẫn cần thận trọng trước lối đá khó chịu của Alaves. Cùng Sbobet phân tích tỷ lệ Odd, phong độ và chốt mã kèo trận Real Madrid vs Deportivo Alaves sáng giá nhất!

Thông tin chung trận Real Madrid vs Deportivo Alaves

Trận : Real Madrid vs Deportivo Alaves

Thời gian : 2H30 ngày 22/4/2026

Sân thi đấu: Santiago Bernabéu Stadium

Sau khi bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, Real Madrid đang chịu cú sốc tinh thần lớn và nguy cơ kết thúc mùa giải mà không giành được danh hiệu nào. Cơ hội còn lại của họ là tại La Liga, nhưng hiện Real đang kém Barca 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu. Điều này buộc họ phải thắng gần như toàn bộ các trận còn lại và chờ đối thủ sảy chân. Tuy nhiên, việc phải chia sức cho đấu trường châu Âu trước đó khiến phong độ của Real ở La Liga bị ảnh hưởng. Khi họ chỉ giành được 1 điểm trong 2 trận gần nhất gặp Girona và Mallorca. Ngoài ra, đội bóng còn thiếu vắng một số trụ cột như Raul Asencio (ốm), Rodrygo và Thibaut Courtois vì chấn thương.

Ở chiều ngược lại, Deportivo Alavés đang phải chiến đấu trụ hạng khi chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Quique Sánchez Flores, đội bóng đã cải thiện lối chơi rõ rệt. Dù khởi đầu bằng thất bại trước Valencia, nhưng Alavés sau đó đã bất bại 4 trận liên tiếp, trong đó có chiến thắng ngược dòng ấn tượng trước Celta Vigo. Điều này giúp họ có thêm sự tự tin, và hoàn toàn có thể hướng đến một kết quả tích cực dù phải đối đầu Real Madrid.

Cách soi kèo nhà cái Real Madrid vs Deportivo Alaves

Với sức mạnh áp đảo tại Bernabéu, Real Madrid được Sbobet xếp cửa trên với mức chấp sâu từ 1.5 trái. Kèo Tài Xỉu hiện ở mức 3 trái, cho thấy nhà cái đánh giá cao khả năng nổ tài của hàng công “Kền kền trắng”. Cùng chuyên gia soi kèo phân tích biến động Odd để chọn ra mã đầu tư an toàn nhất!

Real Madrid thắng kèo chấp 1.5: Real Madrid vẫn vượt trội về đẳng cấp và lực lượng, đặc biệt khi đối đầu đội nhóm cuối. Tuy nhiên, phong độ gần đây không quá ổn định và Deportivo Alavés đang chơi khá lì lợm trong cuộc đua trụ hạng.

Tài 3/3.5 trái: Real có xu hướng chơi tấn công mạnh trên sân nhà. Nhưng hàng thủ Alavés dưới thời Quique Sánchez Flores đang cải thiện rõ rệt.

Real Madrid thắng: Chênh lệch lực lượng là rất rõ ràng, Real Madrid buộc phải thắng để đua top đầu với Barcelona.

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Deportivo Alaves

Mọi dữ liệu từ SBOBET đều cho thấy đây có thể là một trận đấu cởi mở với nhiều tình huống tấn công và cơ hội ghi bàn rõ rệt. Real Madrid có lợi thế sân nhà cùng khả năng tấn công ổn định. Trong khi Deportivo Alavés cũng cho thấy hiệu suất ghi bàn khá tích cực trong thời gian gần đây. Vì vậy, khả năng trận đấu xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên là khá cao. Dù đội chủ nhà được đánh giá vượt trội. Nhưng tinh thần thi đấu quyết tâm của Alavés có thể khiến thế trận không hề dễ dàng như dự đoán ban đầu.

Real Madrid 3 – 1 Deportivo Alaves

Soi kèo Barca vs Celta 2H30 ngày 23/4/2026

Tiến sát ngôi vương La Liga, Barcelona đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm tại Camp Nou để sớm định đoạt mùa giải. Dù sở hữu phong độ hủy diệt, Barca vẫn cần thận trọng trước lối đá phòng ngự phản công đầy khó chịu của Celta Vigo. Cùng soi kèo nhận định Barca vs Celta tại Sbobet chính xác nhất.

Thông tin chung trận Barca vs Celta

Trận : Barca vs Celta

Thời gian : 2H30 ngày 23/4/2026

Sân thi đấu: Spotify Camp Nou

Dưới thời HLV Hansi Flick, Barcelona đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng, đặc biệt trên sân nhà khi vẫn duy trì thành tích toàn thắng. Ở trận gần nhất, họ vượt qua Atlético Madrid với tỷ số 2-1, cho thấy sự cân bằng giữa sức mạnh tấn công và bản lĩnh thi đấu. Với 84 bàn thắng ghi được và chỉ 30 bàn thua, Barcelona đang sở hữu hàng công lẫn hàng thủ thuộc nhóm tốt nhất giải đấu. Qua đó vững vàng dẫn đầu bảng xếp hạng với 79 điểm và tiến gần hơn tới chức vô địch.

Ở phía đối diện, Celta de Vigo của HLV Claudio Giráldez đang đứng thứ 6 với 44 điểm. Dù phong độ sân nhà chưa thực sự ổn định, họ lại cho thấy sự khó chịu nhất định khi thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, những trận gần đây của Celta không mấy tích cực khi họ lần lượt thua 1-3 trước SC Freiburg và Real Oviedo. Dù vậy, với 44 bàn thắng từ đầu mùa, Celta vẫn có khả năng tạo ra những tình huống nguy hiểm và gây áp lực lên hàng thủ Barcelona nếu tận dụng tốt cơ hội.

Cách soi kèo nhà cái Barca vs Celta

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Barca vs Celta tối nay diễn ra tại vòng 33 La Liga 2025/26. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Barca vs Celta chính xác nhất.

Barcelona thắng kèo chấp -2 : Barcelona đang có phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng và sở hữu sức tấn công vượt trội dưới thời Hansi Flick. Tuy nhiên, Celta de Vigo vẫn có khả năng gây khó khăn nhất định.

Tài 3.5/4 trái: Barcelona thường chơi tấn công bùng nổ trên sân nhà, trong khi Celta cũng có khả năng phản công. Trận đấu dễ xuất hiện nhiều bàn thắng.

Barcelona thắng: Chênh lệch đẳng cấp rất rõ, Barcelona gần như nắm hoàn toàn thế trận.

Dự đoán tỷ số Barca vs Celta

Với phong độ sân nhà toàn thắng cùng chất lượng đội hình vượt trội, FC Barcelona được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Celta de Vigo dù có khả năng tạo ra một số tình huống nguy hiểm, nhưng sẽ cần thi đấu rất xuất sắc mới có thể chống lại sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Nhìn chung, soi kèo bóng đá trận đấu nghiêng nhiều về một chiến thắng cho Barcelona. Đồng thời khả năng hai đội cùng ghi bàn cũng khá sáng khi cả hai đều sở hữu hàng công có chất lượng.

Barca 4 – 1 Celta

Giai đoạn về đích luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ từ các đội bóng chiếu dưới. Hy vọng những nhận định trên giúp anh em tự tin chọn mã kèo La Liga 2025/26 vòng 33 chuẩn xác tại Sbobet. Đừng bỏ lỡ các ưu đãi hoàn trả hấp dẫn và chúc anh em có một vòng đấu rực rỡ cùng giải đấu số 1 Tây Ban Nha!