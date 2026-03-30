Vòng 31 Serie A 2025/26 tiếp tục mang đến những trận cầu hấp dẫn. Tại SBOBET, người chơi có thể cập nhật nhanh chóng các tỷ lệ kèo Serie A 2025/26 vòng 31. Bài viết dưới đây sẽ giúp anh em nắm được thông tin chi tiết sau.

Tổng quan vòng 31 Serie A 2025/26

Cập nhật vòng 31 Serie A 2025/26 đánh dấu giai đoạn tăng tốc của mùa giải khi cuộc đua trụ hạng đều trở nên căng thẳng. Các đội bóng lớn cần duy trì sự ổn định để giữ lợi thế, trong khi nhóm bám đuổi buộc phải chắt chiu. Với lịch thi đấu dày mang đến không ít bất ngờ cho người hâm mộ và giới soi kèo.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 31 Serie A 2025/26 diễn ra sôi động với nhiều cặp đấu đáng chú ý. Các trận cầu không chỉ hấp dẫn về chuyên môn mà còn mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua vô địch Serie A. Đây là thời điểm người chơi cần theo dõi sát lịch thi đấu để cập nhật thông tin và lựa chọn kèo cược phù hợp.

Thông tin đáng chú ý vòng 31 Serie A 2025/26

Cuộc đua vô địch đang diễn ra gay cấn khi khoảng cách giữa đội đầu bảng và nhóm bám đuổi chỉ khoảng 2–4 điểm.

Top 4 cạnh tranh khốc liệt với 4–5 đội chênh lệch nhau không quá 5 điểm, khiến cục diện liên tục thay đổi.

Sau 30 vòng, các đội dẫn đầu đã đạt mốc 60–68 điểm, cho thấy sự ổn định cao trong giai đoạn vừa qua.

Nhóm trụ hạng vẫn rất căng thẳng khi 3–4 đội cuối bảng chỉ hơn kém nhau 1–3 điểm.

Hiệu suất ghi bàn toàn giải duy trì ở mức khoảng 2.5–2.8 bàn/trận, với hơn 50% số trận nổ Tài 2.5.

Tỷ lệ các trận có bàn thắng trong hiệp 1 đạt khoảng 65–70%, cho thấy xu hướng nhập cuộc nhanh.

Các đội top đầu có tỷ lệ thắng sân nhà cao, dao động từ 65–75%, trong khi nhiều đội yếu gặp khó trên sân khách với tỷ lệ thua trên 50%.

Soi kèo vòng 31 Serie A 2025/26 từng trận

Soi kèo vòng 31 Serie A 2025/26 từng trận mang đến cái nhìn chi tiết về từng cặp đấu. Trong giai đoạn then chốt của mùa giải, mỗi trận đấu đều tiềm ẩn nhiều biến động. Đây sẽ là cơ sở quan trọng giúp bạn đưa ra quyết định chính xác và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Soi kèo Sassuolo vs Cagliari 20H ngày 4/4/2026

Lượt trận giữa Sassuolo và Cagliari lúc 20h00 ngày 4/4/2026 là cuộc đối đầu đáng chú ý ở nhóm giữa bảng Serie A 2025/26. Hai đội đang không có phong độ quá ổn định, nhưng Sassuolo phần nào nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và hiệu suất ghi bàn tốt hơn. Xem ngay cách soi kèo nhà cái Sassuolo vs Cagliari chính xác.

Thông tin chung trận Sassuolo vs Cagliari

Trận : Sassuolo vs Cagliari

: Sassuolo vs Cagliari Thời gian : 20H ngày 4/4/2026

: 20H ngày 4/4/2026 Sân thi đấu: Mapei Stadium

Sassuolo hiện đang xếp thứ 10 tại Serie A sau 30 vòng đấu. Điều này cho thấy họ có những thời điểm thi đấu khá chất lượng nhưng vẫn thiếu sự ổn định cần thiết. Đội bóng này giành được 11 chiến thắng, 6 trận hòa và 13 thất bại, ghi 36 bàn nhưng cũng để lọt lưới 40 lần, hiệu số -4. Với trung bình 1,2 bàn ghi được và 1,33 bàn thua mỗi trận. CLB Sassuolo thường xuyên góp mặt trong những trận đấu có tỷ số sát nút.

Trong khi đó, Cagliari đang trải qua một mùa giải nhiều khó khăn khi chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng. Sau 30 trận, họ có 7 chiến thắng, 9 trận hòa và 14 thất bại. Hàng công ghi được 31 bàn nhưng hàng thủ lại để thủng lưới tới 42 bàn, phản ánh rõ sự thiếu cân bằng trong lối chơi. Trung bình, Cagliari ghi 1,03 bàn/trận nhưng cũng phải nhận khoảng 1,4 bàn thua mỗi trận.

Cách soi kèo nhà cái Sassuolo vs Cagliari

Tỷ lệ kèo trận Sassuolo vs Cagliari phản ánh sự cân bằng tương đối giữa hai đội khi phong độ đều thiếu ổn định. Phân tích biến động kèo trước giờ lăn bánh sau đây.

Sassuolo thắng kèo chấp -0.5 trái: Sassuolo có lợi thế sân nhà cùng vị trí cao hơn trên BXH (top 10 so với top 15 của Cagliari). Họ ghi trung bình 1,2 bàn/trận, trong khi Cagliari thủng lưới tới 1,4 bàn/trận. Ngoài ra, đội khách chỉ thắng 1–2/6 trận gần nhất, cho thấy phong độ không ổn định. Với lợi thế sân bãi và khả năng tấn công nhỉnh hơn, Sassuolo là lựa chọn hợp lý.

Dự đoán tỷ số Sassuolo vs Cagliari

Các dự đoán bóng đá cho thấy trận đấu có thể diễn ra cân bằng, với xác suất hòa khoảng 41%. Nhưng về lợi thế đang nghiêng nhẹ về phía Sassuolo. Đội chủ nhà tuy không thắng 3 trận gần nhất nhưng vẫn sở hữu hàng công nhỉnh hơn. Trong khi Cagliari đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng khá bất ổn. Với điểm tựa sân nhà cùng khả năng tạo cơ hội tốt hơn, Sassuolo được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt và giành chiến thắng sát nút, với tỷ số dự đoán 2-1.

Sassuolo 2 – 1 Cagliari

Soi kèo Lazio vs Parma 1H45 ngày 5/4/2026

Soi kèo bóng đá Lazio và Parma lúc 1h45 ngày 5/4/2026 là cuộc đối đầu đáng chú ý tại vòng 31 Serie A 2025/26. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định hơn, Lazio được đánh giá cao trong việc giành trọn 3 điểm. Sự chênh lệch về thực lực hứa hẹn sẽ tạo nên thế trận nghiêng về đội chủ nhà.

Thông tin chung trận Lazio vs Parma

Trận: Lazio vs Parma

Lazio vs Parma Thời gian: 1H45 ngày 5/4/2026

1H45 ngày 5/4/2026 Sân thi đấu: Stadio Olimpico

Lazio bước vào trận đấu trên sân nhà với phong độ khá ổn định khi bất bại 4 trận gần nhất. Trong đó có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tính trong 6 trận gần đây, họ thắng 3, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. Dù hiệu suất ghi bàn không quá nổi bật với trung bình 1,17 bàn/trận. Nhưng hàng thủ lại thi đấu rất chắc chắn khi chỉ để lọt lưới 0,83 bàn/trận. Đặc biệt trên sân nhà, Lazio còn thể hiện tốt hơn với 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 3 trận gần nhất, trung bình chỉ thủng lưới 1 bàn/trận.

Ở chiều ngược lại, Parma đang gặp nhiều khó khăn về phong độ khi 4 trận liên tiếp không thắng. Trong 6 trận gần đây, họ có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Tuy nhiên điểm yếu lớn nằm ở hàng công khi chỉ ghi trung bình 0,83 bàn/trận. Hàng thủ của Parma cũng không quá chắc chắn, với trung bình 1,33 bàn thua mỗi trận, khiến họ thường xuyên rơi vào thế bất lợi.

Cách soi kèo nhà cái Lazio vs Parma

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Lazio vs Parma chi tiết nhất lượt trận Serie A. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Lazio vs Parma tối nay chính xác nhất.

Lazio thắng chấp -0.5 trái: Lazio đang có phong độ ổn định với chuỗi 4 trận bất bại, trong đó thắng 3 trận liên tiếp, đặc biệt chơi tốt trên sân nhà. Hàng thủ chắc chắn khi chỉ thủng lưới 0,83 bàn/trận là điểm tựa lớn. Ngược lại, Parma không thắng 4 trận gần nhất và gặp vấn đề lớn ở hàng công. Với lợi thế sân bãi và phong độ tốt hơn, Lazio đủ khả năng giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số Lazio vs Parma

Các số liệu thống kê cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ cùng thành tích đối đầu tích cực có thể giúp Lazio tạo ra khác biệt ở trận đấu này. Trong khi đó, Parma lại gặp nhiều khó khăn khi thi đấu sân khách trước các đội thuộc nửa trên bảng xếp hạng. Đặc biệt là hạn chế trong khâu ghi bàn khiến họ đối mặt với không ít thử thách.

Theo các mô hình dự đoán, Lazio có khoảng 40% cơ hội giành chiến thắng, với kịch bản dễ xảy ra là thắng cách biệt. Dựa trên phong độ và xu hướng hiện tại, một chiến thắng không quá áp đảo nhưng vẫn kiểm soát tốt thế trận là điều hợp lý cho đội bóng của Maurizio Sarri.

Lazio 1 – 0 Parma

Soi kèo Inter Milan vs AS Roma 1H45 ngày 6/4/2026

Gợi ý soi kèo bóng đá Inter Milan vs AS Roma 1H45 ngày 6/4/2026 tại Sbobet chính xác nhất. Theo dõi gợi ý bắt kèo bóng đá trận Inter Milan vs AS Roma theo vòng 31 Serie A 2025/26 dưới đây.

Thông tin chung trận Inter Milan vs AS Roma

Trận: Inter Milan vs AS Roma

Inter Milan vs AS Roma Thời gian: 1H45 ngày 6/4/2026

1H45 ngày 6/4/2026 Sân thi đấu: Giuseppe Meazza

Inter bước vào trận đấu này với phong độ chưa thực sự thuyết phục khi chỉ giành 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại trong 6 trận gần nhất. Họ ghi trung bình 0,83 bàn/trận, cho thấy hàng công đang gặp nhiều vấn đề, dù hàng thủ phần nào được cải thiện. Trên sân nhà, Inter thể hiện tích cực hơn với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 3 trận gần đây, nhưng vẫn chưa tạo được sự ổn định rõ rệt.

Trong khi đó, Roma cũng có phong độ tương tự với 1 thắng, 3 hòa và 2 thua trong 6 trận gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở khả năng ghi bàn khi họ đạt trung bình 1,67 bàn/trận, cao hơn đáng kể so với Inter. Tuy nhiên, hàng thủ lại là điểm yếu khi để lọt lưới tới 1,83 bàn/trận. Việc này khiến Roma thường xuyên rơi vào thế giằng co và khó kiểm soát trận đấu.

Cách soi kèo nhà cái Inter Milan vs AS Roma

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Inter Milan vs AS Roma chính xác tại vòng 31 Serie A chính xác nhất tối nay. Cập nhật tỷ lệ cược chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Inter Milan vs AS Roma qua bảng sau:

Inter Milan thắng chấp -0.5/1 trái: Inter Milan dù không có phong độ quá bùng nổ nhưng vẫn nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà. Họ có xu hướng chơi chắc chắn, đặc biệt cải thiện ở hàng thủ, trong khi AS Roma lại để thủng lưới khá nhiều (1,83 bàn/trận). Với việc Roma thi đấu thiếu ổn định, Inter đủ khả năng tận dụng sai lầm để giành chiến thắng.

Dự đoán tỷ số Inter Milan vs AS Roma

Dựa trên các thống kê từ trang sbobet trên đây và xu hướng hiện tại, lợi thế sân nhà cùng khả năng phòng ngự tốt hơn giúp Inter được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, việc chưa có được chuỗi kết quả ổn định khiến khả năng thắng cách biệt của họ không quá rõ ràng. Ở chiều ngược lại, Roma lại thường gặp khó khi thi đấu sân khách và bộc lộ nhiều điểm yếu nơi hàng thủ, khiến họ bị đánh giá thấp hơn đôi chút. Theo soi kèo nhà cái, Inter có khoảng 44% cơ hội giành chiến thắng, với kịch bản tỷ số 1 – 0.

Inter Milan 1 – 0 AS Roma

Với những phân tích soi kèo vòng 31 Serie A 2025/26 chi tiết tại SBOBET, hy vọng anh em đã có thêm cơ sở để đưa ra quyết định hợp lý. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng, quản lý vốn hiệu quả và tận dụng cơ hội để nâng cao khả năng chiến thắng.