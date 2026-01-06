Vòng 19 Serie A 2025/26 hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn khi các đội bóng bước vào giai đoạn bản lề của mùa giải. Cuộc đua vô địch, top châu Âu lẫn trụ hạng đều diễn ra gay cấn. Điều này khiến từng tỷ lệ cược trở nên đáng chú ý. Cùng theo dõi và soi kèo Serie A 2025/26 vòng 19 tại SBOBET để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư hiệu quả.

Tổng quan vòng 19 Serie A 2025/26

Vòng 19 Serie A 2025/26 đánh dấu giai đoạn quan trọng của mùa giải, khi các đội bóng cạnh tranh quyết liệt cho mục tiêu vô địch, suất dự cúp châu Âu và cuộc đua trụ hạng. Những trận cầu tâm điểm cùng sự chênh lệch phong độ giữa các đội hứa hẹn mang đến nhiều kịch bản khó lường. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người chơi theo dõi và soi kèo trận hiệu quả cho từng trận đấu.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 19 Serie A 2025/26 đã được ấn định với nhiều cặp đấu đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch và top châu Âu. Các đội bóng lớn đều phải đối mặt những thử thách quan trọng. Trong khi nhóm cuối bảng bước vào những trận “chung kết ngược”. Theo dõi lịch thi đấu chi tiết để không bỏ lỡ các trận cầu hấp dẫn của vòng đấu này.

Thông tin đáng chú ý vòng 19 Serie A 2025/26

Sau 18 vòng đấu, nhóm dẫn đầu chỉ hơn nhau từ 1–3 điểm, cho thấy Serie A mùa này có tính cạnh tranh cao. Trung bình các đội top 4 giành khoảng 1,9–2,1 điểm/trận, chưa có đội nào thực sự bứt phá.

Khoảng cách giữa vị trí thứ 4 và thứ 7 chỉ dao động 2–4 điểm, khiến cuộc đua giành vé Champions League trở nên cực kỳ căng thẳng trước vòng 19.

Các đội cuối bảng để thủng lưới trung bình 1,8–2,1 bàn/trận, cao nhất giải. Hơn 65% trận đấu của nhóm này kết thúc với từ 2 bàn thua trở lên.

Các đội chủ nhà giành điểm ở khoảng 60% số trận vòng 18, với tỷ lệ thắng xấp xỉ 42%, cho thấy yếu tố sân bãi tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến kết quả.

Soi kèo Serie A 2025/26 vòng 19

Soi kèo Serie A 2025/26 vòng 19 mang đến cái nhìn toàn diện về tỷ lệ chấp, tài xỉu và xu hướng kèo nổi bật của từng trận đấu. Khi giải đấu bước vào giai đoạn giữa mùa, phong độ, lực lượng và động lực thi đấu sẽ đóng vai trò then chốt. Cùng theo dõi các phân tích chi tiết để lựa chọn kèo sáng và đầu tư hiệu quả cho vòng đấu này.

Soi kèo Napoli vs Hellas Verona 0H30 ngày 8/1/2026

Trận đấu giữa Napoli vs Hellas Verona lúc 00h30 ngày 8/1/2026 trong khuôn khổ vòng 19 Serie A 2025/26 mang đến thế trận chênh lệch rõ ràng. Napoli với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội được đánh giá cao hơn. Trong khi Verona bước vào trận đấu với mục tiêu giành điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Cùng soi kèo trận đấu Napoli vs Hellas Verona để đánh giá chính xác.

Thông tin chung trận Napoli vs Hellas Verona

Trận: Napoli vs Hellas Verona

Napoli vs Hellas Verona Thời gian: 0H30 ngày 8/1/2026

0H30 ngày 8/1/2026 Sân thi đấu: Stadio Diego Armando Maradona

Napoli sẽ trở lại sân Diego Armando Maradona vào rạng sáng thứ Tư để tiếp đón Hellas Verona trong khuôn khổ Serie A, với mục tiêu nối dài mạch chiến thắng sau khởi đầu thuận lợi trong năm mới.

Đoàn quân của Antonio Conte vừa có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Lazio 2-0 ở vòng đấu trước, qua đó nâng chuỗi thắng lên 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng này giúp Napoli tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch, nhất là khi họ chỉ kém AC Milan 1 điểm và Inter 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Bước vào loạt trận giữa tuần, Napoli sở hữu sự tự tin lớn để duy trì sức ép lên nhóm dẫn đầu. Đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà, nơi họ luôn thể hiện sức mạnh vượt trội.

Ở chiều ngược lại, Hellas Verona đang trải qua giai đoạn sa sút rõ rệt với hai thất bại liên tiếp cùng tỷ số 0-3, trong đó có trận thua mới nhất trước Torino. Đội bóng áo vàng xanh gặp nhiều vấn đề cả ở khả năng ghi bàn lẫn tổ chức phòng ngự, khiến họ tiếp tục mắc kẹt trong nhóm xuống hạng, dù vẫn còn một trận chưa đấu so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cách soi kèo nhà cái Napoli vs Hellas Verona

Theo dõi tổng quan soi kèo bóng đá Napoli vs Hellas Verona 0H30 ngày 8/1/2026 chính xác nhất từ SBOBET IP. Chuyên gia gợi ý bắt kèo bóng đá và dự đoán tỉ số trận Napoli vs Hellas Verona qua bài viết chia sẻ cụ thể dưới đây.

Chọn Napoli thắng chấp -1/1.5: Napoli đang thể hiện phong độ rất ổn định khi thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong đó có 3 chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trên sân nhà Diego Armando Maradona, Napoli thắng kèo châu Á 4/5 trận gần nhất, ghi trung bình 2,1 bàn/trận. Ngược lại, Hellas Verona sa sút nghiêm trọng khi thua 2 trận liên tiếp đều với tỷ số 0-3, đồng thời không ghi bàn trong 3/4 vòng đấu gần đây.

Napoli đang thể hiện phong độ rất ổn định khi thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong đó có 3 chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trên sân nhà Diego Armando Maradona, Napoli thắng kèo châu Á 4/5 trận gần nhất, ghi trung bình 2,1 bàn/trận. Ngược lại, Hellas Verona sa sút nghiêm trọng khi thua 2 trận liên tiếp đều với tỷ số 0-3, đồng thời không ghi bàn trong 3/4 vòng đấu gần đây. Chọn Xỉu 2/2.5 : Những trận sân nhà gần đây của Napoli có xu hướng không quá bùng nổ khi họ ưu tiên kiểm soát thế trận. 4/6 trận gần nhất của Napoli kết thúc với tối đa 2 bàn. Trong khi Verona chỉ ghi 1 bàn trong 4 vòng đấu gần đây, hàng công thiếu ý tưởng rõ rệt.

: Những trận sân nhà gần đây của Napoli có xu hướng không quá bùng nổ khi họ ưu tiên kiểm soát thế trận. 4/6 trận gần nhất của Napoli kết thúc với tối đa 2 bàn. Trong khi Verona chỉ ghi 1 bàn trong 4 vòng đấu gần đây, hàng công thiếu ý tưởng rõ rệt. Napoli thắng: Napoli thắng 5/6 lần đối đầu gần nhất với Verona tại Serie A, trong đó có 4 chiến thắng trên sân nhà. Với mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng và lợi thế sân bãi, Napoli khó đánh rơi điểm ở trận đấu này.

Dự đoán tỷ số Napoli vs Hellas Verona

SBOBET: 198.252.107.223 nhận định đây sẽ là trận đấu tương đối thuận lợi cho đội chủ sân nhà, khi Napoli nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Với lợi thế sân bãi, sự ổn định trong lối chơi cùng khoảng cách rõ rệt về đẳng cấp, Napoli được dự đoán sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Trong bối cảnh Hellas Verona gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn trên sân khách thời gian gần đây, Napoli hứa hẹn sẽ nắm quyền kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu hợp lý và khép lại 90 phút bằng một chiến thắng thuyết phục.

Napoli 2 – 0 Hellas Verona

Soi kèo Parma vs Inter Milan 2H45 ngày 8/1/2026

Chuyên gia soi kèo nhận định Parma vs Inter Milan 2H45 ngày 8/1/2026 tại Sbobet dưới đây. Theo dõi những thông tin về phong độ, thành tích, tỷ lệ kèo bóng đá và gợi ý kết quả trận Parma gặp Inter Milan vòng 19 Serie A.

Thông tin chung trận Parma vs Inter Milan

Trận: Parma vs Inter Milan

Parma vs Inter Milan Thời gian: 2H45 ngày 8/1/2026

2H45 ngày 8/1/2026 Sân thi đấu: Stadio Ennio Tardini

Dù để thua 2 trong 7 vòng đấu gần nhất, đây vẫn được xem là giai đoạn khởi sắc nhất của Parma tại Serie A mùa này. Đội bóng Cruciati vừa cầm hòa Sassuolo 1-1 trên sân khách ở vòng 18, qua đó kéo dài chuỗi bất bại lên hai trận liên tiếp. Đáng chú ý, trong 8 vòng đấu gần đây, Parma ghi trung bình 1,00 bàn/trận, cao hơn 41% so với hiệu suất cả mùa chỉ 0,71 bàn/trận. Bàn thắng vào lưới Sassuolo cũng đánh dấu lần thứ ba họ ghi bàn gỡ hòa trong mùa giải, cho thấy tinh thần chiến đấu được cải thiện rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng thứ năm liên tiếp trước Bologna vào tối Chủ nhật đã giúp Inter Milan tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng Serie A. Cuộc đua Scudetto mùa này đang diễn ra cực kỳ căng thẳng khi ba đội dẫn đầu chỉ hơn kém nhau 2 điểm. Phong độ của Nerazzurri là rất ấn tượng với 7 chiến thắng trong 8 trận gần nhất, đạt trung bình 2,63 điểm/trận và chỉ để lọt lưới 0,50 bàn/trận, thấp hơn 43% so với mức trung bình cả mùa (0,88 bàn/trận).

Cách soi kèo nhà cái Parma vs Inter Milan

Theo dõi tổng quan kèo Parma vs Inter Milan chính xác lượt trận vòng bán kết tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận Parma vs Inter Milan chi tiết dưới đây.

Inter Milan thắng chấp -1/1.5: Đội bóng áo xanh-đen đang duy trì sự ổn định khi thắng 5/7 trận gần nhất tại Serie A, trong đó có 4 chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trên sân khách, Inter vẫn giữ hiệu suất ghi bàn tốt, trung bình khoảng 2,0 bàn/trận. Trong khi đó, Parma để lọt lưới trung bình gần 1,8 bàn/trận trước các đối thủ mạnh.

Đội bóng áo xanh-đen đang duy trì sự ổn định khi thắng 5/7 trận gần nhất tại Serie A, trong đó có 4 chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trên sân khách, Inter vẫn giữ hiệu suất ghi bàn tốt, trung bình khoảng 2,0 bàn/trận. Trong khi đó, Parma để lọt lưới trung bình gần 1,8 bàn/trận trước các đối thủ mạnh. Tài 2.5/3: Mức tài xỉu 2.5/3 cho thấy kỳ vọng vào một trận đấu có nhiều bàn thắng. Inter sở hữu hàng công sắc bén và thường xuyên áp đặt thế trận, trong khi Parma buộc phải chơi phòng ngự phản công. Thống kê cho thấy 5/6 trận gần nhất của Inter và 4/5 trận sân nhà gần đây của Parma đều có từ 3 bàn trở lên.

Mức tài xỉu 2.5/3 cho thấy kỳ vọng vào một trận đấu có nhiều bàn thắng. Inter sở hữu hàng công sắc bén và thường xuyên áp đặt thế trận, trong khi Parma buộc phải chơi phòng ngự phản công. Thống kê cho thấy 5/6 trận gần nhất của Inter và 4/5 trận sân nhà gần đây của Parma đều có từ 3 bàn trở lên. Inter Milan thắng: Inter Milan thắng 6/8 lần đối đầu gần nhất với Parma tại Serie A, bao gồm 4 chiến thắng liên tiếp trên sân khách. Với mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng, đội khách khó có khả năng đánh rơi điểm.

Dự đoán tỷ số Parma vs Inter Milan

Inter Milan hẳn vẫn chưa quên trận hòa 2-2 trước Parma hồi tháng Tư, khi họ từng vươn lên dẫn trước tới hai bàn nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Dù vậy, Nerazzurri đã thắng 4/5 lần đối đầu gần nhất, và ở mùa giải này họ đang thể hiện phong độ vượt trội so với Parma. Với sự ổn định cùng quyết tâm trong cuộc đua vô địch, kịch bản bất ngờ khó xảy ra và Inter Milan được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trong cuộc chạm trán vào rạng sáng thứ năm.

Parma 1-3 Inter Milan

Soi kèo AC Milan vs Genoa 2H45 ngày 9/1/2026

Theo dõi tỷ lệ kèo bóng đá trận AC Milan vs Genoa vòng 19 Serie A 2025/26 mới nhất dưới đây. Xem gợi ý bắt kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận AC Milan vs Genoa chính xác.

Thông tin chung trận AC Milan vs Genoa

Trận: AC Milan vs Genoa

AC Milan vs Genoa Thời gian: 2H45 ngày 9/1/2026

2H45 ngày 9/1/2026 Sân thi đấu: San Siro

Một điểm thay đổi đáng chú ý dưới thời Massimiliano Allegri là AC Milan đã quay lại phong cách thi đấu trực diện, đề cao tính hiệu quả cùng tinh thần “thắng bằng mọi giá”. Cách tiếp cận này đang phát huy tác dụng khi Rossoneri hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Inter Milan 1 điểm sau 17 vòng đấu.

Đội bóng áo sọc đỏ-đen bước vào trận đấu tới với sự tự tin cao độ sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cagliari trên sân Unipol Domus. Trong đó Rafael Leao là người ghi bàn quyết định ở phút 50.

Ở chiều ngược lại, Genoa đã trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy khó khăn khi không thắng trong 9 trận liên tiếp. Việc này dẫn tới việc chia tay HLV Patrick Vieira. Sự xuất hiện của Daniele De Rossi ban đầu mang lại tín hiệu tích cực, nhưng đà hồi sinh nhanh chóng chững lại.

Trận hòa 1-1 trước Pisa cuối tuần qua khiến Genoa chỉ giành được 1 điểm trong 4 vòng đấu gần nhất. Qua đó rơi xuống vị trí ngay sát nhóm ba đội cuối bảng và tiếp tục đối mặt nguy cơ rớt hạng.

Cách soi kèo nhà cái AC Milan vs Genoa

Theo dõi tổng quan kèo bóng đá AC Milan vs Genoa chính xác vòng 19 Serie A trên sân San Siro tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận AC Milan vs Genoa chi tiết dưới đây:

AC Milan thắng chấp -1/1.5: Rossoneri đã thắng 6/8 trận gần nhất tại Serie A, trong đó 4 chiến thắng có cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trên sân nhà, Milan đang đạt hiệu suất 2,10 bàn/trận và thường sớm áp đặt thế trận. Ngược lại, Genoa chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu gần nhất, hàng thủ để lọt lưới trung bình 1,7 bàn/trận trong giai đoạn này.

Rossoneri đã thắng 6/8 trận gần nhất tại Serie A, trong đó 4 chiến thắng có cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trên sân nhà, Milan đang đạt hiệu suất 2,10 bàn/trận và thường sớm áp đặt thế trận. Ngược lại, Genoa chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu gần nhất, hàng thủ để lọt lưới trung bình 1,7 bàn/trận trong giai đoạn này. Tài 2.5: Mức tài xỉu 2.5 phản ánh kỳ vọng vào khả năng ghi bàn của đội chủ nhà. 5/7 trận sân nhà gần nhất của Milan có từ 3 bàn trở lên, trong khi Genoa đã thủng lưới ở 6/7 trận sân khách gần đây. Tuy nhiên, với lối chơi thực dụng của Allegri, Milan nhiều khả năng kiểm soát trận đấu và ghi bàn có chọn lọc.

Mức tài xỉu 2.5 phản ánh kỳ vọng vào khả năng ghi bàn của đội chủ nhà. 5/7 trận sân nhà gần nhất của Milan có từ 3 bàn trở lên, trong khi Genoa đã thủng lưới ở 6/7 trận sân khách gần đây. Tuy nhiên, với lối chơi thực dụng của Allegri, Milan nhiều khả năng kiểm soát trận đấu và ghi bàn có chọn lọc. AC Milan thắng: AC Milan thắng 5/6 lần đối đầu gần nhất với Genoa tại San Siro và đang sở hữu phong độ vượt trội. Với mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng, Rossoneri khó chấp nhận đánh rơi điểm trước đối thủ đang ở sát nhóm xuống hạng.

Dự đoán tỷ số AC Milan vs Genoa

Trong quãng thời gian dẫn dắt Juventus cũng như giai đoạn trước đó tại AC Milan, Massimiliano Allegri luôn trung thành với triết lý quen thuộc của Juve: “Chiến thắng không phải là tất cả, mà là điều duy nhất”. Lối chơi này thường mang lại hiệu quả thực tế, dù không quá hấp dẫn về mặt hình ảnh, và Milan hiện tại cũng không phải ngoại lệ. Sau nhiều năm sa sút, Rossoneri lúc này chỉ cần sự hiệu quả để trở lại đường đua.

Trước một Genoa bị đánh giá thấp, gặp vấn đề lớn ở khâu ghi bàn, trận đấu nhiều khả năng sẽ không quá mãn nhãn với khán giả trung lập. Dù vậy, với bản lĩnh và chất lượng đội hình vượt trội, AC Milan vẫn được xem là đội nắm lợi thế rõ ràng.

AC Milan 2 – 0 Genoa

Những diễn biến khó lường ở vòng 19 chắc chắn sẽ tạo ra nhiều biến động về tỷ lệ kèo. Việc cập nhật thông tin lực lượng, phong độ và phân tích chuyên sâu sẽ giúp người chơi đưa ra lựa chọn chính xác hơn. Đừng quên theo dõi kèo Serie A 2025/26 vòng 19 tại SBOBET để tận dụng tối đa cơ hội thắng cược.