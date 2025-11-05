Vòng 11 Serie A 2025/26 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cuộc đối đầu kịch tính khi các đội bóng hàng đầu như Inter Milan, Juventus, AC Milan hay Napoli đều phải nỗ lực để khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người chơi soi kèo Serie A 2025/26 vòng 11. Hãy cùng tìm hiểu thông tin mới nhất.

Tổng quan vòng 11 Serie A 2025/26

Vòng 11 Serie A 2025/26 hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí sôi động khi cuộc đua ở nhóm đầu đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Inter Milan, Juventus và AC Milan đều bước vào vòng đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì vị thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu. Trong khi đó, những đội bóng ở nhóm cuối như Empoli hay Frosinone cũng buộc phải vùng lên nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc chiến trụ hạng.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 11 Serie A 2025/26 sẽ tiếp tục mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn trải đều từ cuối tuần đến đầu tuần sau. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến loạt màn so tài đáng chú ý như cuộc đụng độ giữa Inter Milan và Napoli, hay trận đại chiến giữa Juventus và Roma. Đây hứa hẹn sẽ là vòng đấu đầy kịch tính, nơi mọi điểm số đều có thể tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng.

Thông tin đáng chú ý vòng 11 Serie A 2025/26

Inter Milan vẫn giữ ngôi đầu bảng sau chuỗi trận ổn định, và họ sẽ bước vào vòng 11 với mục tiêu củng cố khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Juventus đang dần lấy lại phong độ khi bất bại nhiều trận liên tiếp, hứa hẹn tạo sức ép mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch.

AC Milan cần chiến thắng để vực dậy tinh thần sau những vòng đấu chưa thực sự ấn tượng.

Napoli cho thấy dấu hiệu khởi sắc ở hàng công, nhưng vẫn còn lo ngại về khả năng phòng ngự.

Ở nhóm cuối bảng, Frosinone và Empoli đang đối mặt áp lực lớn khi cần điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Soi kèo Serie A 2025/26 vòng 11 tối nay

Vòng 11 Serie A 2025/26 tối nay hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều trận cầu tâm điểm, nơi các ông lớn như Inter Milan, Juventus, AC Milan hay Napoli đều ra sân. Cuộc đua top đầu đang ngày càng căng thẳng, khiến giới mộ điệu không thể rời mắt khỏi từng diễn biến. Hãy cùng xem ngay kết quả 7mcn chi tiết từng trận để tìm ra lựa chọn sáng giá nhất cho loạt trận hấp dẫn đêm nay.

Soi kèo Juventus vs Torino 0H ngày 9/11/2025

Chuyên gia phân tích soi kèo Juventus vs Torino 0H ngày 9/11/2025 chính xác nhất cùng Sbobet. Gợi ý bắt kèo thơm dành cho bet thủ trận tối nay và dự đoán tỉ số Juventus với Torino qua những thông tin chia sẻ qua bài dưới đây.

Thông tin chung trận Juventus vs Torino

Trận: Juventus vs Torino

Juventus vs Torino Thời gian: 0H ngày 9/11/2025

0H ngày 9/11/2025 Sân thi đấu: Allianz Stadium (Turin)

Juventus đang trải qua giai đoạn thi đấu không thực sự ổn định. Dù vẫn giữ được vị thế của một ông lớn Serie A, nhưng “Bà đầm già” đang cho thấy sự chững lại khi không thắng trong 6 trận gần nhất và hiệu suất ghi bàn chỉ đạt mức trung bình. Hàng công thiếu sự bùng nổ, trong khi hàng thủ đôi khi vẫn mắc sai sót ở những thời điểm quan trọng.

Ngược lại Torino lại thể hiện phong độ có phần khởi sắc hơn. Trong 6 trận gần nhất, họ giành được 3 chiến thắng và ghi được 8 bàn thắng. Dù phải làm khách trước đối thủ mạnh hơn, nhưng tinh thần thi đấu của Torino đang ở mức cao, đặc biệt khi họ thường chơi rất máu lửa trong các trận derby thành Turin.

Cách soi kèo nhà cái Juventus vs Torino

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Juventus vs Torino chính xác tại vòng 11 Serie A chính xác nhất tối nay. Cập nhật tỷ lệ cược chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Juventus vs Torino qua bảng sau:

Torino thắng kèo chấp: Juventus được nhà cái xếp cửa trên với mức chấp 1 trái. Điều này phản ánh ưu thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội. Tuy nhiên, với phong độ thiếu ổn định gần đây, “Bà đầm già” có thể gặp khó trong việc thắng cách biệt.

Juventus được nhà cái xếp cửa trên với mức chấp 1 trái. Điều này phản ánh ưu thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội. Tuy nhiên, với phong độ thiếu ổn định gần đây, “Bà đầm già” có thể gặp khó trong việc thắng cách biệt. Xỉu 2.5 trái: Cả Juventus lẫn Torino đều không phải đội bóng chơi tấn công quá cởi mở. Juventus ưu tiên sự chắc chắn, trong khi Torino thiên về phòng ngự phản công. Những trận derby thành Turin gần đây thường khan hiếm bàn thắng, chỉ dừng ở 2 bàn trở xuống.

Cả Juventus lẫn Torino đều không phải đội bóng chơi tấn công quá cởi mở. Juventus ưu tiên sự chắc chắn, trong khi Torino thiên về phòng ngự phản công. Những trận derby thành Turin gần đây thường khan hiếm bàn thắng, chỉ dừng ở 2 bàn trở xuống. Juventus thắng: Juventus vẫn là đội có khả năng giành chiến thắng cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng cá nhân tốt hơn. Torino dù đang lên phong độ nhưng khó tạo nên bất ngờ lớn trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

Dự đoán tỷ số Juventus vs Torino

Juventus có lợi thế sân nhà và sự ủng hộ từ quá khứ, nhưng Torino hoàn toàn có thể gây khó dễ nếu tận dụng tốt cơ hội. Trận đấu được SBOBET 107.223 dự đoán sẽ diễn ra căng thẳng và không có quá nhiều bàn thắng.

Juventus 1-0 Torino

Soi kèo Parma vs AC Milan 2H45 ngày 9/11/2025

Chuyên gia dự đoán, soi kèo bóng đá Parma vs AC Milan 2H45 ngày 9/11/2025 diễn ra tại Serie A 2025/26. Xem thông tin phân tích kèo chấp, tài xỉu và kết quả trận đấu Parma vs AC Milan cùng Sbobet chính xác.

Thông tin chung trận Parma vs AC Milan

Trận: Parma vs AC Milan

Parma vs AC Milan Thời gian: 2H45 ngày 9/11/2025

2H45 ngày 9/11/2025 Sân thi đấu: Stadio Ennio Tardini

AC Milan đang cho thấy sự ổn định đáng kể trong giai đoạn giữa mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Stefano Pioli, Rossoneri vẫn duy trì phong cách kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tận dụng tốt những tình huống cố định. Phong độ sân khách của Milan cũng rất ấn tượng khi họ thường xuyên giành điểm trước các đối thủ tầm trung và yếu.

Trong khi đó, Parma vẫn đang vật lộn ở nhóm cuối bảng. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng này thiếu sự ổn định trong khâu phòng ngự khi thường xuyên để thủng lưới sớm. Hàng công của Parma phụ thuộc nhiều vào cảm hứng cá nhân và thiếu tính đột biến, khiến họ gặp khó trước các đội bóng chơi chắc chắn như Milan.

Cách soi kèo nhà cái Parma vs AC Milan

Cùng chuyên gia Sbobet đưa ra đánh giá tỷ lệ cược giữa Parma vs AC Milan được đưa ra tại vòng đấu diễn ra tối nay. Giới chuyên môn gợi ý bắt kèo châu á, kèo tài xỉu và tỉ số trận tối nay như thế nào?

AC Milan thắng cược chấp -0.5/1 trái: AC Milan đang nằm trong nhóm dẫn đầu Serie A và đã thắng 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ngược lại, Parma chỉ thắng đúng 1 trong 6 trận gần đây, đồng thời thua 3/4 trận sân nhà khi đối đầu các đội top 6.

AC Milan đang nằm trong nhóm dẫn đầu Serie A và đã thắng 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ngược lại, Parma chỉ thắng đúng 1 trong 6 trận gần đây, đồng thời thua 3/4 trận sân nhà khi đối đầu các đội top 6. Xỉu 2.5 trái: Thống kê cho thấy, 5/7 trận gần nhất của Milan tại Serie A có tổng bàn thắng từ 2 bàn trở xuống, khi họ ưu tiên sự chắc chắn hơn là tấn công ào ạt. Parma cũng có xu hướng chơi thận trọng, đặc biệt khi gặp các đội mạnh.

Thống kê cho thấy, 5/7 trận gần nhất của Milan tại Serie A có tổng bàn thắng từ 2 bàn trở xuống, khi họ ưu tiên sự chắc chắn hơn là tấn công ào ạt. Parma cũng có xu hướng chơi thận trọng, đặc biệt khi gặp các đội mạnh. AC Milan thắng: AC Milan vẫn là đội nắm lợi thế rõ ràng. Họ đã thắng 6/8 lần đối đầu gần nhất với Parma, trong khi đội chủ nhà hiếm khi tạo bất ngờ khi gặp các ông lớn.

Dự đoán tỷ số Parma vs AC Milan

AC Milan được đánh giá cao hơn về mọi mặt, từ phong độ đến lực lượng. Dù phải làm khách, họ vẫn đủ sức giành trọn 3 điểm nếu duy trì hiệu quả dứt điểm như thời gian qua.

Parma 0-2 AC Milan

Soi kèo Bologna vs Napoli 21H ngày 9/11/2025

Chuyên gia dự đoán, soi kèo bóng đá Bologna vs Napoli 21H ngày 9/11/2025 diễn ra tại lượt thứ 11 NHA 2025/26 Xem thông tin phân tích kèo chấp, tài xỉu và kết quả trận đấu Bologna vs Napoli cùng Sbobet com chính xác.

Thông tin chung trận Bologna vs Napoli

Trận: Bologna vs Napoli

Bologna vs Napoli Thời gian: 21H ngày 9/11/2025

21H ngày 9/11/2025 Sân thi đấu: Stadio Renato dallAra

Bologna đang thể hiện phong độ khá ổn định trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi thi đấu trên sân nhà. Đội bóng của HLV Thiago Motta sở hữu lối chơi gắn kết, pressing tầm trung và tổ chức phản công khá hiệu quả. Họ đã bất bại trong phần lớn các trận gần nhất tại Serie A và thường xuyên khiến các đội mạnh gặp khó khăn mỗi khi đến làm khách.

Ngược lại, Napoli dù vẫn duy trì vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, nhưng lại cho thấy sự thiếu ổn định ở một số thời điểm. Đội bóng miền Nam vẫn chơi tấn công áp đảo, nhưng hàng thủ đôi khi mất tập trung trong các tình huống phản công nhanh của đối thủ. Tuy vậy, chất lượng đội hình của Napoli vẫn vượt trội, đặc biệt với sự tỏa sáng của các ngôi sao như Kvaratskhelia và Osimhen.

Cách soi kèo nhà cái Bologna vs Napoli

Tổng quan nhận định mức kèo trực tuyến Bologna vs Napoli được đưa ra. Giới chuyên môn gợi ý bắt kèo châu á, kèo tài xỉu và tỉ số trận tối nay như thế nào? Cùng theo dõi để có sự lựa chọn thích hợp nhất.

Napoli thắng kèo đồng banh: Thống kê cho thấy, Bologna đã bất bại trong 7/8 trận gần nhất trên sân nhà. Tuy nhiên, Napoli vẫn có thành tích đối đầu vượt trội khi thắng tới 4/6 lần gặp Bologna gần nhất. Với chất lượng tấn công đồng đều và dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Thống kê cho thấy, Bologna đã bất bại trong 7/8 trận gần nhất trên sân nhà. Tuy nhiên, Napoli vẫn có thành tích đối đầu vượt trội khi thắng tới 4/6 lần gặp Bologna gần nhất. Với chất lượng tấn công đồng đều và dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm. Xỉu 2 bàn thắng: Bologna là đội có hàng thủ chắc chắn, chỉ để thủng lưới trung bình dưới 1 bàn/trận trong 5 vòng gần đây, trong khi Napoli dù tấn công mạnh nhưng thường gặp khó trước những hàng thủ kín kẽ. Ngoài ra, 3/4 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với không quá 2 bàn thắng.

Bologna là đội có hàng thủ chắc chắn, chỉ để thủng lưới trung bình dưới 1 bàn/trận trong 5 vòng gần đây, trong khi Napoli dù tấn công mạnh nhưng thường gặp khó trước những hàng thủ kín kẽ. Ngoài ra, 3/4 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với không quá 2 bàn thắng. Napoli thắng ở kèo châu Âu: Napoli vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ chất lượng đội hình và bản lĩnh trong các trận lớn. Dù Bologna có lợi thế sân nhà, nhưng Napoli đang rất cần điểm để duy trì cuộc đua top 4 và có xu hướng thi đấu bùng nổ trong hiệp 2.

Dự đoán tỷ số Bologna vs Napoli

Napoli vẫn được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm và chất lượng tấn công, song Bologna có thể khiến họ gặp không ít khó khăn.

Bologna 0-1 Napoli

Với hàng loạt cặp đấu đáng chú ý cùng tỷ lệ kèo cạnh tranh, Sbobet tiếp tục là điểm đến tin cậy cho người hâm mộ đam mê soi kèo Serie A 2025/26 vòng 11. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm không khí bóng đá Ý đỉnh cao và săn thưởng cùng những lựa chọn kèo chất lượng tại vòng 11 này!