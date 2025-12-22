Vòng 18 Serie A mùa giải 2025/26 hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn khi cuộc đua vô địch và top dự cúp châu Âu dần nóng lên. Đây là thời điểm thích hợp để người chơi theo dõi phong độ các đội bóng và lựa chọn kèo Serie A 2025/26 vòng 18 tại SBOBET với tỷ lệ kèo cạnh tranh, cập nhật nhanh và minh bạch.

Tổng quan Serie A 2025/26 vòng 18

Xem ngay vòng 18 Serie A 2025/26 diễn ra trong bối cảnh cục diện giải đấu bắt đầu phân hóa rõ rệt. Khi nhóm đầu tăng tốc còn nhóm cuối buộc phải chắt chiu từng điểm số. Những cuộc đối đầu ở giai đoạn này không chỉ mang ý nghĩa về kết quả. Không chỉ vậy mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng đường dài của mỗi đội bóng.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 18 Serie A 2025/26 mang đến nhiều cặp đấu đáng chú ý, khi các đội bóng bước vào giai đoạn tăng tốc trước nửa sau mùa giải. Sự chênh lệch phong độ, mục tiêu khác nhau cùng áp lực điểm số hứa hẹn tạo nên những trận cầu kịch tính và khó đoán.

Thông tin đáng chú ý vòng 18 Serie A 2025/26

Nhóm đầu bảng như Inter, Juventus, AC Milan hoặc Napoli (tùy diễn biến mùa giải) tạo khoảng cách nhất định với phần còn lại, cho thấy ưu thế rõ rệt về phong độ và lực lượng.

Nhiều tiền đạo chủ lực duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, góp mặt thường xuyên trong danh sách ghi bàn sau vòng 17.

So với giai đoạn đầu mùa, các trận đấu từ vòng 15–17 có xu hướng cởi mở hơn, số trận nổ tài tăng đáng kể.

Một số đội bóng nằm trong khu vực nguy hiểm vẫn loay hoay tìm chiến thắng, đối mặt nguy cơ tụt lại trong cuộc đua trụ hạng.

Không ít đội bóng tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành điểm số quan trọng trước kỳ nghỉ ngắn cuối năm.

Soi kèo Serie A 2025/26 vòng 18 chuẩn xác

Vòng 18 Serie A 2025/26 là thời điểm lý tưởng để người chơi đánh giá rõ phong độ, lực lượng và mục tiêu của từng đội bóng. Việc soi kèo Serie A 2025/26 vòng 18 chuẩn xác sẽ giúp anh em nắm bắt biến động kèo. Từ đó chọn đúng cửa sáng và tối ưu cơ hội thắng cược trong loạt trận đầy toan tính này.

Soi kèo Udinese vs Lazio 0H ngày 28/12/2025

Gợi ý soi kèo bóng đá Udinese vs Lazio 0H ngày 28/12/2025 tại Sbobet chính xác nhất. Theo dõi gợi ý bắt kèo bóng đá trận Udinese vs Lazio theo vòng 18 Serie A 2025/26 bài viết chia sẻ ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Udinese vs Lazio

Trận: Udinese vs Lazio

Udinese vs Lazio Thời gian: 0H ngày 28/12/2025

0H ngày 28/12/2025 Sân thi đấu: Dacia Arena

Trước vòng 18 Serie A, phong độ của Udinese trong mùa giải 2025/26 cho thấy họ gặp khá nhiều khó khăn ở mặt trận tấn công, với hiệu suất ghi khoảng 0.67 bàn/trận trong 6 trận gần nhất, tuy vẫn có vài chiến thắng xen kẽ nhưng không ổn định và thường xuyên để thủng lưới. Tổng bàn trung bình cả mùa của Udinese cũng khá thấp khoảng 1.15 bàn/trận.

Trong khi đó Lazio chơi ổn định hơn, ghi khoảng 0.83 bàn/trận trong 6 trận gần nhất, có nhiều trận thắng và ít thất bại hơn so với đội chủ nhà, đồng thời có số trận Over 2.5 bàn khá cao. Thống kê đối đầu cũng cho thấy Lazio chiếm ưu thế với nhiều chiến thắng hơn trong quá khứ, dù Udinese đã có vài kết quả tích cực gần đây như hòa 1-1 hoặc thắng 2-1 trong các lần gặp trước đây.

Cách soi kèo nhà cái Udinese vs Lazio

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Udinese vs Lazio chi tiết nhất lượt trận 18 Serie A 2025/26. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Udinese vs Lazio tối nay chính xác nhất.

Lazio thắng kèo đồng banh: Với mức kèo đồng banh, nhà cái đánh giá hai đội khá cân bằng. Tuy nhiên xét dữ liệu gần đây, Lazio ổn định hơn Udinese về khả năng kiểm soát trận đấu và hiệu quả ghi bàn. Udinese có lợi thế sân nhà nhưng phong độ thiếu nhất quán, trong khi Lazio thường chơi tốt trước các đối thủ nhóm giữa bảng.

Với mức kèo đồng banh, nhà cái đánh giá hai đội khá cân bằng. Tuy nhiên xét dữ liệu gần đây, Lazio ổn định hơn Udinese về khả năng kiểm soát trận đấu và hiệu quả ghi bàn. Udinese có lợi thế sân nhà nhưng phong độ thiếu nhất quán, trong khi Lazio thường chơi tốt trước các đối thủ nhóm giữa bảng. Xỉu 2/2.5 bàn: Thống kê cho thấy Udinese có hiệu suất ghi bàn khá thấp, nhưng hàng thủ lại không quá chắc chắn. Lazio cũng không phải đội chơi quá bùng nổ, song thường biết cách ghi bàn đúng thời điểm. Các lần đối đầu gần đây giữa hai đội thường xuất hiện 2 bàn trở lên, nhưng hiếm khi bùng nổ nhiều bàn.

Thống kê cho thấy Udinese có hiệu suất ghi bàn khá thấp, nhưng hàng thủ lại không quá chắc chắn. Lazio cũng không phải đội chơi quá bùng nổ, song thường biết cách ghi bàn đúng thời điểm. Các lần đối đầu gần đây giữa hai đội thường xuất hiện 2 bàn trở lên, nhưng hiếm khi bùng nổ nhiều bàn. Lazio thắng: Ở kèo châu Âu, Lazio thường có tỷ lệ ăn thấp hơn nhờ phong độ và chất lượng đội hình nhỉnh hơn. Udinese thắng không nhiều trước các đối thủ mạnh, trong khi Lazio có tỷ lệ thắng cao hơn ở các trận tương đương.

Dự đoán tỷ số Udinese vs Lazio

Lazio với phong độ nhỉnh hơn và chất lượng đội hình vượt trội được dự đoán sẽ giành chiến thắng nhẹ trước Udinese. Nhưng đội chủ nhà vẫn có thể ghi được bàn danh dự trong một trận đấu khá cởi mở.

Udinese 1–2 Lazio

Soi kèo Pisa vs Juventus 2H45 ngày 28/12/2025

Người chơi hãy cùng Sbobet khám phá cách bắt kèo Pisa vs Juventus từ các chuyên gia. Nhận định phong độ từng độ bóng trong mùa giải mới. Liệu rằng đội bóng nào sẽ là ứng cử viên giành được 3 điểm đầu tiên.

Thông tin chung trận Pisa vs Juventus

Trận: Pisa vs Juventus

Pisa vs Juventus Thời gian: 2H45 ngày 28/12/2025

2H45 ngày 28/12/2025 Sân thi đấu: Stadio Romeo Anconetani

Trước vòng 18 Serie A 2025/26, phong độ của Pisa cho thấy nhiều khó khăn. Khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng, 2 hòa và 3 thất bại trong 6 trận gần nhất, còn hiệu suất ghi bàn chỉ khoảng 0.83 bàn/trận và tổng bàn trung bình cả mùa rất thấp. Thống kê cũng chỉ ra Pisa có tỷ lệ trận Over 2.5 không cao và thường gặp khó trước các đội chơi tổ chức tốt.

Ngược lại, Juventus thể hiện bộ mặt tốt hơn với 5 chiến thắng và 1 thất bại trong 6 trận gần đây, ghi khoảng 1.67 bàn/trận. Họ cũng thường xuyên xuất hiện những trận nhiều bàn thắng (5/6 trận vừa qua nổ Over 2.5), cho thấy sức tấn công ổn định dù gặp các đối thủ khác nhau. Lão Bà cũng duy trì phong độ khá ổn định ở Serie A và thường biết cách kết liễu các trận khó khăn. Trong khi Pisa vẫn chưa thật sự tìm được sự nhất quán trong lối chơi.

Cách soi kèo nhà cái Pisa vs Juventus

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Pisa vs Juventus chi tiết nhất lượt 18 Serie A 2025/26. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Pisa vs Juventus tối nay chính xác nhất.

Juventus -1 thắng: Juventus thể hiện phong độ vượt trội hơn hẳn so với Pisa trong mùa giải này. Trong 6 trận gần nhất, Juventus có nhiều chiến thắng và hiệu suất ghi bàn tốt hơn, còn Pisa lại thiếu sự ổn định với hàng thủ không chắc chắn và hiệu suất bàn thắng thấp. Juventus cũng thường áp đảo Pisa trong các lần đối đầu trước đây.

Juventus thể hiện phong độ vượt trội hơn hẳn so với Pisa trong mùa giải này. Trong 6 trận gần nhất, Juventus có nhiều chiến thắng và hiệu suất ghi bàn tốt hơn, còn Pisa lại thiếu sự ổn định với hàng thủ không chắc chắn và hiệu suất bàn thắng thấp. Juventus cũng thường áp đảo Pisa trong các lần đối đầu trước đây. Tài thắng 2.5 trái: Juv thường xuyên xuất hiện các trận đấu có nhiều tình huống nguy hiểm và bàn thắng, trong khi Pisa dù không mạnh nhưng không dễ bị bắt nạt trên sân nhà. Thống kê mùa giải cho thấy cả hai đội đều tham gia nhiều trận có bàn thắng từ hai phía, và tổng bàn nhiều khả năng vượt mức 2.5.

Juv thường xuyên xuất hiện các trận đấu có nhiều tình huống nguy hiểm và bàn thắng, trong khi Pisa dù không mạnh nhưng không dễ bị bắt nạt trên sân nhà. Thống kê mùa giải cho thấy cả hai đội đều tham gia nhiều trận có bàn thắng từ hai phía, và tổng bàn nhiều khả năng vượt mức 2.5. Juventus thắng: Kịch bản Pisa thắng sẽ kho xảy ra vì Juventus chiếm ưu thế lớn hơn về lực lượng và phong độ.

Dự đoán tỷ số Pisa vs Juventus

Juventus được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ và chất lượng đội hình, nhiều khả năng họ sẽ kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Pisa có thể ghi bàn danh dự, nhưng Juventus có đủ sức để giành chiến thắng cách biệt, nhất là trong bối cảnh họ đang tìm lại cảm hứng chiến thắng.

Pisa 1–3 Juventus

Soi kèo AC Milan vs Hellas Verona 18H30 ngày 28/12/2025

Gợi ý soi kèo bóng đá AC Milan vs Hellas Verona 18H30 ngày 28/12/2025 tại Sbobet chính xác nhất. Theo dõi gợi ý bắt kèo bóng đá trận AC Milan vs Hellas Verona theo vòng 18 Serie A 2025/26 bài viết chia sẻ ngay dưới đây.

Thông tin chung trận AC Milan vs Hellas Verona

Trận: AC Milan vs Hellas Verona

AC Milan vs Hellas Verona Thời gian: 18H30 ngày 28/12/2025

18H30 ngày 28/12/2025 Sân thi đấu: San Siro

Trước vòng 18 Serie A 2025/26, AC Milan đang có phong độ khá ấn tượng trên mọi đấu trường. Trong 6 trận gần nhất, họ giành được 4 chiến thắng và 2 trận hòa, đồng thời duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định với trung bình khoảng 1.8 bàn/trận và chỉ để thủng lưới ít lần. Điều này cho thấy sự cân bằng tốt giữa công và thủ trong đội hình Milan, giúp họ kiểm soát thế trận hiệu quả trước các đối thủ yếu hơn.

Ngược lại, Hellas Verona đang thể hiện phong độ khá thất thường trong mùa giải này. Dữ liệu cho thấy Verona chỉ có 1 chiến thắng, 2 hòa và 3 thất bại trong 6 trận gần nhất, ghi trung bình khoảng 1 bàn/trận nhưng cũng để thủng lưới khá nhiều. Khả năng phòng ngự của Verona không thực sự chắc chắn, đặc biệt khi gặp các đội bóng có hàng công chất lượng như AC Milan.

Cách soi kèo nhà cái AC Milan vs Hellas Verona

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến AC Milan vs Hellas Verona chi tiết nhất lượt trận thứ 18 giải Serie A 2025/26. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận AC Milan vs Hellas Verona tối nay chính xác nhất.

AC Milan -1/1.5 thắng: AC Milan đang có phong độ ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt trên sân nhà, trong khi Hellas Verona thi đấu khá thất thường và hàng công không quá sắc bén. Với mức chấp -1/1.5, Milan có cơ hội thắng kèo cao nếu họ khai thác tốt ưu thế kiểm soát bóng và tận dụng cơ hội trong hiệp 1 để tạo khoảng cách.

AC Milan đang có phong độ ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt trên sân nhà, trong khi Hellas Verona thi đấu khá thất thường và hàng công không quá sắc bén. Với mức chấp -1/1.5, Milan có cơ hội thắng kèo cao nếu họ khai thác tốt ưu thế kiểm soát bóng và tận dụng cơ hội trong hiệp 1 để tạo khoảng cách. Tài 2.5 trái: Đội chủ nhà thường tham gia nhiều trận có bàn thắng (tỷ lệ trận Over 2.5 khá cao). Còn Verona không mạnh nhưng thường xuyên để thủng lưới. Các lần đối đầu giữa hai đội trước đây cũng thường có 2–3 bàn trở lên, nhất là khi Milan chủ động tấn công ngay từ đầu.

Đội chủ nhà thường tham gia nhiều trận có bàn thắng (tỷ lệ trận Over 2.5 khá cao). Còn Verona không mạnh nhưng thường xuyên để thủng lưới. Các lần đối đầu giữa hai đội trước đây cũng thường có 2–3 bàn trở lên, nhất là khi Milan chủ động tấn công ngay từ đầu. AC Milan thắng: Kèo chính đáng tin bởi Milan có phong độ và lịch sử đối đầu tốt hơn.

Dự đoán tỷ số AC Milan vs Hellas Verona

AC Milan với phong độ ổn định và lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận và tạo sức ép ngay từ đầu. Hellas Verona có thể ghi được bàn danh dự trong một tình huống phản công hoặc sai lầm của đối phương, nhưng Milan được dự đoán sẽ vượt trội hơn cả về kiểm soát bóng lẫn khả năng ghi bàn, dẫn đến chiến thắng cách biệt.

AC Milan 3–1 Hellas Verona

Với lịch thi đấu căng thẳng cùng nhiều cặp đấu khó lường, vòng 18 Serie A 2025/26 mở ra không ít cơ hội đầu tư hấp dẫn. Đừng quên tham khảo nhận định chi tiết và chốt kèo Serie A 2025/26 vòng 18 tại SBOBET để tối ưu khả năng thắng cược và tận hưởng trải nghiệm cá cược an toàn, chuyên nghiệp.