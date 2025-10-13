Vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26 hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều trận cầu hấp dẫn, nơi các ông lớn tiếp tục cuộc đua khốc liệt cho ngôi đầu bảng. Tại Sbobet, người chơi có thể theo dõi và đặt cược với hàng loạt kèo NHA 2025/26 vòng 9 hấp dẫn.

Tổng quan vòng 9 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Vào cuối tuần này anh em sẽ được xem vòng 9 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025/26 diễn ra. Những trận cầu này vô cùng hấp dẫn giúp anh em giải trí và gay cấn nhất có thể.

Lịch thi đấu

Trước khi theo dõi các trận đấu NHA 2025/26 vào tuần này, anh em hãy cập nhật lịch thi đấu bóng đá tại trang https://198.252.107.223/.

Thông tin đáng chú ý vòng 9 NHA 2025/26

Tiền đạo người Na Uy – Erling Haaland dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau 8 vòng đấu.

Một vài kết quả bất ngờ đã xảy ra khi các đội cửa dưới như Brentford hay Fulham gây khó khăn cho những ông lớn. Sự cân bằng và khó lường tiếp tục là đặc trưng của Ngoại hạng Anh mùa này.

Không ít đội bóng gặp vấn đề với chấn thương và thẻ phạt, buộc HLV phải thay đổi chiến thuật. Điều này khiến cục diện các trận đấu trở nên khó đoán hơn.

Tốp đầu đang bám đuổi sát nhau với cách biệt rất nhỏ, trong khi nhóm cuối bảng cũng chứng kiến nỗ lực đáng kể từ các đội đang khát điểm.

Một số cầu thủ trẻ như Cole Palmer, Alejandro Garnacho hay Kobbie Mainoo đang dần khẳng định vị thế khi có màn trình diễn nổi bật.

Soi kèo NHA 2025/26 vòng 9 tối nay

Vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26 đang đến gần, mang theo không khí sôi động và những trận cầu tâm điểm đáng chờ đợi. Các đội bóng lớn đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố vị thế trên bảng xếp hạng. Cùng Sbobet điểm qua những kèo đấu hấp dẫn và nhận định sớm về xu hướng tỷ lệ trong vòng đấu hứa hẹn đầy kịch tính này.

Soi kèo Fulham vs Arsenal 23H30 ngày 18/10/2025

Người chơi hãy xem qua tin tức kèo bóng đá Fulham vs Arsenal vào lúc 23H30 ngày 18/10/2025. Liệu rằng quân đoàn HLV Marco Silva có ghi được chiến thắng hay không? Hay Pháo Thủ sẽ tiếp tục dãy chiến thắng bất bại? Xem ngay những nhận định chính xác ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Fulham vs Arsenal

Trận: Fulham vs Arsenal

Fulham vs Arsenal Thời gian: 23H30 ngày 18/10/2025

23H30 ngày 18/10/2025 Sân thi đấu: Craven Cottage

Trên sân nhà Craven Cottage, Fulham thi đấu khởi sắc hơn, nhưng hàng thủ vẫn là vấn đề lớn khi liên tục mắc sai lầm trong khâu kèm người và chống bóng bổng. Hai thất bại liên tiếp gần đây với cùng tỷ số 1-3 trước Aston Villa và Bournemouth phần nào cho thấy sự sa sút cả về phong độ lẫn tinh thần của đội bóng này.

Arsenal đang thể hiện phong độ ấn tượng và ổn định hơn bao giờ hết. Sau 7 trận tại Premier League, họ giành 5 chiến thắng, hòa 1 và chỉ thua 1. “Pháo thủ” cho thấy sự cân bằng tuyệt vời giữa tấn công và phòng ngự, khi hàng thủ chơi chắc chắn còn hàng công duy trì khả năng ghi bàn đều đặn.

Trận thắng ngược trước Newcastle vòng vừa qua giúp Arsenal duy trì chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đang thi đấu đầy tự tin, kiểm soát bóng tốt và tận dụng hiệu quả cơ hội. Đặc biệt là ở những phút cuối trận, khi thể lực và sự tập trung của đối thủ giảm sút.

Cách soi kèo nhà cái Fulham vs Arsenal

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Fulham vs Arsenal tối nay tại nhà cái Sbobet diễn ra tại NHA 2025/26. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Fulham vs Arsenal chính xác nhất.

Arsenal thắng kèo chấp -0.5/1: Arsenal trong 10 trận đấu gần nhất đã thua cách biệt từ hai bàn trở lên, chiếm 40% tổng số trận. Trong khi đó Fulham để thua 42% trong 12 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh với cách biệt từ hai bàn trở lên. Anh em vẫn nên chọn lựa chọn Pháo Thủ chiến thắng.

Arsenal trong 10 trận đấu gần nhất đã thua cách biệt từ hai bàn trở lên, chiếm 40% tổng số trận. Trong khi đó Fulham để thua 42% trong 12 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh với cách biệt từ hai bàn trở lên. Anh em vẫn nên chọn lựa chọn Pháo Thủ chiến thắng. Kèo tài xỉu 2.5: Sáu trận gần nhất của Fulham khá thất thường, với ba trận thắng và ba trận thua, ghi trung bình 1,17 bàn và để thủng lưới 1,5 bàn. Ngược lại, Arsenal ghi trung bình 1,83 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,33 bàn. Pháo thủ cũng sở hữu trung bình 15,17 cú sút mỗi trận. Với kết quả như vậy khả năng cao trận cầu này sẽ nổi tài.

Sáu trận gần nhất của Fulham khá thất thường, với ba trận thắng và ba trận thua, ghi trung bình 1,17 bàn và để thủng lưới 1,5 bàn. Ngược lại, Arsenal ghi trung bình 1,83 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,33 bàn. Pháo thủ cũng sở hữu trung bình 15,17 cú sút mỗi trận. Với kết quả như vậy khả năng cao trận cầu này sẽ nổi tài. Kèo châu âu: Hiện nay đội bóng Fulham đạt được tỷ lệ thắng 53% trong 15 trận gần nhất. Tuy nhiên họ cũng bộc lộ nhiều điểm yếu khi thất bại 42% trong 12 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất. Điều này khiến cho Pháo Thủ nắm lợi thế trong trận cầu vào cuối tuần này.

Dự đoán tỷ số Fulham vs Arsenal

Dựa trên phong độ hiện tại, xu hướng thi đấu và thành tích đối đầu trong quá khứ, có thể thấy Arsenal đang sở hữu nhiều lợi thế hơn. Đội bóng của Mikel Arteta cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa khả năng phòng ngự vững chắc và hiệu suất ghi bàn ổn định – yếu tố giúp họ luôn kiểm soát thế trận trước các đối thủ tầm trung.

Fulham dù có những khoảnh khắc bùng nổ đáng khen, đặc biệt khi chơi trên sân nhà, nhưng nhìn tổng thể, họ vẫn khó sánh kịp sức mạnh và chiều sâu đội hình của Arsenal. Với phong độ thăng hoa hiện tại, “Pháo thủ” được dự đoán sẽ giành chiến thắng, với xác suất chiến thắng ước tính khoảng 53%.

Fulham 1 – 3 Arsenal

Soi kèo Tottenham vs Aston Villa 20H ngày 19/10/2025

Theo dõi phân tích soi kèo trận Tottenham vs Aston Villa tối nay lúc 20H30 ngày 19/10/2025. Theo dõi chuyên gia dự đoán kèo bóng đá và phân tích kết quả trận đấu Tottenham vs Aston Villa cụ thể qua bài viết chí tiết dưới đây.

Thông tin chung trận Tottenham vs Aston Villa

Trận: Tottenham vs Aston Villa

Tottenham vs Aston Villa Thời gian: 20H ngày 19/10/2025

20H ngày 19/10/2025 Sân thi đấu: Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham đang có khởi đầu khá ấn tượng tại Ngoại Hạng Anh 2025/26. Sau 7 vòng đấu, họ mang về 4 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại. Dưới thời HLV mới, lối chơi của Spurs trở nên cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng và phòng ngự chủ động. Đặc biệt, họ tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà, thường xuyên áp đảo đối thủ bằng khả năng pressing và những pha phản công tốc độ.

Trong khi đó Aston Villa lại đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn đầu mùa khá tốt. Trong 6 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 2. Điểm yếu lớn nhất của Villa nằm ở hàng công, khi đội bóng thường xuyên bỏ lỡ cơ hội và thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Hàng thủ của họ cũng chưa thực sự chắc chắn, đặc biệt là khi thi đấu trên sân khách.

Cách soi kèo nhà cái Tottenham vs Aston Villa

Phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Tottenham vs Aston Villa tối nay. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả Tottenham vs Aston Villa.

Tottenham thắng kèo chấp -0/0.5 trái: Tottenham đang có phong độ ổn định và lợi thế sân nhà rõ rệt. Lối chơi kiểm soát bóng và tấn công linh hoạt giúp họ thường xuyên tạo ra áp lực lớn cho đối thủ. Trong khi đó, Aston Villa lại gặp khó khi thi đấu xa nhà, đặc biệt trước các đội bóng có khả năng pressing cao.

Tottenham đang có phong độ ổn định và lợi thế sân nhà rõ rệt. Lối chơi kiểm soát bóng và tấn công linh hoạt giúp họ thường xuyên tạo ra áp lực lớn cho đối thủ. Trong khi đó, Aston Villa lại gặp khó khi thi đấu xa nhà, đặc biệt trước các đội bóng có khả năng pressing cao. Xỉu 2.5 trái: Cả hai đội đều có xu hướng chơi tấn công cởi mở, tuy nhiên hiệu suất ghi bàn của Villa không thật sự cao trong thời gian gần đây. Tottenham thường ghi bàn đều đặn nhưng cũng chú trọng hơn ở khâu phòng ngự. Dự đoán trận đấu có nhịp độ trung bình, với khả năng xuất hiện 2-3 bàn thắng.

Cả hai đội đều có xu hướng chơi tấn công cởi mở, tuy nhiên hiệu suất ghi bàn của Villa không thật sự cao trong thời gian gần đây. Tottenham thường ghi bàn đều đặn nhưng cũng chú trọng hơn ở khâu phòng ngự. Dự đoán trận đấu có nhịp độ trung bình, với khả năng xuất hiện 2-3 bàn thắng. Kèo châu Âu: Tottenham đang có lợi thế lớn cả về tinh thần lẫn phong độ. Họ đã thắng 3 trong 4 trận sân nhà gần nhất, trong khi Aston Villa chỉ thắng 1/6 trận gần đây trên mọi đấu trường. Khả năng cao Spurs sẽ giành chiến thắng tối thiểu trong một thế trận kiểm soát.

Dự đoán tỷ số Tottenham vs Aston Villa

Xét về phong độ và sự ổn định, Tottenham đang nắm ưu thế rõ rệt. Đội chủ nhà có hàng công linh hoạt, khả năng ghi bàn đa dạng và tinh thần thi đấu hưng phấn. Trong khi đó, Aston Villa vẫn chưa tìm lại sự tự tin cần thiết, đặc biệt ở những chuyến làm khách.

Nếu duy trì được nhịp độ tấn công như hiện tại, Tottenham hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Từ đó tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên trong nhóm dẫn đầu Ngoại Hạng Anh mùa này.

Tottenham 2 – 0 Aston Villa

Soi kèo Liverpool vs MU 22H30 ngày 19/10/2025

Cập nhật thông tin chính xác nhất về trận đấu giữa Liverpool vs MU vào cuối tuần này. The Kop đã chuẩn bị gì cho trận chạm trán với Man Utd. Hãy cùng theo dõi thông tin mới nhất ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Liverpool vs Man Utd

Trận: Liverpool vs MU

Liverpool vs MU Thời gian: 22H30 ngày 19/10/2025

22H30 ngày 19/10/2025 Sân thi đấu: Anfield

Đội bóng Liverpool sẽ tiếp đón đối thủ đáng gờm của mình là MU vào chủ nhật ngày 19/10. Tuy nhiên, họ bước vào trận đấu với đội Ruben Amorim tại Anfield sau ba trận thua liên tiếp lần đầu tiên dưới thời huấn luyện viên trưởng Slot.

Hai trận thua liên tiếp trước Crystal Palace và Chelsea đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ sẽ trở lại thi đấu vào cuối tháng này ở vị trí thứ hai. Trong khi đó Man United sẽ tiến đến The Kop với hy vọng giành được trận hòa liên tiếp trên sân khách trước Liverpool trong hai mùa giải trước.

MU không thể giành được chiến thắng liên tiếp tại Premier League dưới thời huấn luyện viên Amorim của United kể từ khi ông đến từ Sporting CP vào năm 2024. Amorim cũng sẽ đối mặt với nhiều lời đồn đoán về tương lai của mình tại Old Trafford trong những tuần gần đây trong bối cảnh Qủy Đỏ có kết quả không đồng đều.

Cách soi kèo nhà cái Liverpool vs MU

Theo dõi ngay mức tỷ lệ cược trực tuyến giữa Liverpool vs MU diễn ra tại lượt trận thứ 9 NHA 2025/26 từ chuyên gia 198.252.107.223. Nên chọn cược chấp như thế nào? Nổ tài hay xỉu cả trận?

Liverpool thắng kèo chấp -1.5 trái: The Kop đang duy trì phong độ cực kỳ ổn định với chuỗi trận bất bại trên sân nhà. Dưới thời HLV Klopp, “The Reds” vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo khi tấn công đa dạng, pressing liên tục và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ngược lại, Manchester United lại cho thấy sự thiếu ổn định, đặc biệt là trong các trận đại chiến.

The Kop đang duy trì phong độ cực kỳ ổn định với chuỗi trận bất bại trên sân nhà. Dưới thời HLV Klopp, “The Reds” vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo khi tấn công đa dạng, pressing liên tục và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ngược lại, Manchester United lại cho thấy sự thiếu ổn định, đặc biệt là trong các trận đại chiến. Xỉu 2.5/3 trái: Các trận đối đầu giữa Liverpool và MU thường có nhịp độ nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng bùng nổ bàn thắng do tính chất căng thẳng và sự thận trọng trong khâu phòng ngự. Liverpool có hàng công mạnh, trong khi MU thường chơi thấp để phản công.

Các trận đối đầu giữa Liverpool và MU thường có nhịp độ nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng bùng nổ bàn thắng do tính chất căng thẳng và sự thận trọng trong khâu phòng ngự. Liverpool có hàng công mạnh, trong khi MU thường chơi thấp để phản công. Liverpool thắng: Liverpool đang có phong độ tốt hơn hẳn và là đội chiếm ưu thế ở mọi khía cạnh. MU khó có thể gây bất ngờ trên sân Anfield, nơi Liverpool đã thắng phần lớn các trận đại chiến gần đây. Khả năng cao đội chủ nhà sẽ giành chiến thắng thuyết phục để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Dự đoán tỷ số Liverpool vs MU

Liverpool kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và kết liễu MU bằng lối chơi áp đảo quen thuộc tại Anfield.

Liverpool 2-0 Manchester United

Với những diễn biến khó lường và phong độ trái ngược giữa các đội, kèo NHA 2025/26 vòng 9 tại Sbobet chắc chắn sẽ mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn cho người chơi biết nắm bắt. Đừng bỏ lỡ, bởi mỗi trận đấu đều có thể là bước ngoặt cho cả mùa giải – và cho chính lựa chọn của bạn!