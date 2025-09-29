Vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2025/26 hứa hẹn bùng nổ với nhiều cuộc chạm trán đỉnh cao, thu hút giới đầu tư bóng đá. Tại Sbobet, kèo NHA 2025/26 vòng 7 đã được niêm yết sớm, giúp người chơi dễ dàng theo dõi tỷ lệ chấp, tài xỉu và cập nhật biến động để lựa chọn kèo chuẩn xác.

Tổng quan vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Premier League 2025/26 hứa hẹn kịch tính với hàng loạt trận đấu quyết định cục diện nhóm. Đây sẽ là vòng đấu thử thách sức bền và chiều sâu đội hình, đồng thời tạo nên những biến động quan trọng trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu

Vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2025/26 hứa hẹn mang đến những màn so tài kịch tính khi các ông lớn và tân binh đều quyết tâm giành điểm. Lịch thi đấu được sắp xếp dày đặc cuối tuần, với nhiều trận cầu tâm điểm như Manchester United đón tiếp Sunderland, Leeds đối đầu Tottenham và Arsenal chạm trán West Ham. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng để các đội củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và tạo đà cho chặng đường tiếp theo.

Người hâm mộ có thể theo dõi lịch thi đấu NHA 2025/26 vòng 7 để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào, đồng thời chuẩn bị cho những dự đoán kết quả bóng đá và cập nhật kèo nhà cái sớm nhất.

Thông tin đáng chú ý vòng 7 NHA 2025/26

Arsenal lội ngược dòng 2-1 trước Newcastle nhờ bàn thắng phút bù giờ của Gabriel, thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống 2 điểm.

Liverpool bất ngờ để thua Crystal Palace, khiến cuộc đua đầu bảng thêm kịch tính.

Nhiều đội bóng chịu ảnh hưởng bởi chấn thương, trong đó Newcastle có nguy cơ mất trụ cột quan trọng.

Premier League xem xét áp dụng quy định tài chính mới “squad-cost ratio”, vi phạm có thể bị trừ tối thiểu 6 điểm.

Aston Villa rơi vào khủng hoảng nội bộ, vị trí của giám đốc thể thao Monchi bị đặt dấu hỏi sau chuỗi trận khởi đầu kém.

Bắt trọn mọi pha bóng, bùng nổ cảm xúc cùng Sbobet

Soi kèo NHA 2025/26 vòng 7 chi tiết

Vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2025/26 quy tụ nhiều trận cầu tâm điểm, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho giới mộ điệu. Các tỷ lệ chấp, tài xỉu và phạt góc đã được nhà cái niêm yết sớm, giúp người chơi dễ dàng phân tích phong độ, đội hình và lịch sử đối đầu. Đây là thời điểm vàng để soi kèo chuẩn xác và săn lợi nhuận từ những cuộc đọ sức nảy lửa cuối tuần này.

Soi kèo Arsenal vs West Ham 21H ngày 4/10/2025

Với trận kèo Arsenal vs West Ham 21H ngày 4/10/2025 tại Sbobet diễn ra tại giải đấu NHA như thế nào? Xem phân tích tình hình trước trận và gợi ý bắt kèo nhà cái trận Arsenal vs West Ham chính xác nhất qua bài viết sau.

Thông tin chung trận Arsenal vs West Ham

Trận: Arsenal vs West Ham

Arsenal vs West Ham Thời gian: 21H ngày 4/10/2025

21H ngày 4/10/2025 Sân thi đấu: Emirates Stadium

Arsenal đang mở màn mùa giải 2025/26 đầy ấn tượng. Sau 5 trận, “Pháo thủ” sở hữu 13 điểm với 4 thắng và 1 hòa, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, thể hiện sự chắc chắn cả công lẫn thủ. Dưới bàn tay Mikel Arteta cùng sơ đồ 4-3-3 linh hoạt, đội bóng duy trì thế trận cân bằng và hiệu quả, đặc biệt qua các chiến thắng trước Nottingham Forest, Leeds, Port Vale và Athletic Club, chỉ bị cầm hòa bởi Manchester City.

Ngược lại, West Ham khởi đầu chật vật khi xếp thứ 18 với vỏn vẹn 3 điểm. Đoàn quân Graham Potter chỉ thắng Nottingham Forest, nhưng để thua trước Crystal Palace, Tottenham, Chelsea và Sunderland. Hàng công ghi 5 bàn trong khi hàng thủ để lọt lưới tới 13 lần, cho thấy sự bất ổn nghiêm trọng ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Soi kèo nhà cái Arsenal vs West Ham

Cập nhật tình hình kèo bóng đá trận Arsenal vs West Ham diễn ra tại vòng 7 NHA 2025/26 ngay bảng dưới đây. Chuyên gia Sbobet bóng đá sẽ đưa ra thống kê, phân tích và gợi ý kèo chấp, kèo tài xỉu, kèo tỉ số cụ thể ngay dưới đây:

Arsenal thắng kèo chấp -1.5 trái: Sau 5 trận, Arsenal thắng 4, hòa 1, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn. Như vậy trung bình 2 bàn/trận, tỷ lệ thắng kèo châu Á đạt 60%. Trong khi West Ham thủng lưới 13 bàn (2,6 bàn/trận), thua kèo 4/5 trận gần nhất.

Sau 5 trận, Arsenal thắng 4, hòa 1, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn. Như vậy trung bình 2 bàn/trận, tỷ lệ thắng kèo châu Á đạt 60%. Trong khi West Ham thủng lưới 13 bàn (2,6 bàn/trận), thua kèo 4/5 trận gần nhất. Tài 2.5/3 trái: Thống kê 5 trận gần nhất của Arsenal có 3 trận nổ tài. West Ham để thủng lưới trung bình 2,6 bàn/trận, 4/5 trận gần đây vượt mốc 3 bàn. Với hàng công hiệu quả của Arsenal và hàng thủ lỏng lẻo của West Ham, cửa Tài 2.5/3 là lựa chọn sáng.

Thống kê 5 trận gần nhất của Arsenal có 3 trận nổ tài. West Ham để thủng lưới trung bình 2,6 bàn/trận, 4/5 trận gần đây vượt mốc 3 bàn. Với hàng công hiệu quả của Arsenal và hàng thủ lỏng lẻo của West Ham, cửa Tài 2.5/3 là lựa chọn sáng. Arsenal thắng toàn trận: Tỷ lệ thắng của Arsenal trên sân nhà Emirates mùa này là 80%. West Ham thua 4/5 trận đã đấu và chưa có điểm nào trên sân khách.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs West Ham

Đoàn quân của Mikel Arteta đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Premier League và từng hạ gục West Ham 5-2 ngay tại Emirates hồi tháng 11. Tuy nhiên, dù Arsenal được đánh giá cao cho một chiến thắng nữa cuối tuần này, tỷ số nhiều khả năng sẽ sát sao hơn. Bởi họ có thể thiếu vắng bốn trụ cột trên hàng công. Trong khi West Ham đã giữ thành tích không thủng lưới quá 2 bàn ở 6 trận gần đây.

Arsenal 3-1 West Ham

Soi kèo MU vs Sunderland 21H ngày 4/10/2025

Xem nhận định kết quả soi kèo MU vs Sunderland 21H ngày 4/10/2025 tại nhà cái Sbobet trận tối nay ra sao? Chuyên gia phân tích kèo tỉ số & kèo bóng đá trực tuyến giữa Man Utd vs Sunderland mới nhất qua bài viết được chuyên gia nhận định sau đây.

Thông tin chung trận MU vs Sunderland

Trận : MU vs Sunderland

: MU vs Sunderland Thời gian : 21H ngày 4/10/2025

: 21H ngày 4/10/2025 Sân thi đấu: Old Trafford

MU đang duy trì chuỗi 4 trận bất bại sau 6 vòng đầu tiên của mùa giải, ghi trung bình 1,8 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 5 lần. Bộ đôi tấn công Rashford – Højlund đạt hiệu suất tốt, giúp Quỷ đỏ kiểm soát thế trận hiệu quả và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Ngược lại Sunderland tân binh Premier League hiện xếp nửa cuối bảng với chỉ 1 chiến thắng sau 6 trận. Họ ghi được 6 bàn nhưng để lọt lưới tới 11, cho thấy hàng thủ còn nhiều lỗ hổng. Đội bóng này chủ yếu chơi phòng ngự phản công nhưng thiếu chiều sâu lực lượng để chịu đựng sức ép từ các đối thủ mạnh.

Ngoài ra Qủy Đỏ sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 58% và tung hơn 15 cú sút mỗi trận, vượt trội hoàn toàn so với Sunderland. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, MU thắng 4 và hòa 1, cho thấy ưu thế rõ rệt cả về phong độ lẫn tâm lý.

Soi kèo bóng đá MU vs Sunderland

Bảng kèo nhà cái trực tuyến giữa Man Utd vs Sunderland lượt trận vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh 2025/26. Chuyên gia đưa ra gợi ý kèo thơm cả trận nghiêng về MU với mức chấp 1.

MU thắng kèo chấp 1 trái: Manchester United có 6 vòng đầu mùa ghi trung bình 1,8 bàn/trận, thắng 4/6 trận và giữ sạch lưới 3 lần. Ngược lại Sunderland mới thắng 1/6 trận, thủng lưới 11 bàn (gần 2 bàn/trận) và thua kèo châu Á 4/5 trận gần nhất.

Manchester United có 6 vòng đầu mùa ghi trung bình 1,8 bàn/trận, thắng 4/6 trận và giữ sạch lưới 3 lần. Ngược lại Sunderland mới thắng 1/6 trận, thủng lưới 11 bàn (gần 2 bàn/trận) và thua kèo châu Á 4/5 trận gần nhất. Xỉu 2.5/3 trái: 4/6 trận của MU mùa này có từ 3 bàn trở lên.Trong khi Sunderland phòng ngự thiếu chắc chắn, 3/5 trận gần đây vượt mốc 3 bàn. Dự đoán MU sẽ chủ động áp đặt lối chơi, nhưng Sunderland khó ghi bàn.

4/6 trận của MU mùa này có từ 3 bàn trở lên.Trong khi Sunderland phòng ngự thiếu chắc chắn, 3/5 trận gần đây vượt mốc 3 bàn. Dự đoán MU sẽ chủ động áp đặt lối chơi, nhưng Sunderland khó ghi bàn. MU thắng cả trận: MU thắng 4/5 lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó Sunderland chưa thắng trận sân khách nào mùa này. Khả năng thắng trực tiếp của Quỷ đỏ rất cao.

Dự đoán tỷ số MU vs Sunderland

Với lợi thế sân nhà Old Trafford cùng chất lượng đội hình vượt trội, MU nhiều khả năng sẽ áp đặt thế trận và tìm bàn mở tỷ số sớm. Sunderland có thể kiên cường phòng ngự nhưng khó trụ vững trước áp lực liên tục.

MU 2–0 Sunderland

Soi kèo Chelsea vs Liverpool 23H30 ngày 4/10/2025

Cùng tham khảo nhận định kèo Chelsea vs Liverpool 23H30 ngày 4/10/2025 chính xác vòng mở màn Ngoại Hạng Anh 2025/26. Cập nhật thông tin phân tích về phong độ, lực lượng và dự đoán kết quả tỉ số giữa Chelsea vs Liverpool ngay bài viết dưới đây từ Sbobet.

Thông tin chung trận Chelsea vs Liverpool

Trận: Chelsea vs Liverpool

Chelsea vs Liverpool Thời gian: 23H30 ngày 4/10/2025

23H30 ngày 4/10/2025 Sân thi đấu: Stamford Bridge stadium

Chelsea đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc với chuỗi 3 trận bất bại gần nhất, ghi trung bình 1,7 bàn/trận. Dưới sự dẫn dắt của HLV mới, lối chơi pressing tầm cao và khả năng kiểm soát tuyến giữa giúp họ tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn, đặc biệt trên sân nhà Stamford Bridge.

Trong khi Liverpool vẫn duy trì đẳng cấp của một ứng viên vô địch. Qua 6 vòng đầu, The Kop thắng 4, hòa 1, ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới 6 lần. Bộ đôi Salah – Núñez cùng tuyến giữa giàu năng lượng mang đến khả năng tấn công đa dạng và hiệu quả.

5 lần chạm trán gần đây giữa hai đội khá cân bằng, với 3 trận hòa và 1 chiến thắng cho mỗi bên. Chelsea thường chơi chắc chắn trên sân nhà, nhưng Liverpool có lợi thế tốc độ phản công và khả năng chuyển trạng thái nhanh, dễ tạo đột biến ở những phút quyết định.

Soi kèo nhà cái Chelsea vs Liverpool

Nhà cái Sbobet cập nhật kèo nhà cái giữa Chelsea vs Liverpool tối nay vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2025/26. Gợi ý bắt kèo chấp, kèo tài xỉu và dự đoán tỉ số trận đấu giữa Chelsea vs Liverpool ngay dưới đây.

Liverpool thắng kèo đồng banh: Chelsea 6 trận đầu mùa ghi trung bình 1,7 bàn/trận. Họ bất bại 3 trận gần đây và thắng kèo châu Á 3/5 trận gần nhất. Ngược lại Liverpool thắng 4, hòa 1/6 trận, ghi 14 bàn (trung bình 2,3 bàn/trận), tỷ lệ thắng kèo châu Á ~65%.

Chelsea 6 trận đầu mùa ghi trung bình 1,7 bàn/trận. Họ bất bại 3 trận gần đây và thắng kèo châu Á 3/5 trận gần nhất. Ngược lại Liverpool thắng 4, hòa 1/6 trận, ghi 14 bàn (trung bình 2,3 bàn/trận), tỷ lệ thắng kèo châu Á ~65%. Tài 3 trái: 4/6 trận của Liverpool mùa này nổ Tài, hàng công cực mạnh với Salah – Núñez. Chelsea chơi tấn công chủ động, 3/5 trận gần đây có từ 3 bàn trở lên.

4/6 trận của Liverpool mùa này nổ Tài, hàng công cực mạnh với Salah – Núñez. Chelsea chơi tấn công chủ động, 3/5 trận gần đây có từ 3 bàn trở lên. Liverpool thắng toàn trận: Đối đầu 5 trận gần nhất có 3 trận hòa, mỗi đội thắng 1. Tuy nhiên Liverpool đang có phong độ sân khách tốt, thắng 3/4 trận gần đây.

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Liverpool

Trận đại chiến này hứa hẹn căng thẳng và giàu tính chiến thuật. Chelsea có lợi thế sân nhà nhưng Liverpool đang sở hữu hàng công bùng nổ và sự ổn định cao.

Chelsea 1–2 Liverpool

Với loạt trận hấp dẫn và nhiều cơ hội sinh lời, kèo NHA 2025/26 vòng 7 tại Sbobet là lựa chọn đáng chú ý cho các tín đồ cá cược. Đừng bỏ lỡ việc phân tích kỹ phong độ và đội hình để tối ưu quyết định đặt kèo cho những trận cầu tâm điểm cuối tuần này.