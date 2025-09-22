Vòng 6 Ngoại Hạng Anh 2025/26 hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu sôi động và cơ hội dự đoán hấp dẫn. Người hâm mộ và giới cá cược đang đặc biệt quan tâm tới kèo NHA 2025/26 vòng 6, nơi các đội bóng sẽ quyết tâm bứt phá trên bảng xếp hạng.

Tổng quan vòng 6 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Vòng 6 Ngoại Hạng Anh 2025/26 hứa hẹn đầy kịch tính khi các ứng viên vô địch quyết tâm giữ vững vị trí, trong khi nhóm cuối bảng nỗ lực bứt phá. Nhiều cặp đấu đáng chú ý cùng kèo NHA 2025/26 vòng 6 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ không khí sôi động và cơ hội dự đoán hấp dẫn.

Lịch thi đấu

Loạt trận vòng 6 sẽ diễn ra cuối tuần này, trải dài từ thứ Bảy đến Chủ Nhật với nhiều cuộc so tài được chờ đợi. Lịch thi đấu chi tiết giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi và cập nhật kèo NHA 2025/26 vòng 6, từ những màn đọ sức của nhóm đầu bảng đến các trận đấu quyết liệt của nhóm trụ hạng.

Thông tin đáng chú ý vòng 6 NHA 2025/26

Arsenal đang gặp vấn đề lớn về lực lượng: Kai Havertz và Gabriel Jesus chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Một số cầu thủ của Arsenal như Bukayo Saka (bắp đùi), Martin Ødegaard (vai), William Saliba (mắt cá) còn phải đợi kiểm tra thể lực thì mới ra sân được.

Newcastle cũng chịu tổn thất: Fabian Schär dính chấn thương đầu sau trận đấu với Barcelona và nhiều khả năng không góp mặt vòng tới.

Bournemouth có phong độ tốt, nhưng đối đầu với Newcastle, họ sẽ gặp khó khăn vì Newcastle thiếu nhân sự quan trọng.

Soi kèo NHA 2025/26 vòng 6 chi tiết

Vòng 6 Ngoại Hạng Anh 2025/26 quy tụ nhiều cặp đấu tâm điểm, hứa hẹn mang lại không ít bất ngờ cho giới đầu tư. Phong độ thất thường của một số ông lớn cùng quyết tâm bứt phá của các đội nhóm dưới khiến soi kèo NHA 2025/26 vòng 6 càng trở nên hấp dẫn. Người chơi có thể tham khảo phân tích chi tiết về kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo phạt góc để đưa ra lựa chọn sáng suốt cho từng trận đấu tại nhà cái SBOBET.

Sbobet – Nơi đam mê thể thao lên ngôi

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Soi kèo Brentford vs Man Utd 18H30 ngày 27/9/2025

Trận đấu đầu tiên mà chúng tôi muốn nhận định chính là Brentford vs MU. Đây sẽ là thử thách đầy khó khăn cho chủ nhà. Hãy cùng tham khảo ngay tip đặt cược kèo trận Brentford vs Man Utd ngay dưới đây từ SBOBET.

Thông tin chung trận Brentford vs Man Utd

Trận: Brentford vs Man Utd

Brentford vs Man Utd Thời gian: 18H30 ngày 27/9/2025

18H30 ngày 27/9/2025 Sân thi đấu: Gtech Community Stadium

Trận đấu giữa Brentford và Manchester United thuộc khuôn khổ vòng 6 Ngoại Hạng Anh 2025/26, diễn ra lúc 18h30 ngày 27/9/2025 theo giờ Việt Nam. Đây là cuộc đối đầu được nhiều người hâm mộ chờ đợi khi Brentford có lợi thế sân nhà, còn MU sở hữu dàn sao chất lượng và mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám sát nhóm đầu bảng.

Brentford mùa này gặp nhiều biến động nhân sự. Việc chia tay tiền đạo chủ lực Bryan Mbeumo cùng một số ca chấn thương khiến hàng công của họ thiếu sức bùng nổ. Tuy nhiên, đội bóng này luôn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt mỗi khi chơi trên sân nhà Gtech Community.

Manchester United bước vào trận với tâm thế cửa trên. Dù cũng chịu vài tổn thất lực lượng, MU vẫn có nhiều ngôi sao tấn công đẳng cấp như Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Cristiano Ronaldo. Phong độ ổn định và đẳng cấp vượt trội giúp Quỷ đỏ được đánh giá cao hơn trong chuyến làm khách này.

Cách soi kèo nhà cái Brentford vs MU

Mu thắng chấp đồng banh: Manchester United sở hữu lực lượng và chất lượng tấn công nhỉnh hơn, nhưng Brentford có lợi thế sân nhà và lối đá pressing khó chịu. Với mức chấp –0.25, chọn MU nếu tin vào khả năng giành trọn 3 điểm, hoặc Brentford +0.25 nếu kỳ vọng đội chủ nhà ít nhất giữ được 1 điểm.

Manchester United sở hữu lực lượng và chất lượng tấn công nhỉnh hơn, nhưng Brentford có lợi thế sân nhà và lối đá pressing khó chịu. Với mức chấp –0.25, chọn MU nếu tin vào khả năng giành trọn 3 điểm, hoặc Brentford +0.25 nếu kỳ vọng đội chủ nhà ít nhất giữ được 1 điểm. Xỉu 2.5/3 trái: Hai đội đều có khả năng ghi bàn, nhưng Brentford thường phòng ngự chặt khi gặp đối thủ mạnh. Mức 2.75 cho thấy kỳ vọng trận đấu có nhiều tình huống nguy hiểm. Cửa Tài phù hợp nếu MU chơi tấn công chủ động và Brentford tận dụng phản công tốt. Cửa Xỉu an toàn hơn nếu Brentford kéo trận đấu về thế giằng co.

Hai đội đều có khả năng ghi bàn, nhưng Brentford thường phòng ngự chặt khi gặp đối thủ mạnh. Mức 2.75 cho thấy kỳ vọng trận đấu có nhiều tình huống nguy hiểm. Cửa Tài phù hợp nếu MU chơi tấn công chủ động và Brentford tận dụng phản công tốt. Cửa Xỉu an toàn hơn nếu Brentford kéo trận đấu về thế giằng co. MU thắng: Tỷ lệ châu Âu phản ánh MU được đánh giá cao hơn, nhưng khả năng hòa không nhỏ vì Brentford luôn khó chịu trên sân nhà. Lựa chọn MU thắng là hợp lý cho người tin vào sức mạnh của Quỷ đỏ.

Đặt cược thông minh, sống trọn từng trận cùng Sbobet

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Dự đoán tỷ số Brentford vs Man Utd

Với hoàn cảnh hiện tại, đây hứa hẹn sẽ là màn so tài đáng xem giữa lối chơi phòng ngự – phản công đầy quyết tâm của Brentford và sức ép tấn công mạnh mẽ từ Manchester United. Người hâm mộ cũng đặc biệt quan tâm đến kèo NHA 2025/26 vòng 6, nơi trận đấu này có thể ảnh hưởng lớn đến lựa chọn cược của giới đầu tư.

Brentford 0 – 1 Man Utd

Soi kèo Crystal Palace vs Liverpool 21H ngày 27/9/2025

Trận đấu thứ 2 mà các chuyên gia tại SBOBET muốn dự đoán sẽ diễn ra vào lúc 21H ngày 27/9/2025 giữa Crystal Palace vs Liverpool. Trận đấu này sẽ giúp The Kop đứng vững vị trí đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. Xem ngay soi kèo nhận định Crystal Palace vs Liverpool như sau.

Thông tin chung trận Crystal Palace vs Liverpool

Trận: Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace vs Liverpool Thời gian: 21H ngày 27/9/2025

21H ngày 27/9/2025 Sân thi đấu: Selhurst Park Stadium

Crystal Palace đang cho thấy sự ổn định đáng khen ở đầu mùa giải. Lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc và phản công nhanh giúp họ gây không ít khó khăn cho các đối thủ lớn. Lợi thế sân Selhurst Park cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà sẽ là điểm tựa quan trọng để Palace hy vọng tạo bất ngờ. Tuy nhiên, hạn chế lớn của đội chủ nhà là khả năng dứt điểm chưa thật sự sắc bén, dễ bỏ lỡ cơ hội trước khung thành đối phương.

Ngược lại Liverpool lại có khởi đầu mùa 2025/26 đầy ấn tượng với chuỗi trận thắng liên tiếp, giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jürgen Klopp, “Lữ đoàn đỏ” duy trì lối chơi tấn công mạnh mẽ, pressing cao và khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Dù vậy, hàng thủ của Liverpool đôi lúc mất tập trung khi đã dẫn trước. Đây chính là điều mà Palace có thể tận dụng nếu phòng ngự phản công hiệu quả.

Cách soi kèo nhà cái Crystal Palace vs Liverpool

Liverpool thắng chấp nửa trái: Liverpool đang có phong độ ổn định và hàng công bùng nổ, trong khi Crystal Palace dù khó chịu nhưng hàng công kém sắc. Với mức chấp –0.5, chọn Liverpool hợp lý nếu tin vào khả năng giành trọn 3 điểm.

Liverpool đang có phong độ ổn định và hàng công bùng nổ, trong khi Crystal Palace dù khó chịu nhưng hàng công kém sắc. Với mức chấp –0.5, chọn Liverpool hợp lý nếu tin vào khả năng giành trọn 3 điểm. Xỉu 2.5/3 trái: Liverpool sở hữu khả năng tấn công mạnh, còn Palace thường chơi chắc chắn trước các đối thủ lớn. Nếu Liverpool áp đảo từ đầu, cửa Tài có thể nổ. Tuy nhiên, nếu Palace duy trì thế trận phòng ngự chặt chẽ, cửa Xỉu là lựa chọn an toàn hơn.

Liverpool sở hữu khả năng tấn công mạnh, còn Palace thường chơi chắc chắn trước các đối thủ lớn. Nếu Liverpool áp đảo từ đầu, cửa Tài có thể nổ. Tuy nhiên, nếu Palace duy trì thế trận phòng ngự chặt chẽ, cửa Xỉu là lựa chọn an toàn hơn. Liverpool thắng toàn trận: Cả hai đội bóng trong trận này có cách biệt phong độ khá xa. Liverpool thắng là lựa chọn khả dĩ, trong khi Hòa mang lại tỷ lệ ăn cao hơn nhưng rủi ro lớn. Cửa Crystal Palace thắng chỉ phù hợp với người chơi muốn mạo hiểm cao.

Dự đoán tỷ số Crystal Palace vs Liverpool

Xét về phong độ và lực lượng, Liverpool rõ ràng chiếm ưu thế lớn hơn. Palace có thể gây khó khăn trong hiệp một, nhưng nếu không tận dụng được cơ hội, họ dễ bị Liverpool áp đảo ở nửa sau trận đấu. Với sức mạnh hiện tại, đội khách hoàn toàn có thể hướng tới thêm một chiến thắng để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Crystal Palace 0 – 2 Liverpool

Sbobet – Sức nóng thể thao, thắng lợi trong tay

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Soi kèo Man City vs Burnley 21H ngày 27/9/2025

Trận đấu cuối cùng không kém phần hấp dẫn cũng diễn ra vào tối thứ 7 tuần này giữa Manchester City vs Burnley. Lượt trận lần này khá đơn giản cho Man Xanh khi đối đầu với tân binh mới của màu giải năm nay. Theo dõi kết quả tỷ số Man City vs Burnley tại SBOBET.

Thông tin chung trận Man City vs Burnley

Trận: Man City vs Burnley

Man City vs Burnley Thời gian: 21H ngày 27/9/2025

21H ngày 27/9/2025 Sân thi đấu: Etihad Stadium

Manchester City tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đội quân của Pep Guardiola duy trì phong độ ổn định với lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ và khả năng tấn công đa dạng. Haaland cùng các vệ tinh như De Bruyne, Foden hay Bernardo Silva đang cho thấy sự ăn ý, giúp City luôn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Việc được thi đấu trên sân Etihad càng củng cố lợi thế lớn cho nhà đương kim vô địch.

Bên kia sân đấu Burnley dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany vẫn đang trong giai đoạn nỗ lực trụ hạng. Dù tinh thần thi đấu kiên cường, họ thường gặp khó trước các đội bóng có hàng công mạnh và khả năng cầm bóng áp đảo như Man City. Hàng thủ của Burnley vẫn để lộ nhiều khoảng trống, đặc biệt khi chịu áp lực liên tục, khiến khả năng giữ sạch lưới trước City là rất thấp.

Cách soi kèo nhà cái Man City vs Burnley

Man City thắng kèo chấp 2 trái: 10 trận chạm trán gần nhất của hai đội Man City đều thắng với tỷ số cách biệt 2 bàn trở lên. Đây là thống kê mà ít có đội bóng nào làm được. Với chênh lệch về phong độ, cách chuyên gia dự đoán khả năng cao nghiêng cửa trên.

10 trận chạm trán gần nhất của hai đội Man City đều thắng với tỷ số cách biệt 2 bàn trở lên. Đây là thống kê mà ít có đội bóng nào làm được. Với chênh lệch về phong độ, cách chuyên gia dự đoán khả năng cao nghiêng cửa trên. Xỉu 3.25 trái: Burnley chỉ ghi được 5 bàn trong 5 trận đấu gần đây. Ngược lại Man City cũng chỉ có ghi được trung bình > 2 bàn/ trận. Vì vậy khả năng cao cả trận đấu ít bàn thắng có thể xảy ra.

Burnley chỉ ghi được 5 bàn trong 5 trận đấu gần đây. Ngược lại Man City cũng chỉ có ghi được trung bình > 2 bàn/ trận. Vì vậy khả năng cao cả trận đấu ít bàn thắng có thể xảy ra. Man City thắng cả trận: Ở lượt đấu lần này Man City đang có lợi thế về sân nhà lẫn phong độ. Chưa kể thành tích đối đầu từ năm 2018 đến nay, Man Xanh luôn thắng.

Dự đoán tỷ số Man City vs Burnley

Với đẳng cấp chênh lệch rõ rệt, Man City được dự đoán sẽ kiểm soát thế trận từ đầu và không gặp nhiều trở ngại. Burnley có thể chơi phòng ngự phản công nhưng khó tạo bất ngờ nếu không tận dụng tối đa các cơ hội hiếm hoi.

Manchester City 3-0 Burnley

Với lịch thi đấu kịch tính cùng phong độ đa dạng của các đội, kèo NHA 2025/26 vòng 6 mang đến nhiều lựa chọn thú vị cho người chơi. Hãy theo dõi sát sao để nắm bắt thời điểm đặt kèo hợp lý và tận hưởng trọn vẹn không khí Ngoại Hạng Anh.