Vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2025/26 đang đến gần, hứa hẹn những màn so tài nảy lửa từ nhóm đua vô địch đến cuộc chiến trụ hạng. Người hâm mộ và giới cá cược đặc biệt quan tâm tới kèo NHA 2025/26 vòng 5. Hãy cùng tham khảo tin tức bóng đá mới nhất tại SBOBET ngay dưới đây.

Tin tức vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2025/26 hứa hẹn bùng nổ với những màn so tài đỉnh cao, nơi các ứng viên vô địch tiếp tục cuộc đua gay cấn và các đội nhóm cuối bảng quyết liệt tìm điểm số quan trọng. Với lịch thi đấu dày đặc cùng nhiều trận derby hấp dẫn, đây sẽ là vòng đấu mà người hâm mộ khó có thể rời mắt.

Lịch thi đấu

xin cung cấp lịch thi đấu giải Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025/26 vòng 5 nhanh, đầy đủ nhất hiện nay. Từ đó giúp người chơi theo dõi các trận đấu yêu thích dễ dàng.

Thông tin đáng chú ý vòng 5 NHA 2025/26

Liverpool tiếp tục khởi đầu hoàn hảo mùa giải, khi thắng Burnley nhờ bàn phạt đền ở phút bù giờ để giữ thành tích bất bại và bảo vệ vị trí đầu bảng.

Tranh đua cho danh hiệu Vua phá lưới đã bắt đầu nóng lên: Erling Haaland được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất hiện nay. Các cầu thủ như Alexander Isak, Salah, João Pedro cũng được xem là những đối thủ đáng gờm.

Thay đổi HLV đáng chú ý: Nottingham Forest sa thải Nuno Espirito Santo, đưa về Ange Postecoglou làm HLV mới. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến trong lối chơi và kết quả của Forest.

Có những điều luật mới hoặc thay đổi để cải thiện chất lượng trận đấu: ví dụ như việc thực thi công nghệ “offside bán tự động” và các quy định nhằm hạn chế việc thủ môn giữ bóng quá lâu (quy định 8 giây ra đưa bóng vào cuộc).

Các tuần đấu đầu tiên cho thấy có sự phân hóa giữa các đội mạnh và đội yếu, đặc biệt trong cách họ tận dụng sai lầm và biến cơ hội thành bàn thắng. Những đội đầu bảng như Liverpool, Chelsea,…

Soi kèo NHA 2025/26 vòng 5 chính xác

Bài viết dưới đây chúng ta sẽ phân tích kèo bóng đá NHA 2025/26 vòng 4 trong các trận tiêu biểu nhất. Từ đó mở ra cơ hội nhận thưởng thể thao SBOBET thành công cho người hâm mộ.

Soi kèo trận Liverpool vs Everton 18H30 ngày 20/9/2025

Trong trận đấu lần này chúng ta sẽ chứng kiến màn đối đầu gay gắt giữa Liverpool vs Everton lúc 18H30 ngày 20/9/2025. Liệu rằng Everton có ghi được chiến thắng về cho mình hay không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ soi kèo nhận định Liverpool vs Everton chuẩn xác nhất.

Thông tin chung trận Liverpool vs Everton

Trận: Liverpool vs Everton

Liverpool vs Everton Thời gian: 18H30 ngày 20/9/2025

18H30 ngày 20/9/2025 Sân thi đấu: Anfield

Liverpool đang có khởi đầu ấn tượng tại Ngoại Hạng Anh 2025/26, giữ vững phong độ ổn định trên sân nhà Anfield. Hàng công với sự dẫn dắt của Mohamed Salah vẫn rất nguy hiểm, trong khi tuyến giữa kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Dù vậy, tân binh Alexander Isak chưa đạt thể lực tối đa, có thể ảnh hưởng phần nào đến chiều sâu tấn công.

Bên kia sân Everton thể hiện tinh thần kiên cường và thường chơi chắc chắn trong các trận derby vùng Merseyside. Họ có khả năng phòng ngự tập trung, nhưng tính ổn định chưa cao, hàng công đôi khi thiếu sắc bén nên gặp khó khi phải dâng cao tìm bàn thắng.

Soi kèo nhà cái Liverpool vs Everton

Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục vào phần soi kèo trực tuyến Liverpool vs Everton của bài viết hôm nay. Trang SBOBET thể thao đưa ra mức tỷ lệ cược chấp 0.85 * 1.5 * 1.00, tài xỉu 0.85 * 3/3.5 * 1.00.

Liverpool thắng kèo chấp 1.5 trái: Liverpool đang duy trì phong độ cao trên sân nhà, hàng công giàu sức tấn công. Trong khi Everton phòng ngự không quá chắc chắn và dễ gặp khó khi bị ép sân. Do đó Liverpool đủ khả năng thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Xỉu 3/3.5 trái: Các trận derby Merseyside thường có nhiều tình huống kịch tính nhưng tỷ lệ bàn thắng cao không phải lúc nào cũng chắc chắn, vì Everton thường lùi sâu phòng ngự. Dự đoán Liverpool kiểm soát và ghi 2–3 bàn.

Liverpool thắng toàn trận: Liverpool vượt trội về lực lượng, phong độ và lợi thế sân nhà. Everton khó tạo bất ngờ nếu không có sai lầm từ đối phương. The Kop thắng với mức tỷ lệ 1.30 từ nhà cái SBOBET.

Dự đoán tỷ số Liverpool vs Everton

Xét về phong độ, lực lượng và lợi thế sân nhà, Liverpool được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng kiểm soát thế trận. Everton có thể gây khó khăn trong hiệp đầu, nhưng nếu không tận dụng tốt cơ hội, họ dễ bị Liverpool trừng phạt.

Liverpool 2 – 0 Everton

Soi kèo Man Utd vs Chesea 23H30 ngày 20/9/2025

Lượt trận tiếp theo các chuyên gia sẽ soi kèo trận Man Utd vs Chesea lúc 23H30 ngày 20/9/2025 NHA. Anh em nên chọn cửa cược nào an toàn cho mình? Tỷ số hiệp 1 và cả trận Manchester Utd vs Chesea ra sao?

Thông tin chung trận Man Utd vs Chesea

Trận: Man Utd vs Chesea

Man Utd vs Chesea Thời gian: 23H30 ngày 20/9/2025

23H30 ngày 20/9/2025 Sân thi đấu: Old Trafford

Sân đấu Old Trafford sẽ chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kinh điểm khi MU sẽ tiếp đón Chelsea vào tối thứ 7 này. Đây là thời điểm mà cả hai câu lạc bộ đang đi theo hướng khác nhau. Man United đang tìm kiếm sự ổn định dưới thời Rúben Amorim. Ngược lại quân đoàn HLV Enzo Maresca tràn đầy tự tin tiến về phía Bắc.

Đây là vòng đấu thứ 5 Ngoại Hạng Anh, trên bảng xếp hạng hiện nay The Blues chiếm vị trí thứ 2 sau khi có 3 trận toàn thắng. Điều này cho thấy sự sắc bén của đội bóng trong giai đoạn đầu của mùa giải. Ngược lại MU chỉ có 3 điểm sau ba trận mở màn và đứng vị trí thứ 9.

Nhìn lại những trận đấu gần đây cho thấy thật sự không có lợi cho đội chủ nhà. Hai đội bóng hòa nhau 2 – 2 vào tháng 5. Nhưng Chelsea trước đó giành hai chiến thắng tiếp. Đồng thời họ cũng là đội bóng gây nhiều sự chú ý trong lần đối đầu. Man Utd cần tìm ra sự khác biệt nếu muốn thay đổi cục diện.

Soi kèo nhà cái MU vs Chesea

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện theo dõi bảng tỷ lệ cược Man Utd vs Chesea trên đây. Từ đó đưa ra những dự đoán chính xác nhất.

Chelsea thắng kèo đồng banh: Phong độ MU khá thất thường, hàng thủ dễ mắc lỗi. Trong khi Chelsea chơi kỷ luật và ổn định hơn. Minh chứng là thành tích bất bại ở 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Tài 2.5/3 trái: Hàng công đôi bên đều sở hữu những chân sút có thể tạo đột biến, và các trận đối đầu gần đây thường xuất hiện nhiều bàn thắng. từ đầu mùa giải đến nay MU đã ghi được 6 bàn còn Chelsea có 9 bàn thắng.

Chelsea thắng: Dựa trên sự ổn định hiện tại và khả năng khai thác khoảng trống của MU, Chelsea có cửa thắng rõ rệt.

Dự đoán tỷ số Man Utd vs Chesea

MU sẽ đối mặt thử thách khó khăn, một thử thách để định hình cục diện cho tuần tiếp theo. Trong khi Old Trafford mang đến bầu không khí đủ sức vực dậy tinh thần toàn đội, thì phong độ của Chelsea mang đến lợi thế cho họ.

Trận đấu sẽ có phần căng thẳng hơn so với những gì bảng xếp hạng cho thấy, nhưng đội khách lại trên đà hưng phấn. Dự đoán bóng đá đây sẽ là trận đấu cạnh tranh, mặc dù Chelsea mang đến lợi thế đôi chút trong giai đoạn này.

Man Utd 1 – 2 Chesea

Soi kèo Arsenal vs Man City 22H30 ngày 21/9/2025

Trong trận cầu lần này Admin xin chia sẻ thông tin trận Arsenal vs Man City được diễn ra vào lúc 22H30 ngày 21/9/2025. Liệu rằng Pháo Thủ có ghi trọn vẹn 3 điểm trước Man Xanh hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn soi kèo bóng đá Arsenal vs Man City chuẩn xác nhất.

Thông tin chung trận Arsenal vs Man City

Trận: Arsenal vs Man City

Arsenal vs Man City Thời gian: 22H30 ngày 21/9/2025

22H30 ngày 21/9/2025 Sân thi đấu: Emirates Stadium

Arsenal vừa có chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest, thể hiện khả năng tấn công hiệu quả và giữ nhịp trận đấu tốt. Tuy nhiên, lực lượng của họ đang bị ảnh hưởng khi các trụ cột như William Saliba, Bukayo Saka và Kai Havertz chưa chắc kịp bình phục. Dù vậy, HLV Mikel Arteta vẫn có sự linh hoạt trong luân chuyển đội hình, giúp Arsenal duy trì phong độ ổn định tại Ngoại Hạng Anh.

Man City vừa thị uy sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước MU, trong đó Erling Haaland tiếp tục ghi bàn đều đặn và Phil Foden cũng có phong độ cao. Dù vậy, đội bóng của Pep Guardiola vẫn có một vài ca chấn thương ở tuyến phòng ngự, có thể khiến họ đôi lúc sơ hở trước những pha phản công của Arsenal.

Soi kèo nhà cái Arsenal vs Man City

Hiện nay trang cược SBOBET đưa ra mức tỷ lệ cược Arsenal vs Man City vòng 5 NHA 2025/26. Với tỷ lệ cược chấp là 0.95 * 0.5 * 0.90 và tài xỉu 0.80 * 2.5/3 * 1.05. Người chơi hãy cùng chuyên gia dự đoán chính xác nhất ngay hôm nay.

Man City thắng kèo 0.5 trái: Man City đang có phong độ cao và sở hữu lực lượng đồng đều, trong khi Arsenal có thể thiếu một số trụ cột quan trọng. Dù Arsenal đá sân nhà, City vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu.

Tài 2.5/3 trái: Hai đội đều có hàng công chất lượng và lối chơi thiên về tấn công. Man City luôn duy trì nhịp độ cao, còn Arsenal thường chủ động phản công khi gặp đối thủ mạnh.

Man City thắng: Với lực lượng và phong độ hiện tại, Man City có nhiều lợi thế hơn.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Man City

Arsenal có lợi thế sân nhà và nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, nhưng việc thiếu một số trụ cột có thể ảnh hưởng đến sức tấn công. Man City vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều và kinh nghiệm chinh chiến. Trận đấu hứa hẹn diễn ra căng thẳng với thế trận đôi công tốc độ cao.

Arsenal 1 – 2 Man City

Với hàng loạt trận đấu kịch tính cùng các ngôi sao đang đạt phong độ cao, kèo NHA 2025/26 vòng 5 chắc chắn sẽ mang đến nhiều lựa chọn thú vị cho người hâm mộ lẫn giới đầu tư. Đây chính là thời điểm lý tưởng để theo dõi sát từng diễn biến và tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.