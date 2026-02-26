Vòng 28 Premier League mùa giải 2025/26 đang bước vào giai đoạn then chốt khi cuộc đua vô địch. Những biến động trên bảng xếp hạng khiến mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng. Cùng cập nhật nhận định và soi kèo NHA 2025/26 vòng 28 chi tiết tại Sbobet mới nhất.

Giới thiệu vòng 28 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Khoảng cách giữa các nhóm đội tại giải NHA 2025/26 vòng 28 không quá lớn khiến mỗi trận đấu đều có thể tạo ra bước ngoặt trên bảng xếp hạng. Với lịch thi đấu dày đặc cùng áp lực thành tích ngày càng cao. Vòng đấu này hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài kịch tính và khó lường.

Lịch thi đấu

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng 28 Ngoại Hạng Anh 2025/26, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào trận đấu Arsenal vs Chelsea. Hiện nay, Pháo Thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với hơn Man City 5 điểm. Chính vì vậy Arsenal hạ quyết tâm cao độ sẽ ghi bàn thắng về cho mình.

Thông tin đáng chú ý vòng 28 NHA 2025/26

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu chứng kiến Arsenal đè bẹp Tottenham với tỷ số 4-1 ngay tại sân khách.

Đoàn quân của Pep Guardiola không mắc sai lầm nào khi giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Newcastle United.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, MU đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton nhờ pha lập công của Sesko.

Liverpool giành 3 điểm quý giá sau trận thắng 1-0 trước Nottingham Forest. Tuy nhiên, HLV Arne Slot thừa nhận đội bóng của ông đã có một trận đấu may mắn.

Chelsea gây thất vọng khi để đội bóng ở nhóm cuối bảng là Burnley cầm hòa 1-1. Qua đó bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua top 4.

Thất bại thảm hại trong trận Derby khiến Tottenham rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ 29 điểm. Họ hiện chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 5 điểm.

Soi kèo NHA 2025/26 vòng 28 chuẩn xác

Soi kèo vòng 28 Premier League mùa giải 2025/26 thu hút sự quan tâm lớn khi cục diện bảng xếp hạng căng thẳng. Đây là thời điểm các đội bóng buộc phải tăng tốc để bám đuổi mục tiêu vô địch, cạnh tranh suất châu Âu hoặc thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Với tính chất quyết định của từng điểm số, những phân tích kèo châu Á, tài xỉu này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lựa chọn đáng chú ý.

Mở tài khoản SBOBET, cơ hội thắng lớn trong tầm tay!

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Soi kèo Liverpool vs West Ham 22H ngày 28/2/2026

Chuyên gia phân tích kèo trận Liverpool vs West Ham được diễn ra vào lúc 22H ngày 28/2/2026 chính xác. Trận cầu lần này sẽ là thử thách lớn cho đội khách khi chạm trán với The Kop. Chúng ta hãy cùng xem qua những nhận định dưới đây hôm nay.

Thông tin chung trận Liverpool vs West Ham

Trận: Liverpool vs West Ham

Thời gian: 22H ngày 28/2/2026

Sân thi đấu: Anfield

Trận đấu gần nhất của Liverpool khép lại với chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Nottingham Forest. Từ đó đánh dấu lần thứ hai họ thắng 1-0 xa nhà trong ba chuyến làm khách gần đây. Kết quả này phản ánh xu hướng thi đấu thực dụng và chắc chắn hơn, khi đại diện vùng Merseyside chỉ để thủng lưới đúng một lần trong ba trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Chiến thắng 3-0 trước Brighton & Hove Albion tại FA Cup cùng màn hủy diệt 4-1 trên sân nhà trước Newcastle United cho thấy sức mạnh tấn công của họ vẫn cực kỳ đáng gờm, đặc biệt tại Anfield. Ngay cả trong thất bại 1-2 trước Manchester City, Liverpool vẫn tạo ra thế trận cân bằng và giàu sức cạnh tranh.

Trong khi đó, West Ham United vừa hòa 0-0 với AFC Bournemouth trong trận đấu cho thấy sự thận trọng và ưu tiên phòng ngự. Kết quả này nối tiếp trận hòa 1-1 trước Manchester United, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong tổ chức phòng tuyến.

Chiến thắng 2-0 trước Burnley cùng trận thắng 1-0 tại FA Cup trước Burton Albion cho thấy khả năng kiểm soát thế trận tốt của West Ham khi thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, thất bại 2-3 trước Chelsea cũng phơi bày những hạn chế của họ khi phải đối mặt với các đội bóng sở hữu tốc độ và cường độ tấn công cao.

Cách soi kèo nhà cái Liverpool vs West Ham

Theo dõi tỷ lệ kèo bóng đá trận Liverpool vs West Ham tại vòng 28 NHA 2025/26 mới nhất dưới đây. Xem gợi ý bắt kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận Liverpool vs West Ham chính xác.

Liverpool thắng kèo chấp 1/1.5 trái: The Kop đã thắng trong 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất, và một số chiến thắng đó đều cách biệt 2-0. Tại Anfield, họ gần đây đã đánh bại Brighton 3-0 và Newcastle 4-1, điều này củng cố khả năng cách biệt 2-0.

The Kop đã thắng trong 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất, và một số chiến thắng đó đều cách biệt 2-0. Tại Anfield, họ gần đây đã đánh bại Brighton 3-0 và Newcastle 4-1, điều này củng cố khả năng cách biệt 2-0. Xỉu 3/3.5 trái: Liverpool đã giữ sạch lưới hai trong ba trận gần nhất, và West Ham chỉ hòa một trong hai trận đấu gần đây nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Với việc The Reds kiểm soát trận đấu và hạn chế tối đa các cơ hội rõ rệt. Do đó trận cầu lần này ít xuất hiện bàn thắng.

Liverpool đã giữ sạch lưới hai trong ba trận gần nhất, và West Ham chỉ hòa một trong hai trận đấu gần đây nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Với việc The Reds kiểm soát trận đấu và hạn chế tối đa các cơ hội rõ rệt. Do đó trận cầu lần này ít xuất hiện bàn thắng. Liverpool thắng: Dự đoán kết quả The Kop giữ sạch lưới nhà. Đồng thời xu hướng thắng trận kiểm soát hơn là những trận gần đây của Liverpool.

Dự đoán tỷ số Liverpool vs West Ham

Trong trận đấy này, West Ham United không có nhiều khả năng ghi được bàn thắng vào lưới Liverpool. Đồng thời họ sẽ khó tránh khỏi việc để thủng lưới vài bàn. Kết quả trận đấu đây là trận đấu nghiêng về chủ nhà khi kết thúc 90 phút.

Liverpool 2 – 0 West Ham

Soi kèo Fulham vs Tottenham 21H ngày 1/3/2026

Nhận định soi kèo trận đấu Fulham vs Tottenham diễn ra lúc 21H ngày 1/3/2026 diễn ra tại lượt trận thứ 28 trên sân Craven Cottage. Cập nhật phân tích, nhận định tình hình về lực lượng, kèo bóng đá trực tuyến giữa Fulham vs Tottenham qua chia sẻ ngay dưới đây.

Chơi là thắng – Nhận thưởng ngay cùng SBOBET!

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Thông tin chung trận Fulham vs Tottenham

Trận: Fulham vs Tottenham

Thời gian: 21H ngày 1/3/2026

Sân thi đấu: Craven Cottage

Dưới sự dẫn dắt của Marco Silva, Fulham đang duy trì vị thế ổn định ở khu vực giữa bảng xếp hạng Premier League. Hiện họ có 37 điểm và đứng thứ 10, phản ánh một mùa giải tương đối vững vàng. Tuy vậy, phong độ gần đây vẫn thiếu ổn định khi Fulham thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Chiến thắng 3-1 trên sân khách trước Sunderland cho thấy khả năng thi đấu bùng nổ của họ. Trong khi thành tích sân nhà khá tích cực với 7 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại.

Ở chiều ngược lại, Tottenham Hotspur dưới thời HLV Igor Tudor đang trải qua một mùa giải đầy thử thách. Spurs hiện xếp thứ 16 với 29 điểm và mới giành được 7 chiến thắng từ đầu mùa. Phong độ gần đây gây nhiều lo ngại khi họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3 trong 5 trận gần nhất. Thất bại nặng nề 1-4 trước Arsenal ở trận đấu vừa qua đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự. Thành tích sân khách của Tottenham khá cân bằng (5 thắng, 4 hòa, 4 thua). Nhưng nếu muốn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, họ cần nhanh chóng nâng cao sự ổn định trong lối chơi.

Cách soi kèo nhà cái Fulham vs Tottenham

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Fulham vs Tottenham tối nay diễn ra tại vòng 28 NHA 2025/26. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Fulham vs Tottenham chính xác nhất.

Fulham thắng kèo chấp 0/0.5 trái: Fulham có lợi thế sân nhà cùng lối chơi tổ chức tốt dưới thời Marco Silva. Họ thường thi đấu tự tin và gây nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn tại Craven Cottage. Tottenham dưới sự dẫn dắt của Igor Tudor vẫn thiếu ổn định, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Fulham có lợi thế sân nhà cùng lối chơi tổ chức tốt dưới thời Marco Silva. Họ thường thi đấu tự tin và gây nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn tại Craven Cottage. Tottenham dưới sự dẫn dắt của Igor Tudor vẫn thiếu ổn định, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Tài 2.5/3 trái: Fulham chơi khá thực dụng trước các đối thủ ngang tầm, trong khi Tottenham thường gặp khó trong việc duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ. Với thế trận cởi mở có thể xuất hiện khi hai đội đều cần điểm.

Fulham chơi khá thực dụng trước các đối thủ ngang tầm, trong khi Tottenham thường gặp khó trong việc duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ. Với thế trận cởi mở có thể xuất hiện khi hai đội đều cần điểm. Fulham thắng: Tỷ lệ châu Âu phản ánh sự cân bằng, nhưng Fulham nhỉnh hơn nhờ phong độ sân nhà.

Dự đoán tỷ số Fulham vs Tottenham

Xét về tình hình hiện nay, Fulham dường như là đội được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Thành tích sân nhà cực kỳ ấn tượng và chiến thắng gần đây trước Tottenham mang lại cho họ lợi thế tâm lý. Ngược lại những kho khăn của Tottenham khiến cho việc giành 3 điểm trở nên khó khăn. Do đó mà một chiến thắng trên sân nhà Fulham dường như là kết quả khả dĩ nhất.

Fulham 2 – 1 Tottenham

Soi kèo Arsenal vs Chelsea 23H30 ngày 1/3/2026

Tổng quan phân tích soi kèo trận đấu Arsenal vs Chelsea diễn ra lúc 23H30 ngày 1/3/2026 cùng trang cược uy tín Sbobet. Chuyên gia đưa ra phân tích, nhận định tình hình về lực lượng, kèo bóng đá trực tuyến giữa Arsenal vs Chelsea như sau.

Thông tin chung trận Arsenal vs Chelsea

Trận: Arsenal vs Chelsea

Thời gian: 23H30 ngày 1/3/2026

Sân thi đấu: Emirates Stadium

Arsenal đang hướng tới mục tiêu tái lập màn trình diễn ấn tượng sau chiến thắng 4-1 trước Tottenham Hotspur tại Premier League. Ở trận đấu đó, Pháo thủ kiểm soát bóng tới 61% và tung ra 20 cú dứt điểm, trong đó 7 lần trúng đích. Eberechi Eze lập cú đúp ở các phút 32 và 61, trong khi Viktor Gyökeres ghi bàn ở phút 47 và 94. Phía Tottenham có 6 pha dứt điểm, 5 lần đi trúng khung thành, với bàn thắng được ghi bởi Randal Kolo Muani ở phút 34.

Ở diễn biến khác, Chelsea vừa bị Burnley cầm hòa 1-1 trong khuôn khổ Premier League. The Blues kiểm soát bóng 67% và thực hiện 12 cú sút nhưng chỉ 2 lần trúng đích. João Pedro mở tỷ số từ rất sớm ở phút thứ 4, nhưng Burnley cũng có 12 pha dứt điểm (4 trúng đích) và tìm được bàn gỡ muộn do công của Zian Flemming ở phút 93.

Cách soi kèo nhà cái Arsenal vs Chelsea

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Arsenal vs Chelsea tối nay diễn ra tại vòng 28 NHA 2025/26. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Arsenal vs Chelsea chính xác nhất.

Arsenal thắng kèo chấp 1 trái: Với lợi thế sân nhà cùng phong độ vượt trội, Pháo Thủ được đánh giá cao hơn là điều dễ hiểu. Thống kê cho thấy Arsenal thắng kèo 5/7 trận gần nhất tại Emirates. Trong khi Chelsea thua kèo 4/6 trận sân khách vừa qua. Ngoài ra, Arsenal đã thắng Chelsea với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở 2/3 lần đối đầu gần nhất trên sân nhà.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ vượt trội, Pháo Thủ được đánh giá cao hơn là điều dễ hiểu. Thống kê cho thấy Arsenal thắng kèo 5/7 trận gần nhất tại Emirates. Trong khi Chelsea thua kèo 4/6 trận sân khách vừa qua. Ngoài ra, Arsenal đã thắng Chelsea với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở 2/3 lần đối đầu gần nhất trên sân nhà. Tài 2.5/3 trái: Arsenal sở hữu hàng công bùng nổ, trong khi Chelsea thường xuyên ghi bàn nhưng cũng dễ thủng lưới. 6/8 trận gần nhất của Arsenal nổ Tài 2.5 bàn. Bên cạnh đó, 4/5 cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội đều khép lại với ít nhất 3 bàn thắng.

Arsenal sở hữu hàng công bùng nổ, trong khi Chelsea thường xuyên ghi bàn nhưng cũng dễ thủng lưới. 6/8 trận gần nhất của Arsenal nổ Tài 2.5 bàn. Bên cạnh đó, 4/5 cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội đều khép lại với ít nhất 3 bàn thắng. Arsenal thắng: Tỷ lệ châu Âu nghiêng hẳn về Arsenal nhờ phong độ và yếu tố sân bãi. Chelsea thường chơi không tốt khi làm khách trước các đội nhóm đầu. Với tương quan hiện tại, khả năng Arsenal giành trọn 3 điểm là rất cao.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Chelsea

Arsenal đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định trong giai đoạn nước rút mùa giải. Sau 27 vòng, “Pháo thủ” ghi trung bình 2.1 bàn/trận. Đồng thời sở hữu hàng thủ thuộc top đầu giải đấu với chưa đến 1 bàn thua mỗi trận. Trên sân nhà Emirates, thầy trò Mikel Arteta thắng 6/7 trận gần nhất tại Premier League.

Trong khi đó, Chelsea thi đấu thiếu ổn định khi chỉ thắng 2/6 vòng gần đây. Hàng thủ của “The Blues” vẫn bộc lộ nhiều vấn đề khi phải nhận trung bình 1.5 bàn thua/trận mùa này. Đáng chú ý, 4/5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đều có từ 3 bàn trở lên.

Arsenal 3 – 1 Chelsea

Với tính chất quyết liệt của giai đoạn nước rút, vòng 28 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cả về chuyên môn lẫn kèo cược. Người chơi cần cân nhắc phong độ, lực lượng và động lực thi đấu trước khi xuống tiền tại Sbobet nhằm tối ưu cơ hội chiến thắng.