Vòng 26 Ngoại hạng Anh 2025/26 tiếp tục sôi động với hàng loạt cặp đấu đáng chú ý. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch, top 4 và nhóm trụ hạng. Các kèo NHA 2025/26 vòng 26 tại Sbobet được niêm yết sớm, mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người chơi.

Tổng quan vòng 26 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Vòng 26 Ngoại hạng Anh 2025/26 bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải. Khi cuộc đua vô địch NHA trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mỗi trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 26 Ngoại hạng Anh 2025/26 đã được công bố với nhiều cặp đấu đáng chú ý, nơi các đội bóng lớn phải đối mặt không ít thử thách trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Sự phân bổ thời gian thi đấu hợp lý cùng tính cạnh tranh cao hứa hẹn mang đến một vòng đấu sôi động, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Thông tin đáng chú ý vòng 26 NHA 2025/26

Man City thắng kịch tính 2–1 trước Liverpool tại Anfield, Haaland ghi bàn quyết định trên chấm penalty; trận đấu gây tranh cãi với bàn thắng bị VAR từ chối và thẻ đỏ của Szoboszlai.

Liverpool đánh rơi lợi thế dẫn bàn và thất bại trước Man City ở vòng 25.

MU vượt qua Tottenham 2–0, bước ngoặt đến từ thẻ đỏ của Spurs, các cá nhân như Mbeumo và Bruno Fernandes thi đấu nổi bật.

Newcastle để Brentford lội ngược dòng, tiếp tục bộc lộ vấn đề nơi hàng phòng ngự.

Arsenal duy trì phong độ cao với chiến thắng đậm, củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

BXH hiện tại: Arsenal dẫn đầu, Man City và Aston Villa bám sát phía sau, Liverpool xếp thấp hơn trong nhóm đua top 4.

Soi kèo từng trận đấu vòng 1 NHA 2025/26

Vòng 26 Ngoại hạng Anh 2025/26 tiếp tục mang đến loạt trận hấp dẫn, nơi cuộc đua vô địch, top 4 lẫn nhóm trụ hạng đều diễn ra căng thẳng từng điểm số. Tại Sbobet, các kèo NHA vòng 26 được niêm yết sớm với mức chấp và tài xỉu sát diễn biến thực tế, tạo điều kiện thuận lợi để người chơi phân tích và lựa chọn cửa cược phù hợp trước giờ bóng lăn.

Soi kèo Chelsea vs Leeds 2H30 ngày 11/2/2026

Trận đấu giữa Chelsea vs Leeds diễn ra lúc 2h30 ngày 11/2/2026 thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang rất cần điểm. Chelsea có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, trong khi Leeds luôn tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ với lối chơi giàu năng lượng. Cùng phân tích phong độ và soi kèo nhà cái Chelsea vs Leeds chính xác hơn.

Thông tin chung trận Chelsea vs Leeds

Trận: Chelsea vs Leeds

Chelsea vs Leeds Thời gian: 2H30 ngày 11/2/2026

2H30 ngày 11/2/2026 Sân thi đấu: Stamford Bridge stadium

Trong không khí se lạnh tối 10/2/2026, sân Stamford Bridge sẽ trở thành tâm điểm khi Chelsea tiếp đón Leeds United ở giai đoạn then chốt của mùa giải Ngoại hạng Anh. Trên lý thuyết, Chelsea được các nhà cái xếp cửa trên, nhưng việc xem nhẹ một Leeds thi đấu giàu năng lượng và khó lường có thể khiến người chơi phải trả giá. Điểm đáng chú ý còn nằm ở cách tiếp cận chiến thuật của hai đội. Chelsea dưới sự dẫn dắt của Liam Rosenior ưu tiên sự cân bằng với sơ đồ 3-4-2-1, trong khi Leeds của Daniel Farke phát huy lối chơi đánh biên rộng và chuyển trạng thái nhanh nhờ hệ thống 4-2-3-1.

Bên phía Chelsea, tiền đạo người Bồ Đào Nha João Pedro đang nổi lên như mũi nhọn đáng gờm khi ghi 4 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự kết nối của anh với Cole Palmer, người đóng góp 3 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ trong 4 trận. Trong khi đó, Leeds lại sở hữu những quân bài tạo đột biến riêng, nổi bật là James Justin với khả năng dâng cao từ hàng thủ (2 bàn, 1 kiến tạo). Do đó rất phù hợp với những pha phản công nhanh từ phần sân nhà.

Cách soi kèo nhà cái Chelsea vs Leeds

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Chelsea vs Leeds chi tiết nhất lượt trận 26 NHA 2025/26. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Chelsea vs Leeds tối nay chính xác nhất.

Chelsea -1 thắng kèo: Chelsea thắng kèo châu Á 4/6 trận sân nhà gần đây khi chấp từ 0.75 đến 1.25 trái. Ngược lại khi đối đầu các đội thuộc nửa trên BXH, Leeds thường gặp khó trong việc giữ thế trận và hạn chế bàn thua.

Chelsea thắng kèo châu Á 4/6 trận sân nhà gần đây khi chấp từ 0.75 đến 1.25 trái. Ngược lại khi đối đầu các đội thuộc nửa trên BXH, Leeds thường gặp khó trong việc giữ thế trận và hạn chế bàn thua. Xỉu 3 trái: Trên sân nhà, 4/6 trận gần nhất của Chelsea kết thúc với tối đa 3 bàn thắng. Tuy nhiên, 5/7 trận sân khách gần nhất của Leeds chỉ có từ 2–3 bàn, cho thấy họ không thường xuyên tạo ra các trận đấu quá bùng nổ khi làm khách.

Trên sân nhà, 4/6 trận gần nhất của Chelsea kết thúc với tối đa 3 bàn thắng. Tuy nhiên, 5/7 trận sân khách gần nhất của Leeds chỉ có từ 2–3 bàn, cho thấy họ không thường xuyên tạo ra các trận đấu quá bùng nổ khi làm khách. Chelsea thắng: Chelsea sở hữu nhiều lợi thế rõ ràng với thắng 5/7 lần đối đầu gần nhất với Leeds. Trong khi Leeds chỉ thắng 1/6 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Leeds

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với khát khao giành điểm, nhưng Chelsea rõ ràng chiếm ưu thế nhờ phong độ ổn định cùng chiều sâu đội hình vượt trội. Với thế trận sôi động và giàu năng lượng, The Blues được đánh giá cao hơn trong cuộc so tài này.

Dự đoán Chelsea sẽ giành chiến thắng, dù khả năng cả hai đội cùng ghi bàn là hoàn toàn có thể xảy ra. Lối chơi trực diện của Leeds hứa hẹn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, song sự kết nối hiệu quả giữa Cole Palmer và João Pedro, kết hợp lợi thế sân nhà Stamford Bridge, nhiều khả năng sẽ giúp Chelsea thu về trọn vẹn 3 điểm và tiếp tục bám đuổi mục tiêu giành suất dự Champions League.

Chelsea 2 – 0 Leeds

Soi kèo Tottenham vs Newcastle 2H30 ngày 11/2/2026

Trận đấu giữa Tottenham vs Newcastle diễn ra lúc 2h30 ngày 11/2/2026 hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm . Tottenham có lợi thế sân nhà nhưng Newcastle luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu tốc độ và thể lực. Cùng nhận định kèo nhà cái Tottenham vs Newcastle chính xác hơn.

Thông tin chung trận Tottenham vs Newcastle

Trận: Tottenham vs Newcastle

Tottenham vs Newcastle Thời gian: 2H30 ngày 11/2/2026

2H30 ngày 11/2/2026 Sân thi đấu: Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham sẽ tiếp đón Newcastle trên sân Tottenham Hotspur trong bầu không khí rực lửa của một trận đấu mang tính bản lề ở Premier League. Dù cả hai đội đều đang trải qua mùa giải thiếu ổn định, nhưng những lần đối đầu gần đây luôn diễn ra kịch tính và khó lường. Dưới sự chỉ đạo của Thomas Frank và Eddie Howe, cuộc chạm trán này hứa hẹn chứng kiến nhiều điều chỉnh chiến thuật đáng chú ý cùng tinh thần thi đấu máu lửa từ các gương mặt trẻ giàu khát khao thể hiện mình.

Bên phía Tottenham, tâm điểm trên hàng công tiếp tục là Dominic Solanke, tiền đạo đang tìm lại cảm giác ghi bàn với 4 pha lập công trong 5 trận gần nhất. Ở chiều ngược lại, Harvey Barnes là mũi khoan nguy hiểm của Newcastle, nổi bật bởi khả năng dứt điểm và di chuyển thông min. Họ luôn sẵn sàng tạo khác biệt dù đội bóng vùng Đông Bắc không có phong độ cao.

Cách soi kèo nhà cái Tottenham vs Newcastle

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Tottenham vs Newcastle chi tiết nhất lượt trận thứ 26 giải NHA 2025/26. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Tottenham vs Newcastle tối nay chính xác nhất.

Tottenham -0.25 thắng kèo: Spurs ghi trung bình 1.8 bàn/trận trên sân nhà, trong đó Dominic Solanke đang đạt phong độ tốt với 4 bàn trong 5 trận gần nhất. Ở chiều ngược lại, Newcastle để lọt lưới 6 trận liên tiếp, trung bình gần 2 bàn/trận khi đá sân khách, cho thấy sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ.

Spurs ghi trung bình 1.8 bàn/trận trên sân nhà, trong đó Dominic Solanke đang đạt phong độ tốt với 4 bàn trong 5 trận gần nhất. Ở chiều ngược lại, Newcastle để lọt lưới 6 trận liên tiếp, trung bình gần 2 bàn/trận khi đá sân khách, cho thấy sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ. Tài 2.75 trái: Tottenham có xu hướng chơi cởi mở trên sân nhà, với 4/5 trận gần nhất tại Tottenham Hotspur nổ Tài. Newcastle cũng không ngại đôi công khi bị dẫn trước, dẫn đến 5/7 trận gần đây của họ có từ 3 bàn trở lên. Đáng chú ý, 4/5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Tottenham có xu hướng chơi cởi mở trên sân nhà, với 4/5 trận gần nhất tại Tottenham Hotspur nổ Tài. Newcastle cũng không ngại đôi công khi bị dẫn trước, dẫn đến 5/7 trận gần đây của họ có từ 3 bàn trở lên. Đáng chú ý, 4/5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng. Tottenham thắng: Tottenham với lợi thế trên sân nhà, hiệu suất ghi bàn tốt hơn và phong độ ổn định hơn Newcastle.

Dự đoán tỷ số Tottenham vs Newcastle

Tottenham có lợi thế sân nhà và hàng công đủ sắc bén để ghi bàn, nhưng hàng thủ thiếu ổn định khó giữ sạch lưới. Newcastle sở hữu tốc độ và phản công nguy hiểm, đủ sức trừng phạt những khoảng trống của Spurs, đặc biệt trong thế trận đôi công.

Tottenham 2 – 1 Newcastle

Soi kèo West Ham vs MU 3H15 ngày 11/2/2026

Trận đấu tâm điểm giữa West Ham vs MU diễn ra lúc 3h15 ngày 11/2/2026. West Ham có lợi thế sân nhà London Stadium, trong khi MU bước vào trận với áp lực phải cải thiện phong độ. Cùng phân tích dữ liệu, phong độ và tỷ lệ kèo trận West Ham vs MU chính xác hơn.

Thông tin chung trận West Ham vs MU

Trận: West Ham vs MU

West Ham vs MU Thời gian: 3H15 ngày 11/2/2026

3H15 ngày 11/2/2026 Sân thi đấu: London Stadium

Đội bóng thành London từng rơi vào cuộc đua trụ hạng sau những biến động trên băng ghế huấn luyện ở mùa trước và chỉ khép lại mùa giải với 43 điểm, đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Bước sang mùa giải này, dù được dẫn dắt lần lượt bởi Potter rồi Nuno Espírito Santo, West Ham vẫn trải qua quãng thời gian dài thi đấu thiếu ổn định. Dẫu vậy, chiến thắng trước QPR tại FA Cup hồi tháng Giêng đã trở thành cú hích tinh thần quan trọng, mở ra chuỗi kết quả tích cực tại Ngoại hạng Anh với các chiến thắng trước Tottenham và Sunderland. Sau thất bại trước Chelsea, West Ham nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi vượt qua Burnley 2-0 một cách thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, Manchester United vừa trải qua một mùa giải Premier League đáng quên khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 15. Ngay cả đấu trường châu Âu cũng không mang lại niềm an ủi khi họ thất bại 0-1 trước Tottenham trong trận chung kết Europa League. HLV Amorim vẫn được giữ lại sau cú sốc thua Grimsby tại League Cup, nhưng cuối cùng cũng phải rời ghế vào tháng Giêng, thời điểm MU tiếp tục gục ngã trước Brighton ở cúp quốc gia. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Michael Carrick đã mang đến làn gió mới khi Quỷ đỏ liên tiếp đánh bại Man City và Arsenal, suýt sảy chân trước Fulham trước khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham.

Cách soi kèo nhà cái West Ham vs MU

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận West Ham vs MU tối nay tại nhà cái Sbobet diễn ra tại NHA 2025/26. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu West Ham vs Man Utd chính xác nhất.

West Ham +0.75 thắng chấp: Phong độ sân khách của MU vẫn chưa thực sự thuyết phục khi họ chỉ thắng 2/6 chuyến xa nhà gần nhất, đồng thời để lọt lưới ở 5 trận trong số đó. Ngược lại, West Ham lại cho thấy sự khó chịu khi đá sân nhà, với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại London Stadium.

Phong độ sân khách của MU vẫn chưa thực sự thuyết phục khi họ chỉ thắng 2/6 chuyến xa nhà gần nhất, đồng thời để lọt lưới ở 5 trận trong số đó. Ngược lại, West Ham lại cho thấy sự khó chịu khi đá sân nhà, với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại London Stadium. Tài 3 trái: 4/5 trận gần đây của MU tại Ngoại hạng Anh có từ 3 bàn trở lên, phản ánh xu hướng thi đấu cởi mở và thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự. West Ham cũng có 3/5 trận sân nhà gần nhất nổ Tài.

4/5 trận gần đây của MU tại Ngoại hạng Anh có từ 3 bàn trở lên, phản ánh xu hướng thi đấu cởi mở và thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự. West Ham cũng có 3/5 trận sân nhà gần nhất nổ Tài. MU thắng: Nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và phong độ gần đây

Dự đoán tỷ số West Ham vs MU

MU nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và khả năng tận dụng cơ hội, nhưng West Ham với lợi thế sân nhà vẫn đủ sức ghi bàn và gây nhiều khó khăn, đặc biệt từ các tình huống cố định.

West Ham 1 – 2 MU

Với phong độ hiện tại, lịch thi đấu và biến động kèo từ Sbobet, kèo NHA 2025/26 vòng 26 hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu khó lường. Theo dõi sát dữ liệu và xu hướng kèo sẽ là chìa khóa để đưa ra quyết định chính xác ở loạt trận này.