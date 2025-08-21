Trong tuần này chúng ta sẽ tiến hành tham gia cá cược kèo NHA 2025/26 vòng 2. Vậy đội bóng nào sẽ ghi được chiến thắng tiếp theo? Hãy cùng Sbobet đưa ra những phân tích, nhận định kèo nhà cái mới nhất.

Tổng quan vòng 2 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Hãy cùng tham khảo thông tin về Ngoại Hạng Anh 2025/26 vòng 2. Những cặp đấu nào sẽ đối đầu với nhau? Có đội bóng nào gây được chú ý trong lượt đấu tối nay?

Lịch thi đấu NHA 2025/26 vòng 2

Dưới đây là bảng thi đấu NHA mùa giải 2025/26 vòng 2. Xem thông tin này giúp bet thủ dễ dàng theo dõi trực tiếp bóng đá, kèo nhà cái Sbobet.

Thông tin đáng chú ý vòng 2 NHA

Đương kim vô địch Liverpool mở màn vòng 1 bằng chiến thắng 4-2 trước Bournemouth.

Man City giành được chiến thắng tưng bừng với 4 bàn thắng vào lưới Wolves. Trong đó cầu thủ Tijjani Reijnders bùng nổ với 1 bàn & 2 kiến tạo, trong vai trò một “số 8” mà khán giả Man City đã quen với hình ảnh của Illkay Gundogan.

Chelsea đang đẩy nhanh quá trình thanh lý 9 cầu thủ sau trận hòa thất vọng trước Crystal Palace.

Soi kèo từng trận đấu vòng 2 NHA 2025/26

Tiếp theo anh em hãy tham khảo một số trận đấu tiêu biểu trong vòng 2 NHA 2025/26 tại Sbobet. Theo kinh nghiệm từ các chuyên gia những trận này có tỷ lệ kèo cược chiến thắng cao hơn so với các trận cầu khác.

Soi kèo West Ham vs Chelsea 2H ngày 23/8/2025

Xem tin soi kèo tài xỉu West Ham vs Chelsea lúc 2H ngày 23/8/2025 khuôn khổ vòng 2 NHA. Chuyên gia phân tích kết quả lượt trận giữa West Ham vs Chelsea hiệp 1, cả trận được chia sẻ dưới đây.

Nhận định phong độ West Ham vs Chelsea trước trận

Chelsea bước vào mùa giải mới với sự tự tin sau khi kết thúc Ngoại hạng Anh 2024/25 ở vị trí thứ tư và trở lại Champions League. Hè qua, họ còn đánh bại PSG 3-0 để giành FIFA Club World Cup đầu tiên theo thể thức mới, củng cố thêm khí thế.

Trong khi đó, West Ham chỉ cán đích ở vị trí 14 và gặp nhiều khó khăn trên hàng công khi chỉ ghi được 46 bàn cả mùa. Mất Mohammed Kudus và Michail Antonio càng khiến nhiệm vụ ghi bàn trở nên nặng nề hơn. HLV Graham Potter cũng phải cải thiện phong độ sân nhà, nơi họ đã thua 9/19 trận ở mùa trước.

Trận derby London này không chỉ là màn thử sức đầu tiên mà còn là thước đo tham vọng. Chelsea hướng tới nhóm đầu, trong khi West Ham đặt mục tiêu thoát khỏi cảnh lẹt đẹt giữa bảng xếp hạng.

Soi kèo nhà cái West Ham vs Chelsea

Chelsea thắng kèo chấp -0.5 trái: West Ham đã chơi kém cỏi trong trận thua 3-0 trên sân nhà trước The Blues trước đó. Ngược lại Chelsea đã thắng ba lần đối đầu gần nhất với Chelsea, với tỷ số 5-0, 3-0 và 2-1

Trong trận đấu lần này chúng ta sẽ chứng kiến cơn mưa bàn thắng. Khi sức mạnh tấn công của hai đội khá cao. Cụ thể theo thống kê từ Sbobet, West Ham có 51% trong khi đó Chelsea chiếm 49%. Chelsea thắng: West Ham đã không giành chiến thắng tại Sân vận động London kể từ tháng 2, trong khi Chelsea đã giành chiến thắng trong năm trận đấu chính thức gần nhất.

Dự đoán tỷ số West Ham vs Chelsea

Đội bóng West Ham đã phải chịu 3 trận thua trong 6 trận đấu gần nhất tại giải đấu. Ngược lại Chelsea tỷ lệ chiến thắng 67% trong 6 trận trước đó. Theo thống kê thành tích đối đầu từ Sbobet, West Ham đã thua 4 trong 6 lần gặp Chelsea gần nhất tại Premier League. Với phong độ không đồng đều như vậ khả năng kết quả bóng đá West Ham vs Chelsea nghiêng về đội khách thắng.

West Ham 1 – 2 Chelsea

Soi kèo trực tuyến Fulham vs MU 22H30 ngày 24/8/25

Xem phân tích kèo bóng đá Fulham vs MU chi tiết nhất trong khuôn khổ vòng 2 Ngoại Hạng Anh. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỷ số trận Fulham vs MU tối nay chính xác nhất.

Phong độ trận Fulham vs MU tối nay

Fulham từng có thời điểm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu ở mùa trước. Nhưng cuối cùng sa sút với 5 thất bại trong 7 trận cuối và tụt hạng đáng tiếc.

Ở chiều ngược lại, Man Utd trải qua một mùa giải đáng quên khi chỉ xếp thứ 15 tại Premier League và thua trong trận chung kết Europa League. Dù vậy, dưới thời Ruben Amorim, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện sau mùa hè chiêu mộ rầm rộ với các bản hợp đồng Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Gợi ý kèo nhà cái Fulham vs MU

MU thắng kèo -0.25 trái: Theo thông tin bóng đá mới nhất, Fulham chỉ giành được một chiến thắng trong 18 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League với Man United (Hòa 3 Thua 14). Trong đó 2/3 trận gần nhất họ thắng với tỷ số tối thiểu 1 – 0.

Theo thông tin bóng đá mới nhất, Fulham chỉ giành được một chiến thắng trong 18 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League với Man United (Hòa 3 Thua 14). Trong đó 2/3 trận gần nhất họ thắng với tỷ số tối thiểu 1 – 0. Xỉu 2.75 trái: Thống kê từ Sbobet, 5/7 trận gặp nhau gần nhất giữa Fulham và MU diễn ra rất ít bàn thắng được ghi. Trong đó có tới 4 trong 7 trận có tỷ số dưới 2 bàn. Chính vì vậy, các chuyên gia dự đoán kết quả bóng đá khuyên nên chọn cửa xỉu.

Thống kê từ Sbobet, 5/7 trận gặp nhau gần nhất giữa Fulham và MU diễn ra rất ít bàn thắng được ghi. Trong đó có tới 4 trong 7 trận có tỷ số dưới 2 bàn. Chính vì vậy, các chuyên gia dự đoán kết quả bóng đá khuyên nên chọn cửa xỉu. Man Utd thắng: Qủy Đỏ đã thi đấu tốt tại Craven Cottage. Sau 2 trận thua trên sân khách trước Fulham năm 2009, họ bất bại trong chín chuyến làm khách tiếp theo tại đây. Hơn nữa MU có thành tích đối đầu vượt trội so với Fulham, giành chiến thắng 58 trong số 93 lần chạm trán trước đây.

Dự đoán tỷ số Fulham vs MU

Với những tân binh chất lượng và một lịch thi đấu mở màn đầy thử thách, Man Utd quyết tâm giành tối đa điểm số trước Fulham. Ở chiều ngược lại, Marco Silva có thêm tự tin sau chiến thắng trước chính Quỷ đỏ tại FA Cup mùa trước, và sẽ hướng Fulham tới một màn trình diễn bùng nổ nhằm nuôi hy vọng chen chân vào top 8. Tuy vậy, giới chuyên môn dự đoán Man Utd nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Fulham 0 – 1 MU

Soi kèo trận Newcastle vs Liverpool 2H ngày 26/8/2025 mới nhất

Vào ngày 26/8 sắp tới trận đấu giữa Newcastle và Liverpool sẽ diễn ra tại St. James’ Park. Sbobet 107.223 sẽ giúp anh em đưa ra những thông tin mới nhất về phong độ, số liệu thống kê để đưa ra dự đoán kết quả có khả năng nổ cao. Xem ngay dự đoán kèo Newcastle vs Liverpool ngay dưới đây.

Đánh giá phong độ Newcastle vs Liverpool trước trận

Liverpool mở màn mùa giải bằng chiến thắng 4-2 đầy cảm xúc, nhưng cũng để lại nhiều lo ngại về chất lượng thi đấu. Hugo Ekitike tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo cho Cody Gakpo giúp Lữ Đoàn Đỏ dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, hàng thủ của Liverpool lại bộc lộ điểm yếu. Antoine Semenyo nhanh chóng ghi cú đúp cho Bournemouth, cả hai đều xuất phát từ những tình huống phản công. Đặc biệt, việc Wataru Endo buộc phải đá tạm hậu vệ phải khiến anh không đủ tốc độ để theo kèm David Brooks ở bàn thua đầu tiên. Đến bàn gỡ 2-2, Liverpool dâng cao quá nhiều, chỉ để lại hai trung vệ chống đỡ pha phản công 4-đánh-2 của đối thủ.

Về phía chủ nhà Newcastle vừa có trận hòa không bàn thắng trên sân nhà Aston Villa. Trong trận đấu này chúng ta thấy Newcastle là đội nhập cuộc chủ động hơn ngay cả khi chưa thể sử dụng chân sút chủ lực Isak vì lý do cá nhân. Tuy nhiên họ không thể tận dụng được lợi thế của mình để kết liễu đối thủ. Hàng công quá phung phí nhiều cơ hội để rồi nhận kết quả chia điểm nhạt nhẽo.

Cách soi kèo nhà cái Newcastle vs Liverpool

Liverpool thắng kèo chấp -0.5 bàn: Newcastle đã thua Liverpool 3 trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Sau trận hòa gần đây với Aston Villa, Newcastle đặt mục tiêu giành chiến thắng. Tuy nhiên sau chiến thắng 4 – 2 trước Bournemouth, The Kop đã lên dây cót tinh thần khi đánh bại Newcastle trên sân nhà.

Newcastle đã thua Liverpool 3 trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Sau trận hòa gần đây với Aston Villa, Newcastle đặt mục tiêu giành chiến thắng. Tuy nhiên sau chiến thắng 4 – 2 trước Bournemouth, The Kop đã lên dây cót tinh thần khi đánh bại Newcastle trên sân nhà. Tài 3 trái: Cả hai đội bóng đều hướng đến mục tiêu giành kết quả có lợi. Do đó trận cầu lần này sẽ vô cùng hấp dẫn khi hai đội sẽ tấn công.

Cả hai đội bóng đều hướng đến mục tiêu giành kết quả có lợi. Do đó trận cầu lần này sẽ vô cùng hấp dẫn khi hai đội sẽ tấn công. Liverpool thắng: Tỷ lệ cược của Sbobet dự đoán Liverpool thắng với tỷ lệ cược là 3.80. Trong khi đó, tỷ lệ cược hòa là 2.50. Trong khi đó, Newcastle được dự đoán sẽ thua nhiều hơn, với tỷ lệ cược thắng là 3.80.

Dự đoán tỷ số Newcastle vs Liverpool

Liverpool đang có chuỗi trận bất bại cùng hàng công giàu chiều sâu, đủ để mang lại lợi thế đáng kể. Tuy vậy, sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nhà cùng quyết tâm nơi hàng tiền vệ có thể giúp Newcastle tạo ra thế trận cạnh tranh sòng phẳng hơn.

Newcastle 1 – 2 Liverpool

Hy vọng những thông tin kèo NHA 2025/26 vòng 2 tại Sbobet trên đây giúp bet thủ hiểu hơn về từng trận đấu. Đừng bỏ lỡ cơ hội chiến thắng tại trang Sbobet nhận thưởng khủng.