Vòng 19 Ngoại hạng Anh 2025/26 hứa hẹn mang đến loạt trận kịch tính khi cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng đều bước vào giai đoạn căng thẳng. Cùng với đó, kèo NHA 2025/26 vòng 19 tại SBOBET đang được cập nhật liên tục với nhiều tỷ lệ hấp dẫn.

Tổng quan vòng 19 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Vòng 19 Ngoại hạng Anh 2025/26 đánh dấu thời điểm quan trọng khi cuộc đua vô địch, top 4 và cuộc chiến trụ hạng đều bước vào giai đoạn căng thẳng. Các đội bóng lớn tiếp tục cạnh tranh quyết liệt, trong khi nhóm giữa và cuối bảng buộc phải chắt chiu từng điểm số để cải thiện vị trí. Với lịch thi đấu dày và nhiều cặp đấu đáng chú ý.

Lịch thi đấu

Vòng 19 Ngoại hạng Anh 2025/26 hứa hẹn sẽ mang tới những màn so tài hấp dẫn khi các đội bóng đang bước vào giai đoạn nửa mùa giải với mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Các trận đấu diễn ra từ ngày 31/12/2025 đến 2/1/2026, với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý như Arsenal vs Aston Villa, Chelsea vs Bournemouth, Manchester United vs Wolves và Liverpool vs Leeds United. Đây là vòng đấu quan trọng khi các đội đều quyết tâm tích lũy điểm số trước khi bước vào giai đoạn đấu dày lịch trình đầu năm mới.

Thông tin đáng chú ý vòng 19 NHA 2025/26

Arsenal, Manchester City, Aston Villa và Liverpool đều giành chiến thắng ở vòng 18.

Arsenal thắng Brighton 2–1 và chính thức “vô địch lượt đi”, đòi lại ngôi đầu bảng.

Manchester United thắng Newcastle 1–0 nhờ bàn thắng quan trọng của Patrick Dorgu, giúp họ áp sát nhóm dẫn đầu.

Aston Villa tiếp tục phong độ mạnh mẽ với chiến thắng 2–1 tại Stamford Bridge trước Chelsea.

Dominic Calvert-Lewin (Leeds) lập kỷ lục ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Archie Gray (Tottenham) ghi bàn đầu tiên cho Spurs và giúp đội thắng Crystal Palace 1–0, một trận đấu quan trọng để giảm bớt áp lực cho HLV Thomas Frank.

Soi kèo NHA 2025/26 vòng 19 chính xác

Tìm hiểu về vòng 19 Ngoại hạng Anh 2025/26 hứa hẹn mang đến nhiều kèo đấu hấp dẫn khi cuộc đua top đầu và cuộc chiến trụ hạng đều bước vào giai đoạn căng thẳng. Các cặp đấu đáng chú ý như Arsenal vs Aston Villa, Man United vs Wolves hay Liverpool vs Leeds. Từ đó hứa hẹn tạo ra nhiều biến động về tỷ lệ kèo, mở ra cơ hội cho người chơi phân tích và lựa chọn kèo sáng.

Soi kèo Chelsea vs Bournemouth 2H30 ngày 31/12/2025

Phân tích soi kèo trận đấu Chelsea vs Bournemouth 2H30 ngày 31/12/2025 diễn ra tại vòng 19 NHA 2025/26. Cập nhật kèo bóng đá trận Chelsea vs Bournemouth cùng phong độ thi đấu, lịch sử đối đầu và gợi ý dự đoán tỉ số tối nay chuẩn nhất.

Thông tin chung trận Chelsea vs Bournemouth

Trận: Chelsea vs Bournemouth

Chelsea vs Bournemouth Thời gian: 2H30 ngày 31/12/2025

2H30 ngày 31/12/2025 Sân thi đấu: Stamford Bridge stadium

Chelsea khởi đầu khá tốt và sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Joao Pedro trong hiệp một. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội chủ sân Stamford Bridge lại để Aston Villa lấn lướt hoàn toàn và phải chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến Chelsea chấm dứt chuỗi phong độ tích cực, đồng thời tiếp tục kém nhóm dự Champions League 3 điểm. Ở trận đấu tới, họ sẽ thiếu vắng Colwill, Essugo, Lavia (4/0) cùng Mudryk vì chấn thương.

Về phía Bournemouth, đội bóng này vừa trải qua thất bại nặng nề 1-4 trên sân Brentford. Họ gần như không thể tạo ra thế trận sòng phẳng trước đối thủ chơi chắc chắn và giàu thể lực hơn. Dù cải thiện phần nào trong hiệp hai, Bournemouth vẫn bộc lộ rõ sự mong manh nơi hàng thủ. Trước trận đấu này, họ tiếp tục đối mặt với khó khăn về lực lượng khi Scott (18/1) bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Milosavljevic (5/0), Adams (15/2) và Doak (4/0) chắc chắn vắng mặt.

Trong bối cảnh đó, Chelsea buộc phải phản ứng mạnh mẽ sau cú sảy chân vừa qua. Trước một Bournemouth phòng ngự thiếu chắc chắn, đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn có cơ hội kiểm soát thế trận và ghi nhiều bàn thắng để tìm lại niềm tin.

Cách soi kèo nhà cái Chelsea vs Bournemouth

Theo dõi ngay mức tỷ lệ cược trực tuyến giữa Chelsea vs Bournemouth vòng 19 NHA 2025/26. Xem nhận định kèo bóng đá cược chấp, kèo tài xỉu và dự đoán tỉ số trận Chelsea vs Bournemouth ngay dưới đây cùng nhà cái uy tín Sbobet:

Chelsea thắng kèo chấp -1 trái: Chelsea đang có thành tích sân nhà khá ổn ở mùa giải 2025/26 khi thắng 5/8 trận tại Stamford Bridge, ghi trung bình 1,75 bàn/trận. Đáng chú ý, trong 4 lần tiếp đón Bournemouth gần nhất trên sân nhà, Chelsea thắng 3, hòa 1, trong đó có 2 trận thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên. Ngược lại, Bournemouth thi đấu sân khách rất thiếu ổn định khi thua 5/7 trận gần nhất, thủng lưới trung bình 2,1 bàn/trận.

Chelsea đang có thành tích sân nhà khá ổn ở mùa giải 2025/26 khi thắng 5/8 trận tại Stamford Bridge, ghi trung bình 1,75 bàn/trận. Đáng chú ý, trong 4 lần tiếp đón Bournemouth gần nhất trên sân nhà, Chelsea thắng 3, hòa 1, trong đó có 2 trận thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên. Ngược lại, Bournemouth thi đấu sân khách rất thiếu ổn định khi thua 5/7 trận gần nhất, thủng lưới trung bình 2,1 bàn/trận. Tài 3 trái: Các thống kê cho thấy xu hướng nhiều bàn thắng với 6/8 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có từ 3 bàn trở lên. 5/6 trận sân khách gần nhất của Bournemouth nổ Tài. Trung bình các trận có Bournemouth góp mặt mùa này đạt 3,2 bàn/trận.

Các thống kê cho thấy xu hướng nhiều bàn thắng với 6/8 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có từ 3 bàn trở lên. 5/6 trận sân khách gần nhất của Bournemouth nổ Tài. Trung bình các trận có Bournemouth góp mặt mùa này đạt 3,2 bàn/trận. Chelsea thắng: Xét về đối đầu, phong độ và chất lượng đội hình, Chelsea chiếm ưu thế rõ rệt. Khi The Blues thắng 4/6 lần chạm trán gần nhất. Bournemouth chỉ thắng 1/10 trận sân khách gần đây.

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Bournemouth

Phong độ sân nhà ấn tượng của Chelsea cùng chuỗi trận bất bại kéo dài trước Bournemouth đang nghiêng lợi thế rõ rệt về phía đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy vậy, với số lượng cú sút tạo ra khá đều đặn trong thời gian gần đây, Bournemouth vẫn cho thấy khả năng tìm được bàn thắng. Vì thế, kịch bản cả hai đội cùng ghi bàn hoàn toàn có thể xảy ra trong trận đấu này.

Chelsea 3 – 1 Bournemouth

Soi kèo Arsenal vs Aston Villa 3H15 ngày 31/12/2025

Theo dõi tổng quan soi kèo trận Arsenal vs Aston Villa 3H15 ngày 31/12/2025 chính xác nhất từ Sbobet. Chuyên gia gợi ý soi kèo bóng đá và dự đoán tỉ số trận Arsenal vs Aston Villa qua bài viết chia sẻ cụ thể dưới đây.

Thông tin chung trận Arsenal vs Aston Villa

Trận: Arsenal vs Aston Villa

Arsenal vs Aston Villa Thời gian: 3H15 ngày 31/12/2025

3H15 ngày 31/12/2025 Sân thi đấu: Emirates Stadium

Arsenal tiếp tục phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh khi vượt qua Brighton 2-1 trên sân Emirates, qua đó nối dài chuỗi thắng trên sân nhà lên con số sáu. Ở trận đấu này, Pháo thủ kiểm soát bóng 53%, tung ra 6 cú sút trúng đích. Với các pha lập công của Martin Ødegaard cùng một bàn phản lưới nhà từ Georginio Rutter.

Trong khi đó, Aston Villa cũng duy trì mạch thăng hoa bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Dù chỉ cầm bóng 37%, đoàn quân của HLV Unai Emery vẫn tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi tung ra 9 pha dứt điểm. Trong đó Ollie Watkins lập cú đúp giúp Villa nối dài chuỗi thắng tại Premier League lên con số tám.

Cách soi kèo nhà cái Arsenal vs Aston Villa

Theo dõi tổng quan kèo Arsenal vs Aston Villa chính xác lượt trận vòng bán kết tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận Arsenal vs Aston Villa chi tiết dưới đây.

Arsenal thắng chấp -1: Arsenal đang duy trì phong độ sân nhà rất ấn tượng với chuỗi thắng liên tiếp tại Emirates, trong đó đa phần là những chiến thắng cách biệt. Lối chơi kiểm soát bóng tốt cùng khả năng áp đặt thế trận giúp Pháo thủ thường xuyên tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Aston Villa dù đang có phong độ cao nhưng thường gặp khó mỗi khi làm khách trước các đội top đầu.

Arsenal đang duy trì phong độ sân nhà rất ấn tượng với chuỗi thắng liên tiếp tại Emirates, trong đó đa phần là những chiến thắng cách biệt. Lối chơi kiểm soát bóng tốt cùng khả năng áp đặt thế trận giúp Pháo thủ thường xuyên tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Aston Villa dù đang có phong độ cao nhưng thường gặp khó mỗi khi làm khách trước các đội top đầu. Tài 2.5: Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả. Arsenal ghi bàn đều đặn trên sân nhà, còn Aston Villa đang có chuỗi trận ghi bàn ấn tượng, đặc biệt nhờ phong độ cao của Ollie Watkins. Thế trận đôi công hoàn toàn có thể xảy ra, tạo điều kiện cho nhiều bàn thắng xuất hiện.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả. Arsenal ghi bàn đều đặn trên sân nhà, còn Aston Villa đang có chuỗi trận ghi bàn ấn tượng, đặc biệt nhờ phong độ cao của Ollie Watkins. Thế trận đôi công hoàn toàn có thể xảy ra, tạo điều kiện cho nhiều bàn thắng xuất hiện. Arsenal thắng: Với lợi thế sân Emirates cùng sự ổn định xuyên suốt mùa giải, Arsenal được đánh giá cao hơn so với Aston Villa. Dù đội khách có khả năng gây khó khăn, nhưng cơ hội giành trọn 3 điểm vẫn nghiêng về phía đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Aston Villa

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, Arsenal nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và giành chiến thắng sát nút. Aston Villa vẫn đủ sức tạo ra bàn thắng nhờ hàng công hiệu quả, nhưng khó tránh khỏi thất bại trước sức ép liên tục từ Pháo thủ.

Arsenal 2 – 1 Aston Villa

Soi kèo Liverpool vs Leeds 0H30 ngày 2/1/2026

Cập nhật nhận định soi kèo Liverpool vs Leeds 0H30 ngày 2/1/2026 tại Sbobet dưới đây. Theo dõi những thông tin về phong độ, thành tích, tỷ lệ kèo bóng đá và gợi ý kết quả trận Liverpool vs Leeds vòng 19 NHA 2025/26 chính xác.

Thông tin chung trận Liverpool vs Leeds

Trận: Liverpool vs Leeds

Liverpool vs Leeds Thời gian: 0H30 ngày 2/1/2026

0H30 ngày 2/1/2026 Sân thi đấu: Anfield

Sau khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn, Leeds đã sa sút rõ rệt trong những tuần gần đây. Làn sóng chấn thương ngày càng gia tăng khiến HLV Daniel Farke chịu nhiều áp lực hơn khi đội bóng rơi xuống nhóm cuối bảng. Khả năng ghi bàn tiếp tục là vấn đề lớn với Leeds khi họ mới chỉ có 13 pha lập công từ đầu mùa. Dù vậy, thất bại 1-2 trên sân Aston Villa gần đây cho thấy đội bóng này vẫn còn những thời điểm chơi khởi sắc và tạo ra được cơ hội, đặc biệt khi thi đấu trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Liverpool vừa chấm dứt chuỗi phong độ đáng thất vọng với chiến thắng 2-0 trước West Ham, sau khi để thua tới 9 trong 12 trận trên mọi đấu trường. Đây là trận đấu mang nhiều ý nghĩa khi Alexander Isak có bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong màu áo The Kop, còn Mohamed Salah lần đầu phải ngồi dự bị ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ tháng 4/2024.

HLV Arne Slot vẫn đang cân nhắc việc giữ nguyên đội hình chiến thắng hay tiếp tục điều chỉnh nhằm tìm sự cân bằng tối ưu. Dù phong độ chưa thực sự ổn định, chiến thắng vừa qua có thể trở thành bước ngoặt giúp Liverpool lấy lại sự tự tin trong chặng đường sắp tới.

Cách soi kèo nhà cái Liverpool vs Leeds

Theo dõi tỷ lệ kèo bóng đá trận Liverpool vs Leeds chính xác tại lượt trận 19 NHA 2025/26. Sbobet gợi ý bắt kèo chấp, kèo tài xỉu và kết quả trận đối đầu giữa Liverpool vs Leeds chi tiết cho bet thủ tham khảo.

Kèo chấp Liverpool -1 thắng: Liverpool đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc sau chiến thắng 2-0 trước West Ham, đặc biệt là sự cải thiện trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Leeds sa sút rõ rệt thời gian gần đây, hàng thủ liên tục mắc sai lầm và để lọt lưới đều đặn. Dù có thể tạo ra một vài tình huống nguy hiểm, nhưng nhìn chung Leeds khó đứng vững trước sức ép tại Anfield.

Liverpool đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc sau chiến thắng 2-0 trước West Ham, đặc biệt là sự cải thiện trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Leeds sa sút rõ rệt thời gian gần đây, hàng thủ liên tục mắc sai lầm và để lọt lưới đều đặn. Dù có thể tạo ra một vài tình huống nguy hiểm, nhưng nhìn chung Leeds khó đứng vững trước sức ép tại Anfield. Tài 2.5/3: Các trận đấu có sự góp mặt của Liverpool thường xuất hiện nhiều bàn thắng, đặc biệt khi họ đá sân nhà. Leeds lại sở hữu hàng thủ thiếu chắc chắn nhưng vẫn có khả năng ghi bàn nhờ lối chơi cởi mở. Mốc 2.5/3 là ngưỡng hợp lý để kỳ vọng vào một thế trận cởi mở.

Các trận đấu có sự góp mặt của Liverpool thường xuất hiện nhiều bàn thắng, đặc biệt khi họ đá sân nhà. Leeds lại sở hữu hàng thủ thiếu chắc chắn nhưng vẫn có khả năng ghi bàn nhờ lối chơi cởi mở. Mốc 2.5/3 là ngưỡng hợp lý để kỳ vọng vào một thế trận cởi mở. Liverpool thắng: Với lợi thế sân nhà Anfield cùng chất lượng đội hình vượt trội, Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn. Leeds đang gặp nhiều vấn đề cả về phong độ lẫn lực lượng, rất khó tạo bất ngờ trong chuyến làm khách này.

Dự đoán tỷ số Liverpool vs Leeds

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang dần cải thiện, Liverpool nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và giành chiến thắng tương đối cách biệt. Dù Leeds vẫn có thể tìm được bàn danh dự nhờ lối chơi cởi mở.

Liverpool 3 – 1 Leeds

Nhìn chung, kèo NHA 2025/26 vòng 19 tại SBOBET mang đến nhiều lựa chọn đáng chú ý cho giới đầu tư nhờ mức tỷ lệ ổn định và biến động hợp lý. Việc phân tích phong độ, lực lượng cũng như diễn biến trước giờ bóng lăn sẽ giúp người chơi đưa ra quyết định chính xác và nâng cao cơ hội chiến thắng.