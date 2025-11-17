Vòng 12 Ngoại Hạng Anh 2025/26 hứa hẹn mang đến loạt trận cực kỳ hấp dẫn khi cuộc đua top đầu đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Với phong độ lên xuống thất thường của nhiều ông lớn, vòng đấu này tạo ra không ít bất ngờ cho giới đầu tư. Anh em có thể tham khảo kèo NHA 2025/26 vòng 12 tại Sbobet trước khi xuống tiền dưới đây.

Tổng quan vòng 12 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Vòng 12 Ngoại Hạng Anh 2025/26 hứa hẹn tiếp tục bùng nổ khi cuộc đua ở cả hai đầu bảng đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Các đội trong nhóm dẫn đầu đều phải đối mặt với những thử thách quan trọng, còn nhóm cuối bảng buộc phải chiến đấu để tránh bị bỏ lại quá xa. Sự cân bằng và tính cạnh tranh cao của mùa giải năm nay khiến vòng đấu này trở thành một cột mốc không thể bỏ qua.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 12 được sắp xếp dày đặc với nhiều trận tâm điểm trải đều từ đầu đến cuối tuần, mang lại nhịp độ bóng đá liên tục cho người hâm mộ. Những màn đối đầu giữa các đội mạnh và các CLB đang có phong độ thăng hoa khiến vòng đấu này càng thêm phần hấp dẫn. Đây là thời điểm quan trọng để các đội tận dụng tối đa cơ hội ghi điểm và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Thông tin đáng chú ý vòng 12 NHA 2025/26

Doku chứng minh Man City không chỉ sống nhờ Haaland. Khi anh là nguồn cảm hứng lớn nhất trong chiến thắng Liverpool 3-0.

Man City chặn đà hồi sinh của Liverpool.

Bài toán nhân sự ở tuyến giữa Man Utd. Khi cầu thủ Casemiro không còn ở đỉnh cao phong độ. Nhưng anh vẫn là mức xích không thể thay thế trong đội hình của Ruben Amorim.

Arsenal đã nhận thất bại đầu tiên sau 812 phút trên mọi đấu trường, khi để tân binh Sunderland cầm hòa 2-2.

Khi chơi ở St James’ Park, Newcastle luôn là một tập thể hừng hực khí thế. Nhưng khi rời pháo đài, họ như trở thành một đội bóng khác.

Aston Villa tiếp đà hồi sinh khi đánh bại Bournemouth 4-0.

Soi kèo NHA 2025/26 vòng 12 chuẩn xác

Vòng 12 Ngoại Hạng Anh 2025/26 mang đến loạt trận đầy kịch tính, nơi mỗi cặp đấu đều có những thông số và ưu, nhược điểm riêng để giới đầu tư phân tích. Việc soi kèo bóng đá từng trận giúp người chơi nắm rõ xu hướng, phong độ và khả năng tạo bất ngờ của từng đội, từ đó lựa chọn kèo chuẩn xác hơn.

Soi kèo Liverpool vs Nottingham 22H ngày 22/11/2025

Chuyên gia nhận định soi kèo Liverpool vs Nottingham 22H ngày 22/11/2025 tại Sbobet dưới đây. Theo dõi những thông tin về phong độ, thành tích, tỷ lệ kèo bóng đá và gợi ý kết quả trận Liverpool gặp Nottingham lượt 12 NHA 2025/26.

Thông tin chung trận Liverpool vs Nottingham

Trận: Liverpool vs Nottingham

Liverpool vs Nottingham Thời gian: 22H ngày 22/11/2025

22H ngày 22/11/2025 Sân thi đấu: Anfield

Liverpool bước vào vòng đấu này với tinh thần tốt hơn sau khi vừa chấm dứt chuỗi trận sa sút bằng một chiến thắng quan trọng. Tuy vậy, sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề lớn của họ, đặc biệt ở khả năng duy trì áp lực trong suốt trận. Hàng công của Liverpool tạo ra nhiều cơ hội nhưng đôi khi thiếu sắc sảo ở khâu tận dụng.

Trong khi đó, Nottingham Forest lại thi đấu khá bấp bênh. Họ gặp khó trong việc ghi bàn và vừa trải qua sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, ảnh hưởng đến sự ổn định lối chơi. Hàng thủ của Forest thường xuyên để lộ khoảng trống khi gặp các đội chơi tấn công mạnh, khiến họ dễ bị cuốn vào thế bị động.

Cách soi kèo nhà cái Liverpool vs Nottingham

Theo dõi tỷ lệ kèo bóng đá trận Liverpool vs Nottingham tại lượt 12 NHA 2025/26 mới nhất dưới đây. Xem gợi ý bắt kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận Liverpool vs Nottingham chính xác.

Liverpool thắng hiệp 1: Liverpool có xu hướng nhập cuộc nhanh hơn khi đá sân nhà, thường kiểm soát bóng vượt trội và tạo được nhiều cơ hội sớm. Nottingham thường phòng ngự lùi sâu trong hiệp 1 và rất ít khi ghi bàn sớm.

Liverpool có xu hướng nhập cuộc nhanh hơn khi đá sân nhà, thường kiểm soát bóng vượt trội và tạo được nhiều cơ hội sớm. Nottingham thường phòng ngự lùi sâu trong hiệp 1 và rất ít khi ghi bàn sớm. Liverpool thắng kèo chấp 1.5 trái: Với chất lượng đội hình và phong độ đang cải thiện, Liverpool ở cửa trên hoàn toàn hợp lý. Nottingham quá thiếu ổn định để đứng vững trước sức tấn công của chủ nhà.

Với chất lượng đội hình và phong độ đang cải thiện, Liverpool ở cửa trên hoàn toàn hợp lý. Nottingham quá thiếu ổn định để đứng vững trước sức tấn công của chủ nhà. Xỉu 3 trái: Trong những trận đấu gần đây, The Kop chỉ ghi được trung bình 1.3 bàn/ trận. Ngược lại Nottingham Forest cũng chỉ có 1.1 bàn/ trận. Với mức như vậy khả năng cao trận cầu này ít xảy ra bàn thắng.

Dự đoán tỷ số Liverpool vs Nottingham

Chủ nhà kiểm soát trận đấu tốt hơn và tạo ra sự khác biệt bằng chất lượng hàng công, trong khi Nottingham khó tạo được bất ngờ trước áp lực tại Anfield.

Liverpool 2 – 0 Nottingham Forest

Soi kèo Newcastle vs Man City 0H30 ngày 23/11/2025

Tổng quan phân tích soi kèo trận đấu Newcastle vs Man City diễn ra lúc 0H30 ngày 23/11/2025 cùng trang cược uy tín Sbobet. Chuyên gia đưa ra phân tích, nhận định tình hình về lực lượng, kèo bóng đá trực tuyến giữa Newcastle vs Man City qua bài viết chia sẻ ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Newcastle vs Man City

Trận: Newcastle vs Man City

Newcastle vs Man City Thời gian: 0H30 ngày 23/11/2025

0H30 ngày 23/11/2025 Sân thi đấu: St James Park

Newcastle đang thi đấu thiếu ổn định với chuỗi trận lên xuống thất thường. Hàng công tạo ra cơ hội khá đều nhưng khả năng chuyển hóa vẫn còn hạn chế, đặc biệt khi gặp các đội pressing mạnh. Trận thua gần nhất cho thấy họ còn nhiều vấn đề ở khả năng giữ nhịp và chống phản công. Lợi thế sân nhà giúp Newcastle tự tin hơn, nhưng để duy trì thế trận cân bằng trước Man City là bài toán khó.

Ngược lại Man City lại cho thấy sự ổn định cao hơn hẳn. Họ vừa có chiến thắng thuyết phục và thể hiện sự đồng đều ở cả ba tuyến. Khả năng kiểm soát bóng, pressing, cùng sự sắc bén trong tấn công khiến Man City thường xuyên áp đặt trận đấu từ sớm. Thành tích đối đầu cũng đang nghiêng mạnh về phía Man City, giúp họ bước vào trận với tâm lý thoải mái và ưu thế vượt trội.

Cách soi kèo nhà cái Newcastle vs Man City

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Newcastle vs Man City tối nay diễn ra tại vòng 12 NHA 2025/26. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Newcastle vs Man City chính xác nhất.

Man City thắng kèo hiệp 1: Man City thường chủ động ép sân ngay từ đầu, trong khi Newcastle có xu hướng nhập cuộc thận trọng. Khả năng hiệp 1 nghiêng về Man City nhờ khả năng tạo áp lực liên tục.

Man City thường chủ động ép sân ngay từ đầu, trong khi Newcastle có xu hướng nhập cuộc thận trọng. Khả năng hiệp 1 nghiêng về Man City nhờ khả năng tạo áp lực liên tục. Man City thắng kèo đồng banh: Kèo đồng banh cho thấy nhà cái đánh giá trận đấu khá cân bằng, nhưng thực tế Man City vượt trội hơn về phong độ, lực lượng và đẳng cấp. Newcastle có thể gây khó khăn nhờ sân nhà, nhưng City vẫn là lựa chọn sáng cửa.

Kèo đồng banh cho thấy nhà cái đánh giá trận đấu khá cân bằng, nhưng thực tế Man City vượt trội hơn về phong độ, lực lượng và đẳng cấp. Newcastle có thể gây khó khăn nhờ sân nhà, nhưng City vẫn là lựa chọn sáng cửa. Tài 2.5 trái: Theo thống kê mới nhất từ Sbobet, trong 6 trận đấu gần đây nhất của Newcastle xuất hiện rất nhiều bàn thắng. Minh chứng ta tỷ lệ nổ tài chiếm tới 66.7%. Trong khi đó Man City có tới 4 trận liên tiếp ghi được 3 bàn trở lên.

Dự đoán tỷ số Newcastle vs Man City

Man City nhiều khả năng áp đảo thế trận, trong khi Newcastle vẫn đủ khả năng ghi bàn nhờ tốc độ của hàng công. Tuy nhiên, chất lượng tấn công và sự hiệu quả của Man City vẫn giúp họ giành chiến thắng.

Newcastle 1 – 2 Man City

Soi kèo Arsenal vs Tottenham 23H30 ngày 23/11/2025

Theo dõi tổng quan soi kèo nhận định Newcastle vs Man City 0h30 ngày 23/11/2025 chính xác nhất từ Sbobet. Chuyên gia gợi ý bắt kèo bóng đá và dự đoán tỉ số trận Newcastle vs Man City qua bài viết chia sẻ cụ thể dưới đây.

Thông tin chung trận Arsenal vs Tottenham

Trận: Arsenal vs Tottenham

Arsenal vs Tottenham Thời gian: 23H30 ngày 23/11/2025

23H30 ngày 23/11/2025 Sân thi đấu: Emirates Stadium

Arsenal bước vào trận derby Bắc London với tinh thần cao khi vẫn duy trì phong độ ổn định ở Ngoại Hạng Anh. Họ thi đấu chắc chắn, kiểm soát bóng tốt và ghi bàn đều đặn nhờ sự thăng hoa của hàng công. Một trong những điểm mạnh của Arsenal thời điểm này là khả năng áp đặt thế trận trên sân nhà, nơi họ hiếm khi đánh rơi điểm.

Trong khi đó Tottenham lại cho thấy sự thất thường khi phong độ lên xuống liên tục. Dù hàng công luôn tiềm ẩn sự bùng nổ, Spurs vẫn gặp vấn đề lớn ở khâu phòng ngự, đặc biệt là khi đối đầu với các đội top đầu. Khả năng duy trì nhịp độ trận đấu và chống phản công của Tottenham cũng không được đánh giá cao, khiến họ thường gặp khó trong các trận cầu lớn.

Cách soi kèo nhà cái Arsenal vs Tottenham

Theo dõi tổng quan kèo Arsenal vs Tottenham chính xác lượt trận vòng bán kết tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận Arsenal vs Tottenham chi tiết dưới đây:

Arsenal thắng kèo hiệp 1: Arsenal thường nhập cuộc tốt trên sân nhà, trong khi Tottenham thường đá thận trọng khi gặp đối thủ mạnh. Khả năng Arsenal tạo thế áp đảo sớm là khá cao.

Arsenal thường nhập cuộc tốt trên sân nhà, trong khi Tottenham thường đá thận trọng khi gặp đối thủ mạnh. Khả năng Arsenal tạo thế áp đảo sớm là khá cao. Arsenal thắng kèo chấp 1/1.5 trái: Arsenal đang vượt trội hơn về phong độ, lối chơi và sự ổn định. Tottenham thi đấu thiếu chắc chắn và dễ mắc sai lầm khi bị ép sân. Với lợi thế sân nhà, Arsenal đủ khả năng thắng từ 2 bàn trở lên.

Arsenal đang vượt trội hơn về phong độ, lối chơi và sự ổn định. Tottenham thi đấu thiếu chắc chắn và dễ mắc sai lầm khi bị ép sân. Với lợi thế sân nhà, Arsenal đủ khả Tài 2.5/3: Các trận derby Bắc London thường có nhiều bàn thắng do cả hai đều chơi tấn công mạnh mẽ. Hàng thủ Tottenham không ổn định, trong khi Arsenal ghi bàn tốt khi thi đấu tại Emirates.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Tottenham

Arsenal có đủ chất lượng để kiểm soát thế trận và dứt điểm hiệu quả, trong khi Tottenham nhiều khả năng chỉ ghi được 1 bàn từ tình huống phản công hoặc khoảnh khắc cá nhân.

Arsenal 3 – 1 Tottenham

Sự kịch tính của vòng 12 chắc chắn sẽ tiếp tục định hình cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng, mở ra cơ hội lớn cho người chơi nếu đọc vị đúng thời điểm. Đừng quên cập nhật liên tục kèo NHA 2025/26 vòng 12 tại Sbobet để tối ưu lựa chọn và đưa ra quyết định chuẩn xác nhất. Chúc anh em soi kèo thắng lớn!