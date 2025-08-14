Người chơi hãy cùng Sbobet khám phá cách bắt kèo NHA 2025/26 vòng 1 từ các chuyên gia. Nhận định phong độ từng độ bóng trong mùa giải mới. Liệu rằng đội bóng nào sẽ là ứng cử viên giành được 3 điểm đầu tiên.

Tổng quan vòng 1 Ngoại Hạng Anh 2025/26

Trước khi tiến hành soi kèo trận NHA 2025/26 vòng 1 thì chúng ta hãy xem qua lịch thi đấu của các đội bóng. Tại đây cặp đội nào sẽ gây được sự chú ý nhất.

Lịch thi đấu

Mùa giải Ngoại Hạng Anh sẽ khởi tranh vào ngày 16/8. Ngay từ vòng 1, các CĐV sẽ được chứng kiến màn đối đầu trực tiếp giữa MU và Arsenal (22h30, 17/8). Đây sẽ là trận càu đáng được mong đợi nhất vào cuối tuần này. Ngoài ra chúng ta hãy cùng xem qua các cặp đấu tại vòng 1 ngay dưới đây.

Thông tin đáng chú ý vòng 1 NHA 2025/26

Cả Leeds, Burnley và Sunderland đều có khởi đầu đáng chú ý khi lần lượt chạm trán Everton, Tottenham và West Ham.

Mùa giải 2025–26 là lần đầu tiên Premier League áp dụng công nghệ bán tự động việt vị (semi-automated offside technology) đầy đủ, hứa hẹn nâng cao độ chính xác trong các quyết định trên sân.

Manchester United có một lịch mở đầu khó nhằn, bao gồm các trận gặp Man City, Arsenal, và Chelsea ngay từ vòng đầu, nhưng họ lại có thành tích mở đầu ấn tượng nhất lịch sử Premier League (22 chiến thắng ở trận đầu).

Liverpool cũng ấn tượng không kém khi không thua trận khai màn Premier League suốt 12 mùa liên tiếp.

Chuyên gia soi kèo trận đấu vòng 1 NHA 2025/26

Sau đây Sbobet xin sẽ giúp anh em nhận định các trận NHA 2025/26 tại vòng 1 mới nhất. Người chơi sẽ dự đoán kết quả Wolver vs Man city, Chelsea vs Crytal Palace, MU vs Arsenal.

Soi kèo nhà cái Wolves vs Man City 23H30 ngày 16/8/25

Theo dõi phân tích soi kèo trận Wolves vs Man City tối nay lúc 23H30 ngày 16/8/2025. Theo dõi chuyên gia dự đoán kèo bóng đá và phân tích kết quả trận đấu Wolves vs Man City như dưới đây.

Thông tin chung trận Wolves vs Man City

Trận: Wolves vs Man City

Wolves vs Man City Thời gian: 23H30 ngày 16/8/2025

23H30 ngày 16/8/2025 Sân thi đấu: Molineux Stadium

Wolverhampton bước vào trận đấu này sau khi vừa hòa Brentford 1-1 ở vòng gần nhất Premier League. Trong trận hòa đó, Wolves kiểm soát bóng 49%, tung ra 18 cú dứt điểm với 6 lần trúng đích. Marshall Munetsi là người lập công ở phút 75. Phía Brentford có 13 lần dứt điểm, 7 trong số đó đi trúng khung thành, và Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 20.

Bên kia chiến tuyến, Manchester City đang tìm kiếm sự trở lại sau thất bại trước Al-Hilal tại FIFA Club World Cup. Ở trận đấu đó, City cầm bóng tới 69% và tung ra 30 cú dứt điểm, 14 lần trúng đích. Các bàn thắng được ghi bởi Bernardo Silva (phút 9), Erling Haaland (phút 55) và Phil Foden (phút 104). Al-Hilal đáp trả với 17 cú dứt điểm, 6 lần trúng đích, trong đó Leonardo lập cú đúp (phút 46, 112), Malcom (phút 52) và Koulibaly (phút 94) cũng lên tiếng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho Al-Hilal sau hiệp phụ.

Cách soi kèo nhà cái Wolves vs Man City

Man City thắng chấp -1.25: Man City vẫn sở hữu đội hình và phong độ vượt trội so với Wolves, dù vừa thua Al-Hilal tại FIFA Club World Cup. Wolves được chơi sân nhà nhưng chất lượng tấn công khó sánh với hàng công đầy hỏa lực của City.

Man City vẫn sở hữu đội hình và phong độ vượt trội so với Wolves, dù vừa thua Al-Hilal tại FIFA Club World Cup. Wolves được chơi sân nhà nhưng chất lượng tấn công khó sánh với hàng công đầy hỏa lực của City. Tài 2.75: Hàng công Man City thường tạo ra nhiều bàn thắng, nhưng Wolves cũng có khả năng ghi bàn khi chơi phản công. Dự đoán tỷ số 1-2 hoặc 0-3 đồng nghĩa tổng bàn thắng rơi vào 3 bàn trở lên.

Hàng công Man City thường tạo ra nhiều bàn thắng, nhưng Wolves cũng có khả năng ghi bàn khi chơi phản công. Dự đoán tỷ số 1-2 hoặc 0-3 đồng nghĩa tổng bàn thắng rơi vào 3 bàn trở lên. Man City thắng: Nhìn vào các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội tính đến ngày 17/09/2022, Wolverhampton chỉ giành được 1 chiến thắng, trong khi Manchester City có tới 5 lần ca khúc khải hoàn và không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Dự đoán tỷ số Wolves vs Man City

Các dấu hiệu cho thấy Wolverhampton nhiều khả năng sẽ tìm được bàn thắng vào lưới Manchester City. Tuy vậy, chỉ một pha lập công có lẽ khó giúp họ tránh khỏi thất bại. Vì thế, dự đoán Man City sẽ giành chiến thắng sát nút 2-1 sau 90 phút thi đấu.

Wolves 1 – 2 Man City

Soi kèo Chelsea vs Crytal Palace 20H ngày 17/8/25

Trận đấu tiếp theo anh em nhất định phải tiến hành soi kèo đó chính là Chelsea đối đầu với Crystal Palace. Người chơi phân tích, đánh giá biến động kèo Chelsea vs Crystal Palace. Từ đó đưa ra quyết định sáng suốt tại Sbobet.

Thông tin chung trận Chelsea vs Crytal Palace

Trận: Chelsea vs Crystal Palace

Chelsea vs Crystal Palace Thời gian: 20H ngày 17/8/2025

20H ngày 17/8/2025 Sân thi đấu: Stamford Bridge

Chelsea sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước thềm mùa giải 2025-26, sau khi vừa góp mặt ở trận chung kết Club World Cup. Dù vậy, họ vẫn đặt mục tiêu khởi đầu mạnh mẽ để hướng tới việc trở lại thành khách quen của Champions League. Ở mùa trước, có thời điểm The Blues được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng phong độ sa sút đã khiến họ phải chật vật cạnh tranh. Cuối cùng, Chelsea chỉ kịp chen chân vào top 4 ở vòng đấu cuối cùng.

Về phía Crystal Palace, mùa giải trước đánh dấu một hành trình đáng nhớ tại FA Cup, nhưng ở Premier League, họ vẫn chưa thể bứt phá. The Eagles kết thúc ở vị trí thứ 12. Đây cũng là lần thứ 10 trong 12 mùa giải kể từ khi thăng hạng, Crystal Palace phải chấp nhận cán đích ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Cách soi kèo nhà cái Chelsea vs Crytal Palace

Chelsea thắng kèo chấp 1 trái : Chelsea đã thắng 4/6 trận đối đầu với Crystal Palace. Trong đó có 3 trận có cách biệt 2 bàn trở lên. Đặc biệt Crystal Palace thường gặp khó khi làm khách tại Stamford Bridge. Họ thua cả 5 lần gần nhất, để thủng lưới trung bình 2,2 bàn/trận.

: Chelsea đã thắng 4/6 trận đối đầu với Crystal Palace. Trong đó có 3 trận có cách biệt 2 bàn trở lên. Đặc biệt Crystal Palace thường gặp khó khi làm khách tại Stamford Bridge. Họ thua cả 5 lần gần nhất, để thủng lưới trung bình 2,2 bàn/trận. Tài 2.75 bàn thắng: 4/5 trận gần nhất giữa hai đội có từ 3 bàn trở lên. Trong đó Chelsea ghi trung bình 2,1 bàn/trận trên sân nhà mùa trước. Ngược lại Crystal Palace để thủng lưới trung bình 1,6 bàn/trận sân khách.

4/5 trận gần nhất giữa hai đội có từ 3 bàn trở lên. Trong đó Chelsea ghi trung bình 2,1 bàn/trận trên sân nhà mùa trước. Ngược lại Crystal Palace để thủng lưới trung bình 1,6 bàn/trận sân khách. Chelsea thắng kèo Châu Âu: Trong 6 lần chạm trán gần đây, Chelsea đã thắng 4 trận trước Crystal Palace và lần này họ còn được hưởng lợi thế sân nhà.

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Crytal Palace

Với phong độ đối đầu áp đảo và lợi thế sân nhà, Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn. Crystal Palace thường gặp khó khi phải chơi tại Stamford Bridge, và hàng công của The Blues đang có đủ sự sắc bén để tạo khác biệt.

Chelsea 2 – 0 Crystal Palace

Soi kèo trận MU vs Arsenal 22H30 ngày 17/8/25

Trận đấu cuối cùng mà Sbobet 107.223 muốn giới thiệu cho anh em biết đến chính là Man Utd vs Arsenal. Nhận định phong độ trận MU vs Arsenal gần đây như thế nào? Từ đó giúp các bet thủ có thể soi kèo thành công.

Thông tin chung trận MU vs Arsenal

Trận: Manchester United vs Arsenal

Manchester United vs Arsenal Thời gian: 22H30 ngày 17/8/2025

22H30 ngày 17/8/2025 Sân thi đấu: Old Trafford

Manchester United chắc hẳn muốn nhanh chóng quên đi mùa giải 2024-25 đầy thất vọng. Đây là một chiến dịch bị phủ bóng bởi việc thay đổi huấn luyện viên giữa chừng. Dẫn đến thành tích tệ nhất lịch sử của họ tại Premier League khi cán đích ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 42 điểm. Đây là thứ hạng thấp nhất của Quỷ đỏ kể từ mùa 1989-90 và cũng là số điểm ít nhất trong một mùa giải đỉnh cao kể từ khi xuống hạng ở mùa 1973-74.

Trong khi đó, Arsenal tiếp tục về nhì ở Premier League mùa thứ ba liên tiếp, nhưng lần này chỉ ghi chưa tới 70 bàn. Dù để thua ít hơn các mùa trước, thành tích của họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi 14 trận hòa. Con số vượt xa tổng cộng 11 trận hòa ở hai mùa 2022/23 và 2023/24 cộng lại.

Cách soi kèo nhà cái Man Utd vs Arsenal

Arsenal thắng kèo chấp -0.5 trái : Mùa trước, Arsenal có thành tích sân khách rất tốt (35 điểm, đứng thứ 2 toàn giải) và từng hòa Man Utd ngay tại Old Trafford. Trong khi MU chỉ thắng 7/19 trận sân nhà.

: Mùa trước, Arsenal có thành tích sân khách rất tốt (35 điểm, đứng thứ 2 toàn giải) và từng hòa Man Utd ngay tại Old Trafford. Trong khi MU chỉ thắng 7/19 trận sân nhà. Xỉu 2.5 bàn : Arsenal ghi trung bình 1.84 bàn/trận mùa trước, Man Utd trung bình 1.34 bàn/trận. Tuy nhiên, cả hai đội đều có xu hướng nhập cuộc thận trọng khi gặp nhau, nhất là ở Old Trafford.

: Arsenal ghi trung bình 1.84 bàn/trận mùa trước, Man Utd trung bình 1.34 bàn/trận. Tuy nhiên, cả hai đội đều có xu hướng nhập cuộc thận trọng khi gặp nhau, nhất là ở Old Trafford. Arsenal thắng kèo châu Âu: Trong những lần đối đầu trước đó tại Premier League, Qủy Đỏ đã thua 67% trong 6 trận gần nhất trước Pháo Thủ. Đó là thời điểm mà Arsenal vẫn chưa tăng cường hàng công với sự bổ sung Viktor Gyökeres.

Dự đoán tỷ số MU vs Arsenal

Với lợi thế sân nhà, MU có thể sẽ nhập cuộc quyết liệt. Nhưng Pháo Thủ đang sở hữu lối chơi ổn định hơn và thường tận dụng tốt sai lầm của đối thủ.

MU 0 – 1 Arsenal

Hy vọng những thông tin trên đây về kèo NHA 2025/26 vòng 1 giúp anh em hiểu hơn về giải đấu diễn ra tuần này. Đừng quên tham gia cá cược bóng đá đá nhận thưởng tại Sbobet hôm nay.