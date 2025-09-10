La Liga 2025/26 đang bước sang vòng 4 với nhiều trận đấu hấp dẫn. Không chỉ là màn tranh tài căng thẳng trên sân cỏ, vòng đấu này còn hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội đầu tư thú vị cho giới mộ điệu khi soi kèo La Liga 2025/26 vòng 4

Tổng quan vòng 4 La Liga 2025/26

La Liga 2025/26 bước sang vòng 4 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý, từ những màn so tài đỉnh cao giữa các ông lớn đến các trận đấu then chốt cho cuộc đua trụ hạng. Đây là giai đoạn mà phong độ của các đội bóng bắt đầu thể hiện rõ nét. Đồng thời cũng mở ra cơ hội để người hâm mộ và giới nhận định soi kèo theo dõi sát sao từng diễn biến, dự đoán cục diện mùa giải ngay từ sớm.

Lịch thi đấu

Vòng 4 La Liga 2025/26 hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu kịch tính khi các ông lớn lần lượt bước vào loạt trận quan trọng. Lịch thi đấu được sắp xếp dày đặc trong cuối tuần, từ những trận tâm điểm giữa các ứng viên vô địch đến màn so tài cân sức của các đội nhóm dưới, tất cả đều góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và hấp dẫn cho người hâm mộ.

Thông tin đáng chú ý vòng 4 La Liga 2025/26

Từ vòng 4, Ban trọng tài sẽ công khai phân tích từ 6 đến 9 tình huống gây tranh cãi mỗi vòng, nhằm tăng tính minh bạch và công bằng cho giải đấu.

Lamine Yamal sẽ khoác áo số 10 – biểu tượng huyền thoại của CLB Barcelona, trong khi Marcus Rashford nhận áo số 14. Đây là những số áo thể hiện sự kỳ vọng lớn từ đội bóng.

Antoine Griezmann của Atlético Madrid đang lấy lại phong độ cao với màn trình diễn nổi bật, khả năng tấn công đa dạng và sự chính xác trong các pha phối hợp, suýt nữa ghi bàn trong trận gặp Alavés.

Đội bóng Aragon bước vào vòng 4 mà chưa thể sử dụng đầy đủ các bản hợp đồng mới. Một số cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương và án treo giò, khiến lực lượng chưa hoàn toàn ổn định.

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 4 chính xác

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 4 đang thu hút sự quan tâm lớn khi các ông lớn như Real Madrid, Barcelona hay Atlético Madrid đều hướng tới mục tiêu củng cố vị thế. Những phân tích kèo chấp, tài xỉu hay phạt góc được đánh giá dựa trên phong độ hiện tại giúp dự đoán chính xác. Đây cũng là vòng đấu hứa hẹn nhiều bất ngờ, tạo nên sức hút đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha.

Soi kèo Sociedad vs Real Madrid 21H15 ngày 13/9/2025

Vào cuối tuần này đội bóng Sociedad sẽ đối đầu với Real Madrid trên sân Anoeta vào lúc 21H15 ngày 13/9/2025. Anh em nhận định phong độ hai đội và đưa ra kết quả kèo Sociedad vs Real Madrid chuẩn xác. Các bet thủ đừng bỏ qua những phân tích dưới đây từ Sbobet.

Thông tin chung trận Sociedad vs Real Madrid

Trận: Sociedad vs Real Madrid

Sociedad vs Real Madrid Thời gian: 21H15 ngày 13/9/2025

21H15 ngày 13/9/2025 Sân thi đấu: Anoeta

Real Sociedad bước vào vòng 4 với tinh thần quyết tâm sau khởi đầu tương đối ổn định, đặc biệt khi họ luôn tận dụng tốt lợi thế sân nhà trước các đối thủ lớn. Tuy nhiên, thử thách lần này mang tên Real Madrid – đội bóng đang thể hiện phong độ ấn tượng và quyết tâm giữ vững vị trí dẫn đầu.

Ngược lại Real Madrid sở hữu hàng công cực mạnh với những ngôi sao có thể tạo ra khác biệt trong khoảnh khắc. Trong khi Sociedad lại nổi tiếng với lối chơi kỷ luật và khả năng pressing tầm cao. Trận đấu hứa hẹn diễn ra căng thẳng, với thế trận chặt chẽ nhưng Madrid nhiều khả năng vẫn sẽ biết cách bứt phá nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội.

Soi kèo nhà cái Sociedad vs Real Madrid

Sau đây admin sẽ đưa ra những dự đoán kết quả trận Sociedad vs Real Madrid vòng 4 La Liga 2025/26. Sbobet đã đưa ra bảng tỷ lệ cược chính xác cho anh em.

Sociedad thắng kèo chấp -1 trái: Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và lực lượng vượt trội. Tuy nhiên, Sociedad là đối thủ khó chịu trên sân nhà, thường gây nhiều khó khăn cho các ông lớn. Kèo chấp -1 nghiêng về Madrid, nhưng khả năng thắng sát nút là khá cao.

Dự đoán tỷ số Sociedad vs Real Madrid

Trận đấu giữa Real Sociedad và Real Madrid tại vòng 4 La Liga 2025/26 hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính. Sociedad với lợi thế sân nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn bằng lối chơi pressing quyết liệt và khả năng tận dụng sai lầm đối thủ. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn sở hữu hàng công vượt trội cùng bản lĩnh của một đội bóng lớn, đủ sức định đoạt trận đấu trong những thời khắc quan trọng. Dự đoán Sociedad sẽ có được bàn thắng danh dự, nhưng Real Madrid sẽ biết cách bứt phá để giành chiến thắng sát nút.

Sociedad 1 – 2 Real Madrid

Soi kèo Atletico Madrid vs Villarreal 2H ngày 14/9/2025

Cập nhật tình hình trận đấu giữa Atletico Madrid vs Villarreal vào lúc 2H ngày 14/9/25 trong vòng 4 La Liga 2025/26. Xem ngay tỷ lệ kèo trận Atletico Madrid vs Villarreal, đội bóng nào đem về chính thắng cho mình? Cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin từ Sbobet dưới đây.

Thông tin chung trận Atletico Madrid vs Villarreal

Trận: Atletico Madrid vs Villarreal

Atletico Madrid vs Villarreal Thời gian: 2H ngày 14/9/2025

2H ngày 14/9/2025 Sân thi đấu: Civitas Metropolitano

Atletico Madrid có khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy khó khăn khi sau ba vòng đấu họ vẫn chưa biết đến chiến thắng, chỉ có hai trận hòa và một thất bại. Trận gần nhất, họ bị Alavés cầm hòa 1-1, cho thấy đội bóng gặp vấn đề trong việc duy trì lợi thế và kết liễu đối thủ. Đây được xem là khởi đầu tệ nhất trong nhiều năm qua, khiến áp lực đè nặng lên HLV Diego Simeone khi lối chơi thiếu sự đột biến và hiệu quả.

Ngược lại Villarreal chưa có nhiều dữ liệu rõ ràng trong mùa giải mới, nhưng dựa trên nền tảng từ mùa trước, họ vẫn duy trì được sự ổn định nhất định. Hàng công của “Tàu ngầm vàng” luôn biết cách tạo ra cơ hội và ghi bàn đều đặn, trong khi hàng thủ vẫn là điểm yếu khi thường xuyên để thủng lưới. Với lối chơi cởi mở, Villarreal hứa hẹn sẽ là thử thách lớn cho Atletico, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ đang sa sút phong độ.

Soi kèo bóng đá Atletico Madrid vs Villarreal

Sau đây chúng tôi xin tổng quan kèo trực tuyến Atletico Madrid vs Villarreal chính xác nhất. Người chơi có thể tham khảo ngay hôm nay và đặt cược tại nhà cái Sbobet.

Atletico thắng kèo chấp 0.5/1 trái: Atletico Madrid đang có lợi thế sân nhà và phong độ khá ổn định, trong khi Villarreal lại thường thi đấu thiếu chắc chắn khi xa nhà. Với hàng thủ kỷ luật cùng khả năng tấn công ngày càng hiệu quả, Atletico hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm.

Atletico Madrid đang có lợi thế sân nhà và phong độ khá ổn định, trong khi Villarreal lại thường thi đấu thiếu chắc chắn khi xa nhà. Với hàng thủ kỷ luật cùng khả năng tấn công ngày càng hiệu quả, Atletico hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm. Xỉu 3 trái: Các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường khá cởi mở với nhiều bàn thắng, nhất là khi Villarreal có lối chơi tấn công phóng khoáng. Tuy nhiên, Atletico lại thiên về sự chắc chắn. Khả năng trận đấu có từ 2–3 bàn thắng là rất cao.

Các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường khá cởi mở với nhiều bàn thắng, nhất là khi Villarreal có lối chơi tấn công phóng khoáng. Tuy nhiên, Atletico lại thiên về sự chắc chắn. Khả năng trận đấu có từ 2–3 bàn thắng là rất cao. Kèo châu Âu nghiêng về Atletico Madrid: Đội chủ nhà với lợi thế sân nhà và sự ổn định sẽ được đánh giá cao hơn. Villarreal có thể gây khó dễ nhưng khó tạo bất ngờ trọn vẹn.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid vs Villarreal

Nhận định kết quả Atletico Madrid và Villarreal được dự báo sẽ hấp dẫn với thế trận đôi công. Atletico Madrid có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, cùng hàng thủ chắc chắn vốn là thương hiệu của HLV Diego Simeone. Trong khi đó, Villarreal nổi tiếng với lối đá tấn công phóng khoáng, có thể tạo ra nhiều cơ hội nhưng thường để lộ khoảng trống phía sau. Với sự cân bằng giữa sức mạnh tấn công và khả năng phòng ngự, Atletico nhiều khả năng sẽ tận dụng thời cơ để giành chiến thắng.

Atletico Madrid 2-1 Villarreal

Soi kèo Celta Vigo vs Girona 19H ngày 14/9/2025

Anh em xem dự đoán kèo bóng đá Celta Vigo vs Girona vào lúc 19H ngày 14/9/2025 khuôn khổ La Liga. Phân tích phong độ đội bóng Celta Vigo vs Girona ra sao? Chúng ta cùng nhà cái Sbobet 107.223 nhận định kết quả trận chính xác ngay hôm nay.

Thông tin chung trận Celta Vigo vs Girona

Trận: Celta Vigo vs Girona

Celta Vigo vs Girona Thời gian: 19H ngày 14/9/2025

19H ngày 14/9/2025 Sân thi đấu: Estadio Municipal de Balaidos

Celta Vigo bước vào mùa giải mới với sự khởi đầu không mấy suôn sẻ khi chưa có được chiến thắng nào sau bốn vòng mở màn. Họ mới chỉ có 3 trận hòa và 1 thất bại, ghi được 3 bàn nhưng cũng để thủng lưới 5 lần. Thành tích này khiến đội bóng tạm thời nằm ở nhóm cuối bảng. Trên sân nhà Balaídos, Celta Vigo cũng không tạo ra nhiều sự tin tưởng khi chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất, phần lớn còn lại là hòa hoặc thua, cho thấy lợi thế sân nhà không thực sự rõ ràng.

Trong khi Girona thậm chí còn gây thất vọng nhiều hơn khi để thua cả 3 vòng đầu tiên, nhận tới 9 bàn thua. Hàng thủ thiếu chắc chắn cùng khả năng dứt điểm không hiệu quả khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm điểm số. Dù vậy, Girona cũng đã có những sự bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng gần đây, với hy vọng mang lại sự cải thiện về chất lượng đội hình.

Soi kèo bóng đá Celta Vigo vs Girona

Trận đấu giữa Celta Vigo vs Girona sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Chính vì vậy mà nhà cái Sbobet đã đưa ra mức tỷ lệ cược hấp dẫn dưới đây. Anh em sẽ dễ dàng tham gia dự đoán và đưa ra kết quả cho mình:

Celta thắng kèo chấp 0.5 trái : Celta Vigo có lợi thế sân nhà và khả năng thi đấu kiên cường, đặc biệt khi thường xuyên gỡ hòa hoặc lội ngược dòng. Girona lại đang sa sút với chuỗi trận mở màn đáng thất vọng.

: Celta Vigo có lợi thế sân nhà và khả năng thi đấu kiên cường, đặc biệt khi thường xuyên gỡ hòa hoặc lội ngược dòng. Girona lại đang sa sút với chuỗi trận mở màn đáng thất vọng. Xỉu 3 trái: Những lần đối đầu gần đây giữa hai đội thường ít bàn thắng, đa số khép lại với 1–2 bàn. Với phong độ ghi bàn chưa ổn định của cả hai, cửa Xỉu được đánh giá an toàn hơn.

Những lần đối đầu gần đây giữa hai đội thường ít bàn thắng, đa số khép lại với 1–2 bàn. Với phong độ ghi bàn chưa ổn định của cả hai, cửa Xỉu được đánh giá an toàn hơn. Kèo châu Âu nghiêng về Celta Vigo: Girona thường gặp khó khi làm khách, trong khi Celta có sự ổn định và tinh thần tốt trên sân Balaídos.

Dự đoán tỷ số Celta Vigo vs Girona

Trận đấu giữa Celta Vigo và Girona tại vòng 4 La Liga 2025/26 được dự đoán sẽ diễn ra với thế trận cân bằng nhưng khá chặt chẽ. Celta Vigo có lợi thế sân nhà cùng khả năng thi đấu kiên cường, đặc biệt thường xuyên biết cách xoay chuyển tình thế khi gặp khó khăn. Trong khi đó, Girona đang sa sút phong độ rõ rệt và gặp nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm lẫn phòng ngự. Với tình hình hiện tại, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng tối thiểu.

Celta Vigo 1-0 Girona

Vòng 4 VĐQG Tây Ban Nha 2025/26 chắc chắn sẽ đem đến nhiều cảm xúc với những màn trình diễn kịch tính và khó lường. Hy vọng rằng qua các phân tích kèo La Liga 2025/26 vòng 4 anh em sẽ có thêm góc nhìn khách quan để lựa chọn sáng suốt và tận hưởng trọn vẹn bầu không khí sôi động của bóng đá Tây Ban Nha.