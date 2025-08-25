Chúng ta hãy cùng tham khảo nhanh kèo trận La Liga 2025/26 vòng 3 tại nhà cái Sbobet. Anh em sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn cho mình nếu dự đoán bóng đá thành công. Do đó đừng bỏ qua những thông tín chính xác dưới đây.

Tổng quan vòng 3 La Liga 2025/26

Trước khi bắt đầu các trận đấu vào cuối tuần này anh em hãy xem qua một số thông tin chung về La Liga vòng 3 mùa giải 2025/26. Từ những dữ liệu này anh em có thể đưa ra phân tích chính xác cho mình.

Lịch thi đấu vòng 3 La Liga 2025/26

Anh em cập nhật lịch sử thi đấu La Liga 2025/26 vòng 3 mới nhất. Lượt đấu diễn ra vào ngày 30/8/2025 đến ngày 1/9/2025.

Thông tin đáng chú ý vòng 3 La Liga 2025/26

Alavés chạm trán Atletico Madrid vào chiều thứ bảy, hứa hẹn nhiều kịch tính.

Real Madrid tiếp Mallorca trên sân nhà vào khung giờ tối thứ bảy.

Barcelona hành quân đến sân Rayo Vallecano, đây cũng là trận đấu khép lại vòng 3.

Các cặp đấu đáng chú ý khác: Girona vs Sevilla, Celta Vigo vs Villarreal, Betis vs Athletic Bilbao, Alaves vs Atletico Madrid và Real Madrid vs Mallorca.

Vòng này kết thúc vào tối chủ nhật (31/8), không có trận đấu nào diễn ra vào thứ hai.

Một số trận được sắp lịch khung giờ 17:00 để tránh thời tiết nóng.

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 3 nhận thưởng

Tiếp theo anh em hãy cùng xem nhận định trận đấu La Liga 2025/26 vòng 3. Cùng soi kèo chấp trận đấu VĐQG Tây Ban Nha chi tiết nhất hôm nay cùng bet thủ.

Soi kèo Alaves vs Atletico Madrid lúc 22H ngày 30/8/2025

Cả hai đội bóng Alaves vs Atletico Madrid đã trải qua màn thi đấu bùng nổ vào tuần trước. Lượt đấu lần này họ sẽ thi đấu tại sân. Cùng nhà cái Sbobet 198.252.107.223 nhận định phong độ hai đội ngay dưới đây.

Sbobet – Đa dạng kèo, cơ hội luôn mở

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Thông tin chung trận Alaves vs Atletico Madrid

Alavés bước vào mùa giải mới với phong độ thiếu ổn định. Sau loạt trận gần đây, họ chỉ có được một chiến thắng trong năm trận, còn lại chủ yếu là hòa và thua. Điều này cho thấy đội bóng vẫn đang loay hoay tìm cách cải thiện lối chơi, đặc biệt là ở khả năng tấn công. Vị trí hiện tại của họ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi Alavés phải nỗ lực rất nhiều để tránh rơi vào khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng.

Ngược lại Atlético Madrid cũng không có khởi đầu như ý. Họ để thua 1-2 trước Espanyol ngay ở trận mở màn dù sớm dẫn bàn, sau đó tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Elche. Chuỗi kết quả này khiến HLV Diego Simeone phải thừa nhận sự bất mãn từ người hâm mộ là hoàn toàn có cơ sở. Đội bóng cần nhanh chóng lấy lại sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả ở khâu dứt điểm để trở lại với cuộc đua.

Cách soi kèo nhà cái Alaves vs Atletico Madrid

Hiện nay số lượng người đặt cược Alaves vs Atletico Madrid ngày càng đông. Để biết chính xác về tỷ lệ ăn chấp trong trận đấu này ra sao, theo dõi các số liệu tại Sbobet và dự đoán của dân cược sau đây.

Alaves thắng kèo chấp -0.5 trái: Theo thống kê mới nhất về 5 trận đối đầu gần đây, Alaves là đội bóng thắng kèo đến 4 trận liên tiếp. Nhận định bóng đá đối nay anh em nên chọn cửa dưới ăn tiền dễ dàng.

Theo thống kê mới nhất về 5 trận đối đầu gần đây, Alaves là đội bóng thắng kèo đến 4 trận liên tiếp. Nhận định bóng đá đối nay anh em nên chọn cửa dưới ăn tiền dễ dàng. Xỉu 2/2.5 trái: Trong cuộc đụng độ giữa Alaves và Atletico Madrid thì thị trường dưới 2,5 bàn mang lại giá trị cao. Bởi nhìn vào phong độ gần đây của cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc mành lưới đối phương. Theo thống kê trước đó chỉ có 54% các cuộc chạm trán trước đây có hơn hai bàn thắng

Trong cuộc đụng độ giữa Alaves và Atletico Madrid thì thị trường dưới 2,5 bàn mang lại giá trị cao. Bởi nhìn vào phong độ gần đây của cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc mành lưới đối phương. Theo thống kê trước đó chỉ có 54% các cuộc chạm trán trước đây có hơn hai bàn thắng Hòa thắng: Alaves đã thể hiện sự thiếu ổn định, khi chỉ chỉ có 1 trận thắng xe kẻ với hòa và thua. Ngược lại Atletico Madrid cũng có phong độ khó lường tương tự với những trận thắng/ thua xen kẻ.

Dự đoán tỷ số Alaves vs Atletico Madrid

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy xu hướng ít bàn thắng, ủng hộ khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Cả Alaves vs Atletico Madrid đều cho thấy xu hướng ghi bàn nhưng không áp đảo. Nhận định trận đấu diễn ra màn so tài cân bằng sẽ diễn ra cùng với giá trị kỳ vọng tích cực hấp dẫn cho bet thủ.

Alaves 1 – 1 Atletico Madrid

Soi kèo Girona vs Sevilla 0H30 ngày 31/8/2025

Trận thứ 2 chúng tôi muốn phân tích cho anh em về kèo chấp giải La Liga là Girona vs Sevilla được diễn ra vào lúc 0H30 ngày 31/8/2025. Với những dữ liệu về phong độ Girona với Sevilla được cập nhập mới nhất bạn sẽ đưa ra kết luận dễ dàng.

Thông tin chung trận Girona vs Sevilla

Girona khởi đầu mùa giải 2025/26 không thật suôn sẻ, với thất bại 1-3 trước Rayo Vallecano ngay ở vòng đầu. Tuy nhiên, điểm sáng là sự xuất hiện của thủ môn trẻ Vladyslav Krapyvtsov với những pha cứu thua ấn tượng, giúp anh củng cố vị trí trong khung gỗ.

Theo thống kê 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (chủ yếu là giao hữu), Girona có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Trong mùa trước, phong độ của họ là W-W-L-L-L-D (2 thắng – 1 hòa – 3 thua). Với hiệu suất ghi bàn khoảng 0.83 bàn/trận, tỷ lệ “Over 2.5 bàn” đạt 50% và tỷ lệ trận có bàn thắng của cả hai đội (BTTS) là 50%.

Ngược lại Sevilla cũng gặp khó trong thời điểm đầu mùa. Ở giai đoạn cuối mùa 2024/25, họ giành 1 trận thắng, 1 hòa và để thua một số trận quan trọng, trong đó có thất bại đáng chú ý trước Villarreal với tỷ số 2-4. Thành tích tổng hợp trong 5 trận gần nhất là 2 thắng – 1 hòa – 2 thua, với tỷ lệ “Over 2.5 bàn” cũng chiếm khoảng 60%.

Sbobet – Kèo chuẩn quốc tế, thắng thế mọi trận

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Soi kèo nhận định Girona vs Sevilla

Kèo Châu Á trận Girona vs Sevilla hiện nay đang được nhiều bet thủ quan tâm. Bởi cả hai đội bóng này đều có thành tích ổn định do đó nhà cái đưa ra bảng kèo Girona vs Sevilla như sau:

Kèo chấp 0.5 trái: Những trận đấu gần đây của đội bóng Girona không được ổn định khi liên tiếp thất bại 3 trận đấu liên tiếp. Điều này khiến cho tỷ lệ chấp đặt cửa trên không được an toàn.

Những trận đấu gần đây của đội bóng Girona không được ổn định khi liên tiếp thất bại 3 trận đấu liên tiếp. Điều này khiến cho tỷ lệ chấp đặt cửa trên không được an toàn. Tài 2/2.5 trái: Thống kê thành tích đối đầu của Girona vs Sevilla, người chơi nhận thấy được rằng khả năng cửa tài có thể xảy ra. Điều này được thấy qua 3/4 trận chạm trán gần nhất.

Thống kê thành tích đối đầu của Girona vs Sevilla, người chơi nhận thấy được rằng khả năng cửa tài có thể xảy ra. Điều này được thấy qua 3/4 trận chạm trán gần nhất. Hòa nhau: Cả hai đội lần này không có nhiều thành tích nổi bật. Có lẽ đội bóng Girona vẫn chưa sẵn sàng cho trận đấu lần này. Anh em hãy chọn cửa hòa để nhận được phần thưởng tối nay tại nhà cái Sbobet.

Dự đoán tỷ số Girona vs Sevilla

Girona đang có ưu thế sân nhà và phong độ ổn định, trong khi Sevilla dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn là đội bóng có kinh nghiệm và khả năng gây bất ngờ. Xét tổng thể, đây có thể là một trận đấu cân bằng khi Girona sở hữu sức tấn công tốt, còn Sevilla lại biết cách phòng ngự và tận dụng cơ hội.

Girona 1-1 Sevilla

Soi kèo Real Madrid vs Mallorca 2H30 ngày 31/8/2025

Lượt đấu lần này Real Madrid đối đầu với Mallorca tại sân Municipal de Montilivi vào tối ngày 31/8/2025. Dưới đây là thông tin về phong độ, thành tích chạm trán và lực lượng thi đấu mới nhất về hai đội.

Thông tin chung trận Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid có khởi đầu mùa giải mới thuận lợi khi đánh bại Osasuna 1-0 ngay trên sân nhà nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Kylian Mbappé. Dù kiểm soát trận đấu tốt, HLV Xabi Alonso vẫn nhấn mạnh đội thiếu sự sắc bén ở khâu cuối cùng và cần cải thiện tính mới mẻ trong lối chơi.

Ở trận đấu gần nhất, họ tiếp tục phong độ cao bằng thắng lợi hoành tráng 3-0 trước Real Oviedo. Trong đó Mbappé tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, cộng thêm bàn thắng ấn định của Vinícius Júnior.

Hướng bên kia sân Mallorca không có kết quả cập nhật mới nhất. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, họ từng để thua 1-2 trước Real Madrid trong một trận cầu kịch tính mà chính Nyder Larin và đồng đội đã gây ra nhiều khó khăn.

Bắt kèo trận Real Madrid vs Mallorca

Cập nhập nhanh bảng kèo trận Real Madrid vs Mallorca ngay hôm nay. Từ đó anh em bat thủ nhận định và dự đoán trận đấu chính xác tại nhà cái Sbobet chinh xác.

Real Madrid thắng kèo chấp: Xét 10 trận đấu gần nhất, Real Madrid có tỷ lệ chiến thắng chiếm 60%. Trong khi đó Mallorca chỉ chiếm 40%. Hơn nữa với lợi thế sân nhà chuyên gia vẫn tự tin khả năng chiến thắng của Kền Kền Trắng.

Xét 10 trận đấu gần nhất, Real Madrid có tỷ lệ chiến thắng chiếm 60%. Trong khi đó Mallorca chỉ chiếm 40%. Hơn nữa với lợi thế sân nhà chuyên gia vẫn tự tin khả năng chiến thắng của Kền Kền Trắng. Tài 2.5/3 trái: So sánh phong độ tấn công của hai đội bóng, cho thấy cả hai đội đều có thành tích cao. Real Madrid ghi được 18 bàn trong 10 trận trong khi Mallorca có tới 17 bàn/ trận.

So sánh phong độ tấn công của hai đội bóng, cho thấy cả hai đội đều có thành tích cao. Real Madrid ghi được 18 bàn trong 10 trận trong khi Mallorca có tới 17 bàn/ trận. Real Madrid thắng cả trận: Los Blancos có dãy trận bất bại khi đối đầu với Mallorca. Cụ thể họ có 4 chiến thắng và 1 trận hòa duy nhất vào ngày 19/8/2024. Do đó chuyên gia vẫn tự tin Real Madrid thắng áp đảo lần này.

Đỉnh cao kèo cược – Chỉ có tại Sbobet

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid đang chơi rất ấn tượng với chuỗi thắng liên tiếp, hàng công cực kỳ bùng nổ nhờ sự kết hợp của Mbappé và Vinícius Júnior. Họ cũng giữ sạch lưới trong cả hai trận gần nhất, cho thấy sự chắc chắn ở hàng thủ. Trong khi Mallorca lại chưa có phong độ ổn định và thường gặp khó khăn khi chạm trán những đối thủ mạnh, đặc biệt là khi làm khách tại Bernabéu.

Chính vì sự vượt trội của đội chủ nhà nên chuyên gia soi kèo nhận định nghiêng về quân đoàn HLV Carlo Ancelotti chiến thắng.

Real Madrid 3 – 1 Mallorca

Trên đây là các thông tin soi kèo La Liga 2025/26 vòng 3 mới nhất. Tại đây anh em không những được hướng dẫn cách đọc kèo chấp tại Sbobet mà còn nhận được kết quả dự đoán bóng đá trận La Liga mới nhất.