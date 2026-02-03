Vòng 23 La Liga 2025/26 tiếp tục mang đến sức nóng khó cưỡng khi cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn căng thẳng. Chuyên mục kèo La Liga 2025/26 vòng 23 tại Sbobet sẽ tổng hợp tỷ lệ kèo mới nhất, phân tích tương quan lực lượng và xu hướng thi đấu.

Tổng quan vòng 23 La Liga 2025/26

Vòng 23 La Liga 2025/26 được xem là bước ngoặt quan trọng của mùa giải khi cuộc đua vô địch, nhóm dự cúp châu Âu và trụ hạng đều trở nên gay cấn. Lịch thi đấu vòng này chứng kiến nhiều cặp đấu đáng chú ý, nơi phong độ, bản lĩnh và chiều sâu đội hình sẽ đóng vai trò then chốt. Từ đó hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn cho người hâm mộ.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 23 La Liga 2025/26 được sắp xếp khá hợp lý. Vòng đấu này hứa hẹn nhiều kịch bản bất ngờ khi các đội bóng lớn phải đối mặt với những thử thách không dễ. Trong khi nhóm giữa và cuối bảng quyết tâm chắt chiu điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Thông tin đáng chú ý vòng 23 La Liga 2025/26

Barcelona tiếp tục dẫn đầu bảng sau chiến thắng 3–1 trên sân của Elche, củng cố vị thế đầu bảng với 55 điểm sau vòng 22.

Real Madrid bám sát với chỉ 1 điểm ít hơn sau khi thắng nhọc Rayo Vallecano 2–1 nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Kylian Mbappé.

Barcelona đứng đầu với 55 điểm, Real Madrid xếp thứ 2 với 54 điểm từ 21 trận. Còn Atletico Madrid đứng thứ 3 với 43 điểm sau 22 vòng.

Persaingan ở tốp đầu đang rất khốc liệt khi khoảng cách giữa 2 đội dẫn đầu chỉ là 1 điểm, và các đối thủ bám đuổi vẫn có thể gây bất ngờ.

Real Oviedo vẫn đang đối mặt với nguy cơ ở nhóm cuối bảng dù vừa có chiến thắng 1–0 trước Girona.

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 23 tối nay

Dựa trên cục diện sau vòng 22, soi kèo La Liga 2025/26 vòng 23 đang nhận được nhiều sự quan tâm. Hàng loạt cặp đấu ở vòng này hứa hẹn diễn biến chặt chẽ, tỷ lệ kèo biến động mạnh. Như vậy sẽ buộc người chơi phải phân tích kỹ phong độ, lực lượng và yếu tố sân bãi để đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Soi kèo Barca vs Mallorca 22H15 ngày 7/2/2026

Theo dõi phân tích soi kèo trận Barca vs Mallorca tối nay lúc 22H15 ngày 7/2/2026. Theo dõi chuyên gia dự đoán kèo bóng đá và phân tích kết quả trận đấu Barca vs Mallorca cụ thể qua bài viết chí tiết dưới đây.

Thông tin chung trận Barca vs Mallorca

Trận: Barca vs Mallorca

Barca vs Mallorca Thời gian: 22H15 ngày 7/2/2026

22H15 ngày 7/2/2026 Sân thi đấu: Spotify Camp Nou

Barcelona bước vào trận đấu này với phong độ ấn tượng và vị thế dẫn đầu La Liga sau chiến thắng 3–1 trước Elche mới nhất. Đội bóng của Hansi Flick ghi bàn ổn định và thường xuyên kiểm soát thế trận, đồng thời chỉ để thủng lưới rất ít trong các trận gần đây. Điều đó cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, họ sẽ thiếu vắng Raphinha ở trận này do chấn thương vừa được xác nhận.

Trong khi đó, Mallorca không có được phong độ tốt như đối thủ. Dữ liệu mùa giải chỉ ra họ có tỷ lệ thắng thấp hơn nhiều cùng hiệu suất ghi bàn trung bình chỉ khoảng 1.2 bàn/trận. Đồng thời thường thất thế trên sân khách khi đối mặt những đối thủ mạnh. Trong quá khứ gần đây, Barca cũng áp đảo hoàn toàn trong đối đầu trực tiếp với 10 chiến thắng và chỉ 1 hòa trong 11 lần gặp nhau ở La Liga.

Cách soi kèo nhà cái Barca vs Mallorca

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Barca vs Mallorca tối nay tại nhà cái Sbobet diễn ra tại La Liga 2025/26. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Barca vs Mallorca chính xác nhất.

Barcelona -2/2.5 thắng kèo chấp: Thống kê đối đầu cho thấy Barcelona hoàn toàn áp đảo trước Mallorca trong những lần gặp nhau gần đây. Barca thắng 10/11 trận La Liga gần nhất giữa hai đội, chỉ hòa 1 và không thua trận nào.

Thống kê đối đầu cho thấy Barcelona hoàn toàn áp đảo trước Mallorca trong những lần gặp nhau gần đây. Barca thắng 10/11 trận La Liga gần nhất giữa hai đội, chỉ hòa 1 và không thua trận nào. Tài 3.5/4: Barca luôn là đội tạo sức ép lớn với các trận đối đầu giữa 2 đội trung bình có khoảng 3.17 bàn mỗi trận trong quá khứ. Mallorca cũng không quá xuất sắc ở hàng thủ khi xa nhà, nên nếu Barca khai thông tỷ số sớm thì cửa Tài 3.5/4 rất khả thi.

Barca luôn là đội tạo sức ép lớn với các trận đối đầu giữa 2 đội trung bình có khoảng 3.17 bàn mỗi trận trong quá khứ. Mallorca cũng không quá xuất sắc ở hàng thủ khi xa nhà, nên nếu Barca khai thông tỷ số sớm thì cửa Tài 3.5/4 rất khả thi. Barca thắng: Lịch sử đối đầu cho thấy Barca thắng áp đảo. Khi trên tổng 76 lần gặp Mallorca, Barca thắng 47 và chỉ thua 17. Trong đó họ thắng tới 15/16 trận gần nhất tại La Liga. Mallorca rất hiếm khi tạo bất ngờ trước Barca, đặc biệt khi thi đấu trên sân khách.

Dự đoán tỷ số Barca vs Mallorca

Barcelona đang duy trì phong độ rất tốt ở La Liga khi họ vừa thắng 3–1 trước Elche và tiếp tục đứng đầu bảng. Điều này cho thấy khả năng tấn công hiệu quả ngay cả khi bỏ lỡ một vài cơ hội lớn trong trận. Họ cũng áp đảo hoàn toàn Mallorca trong các lần đối đầu gần đây, từng thắng 3–0 ở trận mở màn mùa giải này và có tỷ lệ thắng rất cao trước đối thủ này trong lịch sử đối đầu.

Ngược lại Mallorca dù có thể tạo ra một vài cơ hội, nhưng thường gặp rất nhiều khó khăn trước các đội bóng lớn như Barca. Đặc biệt khi thi đấu phòng ngự và không có phong độ ổn định như đội chủ nhà. Dựa trên những phân tích này chuyên gia dự đoán kết quả tỷ số là 3 – 1.

Barca 3 – 1 Mallorca

Soi kèo Atletico Madrid vs Real Betis 0H30 ngày 9/2/2026

Nhận định soi kèo trận đấu Atletico Madrid vs Real Betis diễn ra lúc 0H30 ngày 9/2/2026 cùng trang cược uy tín Sbobet. Chuyên gia nhận định tình hình về lực lượng, kèo bóng đá trực tuyến giữa Atletico Madrid vs Real Betis qua phân tích ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Atletico Madrid vs Real Betis

Trận: Atletico Madrid vs Real Betis

Atletico Madrid vs Real Betis Thời gian: 0H30 ngày 9/2/2026

0H30 ngày 9/2/2026 Sân thi đấu: Civitas Metropolitano

Atletico Madrid bước vào trận đấu này với phong độ chưa thực sự ổn định trong giai đoạn gần đây. Ở 6 vòng đấu La Liga gần nhất, thầy trò Diego Simeone giành 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, ghi được 8 bàn thắng nhưng cũng để lọt lưới 5 lần. Đáng chú ý, Atletico gặp khá nhiều khó khăn trước những đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu. Điều này thể hiện qua các trận hòa không bàn thắng hoặc thắng với cách biệt tối thiểu. Dù vậy, sân nhà Metropolitano vẫn là điểm tựa lớn khi họ bất bại 5/6 trận sân nhà gần nhất tại La Liga.

Về phía Real Betis, đội bóng xứ Andalusia đang thể hiện bộ mặt khá tích cực. Trong 6 trận gần đây trên mọi đấu trường, Betis thắng 3, hòa 1 và thua 2, ghi trung bình khoảng 1,4 bàn/trận. Lối chơi của Betis dựa nhiều vào khả năng kiểm soát tuyến giữa và tận dụng tốt các tình huống cố định, giúp họ duy trì sự ổn định trước những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, phong độ sân khách vẫn là điểm trừ khi Betis chỉ thắng 1/5 chuyến làm khách gần nhất, còn lại là 2 hòa và 2 thua.

Cách soi kèo nhà cái Atletico Madrid vs Real Betis

Theo dõi ngay mức tỷ lệ cược trực tuyến giữa Atletico Madrid vs Real Betis vòng 23 giải La Liga 2025/26. Xem nhận định kèo bóng đá cược chấp, kèo tài xỉu và dự đoán tỉ số trận Atletico Madrid vs Real Betis ngay dưới đây cùng nhà cái uy tín Sbobet:

Betis +1 thắng chấp: Atletico Madrid vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà Metropolitano, nơi họ bất bại 5/6 trận gần nhất tại La Liga, trong đó có 3 chiến thắng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn các chiến thắng này đều có cách biệt tối thiểu. Thống kê cho thấy Atletico chỉ thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên ở 2/8 trận sân nhà gần nhất tại giải quốc nội.

Atletico Madrid vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà Metropolitano, nơi họ bất bại 5/6 trận gần nhất tại La Liga, trong đó có 3 chiến thắng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn các chiến thắng này đều có cách biệt tối thiểu. Thống kê cho thấy Atletico chỉ thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên ở 2/8 trận sân nhà gần nhất tại giải quốc nội. Xỉu 2.5/3: Những cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Real Betis thường có ít bàn thắng. 4/5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại La Liga kết thúc với không quá 2 bàn. Riêng Atletico, họ chỉ ghi trung bình 1,33 bàn/trận trong 6 vòng đấu gần đây, cho thấy hàng công chưa thực sự bùng nổ.

Những cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Real Betis thường có ít bàn thắng. 4/5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại La Liga kết thúc với không quá 2 bàn. Riêng Atletico, họ chỉ ghi trung bình 1,33 bàn/trận trong 6 vòng đấu gần đây, cho thấy hàng công chưa thực sự bùng nổ. Atletico Madrid thắng: Atletico Madrid vẫn là đội có khả năng giành chiến thắng cao hơn nhờ bản lĩnh và ưu thế sân nhà. Trong 5 lần tiếp Betis gần nhất, Atletico thắng 4 trận và hòa 1, không để thua. Dù vậy, kịch bản chiến thắng sát nút là rất dễ xảy ra.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid vs Real Betis

Atletico nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và tận dụng tốt một khoảnh khắc cố định hoặc sai lầm hàng thủ đối phương. Trong khi Betis chơi kỷ luật nhưng khó tạo ra đột biến lớn.

Atletico Madrid 1 – 0 Real Betis

Soi kèo Valencia vs Real Madrid 3H ngày 9/2/2026

Phân tích soi kèo trận đấu Valencia vs Real Madrid 3H ngày 9/2/2026 diễn ra tại lượt trận thứ 23 giải La Liga. Cập nhật kèo bóng đá trận Valencia vs Real Madrid cùng phong độ thi đấu, lịch sử đối đầu và gợi ý dự đoán tỉ số tối nay chuẩn nhất.

Thông tin chung trận Valencia vs Real Madrid

Trận : Valencia vs Real Madrid

: Valencia vs Real Madrid Thời gian: 3H ngày 9/2/2026

3H ngày 9/2/2026 Sân thi đấu: Mestalla

Valencia đang trải qua giai đoạn khó khăn ở La Liga mùa này, khi thành tích thi đấu không ổn định và thứ hạng nằm ở khu vực nguy hiểm. Đội chủ nhà thắng rất ít trận, hòa và thua khá nhiều ở các vòng gần đây. Với hiệu suất ghi bàn gần 0.9 bàn/trận tại La Liga và chưa thắng trong 7 chuyến làm khách gần nhất trước các đối thủ lớn. Họ cũng để thua liên tiếp ở một số trận trước đó và thường gặp khó khi đối mặt Real Madrid.

Ngược lại Real Madrid bước vào trận đấu với phong độ khá tích cực. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa có chiến thắng quan trọng 2–1 trước Rayo Vallecano nhờ bàn thắng phút cuối. Phong độ ở La Liga của họ là 4 trận thắng và 1 hòa trong 5 trận gần nhất, cho thấy tính ổn định cao trong cuộc đua vô địch.

Cách soi kèo nhà cái Valencia vs Real Madrid

Xem phân tích chi tiết kèo bóng đá trận Valencia với Real Madrid diễn ra tại lượt trận 23 giải La Liga chi tiết nhất qua bảng sau. Tại https://198.252.107.223/ anh em bet thủ có thể theo dõi kèo chấp, kèo tài xỉu và dự đoán kèo tỉ số chính xác nhất.

Real Madrid -1 thắng kèo: Real Madrid được xếp cửa trên hoàn toàn nhờ chất lượng đội hình và phong độ ổn định trong cuộc đua vô địch. Ở 5 trận La Liga gần nhất, Los Blancos thắng 4 và hòa 1, trong đó có nhiều trận họ tạo ra thế trận lấn lướt dù thi đấu sân khách. Valencia mùa này lại chơi khá kém trước các đội top đầu, thường xuyên để thua khi bị ép sân liên tục.

Real Madrid được xếp cửa trên hoàn toàn nhờ chất lượng đội hình và phong độ ổn định trong cuộc đua vô địch. Ở 5 trận La Liga gần nhất, Los Blancos thắng 4 và hòa 1, trong đó có nhiều trận họ tạo ra thế trận lấn lướt dù thi đấu sân khách. Valencia mùa này lại chơi khá kém trước các đội top đầu, thường xuyên để thua khi bị ép sân liên tục. Xỉu 3: Những lần đối đầu gần đây giữa hai đội thường có số bàn thắng khá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng bùng nổ. Valencia ghi bàn không đều, trong khi Real Madrid dù tấn công mạnh nhưng thường chơi chắc chắn khi làm khách. 4/6 trận gần nhất của Valencia tại La Liga về Xỉu.

Những lần đối đầu gần đây giữa hai đội thường có số bàn thắng khá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng bùng nổ. Valencia ghi bàn không đều, trong khi Real Madrid dù tấn công mạnh nhưng thường chơi chắc chắn khi làm khách. 4/6 trận gần nhất của Valencia tại La Liga về Xỉu. Real Madrid thắng: Ở kèo 1X2, Real Madrid rõ ràng là lựa chọn sáng giá hơn. Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Los Blancos, trong khi Valencia hiếm khi tạo bất ngờ trước Real Madrid trong những mùa gần đây, đặc biệt khi phong độ đang không ổn định.

Dự đoán tỷ số Valencia vs Real Madrid

Real Madrid nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng Valencia với lợi thế sân Mestalla vẫn có thể gây khó khăn và tìm được bàn thắng danh dự. Chiến thắng sát nút là kịch bản dễ xảy ra, phù hợp với kèo chấp -1 và xu hướng Xỉu 3 bàn.

Valencia 0 – 2 Real Madrid

Nhìn chung, kèo La Liga 2025/26 vòng 23 tại Sbobet mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn. Điều này nhờ mức kèo cân đối và biến động rõ ràng theo phong độ các đội bóng. Việc theo sát thông tin đội hình, lịch thi đấu và soi kèo tối nay sẽ là chìa khóa quan trọng để người chơi tăng khả năng chiến thắng.