Kèo La Liga 2025/26 vòng 22 tại SBOBET thu hút sự chú ý lớn của người chơi. Những cặp đấu giàu tính chiến thuật, phong độ trái chiều cùng biến động tỷ lệ kèo liên tục. Việc này càng khiến vòng đấu này trở nên đặc biệt hấp dẫn và khó đoán.

Tổng quan vòng 22 La Liga 2025/26

Vòng 22 La Liga 2025/26 diễn ra trong bối cảnh cuộc đua vô địch và top 4 đang bước vào giai đoạn tăng tốc, khi khoảng cách điểm số giữa các đội dẫn đầu không còn quá lớn. Bên cạnh những trận cầu tâm điểm của các ông lớn, nhóm đội ở nửa dưới bảng xếp hạng cũng bước vào cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng, hứa hẹn mang đến một vòng đấu hấp dẫn, kịch tính và khó lường.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 22 La Liga 2025/26 mang đến bức tranh toàn cảnh về một vòng đấu sôi động. Xen kẽ giữa các trận cầu tâm điểm của nhóm cạnh tranh vô địch là những cuộc đối đầu mang tính quyết định cho cuộc đua trụ hạng. Khiến lịch thi đấu vòng 22 trở nên dày đặc, hấp dẫn và rất đáng chờ đợi.

Thông tin đáng chú ý vòng 22 La Liga 2025/26

Barcelona thắng đậm 3–0, qua đó trở lại nhóm đầu bảng và tiếp tục cuộc đua vô địch.

Real Madrid giành trọn 3 điểm, duy trì phong độ ổn định và bám sát Barca trên BXH.

Atletico Madrid thắng thuyết phục, củng cố vị trí trong top 4 và tạo khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng, khi khoảng cách giữa các đội top đầu rất sít sao.

Nhóm cuối bảng gặp áp lực lớn, nhiều đội tiếp tục trắng tay và đối mặt nguy cơ trụ hạng.

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 22

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 22 là bước quan trọng giúp người chơi đánh giá giải đấu khi bước vào giai đoạn then chốt. Với sự cạnh tranh gay gắt ở nhóm dẫn đầu lẫn cuộc chiến trụ hạng căng thẳng. Thì việc nhận định phong độ từng đội rất quan trọng.

Dự đoán hôm nay, nhận thưởng ngay cùng SBOBET

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Soi kèo Real Oviedo vs Girona 20H ngày 31/1/2026

Trận Real Oviedo vs Girona (20h00 ngày 31/1/2026) thuộc vòng 22 La Liga được đánh giá khá chênh lệch. Khi Girona nhỉnh hơn về phong độ và chất lượng đội hình. Trong khi đó, Real Oviedo vẫn gặp nhiều khó khăn ở khả năng ghi bàn và sự ổn định. Hãy cùng SBOBET soi kèo nhận định Real Oviedo vs Girona ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Real Oviedo vs Girona

Trận: Real Oviedo vs Girona

Thời gian: 20H ngày 31/1/2026

Sân thi đấu: New carlostier Stadium

Real Oviedo đang gặp khá nhiều khó khăn tại La Liga 2025/26 khi thường xuyên góp mặt ở nửa dưới BXH. Theo thống kê 5 trận gần nhất, Oviedo chỉ giành được khoảng 1 chiến thắng, 1 hòa và để thua 3 trận, hiệu suất ghi bàn chưa đến 1 bàn/trận. Điểm yếu lớn nhất của đội chủ nhà nằm ở hàng công thiếu đột biến, trong khi hàng thủ dễ mắc sai lầm khi bị gây sức ép liên tục.

Bên kia chiến tuyến, Girona vẫn duy trì được sự ổn định nhất định so với mặt bằng chung của giải đấu. Trong 5 vòng gần đây, đội khách có 3 chiến thắng, ghi trung bình trên 1,5 bàn/trận, cho thấy khả năng tấn công khá hiệu quả. Dù phong độ sân khách đôi lúc chưa thực sự bùng nổ, Girona vẫn thường biết cách kiểm soát thế trận trước các đối thủ yếu hơn.

Cách soi kèo nhà cái Real Oviedo vs Girona

Theo dõi ngay mức tỷ lệ cược trực tuyến giữa Real Oviedo vs Girona diễn ra tại lượt trận thứ 22 La Liga 2025/26 từ SBOBET trực tuyến. Với mức chấp đồng banh trái, khả năng Girona sẽ có được cơ hội mang về chiến thắng cách biệt trước đối phương. Đồng thời, kèo tài xỉu nổ dưới mức 2/2.5 trái. Cụ thể:

Girona thắng kèo đồng banh: Với kèo hòa được thua, Girona vẫn là lựa chọn sáng hơn nhờ phong độ ổn định và chất lượng đội hình nhỉnh hơn. Real Oviedo có lợi thế sân nhà nhưng lối chơi khá thận trọng, hiệu suất ghi bàn thấp khiến họ khó áp đặt thế trận.

Với kèo hòa được thua, Girona vẫn là lựa chọn sáng hơn nhờ phong độ ổn định và chất lượng đội hình nhỉnh hơn. Real Oviedo có lợi thế sân nhà nhưng lối chơi khá thận trọng, hiệu suất ghi bàn thấp khiến họ khó áp đặt thế trận. Xỉu 2/2.5: Các trận đấu của Real Oviedo mùa này thường diễn ra chặt chẽ, trung bình chỉ khoảng 2 bàn/trận. Girona dù có hàng công tốt hơn nhưng khi làm khách, họ cũng ưu tiên kiểm soát và đảm bảo sự an toàn.

Các trận đấu của Real Oviedo mùa này thường diễn ra chặt chẽ, trung bình chỉ khoảng 2 bàn/trận. Girona dù có hàng công tốt hơn nhưng khi làm khách, họ cũng ưu tiên kiểm soát và đảm bảo sự an toàn. Girona thắng: Tỷ lệ châu Âu phản ánh khá rõ sự cân bằng, tuy nhiên Girona vẫn được đánh giá cao hơn. Real Oviedo khó thắng nếu không có đột biến lớn. Trong khi Girona đủ khả năng giành trọn 3 điểm hoặc ít nhất là không thua.

Dự đoán tỷ số Real Oviedo vs Girona

Real Oviedo mùa này chỉ ghi trung bình khoảng 0.61 bàn/trận, hiệu suất thấp nhất trong giải và thường ít ghi bàn ở những trận gần đây. Trong khi Girona ghi trung bình khoảng 1.08 bàn/trận, phong độ ổn định hơn và có tỷ lệ thắng cao hơn trong 6 trận gần nhất. Hơn nữa trong các lần đối đầu gần đây giữa hai đội, Girona bất bại 6 trận gần nhất với 3 thắng và 3 hòa. Dự đoán kịch bản Girona thắng nhẹ với tỷ số thấp.

Real Oviedo 0 – 1 Girona

Soi kèo Elche vs Barca 3H ngày 1/2/2026

Trận Elche vs Barcelona (03h00 ngày 1/2/2026) thu hút nhiều sự chú ý khi Barca được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và lực lượng. Tuy nhiên, Elche với lợi thế sân nhà nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm hạn chế sức tấn công của đội khách. Soi kèo trận đấu Elche vs Barca và đưa ra quyết định chính xác nhất tại SBOBET.

Thông tin chung trận Elche vs Barca

Trận: Elche vs Barca

Thời gian: 3H ngày 1/2/2026

Sân thi đấu: Martinez Valero

Barcelona vừa giành chiến thắng 3-0 trước Real Oviedo ở vòng 21, giúp họ có bước chạy đà tốt trước chuyến làm khách tới sân Elche. Đồng thời củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng. Barca đang duy trì phong độ tương đối ổn định và thường xuyên ghi bàn trong các trận đấu gần đây.

Barça áp đảo hoàn toàn trong những lần gặp Elche trước đây. Cụ thể họ thắng tới 13/14 lần đối đầu gần nhất, chỉ hòa 1 và Elche không có chiến thắng nào trước họ trong lịch sử đối đầu này. Barcelona cũng luôn ghi bàn đều đặn mỗi lần gặp Elche.

Dù Elche chơi khá tốt ở sân nhà trước đó, trở thành một trong số ít đội bất bại ở Martínez Valero mùa này. Nhưng trước đối thủ mạnh như Barcelona thì nhiệm vụ hạn chế bàn thua vẫn là thách thức rất lớn.

Cách soi kèo nhà cái Elche vs Barca

Theo dõi ngay mức tỷ lệ cược trực tuyến giữa Elche vs Barca vòng 22 giải La Liga 2025/26. Xem nhận định kèo bóng đá cược chấp, kèo tài xỉu và dự đoán tỉ số trận Elche vs Barca ngay dưới đây cùng nhà cái uy tín Sbobet:

Barcelona thắng kèo -1.5: Barcelona thắng 13/14 lần đối đầu gần nhất với Elche, không để thua trận nào (chỉ hòa 1). Elche chưa từng thắng Barca trong các trận gặp trực tiếp gần đây.

Barcelona thắng 13/14 lần đối đầu gần nhất với Elche, không để thua trận nào (chỉ hòa 1). Elche chưa từng thắng Barca trong các trận gặp trực tiếp gần đây. Tài 3.5: Trong các lần đối đầu trước, có tới 78% trận có trên 2.5 bàn và nhiều trận có ≥3 bàn. Trận này có tiềm năng vượt kèo tài 3.5 nếu Barca tấn công bùng nổ.

Trong các lần đối đầu trước, có tới 78% trận có trên 2.5 bàn và nhiều trận có ≥3 bàn. Trận này có tiềm năng vượt kèo tài 3.5 nếu Barca tấn công bùng nổ. Barca thắng: Barcelona thắng áp đảo trong lịch sử đối đầu và mùa giải hiện tại cũng có phong độ cao. Trong khi Elche thường bị đánh giá thấp mỗi khi gặp Barca ở La Liga.

Dự đoán hôm nay, nhận thưởng ngay cùng SBOBET

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Dự đoán tỷ số Elche vs Barca

Barcelona được đánh giá vượt trội cả về đẳng cấp và thống kê đối đầu. Trong khi Elche sẽ phải chơi phòng ngự chặt chẽ nếu muốn tránh thua đậm. Trong bối cảnh Barca cần điểm để bám đuổi ngôi đầu, khả năng họ giành chiến thắng dù có thể không quá cách biệt rất hợp lý.

Elche 1 – 3 Barca

Soi kèo Real Madrid vs Rayo Vallecano 20H ngày 1/2/2026

Trận Real Madrid vs Rayo Vallecano (20h00 ngày 1/2/2026) hứa hẹn thế trận một chiều khi Real vượt trội về đẳng cấp và phong độ. Tuy nhiên, Rayo thường chơi khó chịu. Anh em hãy soi kèo nhà cái Real Madrid vs Rayo Vallecano thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Thông tin chung trận Real Madrid vs Rayo Vallecano

Trận: Real Madrid vs Rayo Vallecano

Thời gian: 20H ngày 1/2/2026

Sân thi đấu: Santiago Bernabeu

Real Madrid đang bay cao trong cuộc đua vô địch La Liga 2025/26 khi đứng thứ 2 với 48 điểm. Họ chỉ kém đội dẫn đầu một khoảng rất sít sao và vừa có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Villarreal nhờ cú đúp của Kylian Mbappé. Đội bóng Hoàng gia tiếp tục thể hiện sức mạnh tấn công với hiệu suất trung bình hơn 2.2 bàn/trận trên sân nhà ở mùa này.

Trong khi đó, Rayo Vallecano xếp thứ 13 với 22 điểm, phong độ khá thất thường. Đặc biệt trên sân khách với tỷ lệ thắng thấp và hiệu suất ghi bàn chỉ khoảng 0.9 bàn/trận khi rời Vallecas. Những trận xa nhà của Rayo thường thiếu sự sắc nét ở khâu dứt điểm và dễ bị áp đảo trước các đối thủ mạnh.

Soi kèo hôm nay – Thưởng lớn chờ bạn tại SBOBET

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Cách soi kèo nhà cái Real Madrid vs Rayo Vallecano

Theo dõi tổng quan kèo Real Madrid vs Rayo Vallecano chính xác lượt trận vòng 22 La Liga tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận Real Madrid vs Rayo Vallecano chi tiết dưới đây:

Real Madrid -1.5 thắng chấp: Real Madrid thắng 23/32 trận đối đầu trước đây với Rayo Vallecano. Không chỉ có vậy Kền Kền Trắng đang có hiệu suất ghi bàn ~2.26 bàn/trận ở mùa giải này. Ngược lại Rayo trung bình chỉ ~1.45 bàn/trận.

Real Madrid thắng 23/32 trận đối đầu trước đây với Rayo Vallecano. Không chỉ có vậy Kền Kền Trắng đang có hiệu suất ghi bàn ~2.26 bàn/trận ở mùa giải này. Ngược lại Rayo trung bình chỉ ~1.45 bàn/trận. Tài 3/3.5: Trung bình đối đầu Real vs Rayo có ~3.31 bàn/trận, gợi ý trận này dễ vượt mức tổng bàn từ 3 trở lên. Phần lớn trận của Real Madrid mùa này nổ trên 2.5 bàn và họ ghi bàn đều mỗi trận.

Trung bình đối đầu Real vs Rayo có ~3.31 bàn/trận, gợi ý trận này dễ vượt mức tổng bàn từ 3 trở lên. Phần lớn trận của Real Madrid mùa này nổ trên 2.5 bàn và họ ghi bàn đều mỗi trận. Real Madrid thắng: Chủ nhà áp đảo đối đầu, thắng đa số các lần gặp Rayo. Ngược lại Rayo có thể gây khó khi chơi phòng ngự chủ động (có một trận hòa 0-0 trước đây).

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Rayo Vallecano

Hiện nay Real Madrid có lực lượng và phong độ mạnh hơn, dễ tạo cách biệt bàn thắng. Trong khi Rayo có thể ghi bàn nhưng khó giữ sạch lưới trước hàng công mạnh của Real.

Real Madrid 3 – 1 Rayo Vallecano

Với nhiều trận cầu then chốt và kèo cược đa dạng, kèo La Liga 2025/26 vòng 22 tại SBOBET mang đến không ít cơ hội cho người chơi. Việc theo dõi phong độ, lực lượng và diễn biến kèo sẽ giúp đưa ra lựa chọn sáng suốt.