Vòng 21 La Liga 2025/26 tiếp tục mang đến bầu không khí sôi động với hàng loạt cặp đấu hấp dẫn giữa các đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha. Nhà cái SBOBET đã sớm cập nhật bảng kèo chi tiết, giúp người chơi dễ dàng theo dõi biến động tỷ lệ và soi kèo La Liga 2025/26 vòng 21 chuẩn xác.

Tổng quan vòng 21 La Liga 2025/26 tối nay

Vòng 21 La Liga 2025/26 đánh dấu giai đoạn quan trọng của mùa giải khi cuộc đua vô địch, top 4 và trụ hạng dần bước vào cao trào. Các ông lớn như Real Madrid, Barcelona hay Atletico Madrid đều phải đối mặt với những thử thách không hề dễ dàng. Với mật độ thi đấu dày và phong độ biến động, vòng đấu này hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu kịch tính.

Lịch thi đấu

Mới đây, ban tổ chức La Liga 2025/26 vừa công bố lịch thi đấu vòng 21. Trong tuần này chúng ta sẽ chứng kiến màn đối đầu kinh điển giữa các đội bóng mạnh. Trong đó đội đứng nhất bảng Barca sẽ đối đầu với yếu ở mùa giải năm nay Real Oviedo.

Thông tin đáng chú ý vòng 21 La Liga 2025/26

Barca bất ngờ để thua trước Real Sociedad dù chơi hơn người. Từ đó chấm dứt chuỗi 12 trận toàn thắng.

Barca vẫn tạm thời giữ ngôi đầu bảng xếp hạng, nhưng chủ hơn Real Madrid đúng 1 điểm.

Real Sociedad vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, thắp lại hy vọng tranh suất UEFA Europa League.

Villarreal để thua Real Betis với tỉ số 0-2 và vẫn đứng thứ 3 trên BXH. Tuy nhiên phong độ gần đây của họ cũng thiếu ổn định.

CLB Atletico Madrid vừa có chiến thắng tối thiểu trước Alavés để vươn lên 41 điểm. Tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn cho nhóm bám đuổi.

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 21 từ chuyên gia

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 21 từ chuyên gia là chuyên mục được nhiều người chơi quan tâm. Dựa trên phân tích chuyên sâu về phong độ, lực lượng, lịch sử đối đầu và biến động kèo nhà cái, các chuyên gia sẽ nhận định khách quan. Như vậy cược thủ có cái nhìn toàn diện hơn trước khi lựa chọn kèo đấu phù hợp cho từng trận tại vòng 21 La Liga.

Soi kèo Villarreal vs Real Madrid 3H ngày 25/1/2026

Chuyên gia phân tích soi kèo trận Villarreal vs Real Madrid 3H ngày 25/1/2026 tại Sbobet chính xác nhất. Theo dõi gợi ý bắt kèo bóng đá trận Villarreal vs Real Madrid theo chia sẻ ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Villarreal vs Real Madrid

Trận: Villarreal vs Real Madrid

Villarreal vs Real Madrid Thời gian: 3H ngày 25/1/2026

3H ngày 25/1/2026 Sân thi đấu: Estadio de la Cerámica

Villarreal vừa để thua 2–0 trước Real Betis ở vòng gần nhất, cho thấy hàng thủ không quá ổn định khi phải đối đầu đội bóng tấn công hiệu quả. Trong 6 trận gần nhất, họ thắng 3 và thua 3, ghi trung bình ~1.8 bàn/trận, và 4/6 trận có cả 2 đội cùng ghi bàn (BTTS). Đây là đội bóng tấn công khá ổn nhưng phòng ngự vẫn là điểm yếu lớn.

Ngược lại Real Madrid có lịch sử đối đầu áp đảo và phong độ tương đối ổn định với nhiều chiến thắng gần đây tại La Liga. Họ ghi trung bình ~2.7 bàn/trận trong 6 trận gần nhất, và cả 6 trận đó đều vượt mốc Over 2.5 bàn. Dù từng thua vài trận cúp, tại La Liga đội bóng này vẫn giữ phong độ mạnh mẽ.

Cách soi kèo nhà cái Villarreal vs Real Madrid

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Villarreal vs Real Madrid chi tiết nhất lượt trận thứ 21 giải La Liga 2025/26. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Villarreal vs Real Madrid tối nay chính xác nhất.

Real Madrid thắng kèo chấp -0.5 trái: Real Madrid có đẳng cấp vượt trội và đã thắng 3/3 lần đối đầu gần nhất trước Villarreal ở La Liga. Họ cũng ghi nhiều bàn hơn trong các trận vừa qua. Còn Villarreal không có sự ổn định về phòng ngự.

Cả hai đội đều có xu hướng trận đấu có nhiều bàn. Villarreal và Real Madrid đều đang chơi với trung bình trên 2.5 bàn/trận trong phong độ gần đây. Trong cả 6 trận gần nhất của Real Madrid, tổng bàn đều trên 2.5. Real Madrid thắng: Dựa trên lịch sử đối đầu và phong độ, Real Madrid rõ ràng là đội cửa trên với tỉ lệ thắng cao hơn nhiều, vốn cũng kiểm soát thế trận tốt hơn trong các lần gặp Villarreal gần đây.

Dự đoán tỷ số Villarreal vs Real Madrid

Dựa trên phong độ hiện tại, tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu, Real Madrid vẫn là đội chiếm ưu thế dù phải làm khách. Villarreal có khả năng ghi bàn trên sân nhà nhưng khó giữ sạch lưới trước sức tấn công đa dạng của đội bóng Hoàng gia.

Villarreal 1 – 2 Real Madrid

Soi kèo Atletico Madrid vs Mallorca 20H ngày 25/1/2026

Gợi ý bắt kèo Atletico Madrid vs Mallorca 20H ngày 25/1/2026 tại Sbobet tối nay. Xem dự đoán kết quả và nhận định tình hình về phong độ, lực lượng, soi kèo nhà cái chuẩn xác nhất qua bài viết phân tích dưới đây.

Thông tin chung trận Atletico Madrid vs Mallorca

Trận: Atletico Madrid vs Mallorca

Atletico Madrid vs Mallorca Thời gian: 20H ngày 25/1/2026

20H ngày 25/1/2026 Sân thi đấu: Civitas Metropolitano

Atletico Madrid đang có phong độ tương đối ổn định ở La Liga mùa này, đặc biệt trên sân nhà. Trong 6 trận gần nhất, họ thắng 4, hòa 1 và thua 1, ghi trung bình ~1.83 bàn/trận và có tới 5/6 trận nổ Over 2.5, cho thấy sức tấn công và hiệu quả ghi bàn khá cao. Atletico cũng vừa giành chiến thắng 1–0 trước Alaves với bàn thắng duy nhất của Sorloth, tiếp tục duy trì vị trí cạnh tranh tốp đầu BXH.

Ngược lại Mallorca đang có phong độ bất ổn khi chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 3 trong 6 trận gần đây, ghi trung bình ~1.5 bàn/trận nhưng cũng để thủng lưới khá nhiều. Họ vừa để thua Rayo Vallecano 1–2 và thua Girona 1–2, cho thấy hàng thủ còn nhiều điểm yếu.

Cách soi kèo nhà cái Atletico Madrid vs Mallorca

Với mức kèo nhà cái trận Atletico Madrid vs Mallorca tại vòng 21 La Liga được Sbobet. Khả năng thắng kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả cả trận Atletico Madrid vs Mallorca nghiêng về cửa nào? Cùng theo dõi và gợi ý kèo thơm dưới đây tại SBOBET bong da mới nhất:

Atletico Madrid thắng chấp -1.5 trái : Trong 6 trận sân nhà gần nhất, thầy trò Diego Simeone thắng 5 trận, trong đó 4 chiến thắng có cách biệt từ 2 bàn trở lên. Hiệu suất ghi bàn tại Wanda Metropolitano đạt trung bình ~2.1 bàn/trận. Ở chiều ngược lại, Mallorca thi đấu kém ổn định trên sân khách, chỉ thắng 1/6 trận xa nhà gần nhất, để thủng lưới trung bình ~1.8 bàn/trận.

: Trong 6 trận sân nhà gần nhất, thầy trò Diego Simeone thắng 5 trận, trong đó 4 chiến thắng có cách biệt từ 2 bàn trở lên. Hiệu suất ghi bàn tại Wanda Metropolitano đạt trung bình ~2.1 bàn/trận. Ở chiều ngược lại, Mallorca thi đấu kém ổn định trên sân khách, chỉ thắng 1/6 trận xa nhà gần nhất, để thủng lưới trung bình ~1.8 bàn/trận. Nổ tài 2.5/3: Các thống kê bàn thắng đang ủng hộ kịch bản nhiều bàn. Với 5/6 trận gần nhất của Atletico Madrid tại La Liga nổ tài 2.5. Họ ghi bàn ở 9/10 trận gần đây, trong đó có nhiều trận ghi từ 2 bàn trở lên. Ngược lại Mallorca ghi bàn ở 5/6 trận gần nhất, nhưng cũng để lọt lưới ở 6/6 trận

Các thống kê bàn thắng đang ủng hộ kịch bản nhiều bàn. Với 5/6 trận gần nhất của Atletico Madrid tại La Liga nổ tài 2.5. Họ ghi bàn ở 9/10 trận gần đây, trong đó có nhiều trận ghi từ 2 bàn trở lên. Ngược lại Mallorca ghi bàn ở 5/6 trận gần nhất, nhưng cũng để lọt lưới ở 6/6 trận Atletico Madrid thắng toàn trận: Atletico Madrid thắng ≈70% số trận sân nhà mùa này. Mallorca chỉ giành điểm ở ≈30% số trận sân khách. Với lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình vượt trội và phong độ ổn định, Atletico Madrid là lựa chọn sáng nhất ở kèo 1X2.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid vs Mallorca

Dựa trên phong độ hiện tại, lợi thế sân nhà cùng sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng đội hình, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và tạo ra áp lực lớn lên khung thành Mallorca. Đội khách có thể tìm được bàn danh dự. Nhưng khó tránh khỏi thất bại trước lối chơi kỷ luật và hiệu quả của thầy trò Diego Simeone.

Atletico Madrid 3 – 1 Mallorca

Soi kèo Barca vs Real Oviedo 22H15 ngày 25/1/2026

Phân tích soi kèo bóng đá Barca vs Real Oviedo 22H15 ngày 25/1/2026 tại Sbobet lượt trận thứ 21 La Liga 2025/26. Dự đoán kết quả trận đấu và nhận định kèo bóng đá giữa Barca vs Real Oviedo ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Barca vs Real Oviedo

Trận: Barca vs Real Oviedo

Barca vs Real Oviedo Thời gian: 22H15 ngày 25/1/2026

22H15 ngày 25/1/2026 Sân thi đấu: Spotify Camp Nou

Barcelona đang duy trì phong độ rất ổn định tại La Liga 2025/26, đặc biệt là trên sân nhà Camp Nou. Trong 6 trận gần nhất, Barca thắng 5 trận, ghi trung bình ~2.6 bàn/trận và có tới 4 trận giữ sạch lưới. Lối chơi kiểm soát bóng, tấn công biên kết hợp xâm nhập trung lộ giúp Barca thường xuyên tạo ra thế trận áp đảo trước các đối thủ yếu hơn.

Ngược lại Real Oviedo là đội bóng có thực lực hạn chế, chủ yếu tập trung vào mục tiêu trụ hạng. Phong độ gần đây của họ khá thất thường, chỉ thắng 1/6 trận gần nhất, để thủng lưới trung bình ~1.9 bàn/trận. Khi phải làm khách trước các đội thuộc nhóm đầu bảng, Oviedo thường chơi phòng ngự số đông nhưng hiệu quả không cao, đặc biệt là ở hiệp 2.

Cách soi kèo nhà cái Barca vs Real Oviedo

Cập nhật bảng kèo nhà cái Barca vs Real Oviedo diễn ra tại lượt trận thứ 21 giải La Liga mùa giải 2025/26. Chuyên gia Sbobet phân tích tỷ lệ kèo chấp, kèo tài xỉu và kết quả trận Barca vs Real Oviedo chi tiết nhất.

Barca thắng kèo chấp -2.5: Barcelona vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, phong độ lẫn lợi thế sân nhà. Trước các đối thủ yếu, Barca thường không gặp nhiều khó khăn để thắng với cách biệt lớn. Real Oviedo phòng ngự thiếu chắc chắn, đặc biệt khi bị dẫn bàn sớm.

Barcelona vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, phong độ lẫn lợi thế sân nhà. Trước các đối thủ yếu, Barca thường không gặp nhiều khó khăn để thắng với cách biệt lớn. Real Oviedo phòng ngự thiếu chắc chắn, đặc biệt khi bị dẫn bàn sớm. Tài 4 trái: Barca có 4/6 trận gần nhất nổ tài 3.5. Trong khi Oviedo phòng ngự kém trên sân khách, dễ vỡ trận khi bị ép liên tục. Mốc 4 trái là khá cao, nhưng vẫn khả thi nếu Barca duy trì cường độ tấn công suốt trận.

Barca có 4/6 trận gần nhất nổ tài 3.5. Trong khi Oviedo phòng ngự kém trên sân khách, dễ vỡ trận khi bị ép liên tục. Mốc 4 trái là khá cao, nhưng vẫn khả thi nếu Barca duy trì cường độ tấn công suốt trận. Barcelona thắng: Barca thắng ≈85% trận sân nhà mùa này. Còn Oviedo thua đa số trận sân khách trước các đội top đầu

Dự đoán tỷ số Barca vs Real Oviedo

Với lợi thế sân nhà cùng sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp và chất lượng đội hình, Barcelona nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu. Real Oviedo chủ yếu phòng ngự số đông, nhưng khó tránh khỏi việc vỡ trận trước khả năng tấn công đa dạng của Barca.

Barcelona 4–0 Real Oviedo

Nhìn chung, kèo La Liga 2025/26 vòng 21 tại SBOBET là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phân tích và chinh phục tỷ lệ cược. Việc kết hợp đánh giá phong độ, lực lượng cùng diễn biến kèo sẽ giúp cược thủ nâng cao khả năng thắng kèo. Đồng thời tận hưởng trọn vẹn sức hấp dẫn của giải đấu hàng đầu xứ bò tót.