Người chơi nhận định ngay kèo La Liga 2025/26 vòng 20 tại SBOBET chuẩn xác. Anh em sẽ được xem qua những màn trình diễn hấp dẫn nhất cho mình. Liệu rằng những đội bóng mạnh như Barca, Real Madrid hay Villarreal có tiếp tục nằm trên BXH hay không? Xem qua bài viết phân tích mới nhất dưới đây.

Tổng quan vòng 20 La Liga 2025/26

Vòng 20 La Liga 2025/26 đánh dấu giai đoạn bản lề của mùa giải, khi cuộc đua vô địch, cạnh tranh suất dự cúp châu Âu lẫn cuộc chiến trụ hạng bắt đầu nóng lên rõ rệt. Những cặp đấu ở vòng này không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn phản ánh tham vọng và bản lĩnh của các đội bóng trong chặng đường còn lại.

Lịch thi đấu

Vòng 20 La Liga 2025/26 sắp diễn ra với loạt trận hấp dẫn quyết định tới cuộc đua vô địch, cạnh tranh vé dự cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng. Các ông lớn như Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đều có những đối thủ không dễ chơi, hứa hẹn mang đến những màn so tài kịch tính.

Thông tin đáng chú ý trước vòng 20 La Liga 2025/26

Sau vòng 19, Barcelona đang đứng đầu bảng La Liga với 49 điểm, hơn Real Madrid 4 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận, thể hiện phong độ ổn định gần đây.

Real Madrid đang xếp thứ 2 với 45 điểm sau 19 vòng, vẫn là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch và duy trì sự cạnh tranh sát sao với Barca.

Villarreal đứng thứ 3 với 41 điểm, Atletico Madrid xếp thứ 4 với 38 điểm.

Espanyol (34 điểm), Real Betis (29 điểm) và Celta Vigo (23 điểm) đều cần điểm để cải thiện thứ hạng.

Những đội như Osasuna, Real Sociedad, Valencia và Girona đều nằm ở khu vực giữa bảng và vẫn đang chiến đấu để tránh rơi vào nhóm xuống hạng.

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 20

Tiếp theo anh em hãy tham khảo nội dung chính về soi kèo La Liga 2025/26 vòng 20. Bet thủ sẽ xem qua dự đoán kết quả Espanyol vs Girona, Real Madrid vs Levante và Real Betis vs Villarreal như sau.

Soi kèo Espanyol vs Girona 3H ngay 17/1/2026

Nhận định soi kèo trận đấu Espanyol vs Girona diễn ra lúc 3H ngày 17/1/2026 cùng trang cược uy tín Sbobet. Chuyên gia nhận định tình hình về lực lượng, kèo bóng đá trực tuyến Espanyol vs Girona qua bài viết phân tích ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Espanyol vs Girona

Trận: Espanyol vs Girona

Thời gian: 3H ngày 17/1/2026

Sân thi đấu: RCDE Stadium

Trận đấu giữa Espanyol và Girona hứa hẹn là màn so tài cân bằng nhưng vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt giữa hai đội. Espanyol hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga với 33 điểm sau 18 vòng. Họ thể hiện phong độ khá ổn định và đặc biệt mạnh trên sân nhà với nhiều chiến thắng gần đây. Trong khi đó, Girona chỉ đang có 18 điểm và xếp tận vị trí 17, đối diện nguy cơ rơi vào khu vực nguy hiểm nếu tiếp tục chơi thiếu ổn định.

Về mặt phong độ, Espanyol đang có chuỗi trận khả quan, dù vừa thất bại trước Barcelona. Nhưng họ vẫn thường xuyên tạo ra cơ hội và duy trì hiệu suất ghi bàn đều đặn. Đội chủ nhà cũng có thống kê giữ sạch lưới tốt trong những trận sân nhà gần đây. Minh chứng bằng nhiều trận kết thúc dưới 2.5 bàn. Ngược lại, Girona chơi khá thất thường ở mùa này, với nhiều trận không thắng và hàng công chưa thực sự bùng nổ. Mặc dù đôi khi họ cũng thể hiện những trận thi đấu kiên cường trên sân khách.

Cách soi kèo nhà cái Espanyol vs Girona

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Espanyol vs Girona tối nay diễn ra tại vòng 20 Ngoại Hạng Anh 2025/26. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Espanyol vs Girona chính xác nhất.

Espanyol thắng kèo chấp -0.5: Girona bất bại trong 7 lần đối đầu gần nhất với Espanyol, nhưng có tới 6/7 trận kết thúc hòa hoặc không có nhiều bàn thắng và hiệu suất tấn công không cao. Khi Espanyol chơi tốt trên sân nhà và có thành tích ổn định hơn ở mùa giải này. Thì Girona đang trải qua phong độ khá phập phù.

Girona bất bại trong 7 lần đối đầu gần nhất với Espanyol, nhưng có tới 6/7 trận kết thúc hòa hoặc không có nhiều bàn thắng và hiệu suất tấn công không cao. Khi Espanyol chơi tốt trên sân nhà và có thành tích ổn định hơn ở mùa giải này. Thì Girona đang trải qua phong độ khá phập phù.

Trong lịch sử đối đầu giữa Espanyol và Girona, khoảng 53% trận kết thúc với nhiều hơn 2.5 bàn. Nhưng cũng có không ít trận dưới 2.5 do khuynh hướng chặt chẽ. Cả hai đội không có hiệu suất ghi bàn quá cao trong mùa giải này, Espanyol ~1.2 bàn/trận, Girona ~1.0 bàn/trận.

Espanyol: Dựa trên phong độ đối đầu và thành tích mùa này, Espanyol thắng hoặc hòa Girona nhiều hơn trong những trận gần đây. Ngược lại Girona có xu hướng gặp khó khi thi đấu xa nhà với Espanyol.

Dự đoán tỷ số Espanyol vs Girona

Chúng tôi có cảm giác rằng Girona sẽ phải thi đấu rất tốt mới có thể ghi bàn vào lưới Espanyol, đội mà chuyên gia tại SBOBET nghĩ sẽ ghi được bàn thắng quyết định để giành chiến thắng. Do đó, dự đoán một trận đấu rất cân bằng với chiến thắng 1-0 dành cho Espanyol.

Espanyol 1 – 0 Girona

Soi kèo Real Madrid vs Levante 20H ngày 17/1/2026

Theo dõi tổng quan soi kèo nhận định Real Madrid vs Levante 20H ngày 17/1/2026 chính xác nhất từ Sbobet. Chuyên gia gợi ý soi kèo tối nay và dự đoán tỉ số trận Real Madrid vs Levante qua bài viết chia sẻ cụ thể dưới đây.

Thông tin chung trận Real Madrid vs Levante

Trận : Real Madrid vs Levante

Thời gian : 20H ngày 17/1/2026

Sân thi đấu: Santiago Bernabeu

Real Madrid đang có phong độ rất tốt thời gian gần đây. Los Blancos vừa thắng Atletico Madrid 2–1 ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Ngoài ra họ tiếp tục thể hiện sức tấn công mạnh mẽ khi đánh bại Real Betis với tỷ số 5–1 ngay ở La Liga gần nhất. Cùng với nhiều cầu thủ trẻ như Gonzalo Garcia tỏa sáng bên cạnh các ngôi sao quen thuộc. Trong 6 trận gần nhất, Real Madrid thắng 4 và chỉ thua 2. Đồng thời với trung bình ghi hơn 2 bàn mỗi trận, cho thấy họ duy trì được nhịp độ rất cao ở cả mặt trận tấn công lẫn sự ổn định tổng thể trước trận.

Trong khi đó, Levante đang gặp nhiều khó khăn về phong độ. Họ có hiệu suất ghi bàn thấp hơn đáng kể so với Real. Đội bóng chỉ ghi khoảng 0.8 bàn/trận trong 6 trận gần nhất. Ngoài ra có kết quả không ổn định với 2 chiến thắng, 1 hòa và 3 thất bại. Dù từng giành chiến thắng 3–0 trước Sevilla gần đây, Levante vẫn cho thấy sự thiếu chắc chắn ở cả phòng ngự lẫn tấn công khi đối đầu với các đội bóng lớn hơn. Họ cũng thường xuyên nhận nhiều bàn thua hơn.

Cách soi kèo nhà cái Real Madrid vs Levante

Xem kèo Real Madrid vs Levante chính xác lượt trận vòng 20 La Liga tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận Real Madrid vs Levante chi tiết dưới đây:

Real Madrid thắng kèo chấp -2/2.5: Real Madrid đang có phong độ rất mạnh ở La Liga mùa này với khả năng ghi bàn ấn tượng (đạt trung bình hơn 2 bàn/trận). Trong 31 lần gặp nhau với Levante trước đây, Real Madrid thắng tới 21 trận, thể hiện rõ sự áp đảo. Levante lại chỉ có 6 trận thắng và thường gặp khó mỗi khi thi đấu tại sân Bernabéu.

Real Madrid đang có phong độ rất mạnh ở La Liga mùa này với khả năng ghi bàn ấn tượng (đạt trung bình hơn 2 bàn/trận). Trong 31 lần gặp nhau với Levante trước đây, Real Madrid thắng tới 21 trận, thể hiện rõ sự áp đảo. Levante lại chỉ có 6 trận thắng và thường gặp khó mỗi khi thi đấu tại sân Bernabéu. Tài 3.5/4: Trong những lần đối đầu gần nhất, khoảng 65% trận Real Madrid vs Levante kết thúc với từ 3 bàn trở lên. Thậm chí có nhiều trận kết quả lên tới 4 bàn. Real Madrid mùa này ghi bàn đều đặn và Levante cũng không quá kiên cố ở tuyến sau, khiến cửa tài trở nên sáng hơn.

Trong những lần đối đầu gần nhất, khoảng 65% trận Real Madrid vs Levante kết thúc với từ 3 bàn trở lên. Thậm chí có nhiều trận kết quả lên tới 4 bàn. Real Madrid mùa này ghi bàn đều đặn và Levante cũng không quá kiên cố ở tuyến sau, khiến cửa tài trở nên sáng hơn. Real Madrid thắng: Real Madrid thắng áp đảo trong quá khứ và đang đứng ở nhóm đầu La Liga. Ngược lại Levante lại vật lộn trong nhóm cuối bảng với phong độ thất thường, ghi ít bàn hơn nhiều.

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Levante

Real Madrid bước vào trận này với ưu thế sân nhà và hàng công chất lượng cao hơn hẳn. Levante dù đôi lúc tạo ra chút khó khăn nhưng thường thủng lưới nhiều bàn mỗi khi gặp đội bóng mạnh hơn, đặc biệt ở Bernabéu.

Real Madrid 4 – 1 Levante

Soi kèo Real Betis vs Villarreal 3H ngày 18/1/2026

Xem phân tích soi kèo trận Real Betis vs Villarreal 3H ngày 18/1/2026 tại Sbobet mới nhất tại vòng 20 La Liga. Theo dõi kèo nhà cái và dự đoán tỉ số trận đấu Real Betis vs Villarreal chính xác qua bài viết chia sẻ chi tiết dưới đây.

Thông tin chung trận Real Betis vs Villarreal

Trận: Real Betis vs Villarreal

Thời gian: 3H ngày 18/1/2026

Sân thi đấu: Estadio Benito Villamarin

Real Betis đang duy trì phong độ khá ổn định trong những vòng gần đây tại La Liga. Đội bóng xứ Andalucia thường xuyên có được kết quả tích cực trên sân nhà Benito Villamarín. Với lối chơi kiểm soát bóng tốt và khả năng chuyển trạng thái linh hoạt. Hàng công của Betis vẫn đều đặn ghi bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ cho thấy sự chắc chắn hơn so với giai đoạn trước đó mùa này. Mặc dù gặp một vài trận hòa hoặc thua sát nút trước các đối thủ mạnh, Betis vẫn cho thấy tinh thần thi đấu tập trung. Đồng thời có khả năng bám đội trong nhóm cạnh tranh top 6.

Trong khi đó, Levante lại đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn. Đội khách có thành tích không đều, đặc biệt ở những trận đấu xa nhà. Họ chỉ ghi được trung bình ít hơn 1 bàn mỗi trận trong các vòng gần đây và thường gặp vấn đề trong việc duy trì nhịp độ tấn công khi phải đối mặt với hàng thủ chắc chắn của các đội bóng lớn. Levante cũng nhận nhiều bàn thua ở những trận đấu trước, cho thấy sự thiếu hiệu quả ở cả tuyến phòng ngự.

Cách soi kèo nhà cái Real Betis vs Villarreal

Xem phân tích chi tiết kèo bóng đá trận Real Betis với Villarreal diễn ra tại lượt trận 20 giải La Liga chi tiết. Anh em bet thủ có thể theo dõi kèo chấp, kèo tài xỉu và dự đoán kèo tỉ số chính xác nhất.

Real Betis thắng kèo chấp -0/0.5: Betis đang có phong độ ổn định trên sân nhà. Họ giữ được chuỗi trận ít thất bại khi tiếp Villarreal trong những mùa gần đây. Ngược lại Villarreal thường chơi chặt chẽ nhưng cũng có xu hướng chia điểm khi làm khách trước các đội tầm trung khá của La Liga.

Betis đang có phong độ ổn định trên sân nhà. Họ giữ được chuỗi trận ít thất bại khi tiếp Villarreal trong những mùa gần đây. Ngược lại Villarreal thường chơi chặt chẽ nhưng cũng có xu hướng chia điểm khi làm khách trước các đội tầm trung khá của La Liga. Xỉu 2.5/3 : Betis và Villarreal đều không quá bùng nổ ở khâu ghi bàn mùa này. Theo thống kê mới nhất, trung bình mỗi trận 2 đội thường dừng ở mức 2–3 bàn. Betis có khả năng tạo nhiều cơ hội nhưng hiệu quả dứt điểm chưa phải quá cao. Còn Villarreal chơi khá thực dụng mỗi khi xa nhà.

: Betis và Villarreal đều không quá bùng nổ ở khâu ghi bàn mùa này. Theo thống kê mới nhất, trung bình mỗi trận 2 đội thường dừng ở mức 2–3 bàn. Betis có khả năng tạo nhiều cơ hội nhưng hiệu quả dứt điểm chưa phải quá cao. Còn Villarreal chơi khá thực dụng mỗi khi xa nhà. Real Betis thắng: Betis có phong độ tốt hơn trong những trận gần đây và thi đấu tự tin tại Benito Villamarín. Trong khi đó Villarreal dù chơi ổn nhưng không quá chắc chắn khi làm khách ở các trận có tính cạnh tranh cao.

Dự đoán tỷ số Real Betis vs Villarreal

Betis được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định, hệ thống tổ chức chặt chẽ và sức ép sân nhà. Villarreal có thể gây khó khăn nhưng khó xuyên thủng hàng thủ Betis một cách dễ dàng.

Real Betis 1–0 Villarreal

Khép lại vòng 20 La Liga 2025/26, các kèo đấu hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người chơi.