Trong tuần này hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những trận cầu VĐQG Tây Ban Nha kịch tính. Các “ông lớn” như Real Madrid, Barcelona hay Atletico Madrid đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố vị thế. Cùng SBOBET soi kèo La Liga 2025/26 vòng 11 để nắm bắt tỷ lệ chuẩn và dự đoán kết quả chính xác nhất.

Tổng quan vòng 11 La Liga 2025/26

Vòng 11 La Liga 2025/26 hứa hẹn mang đến nhiều biến động khi nhóm dẫn đầu bắt đầu tách tốp rõ rệt. Đây sẽ là vòng đấu then chốt ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng xếp hạng La Liga mùa này.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 11 La Liga 2025/26 diễn ra sôi động với nhiều trận cầu đáng chú ý trải dài từ cuối tuần đến đầu tuần sau. Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều ra sân ở những khung giờ vàng. Các đội nhóm giữa và cuối bảng cũng có cơ hội bứt phá, khiến vòng đấu này trở nên khó lường và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Thông tin đáng chú ý vòng 11 La Liga 2025/26

Barcelona đang thể hiện phong độ ấn tượng với khả năng lội ngược dòng mạnh mẽ, khi nhiều lần giành điểm dù bị dẫn trước.

Real Madrid bước vào vòng 11 với quyết tâm trở lại ngôi đầu sau chuỗi trận chưa thật sự ổn định. Tuy nhiên, những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài vẫn đang là chủ đề nóng xoay quanh đội bóng Hoàng gia.

Atletico Madrid tiếp tục duy trì sự chắc chắn với hàng thủ kỷ luật và hiệu suất ghi bàn ổn định, sẵn sàng bám đuổi hai đối thủ lớn.

Ở nhóm giữa bảng, Real Sociedad và Athletic Bilbao đang cạnh tranh quyết liệt cho suất dự cúp châu Âu, tạo thêm điểm nhấn cho vòng đấu.

Trong khi đó, các đội cuối bảng như Celta Vigo và Almeria buộc phải giành điểm nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua trụ hạng.

Soi kèo La Liga 2025/26 vong 11 chính xác

Vòng 11 La Liga 2025/26 hứa hẹn mang đến loạt trận hấp dẫn khi các ông lớn như Real Madrid, Barcelona hay Atletico Madrid đều bước vào giai đoạn tăng tốc. Đây là thời điểm người chơi soi kèo tại SBOBET cần đặc biệt chú ý đến phong độ để lựa chọn tỷ lệ chuẩn xác.

Soi kèo Getafe vs Girona 3H ngày 1/11/2025

Chuyên gia phân tích soi kèo trận Getafe vs Girona 3H ngày 1/11/2025 chính xác nhất cùng Sbobet. Gợi ý bắt kèo thơm dành cho bet thủ trận tối nay và dự đoán tỉ số Getafe vs Girona qua những thông tin chia sẻ qua bài dưới đây.

Thông tin chung trận Getafe vs Girona

Trận: Getafe vs Girona

Getafe vs Girona Thời gian: 3H ngày 1/11/2025

3H ngày 1/11/2025 Sân thi đấu: Coliseum Alfonso Perez

Getafe đang thể hiện phong độ khá ổn định ở mùa giải 2025/26. Sau 10 vòng đấu, đội bóng có 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại. Hàng công ghi trung bình khoảng 1 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ để lọt lưới hơn 1 bàn. Đáng chú ý, phong độ sân khách của Getafe lại khá ấn tượng khi họ thường ghi bàn đều đặn và duy trì được sự chắc chắn trong khâu phòng ngự.

Trong khi Girona lại cho thấy dấu hiệu sa sút rõ rệt so với mùa trước. Sau 10 vòng, họ chỉ thắng 1 trận, hòa 4 và thua 5. Hàng thủ chơi thiếu tập trung, trung bình để lọt lưới hơn 2 bàn mỗi trận, còn hàng công tỏ ra bế tắc và kém hiệu quả. Việc không duy trì được nhịp độ thi đấu khiến Girona đánh mất sự tự tin trong các trận đấu gần đây.

Soi kèo bóng đá Getafe vs Girona

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Getafe vs Girona chính xác tại vòng 11 La Liga chính xác nhất tối nay. Cập nhật tỷ lệ cược chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Getafe vs Girona qua nhận định sau:

Getafe thắng kèo chấp -0.5 trái: Getafe đang có phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, trong khi Girona thi đấu sa sút rõ rệt với chuỗi trận không thắng kéo dài. Với hàng công chơi hiệu quả và hàng thủ kín kẽ hơn, Getafe được đánh giá đủ khả năng giành trọn 3 điểm.

Getafe đang có phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, trong khi Girona thi đấu sa sút rõ rệt với chuỗi trận không thắng kéo dài. Với hàng công chơi hiệu quả và hàng thủ kín kẽ hơn, Getafe được đánh giá đủ khả năng giành trọn 3 điểm. Xỉu 2/2.5 trái: Cả hai đội đều không có hiệu suất ghi bàn cao, trung bình chỉ khoảng 1 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Getafe thiên về lối chơi phòng ngự phản công còn Girona thường gặp khó trước các hàng thủ chắc chắn. Kịch bản một trận cầu ít bàn thắng là rất dễ xảy ra.

Cả hai đội đều không có hiệu suất ghi bàn cao, trung bình chỉ khoảng 1 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Getafe thiên về lối chơi phòng ngự phản công còn Girona thường gặp khó trước các hàng thủ chắc chắn. Kịch bản một trận cầu ít bàn thắng là rất dễ xảy ra. Getafe thắng: Getafe đang có tâm lý tốt hơn khi thi đấu trên sân nhà, còn Girona thiếu sự gắn kết và ổn định trong lối chơi. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Getafe hoàn toàn có thể giành chiến thắng tối thiểu.

Dự đoán tỷ số Getafe vs Girona

Getafe đang có phong độ ổn định hơn và lợi thế tâm lý rõ rệt. Trong khi đó, Girona cần cải thiện mạnh mẽ ở khâu phòng ngự nếu muốn giành điểm. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ, nhưng khả năng Getafe nhỉnh hơn trong việc kiểm soát và tận dụng cơ hội.

Getafe 1 – 0 Girona

Soi kèo Atletico Madrid vs Sevilla 22H15 ngày 1/11/2025

Chuyên gia phân tích soi kèo bóng đá Atletico Madrid vs Sevilla 22H15 ngày 1/11/2025 tại trang chủ SBOBET: 198.252.107.223 chính xác nhất. Theo dõi gợi ý bắt kèo bóng đá trận Atletico Madrid vs Sevilla theo chia sẻ ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Atletico Madrid vs Sevilla

Trận: Atletico Madrid vs Sevilla

Atletico Madrid vs Sevilla Thời gian: 22H15 ngày 1/11/2025

22H15 ngày 1/11/2025 Sân thi đấu: Civitas Metropolitano

Atletico Madrid đang cho thấy phong độ chưa thật sự ổn định trong giai đoạn gần đây. Trong 10 trận gần nhất, họ có 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Hàng công vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn khá tốt với trung bình gần 2 bàn mỗi trận, nhưng hàng thủ lại để lộ nhiều khoảng trống, khiến đội bóng mất điểm ở những thời khắc quan trọng. Dù vậy, trên sân nhà, Atletico vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu với khả năng pressing và tổ chức phòng ngự kỷ luật.

Ngược lại Sevilla lại đang trải qua chuỗi trận đầy khó khăn khi phong độ thiếu ổn định và hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm. Trong 10 trận gần đây, họ chỉ giành được vài chiến thắng, còn lại phần lớn là hòa và thua. Dù hàng công vẫn biết cách tạo cơ hội, nhưng khả năng dứt điểm chưa hiệu quả và tinh thần thi đấu có phần sa sút khiến đội bóng gặp nhiều áp lực.

Soi kèo nhà cái Atletico Madrid vs Sevilla

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Atletico Madrid vs Sevilla chi tiết nhất lượt trận thứ 10 La Liga 2025/26. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Atletico Madrid vs Sevilla tối nay.

Atletico Madrid thắng kèo chấp -1/1.5 trái: Atletico Madrid đang có phong độ sân nhà cực tốt, thắng tới 4/5 trận gần nhất tại Metropolitano, ghi trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Sevilla lại chơi rất tệ khi làm khách, thường xuyên để thủng lưới sớm và mất thế trận.

Atletico Madrid đang có phong độ sân nhà cực tốt, thắng tới 4/5 trận gần nhất tại Metropolitano, ghi trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Sevilla lại chơi rất tệ khi làm khách, thường xuyên để thủng lưới sớm và mất thế trận. Xỉu 2.5 trái: Atletico Madrid có xu hướng chơi tấn công mạnh mẽ hơn mùa này, đặc biệt khi gặp các đối thủ dưới cơ. Tuy nhiên, Sevilla lại thường phòng ngự kín kẽ khi gặp đội mạnh và dễ bế tắc trong tấn công.

Atletico Madrid có xu hướng chơi tấn công mạnh mẽ hơn mùa này, đặc biệt khi gặp các đối thủ dưới cơ. Tuy nhiên, Sevilla lại thường phòng ngự kín kẽ khi gặp đội mạnh và dễ bế tắc trong tấn công. Atletico Madrid thắng: Atletico Madrid đang nắm mọi lợi thế – phong độ, sân bãi và chất lượng đội hình. Trong khi đó, Sevilla không cho thấy dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid vs Sevilla

Atletico Madrid nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Sevilla sẽ cần sự bùng nổ cá nhân để tạo bất ngờ, nhưng xét về phong độ hiện tại, cơ hội giành điểm của họ là không cao.

Atletico Madrid 2 – 0 Sevilla

Soi kèo Real Madrid vs Valencia 3H ngày 2/11/2025

Theo dõi tổng quan soi kèo nhận định Real Madrid vs Valencia 3H ngày 2/11/2025 chính xác nhất từ SBOBET. Chuyên gia gợi ý bắt kèo bóng đá và dự đoán tỉ số trận Real Madrid vs Valencia như sau:

Thông tin chung trận Real Madrid vs Valencia

Trận: Real Madrid vs Valencia

Real Madrid vs Valencia Thời gian: 3H ngày 2/11/2025

3H ngày 2/11/2025 Sân thi đấu: Santiago Bernabeu

Real Madrid đang duy trì phong độ ấn tượng ở giai đoạn này của mùa giải. Đội bóng Hoàng gia thi đấu chắc chắn, giữ được sự ổn định cả ở La Liga lẫn cúp châu Âu. Trong 10 trận gần nhất, họ thắng phần lớn, ghi trung bình khoảng 2 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới rất ít. Lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao của HLV Ancelotti giúp Real Madrid luôn nắm thế chủ động, đặc biệt khi được thi đấu trên sân Bernabéu.

Phía bên kia sân Valencia lại cho thấy sự thất thường trong phong độ. Sau khởi đầu khá sáng, “Bầy dơi” dần sa sút với nhiều trận không thắng. Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung, thường xuyên mắc lỗi vị trí, còn hàng công lại phụ thuộc vào một vài cá nhân. Đáng chú ý, thành tích sân khách của Valencia rất kém khi thường xuyên để thua với cách biệt lớn.

Soi kèo nhà cái Real Madrid vs Valencia

Theo dõi tổng quan kèo bóng đá Real Madrid vs Valencia chính xác lượt trận vòng bán kết tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận Real Madrid vs Valencia chi tiết dưới đây.

Real Madrid thắng kèo chấp -1.5/2 trái: Hàng công của Real Madrid với Vinícius, Bellingham và Rodrygo thi đấu bùng nổ, đủ sức xuyên phá mọi hàng thủ. Trong khi đó, Valencia thường yếu bóng vía mỗi khi làm khách và phòng ngự lỏng lẻo trước các đội mạnh. Với đẳng cấp và sự vượt trội toàn diện, khả năng Real thắng cách biệt 2 bàn trở lên.

Hàng công của Real Madrid với Vinícius, Bellingham và Rodrygo thi đấu bùng nổ, đủ sức xuyên phá mọi hàng thủ. Trong khi đó, Valencia thường yếu bóng vía mỗi khi làm khách và phòng ngự lỏng lẻo trước các đội mạnh. Với đẳng cấp và sự vượt trội toàn diện, khả năng Real thắng cách biệt 2 bàn trở lên. Xỉu 3 trái: Các trận đấu của Real Madrid gần đây thường có nhiều bàn thắng, đặc biệt khi họ áp đảo đối thủ yếu. Tuy nhiên, Valencia thường chơi phòng ngự lùi sâu khi gặp đội mạnh, nên khả năng “Tài” chỉ nổ nếu Real tận dụng tốt cơ hội.

Các trận đấu của Real Madrid gần đây thường có nhiều bàn thắng, đặc biệt khi họ áp đảo đối thủ yếu. Tuy nhiên, Valencia thường chơi phòng ngự lùi sâu khi gặp đội mạnh, nên khả năng “Tài” chỉ nổ nếu Real tận dụng tốt cơ hội. Real Madrid thắng: Với sự chênh lệch lớn về phong độ, chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, Real Madrid được đánh giá có xác suất thắng vượt trội. Valencia khó tạo bất ngờ khi hàng thủ vẫn thường xuyên mắc sai lầm. Một chiến thắng cho đội chủ sân Bernabéu.

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Valencia

Real Madrid vượt trội hoàn toàn về lực lượng, phong độ và tinh thần thi đấu. Trong khi đó, Valencia đang gặp nhiều vấn đề ở cả hai tuyến. Nếu duy trì lối chơi tấn công hiệu quả như thời gian qua, Real Madrid nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ này.

Real Madrid 2 – 0 Valencia

Với nhiều kèo hấp dẫn và những màn đối đầu đỉnh cao, vòng 11 La Liga 2025/26 chắc chắn là điểm nhấn đáng chú ý của tuần. Đừng bỏ lỡ cơ hội phân tích, chọn kèo thắng cùng SBOBET – nơi mang đến trải nghiệm cá cược thể thao uy tín và hấp dẫn hàng đầu hiện nay.