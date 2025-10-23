Vòng 10 La Liga 2025/26 hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn khi các ông lớn như Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid tiếp tục cuộc đua gay cấn cho ngôi đầu bảng. Người chơi có thể theo dõi và đặt cược đầy kịch tính tại SBOBET với loạt kèo La Liga 2025/26 vòng 10 cực kỳ hấp dẫn.

Tổng quan vòng 10 La Liga 2025/26

Vòng 10 La Liga 2025/26 hứa hẹn mang đến những trận cầu rực lửa khi cuộc đua vô địch đang ngày càng gay cấn. Real Madrid và Barcelona tiếp tục cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu, trong khi Girona và Atlético Madrid sẵn sàng tạo bất ngờ với phong độ ổn định.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng 10 La Liga 2025/26 rất đáng chú ý khi các đội bóng lớn đều ra sân cùng mục tiêu giành trọn 3 điểm. Real Madrid sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách, trong khi Barcelona quyết tâm khẳng định sức mạnh trên sân nhà. Bên cạnh đó, những cuộc đối đầu giữa các đội tầm trung và nhóm cuối bảng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện BXH. Người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến một vòng đấu giàu kịch tính và khó đoán.

Thông tin đáng chú ý vòng 10 La Liga 2025/26

Dưới đây là những thông tin đáng chú ý vòng 9 La Liga 2025/26 từ trang SBOBET IP: 198.252.107.223:

Barcelona đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng khi nhiều trụ cột như Ter Stegen, Gavi, Lewandowski và Raphinha đồng loạt chấn thương trước cuộc tiếp đón Girona.

Real Madrid tiếp tục chịu sức ép lớn trong cuộc đua vô địch khi các đối thủ như Barcelona và Atlético Madrid bám sát rất quyết liệt.

Espanyol cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi dần ổn định dưới sự quản lý mới, đầu tư mạnh mẽ để lấy lại vị thế tại La Liga.

Vòng đấu này hứa hẹn nhiều trận cầu tâm điểm khi các đội trong nhóm đầu đều muốn bứt phá, tạo lợi thế trước giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

Girona FC và một số đội nhóm dưới vẫn đang nỗ lực giành điểm để tránh rơi vào khu vực nguy hiểm, tạo nên cuộc đua hấp dẫn ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Soi kèo La Liga 2025/26 vòng 10 chính xác

Trong vòng 10 La Liga 2025/26 mang đến nhiều kèo đấu hấp dẫn cho giới mộ điệu. Từ cuộc đọ sức đỉnh cao giữa các đội đầu bảng đến những trận sinh tử của nhóm cuối, mỗi kèo đều chứa đựng bất ngờ. Hãy cùng soi kèo từng trận đấu để tìm ra lựa chọn sáng giá và dự đoán xu hướng thắng cược chính xác nhất.

Soi kèo Girona vs Real Oviedo 19H ngày 25/10/2025

Chuyên gia phân tích soi kèo nhà cái Girona vs Real Oviedo 19H ngày 25/10/2025 tại Sbobet chính xác nhất. Theo dõi gợi ý bắt kèo bóng đá trận Girona vs Real Oviedo theo bài viết chia sẻ ngay dưới đây.

Thông tin chung trận Girona vs Real Oviedo

Trận: Girona vs Real Oviedo

Girona vs Real Oviedo Thời gian: 19H ngày 25/10/2025

19H ngày 25/10/2025 Sân thi đấu: Municipal de Montilivi

Girona đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn tại La Liga 2025/26. Sau 9 vòng đấu, đội bóng chỉ có được 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 5 thất bại. Hàng công thi đấu thiếu hiệu quả khi trung bình chỉ ghi chưa đến 1 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm với hơn 2 bàn thua mỗi trận. Phong độ sân nhà của Girona cũng không thật sự ấn tượng, khi họ chưa thể duy trì sự ổn định trước các đối thủ cùng nhóm.

Ngược lại Real Oviedo cũng không khá hơn là bao khi họ mới có 2 chiến thắng trong 9 vòng đầu tiên, còn lại là 7 trận thua. Lối chơi của đội bóng này khá đơn điệu, phụ thuộc nhiều vào phòng ngự phản công nhưng hiệu quả chưa cao. Hàng công yếu, hàng thủ lỏng lẻo khiến họ thường đánh mất điểm ở những phút cuối. Tâm lý thi đấu sân khách của Oviedo cũng đang là vấn đề lớn khi họ liên tục thất bại khi rời xa tổ ấm.

Soi kèo nhà cái Girona vs Real Oviedo

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Girona vs Real Oviedo chi tiết nhất lượt trận thứ 10 giải La Liga 2025/26. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Girona vs Real Oviedo tối nay chính xác nhất.

Girona thắng kèo chấp 0.5/1 trái: Xét vè thành tích đối đầu gần đây thì đội bóng Girona vẫn được đánh giá cao hơn. Khi có tỷ lệ thắng kèo 60% trong 5 trận chạm trán trước đó. Anh em vẫn nên chọn cửa trên chiến thắng.

Xét vè thành tích đối đầu gần đây thì đội bóng Girona vẫn được đánh giá cao hơn. Khi có tỷ lệ thắng kèo 60% trong 5 trận chạm trán trước đó. Anh em vẫn nên chọn cửa trên chiến thắng. Xỉu 2.5 trái: Mỗi khi hai đội bóng chạm trán với nhau đều không xuất hiện quá nhiều bàn thắng. Minh chứng là 4/5 trận gần nhất trong các trận đối đầu của họ chỉ ghi được cao nhất 2 bàn.

Mỗi khi hai đội bóng chạm trán với nhau đều không xuất hiện quá nhiều bàn thắng. Minh chứng là 4/5 trận gần nhất trong các trận đối đầu của họ chỉ ghi được cao nhất 2 bàn. Girona chiến thắng: Hiện nay đội bóng Girona đang rất cần một chiến thắng để nâng cao tinh thần chiến đấu của toàn đội. Đối thủ lần này là Real Oviedo vô cùng thích hợp. Khhi đội bóng chỉ đứng vị trí 20 với 6 điểm.

Dự đoán tỷ số Girona vs Real Oviedo

Cả hai đội đều đang gặp nhiều khó khăn về phong độ, tuy nhiên Girona vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và khả năng giữ bóng tốt hơn. Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra căng thẳng, với ít bàn thắng và có thể chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Girona 1 – 0 Real Oviedo

Soi kèo Valencia vs Villarreal 2H ngày 26/10/2025

Cập nhật nhận định soi kèo Valencia vs Villarreal 2H ngày 26/10/2025 tại SBOBET dưới đây. Theo dõi những thông tin về phong độ, thành tích, tỷ lệ kèo bóng đá và gợi ý kết quả trận Valencia vs Villarreal vòng 10 giải La Liga 2025/26 chính xác.

Thông tin chung trận Valencia vs Villarreal

Trận: Valencia vs Villarreal

Valencia vs Villarreal Thời gian: 2H ngày 26/10/2025

2H ngày 26/10/2025 Sân thi đấu: Mestalla

Valencia đang trải qua một mùa giải đầy biến động khi phong độ thiếu ổn định. Đội chủ sân Mestalla thường nhập cuộc khá tốt nhưng lại dễ đánh mất thế trận ở hiệp hai. Hàng công của họ không duy trì được hiệu suất ghi bàn đều đặn, trong khi hàng thủ lại dễ mắc sai lầm ở các tình huống cố định. Tuy nhiên, Valencia vẫn có lợi thế sân nhà – nơi họ thường thi đấu tự tin hơn và biết cách gây khó dễ cho các đối thủ mạnh.

Trong khi đó Villarreal thể hiện bộ mặt tích cực hơn khi sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng và lối chơi gắn kết. Dẫu vậy, “Tàu ngầm vàng” vẫn để lộ nhiều vấn đề nơi hàng phòng ngự. Đặc biệt là khi đối đầu với những đội bóng pressing cao. Dù vậy, họ vẫn duy trì khả năng ghi bàn ổn định nhờ vào phong độ tốt của hàng công. Trên sân khách, Villarreal thường chơi chủ động và có thể tận dụng sai lầm của đối phương để phản công.

Soi kèo nhà cái Valencia vs Villarreal

Theo dõi tỷ lệ kèo bóng đá trận Valencia vs Villarreal chính xác tại lượt trận 10 giải La Liga. SBOBET gợi ý bắt kèo chấp, kèo tài xỉu và kết quả trận đối đầu giữa Valencia với Villarreal chi tiết cho bet thủ tham khảo.

Valencia thắng kèo chấp 0/-0.5 trái: Trong thời gian gần đây Villarreal có phong độ khá xa sút khi 3 trận gần nhất không thắng. Thậm chí tuần trước hòa Real Betis với tỷ số 2 – 2. Với lợi thế sân nhà, Valencia sẽ ghi được chiến thắng cho mình.

Trong thời gian gần đây Villarreal có phong độ khá xa sút khi 3 trận gần nhất không thắng. Thậm chí tuần trước hòa Real Betis với tỷ số 2 – 2. Với lợi thế sân nhà, Valencia sẽ ghi được chiến thắng cho mình. Xỉu 2.5 trái: Trong 4 trận đấu gần nhất giữa Valencia và Villarreal, đều chỉ ghi được tối đa 2 bàn mỗi trận. Với phong độ ngang cơ như vậy thì khả năng hai đội sẽ kìm cặp lẫn nhau.

Trong 4 trận đấu gần nhất giữa Valencia và Villarreal, đều chỉ ghi được tối đa 2 bàn mỗi trận. Với phong độ ngang cơ như vậy thì khả năng hai đội sẽ kìm cặp lẫn nhau. Hòa: Trong hai trận đấu chạm trán gần nhất đều ghi được tỷ số 1 – 1. Với so sánh phong độ trên đây các chuyên gia dự đoán khả năng hòa cao.

Dự đoán tỷ số Valencia vs Villarreal

Cả hai đội đều có mục tiêu giành điểm để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng. Valencia sẽ dựa vào lợi thế sân nhà để tạo áp lực, trong khi Villarreal sẵn sàng phản công nhanh với những cầu thủ tốc độ. Trận đấu hứa hẹn cân bằng và căng thẳng, với khả năng chia điểm là rất cao.

Valencia 1 – 1 Villarreal

Soi kèo Real Madrid vs Barca 22H15 ngày 26/10/2025

Theo dõi phân tích soi kèo trận Valencia vs Villarreal tối nay lúc 2H ngày 26/10/2025. Theo dõi chuyên gia dự đoán kèo bóng đá và phân tích kết quả trận đấu Valencia vs Villarreal cụ thể qua thông tin dưới đây.

Thông tin chung trận Real Madrid vs Barca

Trận: Real Madrid vs Barca

Real Madrid vs Barca Thời gian: 22H15 ngày 26/10/2025

22H15 ngày 26/10/2025 Sân thi đấu: Santiago Bernabeu

Real Madrid vẫn duy trì phong độ ổn định dù trải qua giai đoạn thi đấu dày đặc. Đội bóng Hoàng gia đang sở hữu chuỗi trận ấn tượng với nhiều chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đặc biệt là tại La Liga, nơi họ thường xuyên chiếm giữ ngôi đầu hoặc bám sát nhóm dẫn đầu. Dưới sự chỉ đạo của Carlo Ancelotti, Real thể hiện lối chơi chắc chắn, hiệu quả và biết cách kết liễu đối thủ trong những thời điểm quan trọng.

Các trụ cột như Bellingham, Vinícius Jr và Rodrygo đều đang đạt phong độ cao. Từ đó giúp đội bóng ghi bàn đều đặn. Hàng thủ cũng thi đấu kỷ luật hơn với sự xuất sắc của thủ thành Courtois (hoặc Lunin khi thay thế).

Phía bên kia, Barcelona vẫn cho thấy sự tiến bộ dưới thời Hansi Flick, nhưng sự thiếu ổn định vẫn là điểm trừ lớn. Họ thường khởi đầu tốt nhưng lại gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ở những trận đấu căng thẳng. Các tài năng trẻ như Lamine Yamal và Gavi đang mang đến năng lượng mới, trong khi Lewandowski dần lấy lại cảm giác ghi bàn.

Tuy nhiên, hàng thủ của Barca đôi lúc vẫn để lộ khoảng trống, đặc biệt khi gặp các đối thủ có tốc độ và pressing mạnh. Dẫu vậy, đội bóng xứ Catalan vẫn duy trì được bản lĩnh trong các trận “El Clásico”, nơi tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng luôn lên cao.

Soi kèo nhà cái Real Madrid vs Barca

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Real Madrid vs Barca tối nay tại nhà cái SBOBET diễn ra tại Serie A 2025/26. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Real Madrid vs Barca chính xác nhất.

Real Madrid thắng kèo chấp 0/0.5 trái : Hiện nay HLV Carlo Ancelotti đang giúp Real duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đặc biệt là khả năng bùng nổ của Jude Bellingham và Vinícius Jr. Ngược lại Barcelona dưới thời Hansi Flick vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với àng thủ còn thiếu chắc chắn, đặc biệt ở những trận sân khách.

: Hiện nay HLV Carlo Ancelotti đang giúp Real duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đặc biệt là khả năng bùng nổ của Jude Bellingham và Vinícius Jr. Ngược lại Barcelona dưới thời Hansi Flick vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với àng thủ còn thiếu chắc chắn, đặc biệt ở những trận sân khách. Nổ tài 3/3.5 trái: 4/5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều có từ 3 bàn trở lên. Ngoài ra Real Madrid đang sở hữu hàng công hiệu quả, ghi trung bình hơn 2 bàn/trận tại La Liga.

4/5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều có từ 3 bàn trở lên. Ngoài ra Real Madrid đang sở hữu hàng công hiệu quả, ghi trung bình hơn 2 bàn/trận tại La Liga. Real Madrid thắng: Tỷ lệ châu Âu phản ánh sự cân bằng, nhưng Real Madrid vẫn nhỉnh hơn nhờ phong độ và yếu tố sân nhà. Barcelona có thể gây áp lực nhưng việc giữ sạch lưới trước Real là thử thách không nhỏ.

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Barca

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với tâm thế quyết tâm cao và phong độ tốt. Nhưng Real Madrid có phần nhỉnh hơn nhờ sự ổn định và chiều sâu đội hình. Trong khi đó, Barcelona vẫn tiềm ẩn khả năng tạo đột biến nhờ lối chơi tốc độ và sức trẻ. Trận “Siêu kinh điển” sắp tới hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng, nơi phong độ và bản lĩnh của các ngôi sao sẽ quyết định kết quả cuối cùng.

Real Madrid 3 – 2 Barca

Những trận cầu đỉnh cao tại La Liga vòng 10 sẽ là cơ hội vàng cho người chơi thể hiện khả năng dự đoán và chinh phục tỷ lệ kèo. Đừng bỏ lỡ loạt kèo La Liga 2025/26 vòng 10 tại SBOBET để tận hưởng trọn vẹn cảm xúc cùng bóng đá Tây Ban Nha!