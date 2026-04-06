Vòng tứ kết Champions League 2025/26 chính thức khởi tranh với những trận chung kết sớm. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư thể hiện bản lĩnh soi kèo Cup C1 2025/26 vòng tứ kết.

Tổng quan vòng tứ kết Cup C1 2025/26

Sau những cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ tại vòng 1/8, Champions League 2025/26 đã chính thức xác định được 8 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng tứ kết. Bản đồ bóng đá châu Âu năm nay chứng kiến sự áp đảo của các đại diện đến từ La Liga và Premier League. Như vậy hứa hẹn tạo nên những màn đối đầu kịch tính bậc nhất lịch sử giải đấu.

Lịch thi đấu

Để có chiến thuật soi kèo Cup C1 2025/26 vòng tứ kết hiệu quả nhất tại Sbobet, việc nắm bắt chính xác khung giờ bóng lăn là yếu tố tiên quyết. Vòng tứ kết năm nay sẽ diễn ra vào các ngày thứ tứ và thứ năm của hai tuần liên tiếp trong tháng 4/2026. Toàn bộ các trận đấu đều được khởi tranh đồng loạt vào lúc 02:00 (giờ Việt Nam).

Thông tin đáng chú ý vòng tứ kết Cup C1 2025/26

PSG bước vào vòng này với tư cách là nhà vô địch giải đấu mùa trước và vừa dễ dàng vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 8-2 ở vòng 1/8.

Barcelona dưới thời Hansi Flick đang sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng sợ, họ vừa loại Newcastle với tổng tỷ số 8-3.

Atletico Madrid tiếp tục cho thấy sự khó chịu của mình khi loại một đại diện Premier League khác là Tottenham trong một cặp đấu giàu kịch tính.

Sporting CP là đại diện duy nhất ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu góp mặt ở vòng này. Họ vừa tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng trước Bodo/Glimt (thắng 5-0 lượt về sau khi thua 0-3 lượt đi).

Sự trở lại của Viktor Gyökeres (Arsenal) đối đầu đội bóng cũ Sporting sẽ là một trong những điểm nhấn cá nhân đáng xem nhất.

Soi kèo Cup C1 2025/26 vòng tứ kết

Với phong độ ghi bàn hủy diệt của các đội bóng ở vòng 1/8 (như Bayern thắng 10-2 hay Barca thắng 8-3 sau hai lượt trận). Bảng kèo tứ kết năm nay hứa hẹn sẽ bùng nổ với những tỷ lệ cược hấp dẫn. Hãy cùng các chuyên gia phân tích sâu về lực lượng, chiến thuật và biến động Odds để tìm ra những mã kèo sáng giá nhất cho loạt trận kịch tính đêm nay!

Soi kèo Real Madrid vs Bayern 2H ngày 8/4/2026

Trận đại chiến giữa Real Madrid và Bayern Munich lúc 2h ngày 8/4/2026 hứa hẹn sẽ là tâm điểm của vòng đấu Champions League. Cả hai ông lớn đều sở hữu phong độ ấn tượng cùng dàn sao chất lượng, khiến cục diện trận đấu trở nên khó lường. Hãy cùng soi kèo bóng đá Real Madrid vs Bayern để tìm ra lựa chọn hợp lý nhất cho trận cầu đỉnh cao này.

Thông tin chung trận Real Madrid vs Bayern

Trận: Real Madrid vs Bayern

Real Madrid vs Bayern Thời gian: 2H ngày 8/4/2026

2H ngày 8/4/2026 Sân thi đấu: Santiago Bernabeu

Real Madrid trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 3 nhưng không thể tạo thêm áp lực lên ngôi đầu La Liga của FC Barcelona. Khi Los Blancos bất ngờ để thua 1-2 trước Real Mallorca trên sân khách tại quần đảo Balearic. Bàn thắng muộn của Vedat Muriqi ở phút bù giờ hiệp hai đã khiến họ trắng tay trong một trận đấu đầy tiếc nuối.

Trước quãng nghỉ, Real Madrid từng cho thấy những tín hiệu tích cực khi Alvaro Arbeloa dần tìm ra công thức hiệu quả. Điều này đã góp phần tạo nên những chiến thắng ấn tượng, trong đó có màn vượt qua đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid cách đây không lâu.

Ở phía bên kia, Bayern Munich dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany đang băng băng tiến tới chức vô địch Bundesliga. Khi tạo khoảng cách lên tới 9 điểm so với Borussia Dortmund sau chiến thắng ấn tượng cuối tuần qua.

Trong chuyến làm khách trên sân Europa-Park của SC Freiburg, Bayern từng bị dẫn 0-2 đến phút 81. Tuy nhiên, cú đúp của Tom Bischof giúp họ gỡ hòa trong thời gian bù giờ. Trước khi tài năng trẻ Lennart Karl ghi bàn quyết định ở phút 99, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2.

Cách soi kèo nhà cái Real Madrid vs Bayern

Tỷ lệ kèo trận Real Madrid vs Bayern Munich được đánh giá khá cân bằng. Với lợi thế sân nhà, Real Madrid nhỉnh hơn đôi chút ở kèo chấp. Trong khi kèo tài xỉu cũng được đẩy lên mức cao do cả hai đội đều sở hữu hàng công chất lượng. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn và có nhiều biến động về kèo cược.

Real Madrid thắng kèo chấp 0/0.5 trái: Real Madrid đang được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà Bernabéu – nơi họ đã ghi bàn trong 100% (6/6) trận tại Champions League mùa này. Dù hành trình vòng bảng không quá ấn tượng khi thua 3 trận và chỉ xếp thứ 9, nhưng Real Madrid lại thể hiện bản lĩnh khi bước vào vòng knock-out.

Tài 3/3.5 trái: Bayern Munich đang sở hữu hàng công cực kỳ bùng nổ với hiệu suất trung bình 3,20 bàn/trận. Phía bên kia, Real Madrid cũng ghi ít nhất 1 bàn trong toàn bộ 6 trận sân nhà tại Champions League mùa này.

Real Madrid thắng: Real Madrid có lợi thế sân nhà và bản lĩnh knock-out, trong khi Bayern Munich lại sở hữu phong độ ổn định với chuỗi 5 chiến thắng gần nhất kể từ sau thất bại trước Arsenal. Tuy nhiên, Real Madrid thường có kết quả tốt khi tiếp đón Bayern tại Bernabéu, vì vậy khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà vẫn cao.

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Bayern

Soi kèo tỷ số trận đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich nghiêng về kịch bản đội chủ nhà giành chiến thắng sát nút 3-2. Với lợi thế sân Bernabéu cùng bản lĩnh đã được khẳng định tại Champions League, Real Madrid nhiều khả năng sẽ biết cách tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Bayern Munich vẫn cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm và hoàn toàn có thể ghi bàn vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, điểm yếu nơi hàng thủ có thể khiến đại diện nước Đức phải trả giá trong một trận đấu có thế trận đôi công cởi mở. Kịch bản 5 bàn thắng phản ánh đúng tính chất hấp dẫn và cân bằng của màn so tài đỉnh cao này.

Real Madrid 3 – 2 Bayern Munich

Soi kèo Barca vs Atletico Madrid 2H ngày 9/4/2026

Trận cầu tâm điểm giữa Barcelona và Atletico Madrid lúc 2h ngày 9/4/2026 hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai ông lớn của La Liga mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong cả cuộc đua danh hiệu lẫn đấu trường châu Âu. Hãy cùng soi kèo nhà cái Barca vs Atletico Madrid để tìm ra những lựa chọn sáng giá nhất.

Thông tin chung trận Barca vs Atletico Madrid

Trận : Barca vs Atletico Madrid

: Barca vs Atletico Madrid Thời gian : 2H ngày 9/4/2026

: 2H ngày 9/4/2026 Sân thi đấu: Spotify Camp Nou

Cuối tuần qua, Barcelona đã giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid. Đáng chú ý, đây là màn lội ngược dòng ngay tại Metropolitano, được định đoạt bởi bàn thắng quan trọng của Robert Lewandowski.

Barcelona vẫn luôn là đội bóng giàu sức hút, nhưng họ cũng cho thấy một nghịch lý khi không ít lần thi đấu dưới sức trong mùa giải này. Dù vậy, điểm mạnh của Blaugrana là khả năng tìm ra cách chiến thắng ngay cả khi không đạt phong độ cao nhất.

Tuy nhiên, họ đã không thể góp mặt ở bán kết Copa del Rey, dù giành chiến thắng 3-0 trong trận lượt về tại Camp Nou. Chung cuộc, Atletico Madrid mới là đội giành quyền vào trận chung kết.

Đội bóng Los Rojiblancos dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone đang trình diễn lối chơi ngày càng cuốn hút. Với vị trí vững chắc trong top 4 La Liga nhưng không còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Atletico có thể dồn toàn lực cho trận chung kết cúp quốc gia cũng như đấu trường châu Âu trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Cách soi kèo nhà cái Barca vs Atletico Madrid

Nhà cái Sbobet đưa ra mức kèo cho cuộc đối đầu giữa Barcelona và Atletico Madrid với sự chênh lệch nhất định nghiêng về đội chủ nhà. Cụ thể, Barcelona chấp 1 trái ở kèo châu Á, phản ánh lợi thế sân bãi cùng phong độ ổn định hơn. Trong khi đó, kèo tài xỉu được niêm yết ở mốc 3.5 bàn. Hãy cùng tham khảo ngay kết quả kèo trận Barca vs Atletico Madrid tối nay.

Barca thắng kèo chấp 1 trái: Đội bóng xứ Catalan thường kiểm soát thế trận tốt khi đối đầu các đối thủ lớn, đặc biệt là trên sân Camp Nou. Tuy nhiên, Atletico Madrid luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật.

Xỉu 3.5 trái: Barcelona có hàng công mạnh và có thể tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Atletico lại nổi tiếng với khả năng phòng ngự chắc chắn. Những lần đối đầu gần đây giữa hai đội thường không có quá nhiều bàn thắng.

Barcelona thắng: Barcelona là cửa trên với tỷ lệ thắng cao hơn nhờ lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Atletico Madrid vẫn có khả năng gây bất ngờ nếu tận dụng tốt các pha phản công.

Dự đoán tỷ số Barca vs Atletico Madrid

Barcelona đã có những điều chỉnh nhất định so với lối chơi pressing tầm cao và dâng đội hình quá mức trước đây. Nhưng họ vẫn duy trì phong cách thi đấu giàu tính mạo hiểm. Trong khi đó, Atletico Madrid cũng đang thay đổi tích cực, trở thành một trong những đội bóng hấp dẫn hơn tại châu Âu và dần rời xa triết lý phòng ngự “Cholismo” quen thuộc.

Dù Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn, đặc biệt khi thi đấu tại Camp Nou, nhưng Atletico sở hữu tiềm năng tấn công đáng gờm. Điều này khiến trận lượt đi hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng cho Blaugrana, khi đội khách hoàn toàn có thể tạo ra nhiều khó khăn bằng những pha lên bóng sắc bén.

Barca 2 – 1 Atletico Madrid

Soi kèo PSG vs Liverpool 2H ngày 9/4/2026

Trận đại chiến giữa Paris Saint-Germain và Liverpool lúc 2h ngày 9/4/2026 hứa hẹn sẽ là trận so tài hấp dẫn nhất vòng đấu Champions League. Cả hai đội đều sở hữu lối chơi tấn công rực lửa cùng dàn cầu thủ chất lượng, khiến cục diện trận đấu trở nên khó lường. Hãy cùng soi kèo nhà cái PSG vs Liverpool để tìm ra những lựa chọn đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Thông tin chung trận PSG vs Liverpool

Trận : PSG vs Liverpool

: PSG vs Liverpool Thời gian : 2H ngày 9/4/2026

: 2H ngày 9/4/2026 Sân thi đấu: Parc des Princes

PSG bước vào Champions League với những thống kê rất ấn tượng. Ở vòng bảng, họ giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại, ghi tới 21 bàn (trung bình 2,63 bàn/trận) và để lọt lưới 11 lần (1,38 bàn/trận). Trong 30 trận gần nhất tại đấu trường này, PSG thắng tới 60% và duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 64,23%.

Phong độ gần đây của PSG trên mọi đấu trường cũng khá ổn định với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 6 trận gần nhất, ghi trung bình 2,67 bàn và thủng lưới 1,17 bàn mỗi trận. Đáng chú ý, họ đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, tất cả đều với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Ở phía đối diện, Liverpool cũng thể hiện sức mạnh tại Champions League khi thắng 6 và thua 2 ở vòng bảng, ghi 20 bàn (2,5 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới 8 bàn (1 bàn/trận). Họ thắng 8/12 trận gần nhất tại giải đấu này, và đáng chú ý là 45% trong 40 chiến thắng gần đây tại Champions League của Liverpool có cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Dù vậy, phong độ gần đây của Liverpool lại khá thất thường với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại trong 6 trận gần nhất. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên môn vẫn rất tích cực khi họ tung ra trung bình 19,17 cú sút, trong đó có 7,83 lần trúng đích mỗi trận, cùng tỷ lệ kiểm soát bóng đạt 60,83%.

Cách soi kèo nhà cái PSG vs Liverpool

Tỷ lệ kèo trận Paris Saint-Germain vs Liverpool được niêm yết khá cân bằng khi cả hai đều sở hữu lực lượng mạnh và phong độ ổn định. Kèo tài xỉu cũng được đẩy lên mức cao, cho thấy chuyên gia kỳ vọng vào một trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng.

PSG thắng kèo chấp 0.5/1 trái: Trên sân nhà Paris Saint-Germain thắng 5/6 trận gần nhất tại Champions League và ghi trung bình hơn 2 bàn/trận. Tuy nhiên, Liverpool lại không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi họ bất bại 4/5 trận gần nhất tại đấu trường châu Âu. Với những dữ liệu này, PSG có thể giành chiến thắng nhưng khó tạo ra cách biệt lớn.

Tài 3/3.5 trái: Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất của PSG tại Champions League đều có từ 3 bàn trở lên. Trong khi Liverpool cũng ghi trung bình gần 2,5 bàn/trận ở cùng đấu trường. Đáng chú ý, 3/4 trận gần đây của Liverpool đều nổ Tài, cho thấy xu hướng thi đấu cởi mở.

PSG thắng: PSG được xếp cửa trên khi thắng 4/5 trận sân nhà gần nhất tại Champions League, trong khi Liverpool lại có thành tích sân khách không quá ổn định khi chỉ thắng 2/5 trận gần đây. Dù vậy, Liverpool vẫn có khả năng gây bất ngờ nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận cầu lớn.

Dự đoán tỷ số PSG vs Liverpool

Các dữ liệu hiện tại cho thấy đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giàu bàn thắng. Paris Saint-Germain đang có phong độ ấn tượng, đặc biệt là khả năng kiểm soát thế trận trên sân nhà tại Champions League, trong khi Liverpool lại sở hữu số lượng cú sút và cường độ tấn công rất cao.

Theo các mô hình dự đoán, PSG có khoảng 39% cơ hội giành chiến thắng, với tỷ số dễ xảy ra nhất là 3 – 2. Đồng thời, kịch bản trận đấu có tổng số bàn thắng vượt mốc 3/3.5 cũng được đánh giá rất khả thi.

PSG 3 – 2 Liverpool

Với những phân tích chi tiết về phong độ và lực lượng của 8 anh hào châu Âu, hy vọng anh em đã có cái nhìn tổng quan nhất.