Chuyên gia phân tích soi kèo Fulham vs Liverpool 20H ngày 6/4/2025 chính xác nhất cùng Sbobet. Gợi ý bắt kèo thơm dành cho bet thủ trận tối nay và dự đoán tỉ số Fulham với Liverpool qua những thông tin chia sẻ qua bài dưới đây.

Chuyên gia bắt kèo Fulham vs Liverpool mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến Fulham vs Liverpool chính xác tại vòng 30 Ngoại Hạng Anh chính xác nhất tối nay. Cập nhật tỷ lệ cược chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Fulham với Liverpool qua bảng sau:

Kèo châu á Fulham vs Liverpool

Với lịch thi đấu dày đặc cùng lực lượng sứt mẻ, Liverpool thua kèo chấp liên tiếp 3 trận gần nhất. Mặc dù vậy, trong quá khứ The Kop toàn thắng kèo trước Fulham khi đụng độ trên mọi đấu trường. Với tỷ lệ kèo chấp Fulham với the Kop được đưa ra từ nhà cái Sbobet chính thức, giới chuyên môn dự đoán kết quả nghiêng về cửa đội khách.

=> Chọn: Liverpool 0.5/1 trái

Kèo tài xỉu Fulham vs Liverpool

Trong 3/4 trận đối đầu gần đây của Fulham với The Kop ghi nhận nổ trên 3 bàn thắng. Phía The Kop ghi nhận nổ kèo tài trên 3 bàn thắng. Phía Fulham cũng ghi nhận kết quả tương tự trong 3/5 trận vừa qua. Do đó, giới chuyên môn dự đoán kết quả nghiêng về cửa trên ăn tiền.

=> Chọn: Tài 2.5/3 trái

Dự đoán trước trận Fulham vs Liverpool

Với những ưu thế và thành tích đối đầu gần đây, chuyên gia dự đoán Liverpool sẽ tìm lại mùi vị chiến thắng khi đụng độ trước Fulham tại vòng đấu sắp tớ. Kèo tỉ số chung cuộc nổ 2-1 cho đội khách.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 2 (Chọn cửa Liverpool)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Fulham vs Liverpool

Lúc này, Fulham vẫn quan mục tiêu quan trọng để chiến đấu ở giai đoạn này của mùa giải. Bởi hiện tại, họ chỉ kém những đội có cơ hội tham dự Cup C1 mùa tới là Chelsea 4 điểm. Nếu đoàn quân của HLV Marco Silva có thể giữ phong độ ổn định trong những vòng đấu còn lại thì khả năng bám đuổi vẫn còn.

Trải qua 29 lượt trận, họ dành chiến thắng 12, hòa 9 và thất bại 8 trận với 45 điểm. Hàng công của Fulham ghi nhận 43 lượt xé lưới và thủng lưới 38 lần.

Sắp tới, Liverpool bước vào trận đấu này với nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Những trận đấu căng thẳng với PSG tại Cup C1 hay trận chung kết Cup Liên Đoàn Anh đã bào sức lực của các cầu thủ nhưng điều đáng nói hơn là kết quả vẫn không được như ý muốn.

Đội bóng của HLV Arne Slot còn mất một vài trụ cột do chấn thương. Với tất cả điều này, họ sẽ tiếp tục đối đầu với thử thách khó khăn sắp tới là Fulham.

Mặc dù kết quả gần đây của Liverpool không tốt nhưng thành tích tại Ngoại Hạng Anh của họ vẫn dành được chuỗi 5 trận bất bại. Với 70 điểm ghi được sau 29 lượt trận, Liverpool vẫn tiếp tục dẫn đầu với cách biệt 12 điểm so với Arsenal.

Lịch sử chạm trán của hai đội

12/14/2024 Liverpool 2-2(0-1) Fulham

21/4/2024 Fulham 1-3(1-1) Liverpool

25/01/2024 Fulham 1-1(0-1) Liverpool

11/01/2024 Liverpool 2-1(0-1) Fulham

03/12/2023 Liverpool 4-3(2-2) Fulham

=> Những cũng nhấn mạnh rằng, Fulham chưa dành chiến thắng trước Liverpool trong 5 lần chạm trán gần nhất. Cụ thể hòa 2 và thất bại 3 lần, tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 80% và tài 60%.

Đội hình ra sân

CLB Fulham: Leno; Castagne, Anderson, Bassey, Robinson; Pereira, Berge; Traore, Rowe, Iwobi; Jimenez.

Lực lượng Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Tsimikas, Van Dijk, Quansah, Alexander-Arnold; Endo, Jones; Gakpo, Szoboszlai, Jota, Nunez.

Tình hình chấn thương Fulham vs Liverpool

Fulham có những cái tên như Kenny Tete, Harry Wilson và Reiss Nelson cũng vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Trent Alexander-Arnold và Ibrahima Konate, Alexander-Arnold, Conor Bradley và Joe Gomez cũng vắng mặt do chấn thương.

Theo dõi dự đoán soi kèo trận Fulham vs Liverpool chính xác vòng 30 Ngoại Hạng Anh 2024/25. Anh em bet thủ có thể trải nghiệm săn tiền thưởng và tìm kiềm tiền thưởng hấp dẫn nhất tại Sbobet.