Chuyên gia phân tích soi kèo Việt Nam vs Singapore 20H ngày 31/7/2026 tại Sbobet chính xác nhất. Theo dõi gợi ý bắt kèo bóng đá trận VN vs Singapore theo bài viết chia sẻ ngay dưới đây.

Trận đấu : Việt Nam vs Singapore

Thời gian: 20H ngày 31/7/2026

Lượt trận: vòng bảng thứ 2 ASEAN CUP 2026

Sân vận động: Sân Mỹ Đình, Hà Nội

Chuyên gia bắt kèo Việt Nam vs Singapore mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Việt Nam vs Singapore tối nay diễn ra tại vòng 2 ASEAN CUP 2026. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Việt Nam vs Singapore chính xác nhất.

Kèo châu á Việt Nam vs Singapore

Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và phong độ thuyết phục với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận mở màn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Singapore. Do đó từ tỷ lệ kèo thì khả năng cao nghiêng về cửa Việt Nam thắng kèo.

=> Chọn: Singapore 2 trái

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN ASEAN CUP 2026 TẠI SBOBET

Kèo tài xỉu Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đang sở hữu hàng công đạt phong độ cao với 19 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. Trong khi đó Singapore cũng ghi 4 bàn ở 2 trận vừa qua. Dù vậy, đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi phòng ngự phản công để hạn chế sức ép từ đội chủ nhà. Với tính chất quan trọng của trận đấu, kịch bản Việt Nam thắng nhưng không có quá nhiều bàn thắng được đánh giá khả thi hơn.

=> Chọn: Xỉu 3/3.5 trái

Dự đoán trước trận Việt Nam vs Singapore

Theo thống kê từ link Sbobet tối nay Việt Nam thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gặp Singapore gần nhất. Đồng thời họ vừa đánh bại Timor Leste 7-0 ở trận ra quân. Trong khi đó, Singapore chỉ thắng 2/6 trận gần đây và phải thi đấu với mật độ dày hơn. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ vượt trội, Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 3 – 0 (Chọn cửa Việt Nam)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Việt Nam vs Singapore

Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 nhờ hiệu số vượt trội. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang duy trì chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, ghi 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Lợi thế sân nhà Mỹ Đình cùng quãng nghỉ dài hơn cũng giúp các cầu thủ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực.

Trong khi đó, Singapore cũng cho thấy sự tiến bộ dưới thời HLV Tsutomu Ogura. Đội bóng đảo quốc sư tử đã thắng Campuchia 2-1 ở trận ra quân và tiếp tục hướng đến mục tiêu giành điểm trước Việt Nam để duy trì cơ hội đi tiếp. Hàng công của Singapore ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất, nhưng hàng thủ vẫn bộc lộ những khoảng trống khi để thủng lưới 3 bàn trong cùng giai đoạn. Ngoài ra, Singapore chỉ thắng 2 trong 6 trận gần đây trên mọi đấu trường, hòa 2 và thua 2, cho thấy phong độ chưa thực sự ổn định.

Lịch sử chạm trán của hai đội

ASEAN CC 29-12-2026 Việt Nam 3-1(1-0) Singapore

Singapore ASEAN CC 26-12-2026 Singapore 0-2(0-0) Việt Nam

Việt Nam ASEAN CC 30-12-2026 Singapore 0-0(0-0) Việt Nam

Việt Nam INT FRL 21-9-2026 Việt Nam 4-0(1-0) Singapore

Singapore W4NT 06/06 Việt Nam 0-0(0-0) Singapore

=> Thành tích đối đầu Việt Nam vs Singapore trong 5 trận gần nhất cho thấy Việt Nam thắng 3 trận, hòa 2 trận trước Singapore. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 57%, nổ tài 40%.

Đội hình ra sân

ĐT Việt Nam (3-4-3): Nguyễn Filip, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Doãn Ngọc Tân, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Hai Long, Tiến Linh, Tuấn Hải

Nguyễn Filip, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Doãn Ngọc Tân, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Hai Long, Tiến Linh, Tuấn Hải ĐT Singapore (4-2-3-1): Izwan Mahbud, Christopher van Huizen, Irfan Fandi, Safuwan Baharudin, Ryhan Stewart, Harhys Stewart, Kyoga Nakamura, Shawal Anuar, Shah Shahiran, Glenn Kweh, Ikhsan Fandi

Tình hình chấn thương

Việt Nam Nguyễn Tài Lộc : Đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng toàn đội. Khuất Văn Khang : Vắng mặt do chấn thương gặp phải trước thềm ASEAN Cup 2026.

Singapore Không có trường hợp chấn thương hoặc treo giò đáng chú ý. HLV Tsutomu Ogura nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất với các trụ cột như Ikhsan Fandi, Irfan Fandi, Kyoga Nakamura và Harhys Stewart.



Theo dõi dự đoán soi kèo trận Việt Nam vs Singapore lượt 2 ASIAN CUP 2026. Chuyên gia đưa ra đánh giá cơ hội dành chiến thắng hấp dẫn tối nay theo các mức cược được đưa ra tại Sbobet. Chúc anh em ăn tiền và đặt cược thành công!