Hòa cùng không khí sôi động của các giải đấu thể thao cuồng nhiệt, nhà cái chính thức trình làng chuỗi siêu khuyến mãi Sbobet tháng 8/2026 cực kỳ hấp dẫn! Từ những gói thưởng nạp đầu siêu giá trị dành cho tân thủ, ưu đãi hoàn trả không giới hạn đến các chương trình thưởng cược thể thao độc quyền. Hãy khám phá ngay danh sách ưu đãi Sbobet hot nhất ngay hôm nay.

Nhiệm vụ hàng ngày SBO – Giữ nhịp cuộc chơi

Không cần chờ đợi đến cuối tuần hay các sự kiện lớn, chương trình “Giữ Nhịp Cuộc Chơi” mang đến chuỗi thử thách cực kỳ đơn giản được làm mới mỗi ngày. Chỉ cần đăng nhập Sbobet, hoàn thành các nhiệm vụ cược quen thuộc là người chơi đã có thể nhận ngay những phần quà hấp dẫn, tích lũy thêm vốn cược để sẵn sàng săn thưởng lớn hơn.

Cách tham gia khuyến mãi

Hoàn thành các Nhiệm Vụ Đặc Biệt theo đúng yêu cầu được quy định cho từng nhiệm vụ.

Người chơi có thể truy cập Trang Nhiệm Vụ bất kỳ lúc nào để theo dõi tiến độ và trạng thái hoàn thành.

Khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần nhấn “Nhận Thưởng” để nhận phần thưởng tương ứng.

Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ liên tiếp trong 10, 20, 30 và 37 ngày để mở khóa Quà Tặng Đặc Biệt độc quyền.

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Điều khoản áp dụng

Chương trình diễn ra từ 11:00 ngày 15/07/2026 đến 10:59 ngày 21/08/2026 (giờ Việt Nam).

Khuyến mãi áp dụng cho các tài khoản sử dụng các loại tiền tệ: RM, INR (₹), IDR (Rp), THB (฿), KRW (₩), MMK, VND (₫), KHR (៛) và USD/USDT.

Nhiệm Vụ Hàng Ngày SBO được tính theo chu kỳ từ 11:00 đến 10:59 ngày hôm sau (giờ Việt Nam).

ngày hôm sau (giờ Việt Nam). Chỉ các cược được thực hiện bằng Ví Chính mới đủ điều kiện tham gia chương trình.

Chỉ những cược được đặt trong thời gian khuyến mãi mới được tính là hợp lệ. Việc hoàn thành nhiệm vụ được xác định theo thời điểm cược được thanh toán, vì vậy cược không nhất thiết phải được đặt và thanh toán trong cùng một ngày nhiệm vụ.

Phần thưởng hằng ngày sẽ được cộng vào tài khoản SBO trong vòng 24 giờ sau khi người chơi nhận thưởng thành công.

Quà Tặng Đặc Biệt sẽ được hệ thống tự động chuyển vào tài khoản lúc 17:00 (giờ Việt Nam) của ngày kế tiếp sau khi người chơi hoàn thành đủ số ngày nhiệm vụ liên tiếp theo quy định.

Chuỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp vẫn được giữ nguyên dù người chơi thực hiện nhiệm vụ bằng cược Thể Thao hoặc Trò Chơi.

Người chơi không thể tham gia đồng thời chương trình Nạp Tiền và Nhiệm Vụ Hàng Ngày SBO.

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Cách tham gia khuyến mãi

Người chơi cần nhận thưởng thông qua Bot Telegram SBO (@SBOTOPTG_bot) hoặc đăng nhập SBOBET để tham gia chương trình.

Sau khi lựa chọn phần thưởng, người chơi chỉ cần đặt cược tối thiểu 300.000₫ tại bất kỳ bàn chơi nào thuộc sảnh Casino Trực Tiếp SBO trong thời gian khuyến mãi.

Phần thưởng sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thành đầy đủ điều kiện.

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Điều khoản áp dụng

Thời gian khuyến mãi : Từ 11:00 ngày 08/08/2026 đến 10:59 ngày 22/08/2026 (giờ Việt Nam).

: Từ Đối tượng áp dụng : Chương trình áp dụng cho các tài khoản sử dụng các loại tiền tệ: Rp, THB (฿), VND (₫), RM, KRW (₩), MMK, KHR (៛), USD/USDT.

: Chương trình áp dụng cho các tài khoản sử dụng các loại tiền tệ: Quy định nhận thưởng : Mỗi tài khoản chỉ được nhận thưởng 1 lần mỗi ngày trong suốt thời gian khuyến mãi. Lần nhận thưởng đầu tiên trong ngày sẽ được tính hợp lệ, các lượt nhận sau sẽ bị xem là trùng lặp. Chu kỳ nhận thưởng hằng ngày được tính từ 11:00 đến 10:59 ngày kế tiếp (giờ Việt Nam).

: Các loại cược không hợp lệ: Những cược sau đây sẽ không được tính để nhận Phiếu Cược Miễn Phí: Cược sử dụng phiếu thưởng. Đặt cược hoàn tiền. Cược bị từ chối hoặc vô hiệu. Cược đôi. Kèo cược an toàn (cược hai cửa đối lập).

Những cược sau đây sẽ không được tính để nhận Phiếu Cược Miễn Phí: Quy định về Phiếu Cược Miễn Phí : Giá trị cược không được cộng dồn, tái sử dụng hoặc kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác. Phiếu Cược Miễn Phí yêu cầu hoàn thành vòng cược 1 lần theo quy định trước khi sử dụng. Phiếu Cược Miễn Phí không được quy đổi thành tiền mặt, chuyển nhượng cho tài khoản khác hoặc kết hợp với các chương trình ưu đãi khác.

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Cách tham gia khuyến mãi

Chương trình chỉ áp dụng cho thành viên thuộc hạng Diamond.

Người chơi đủ điều kiện cần lựa chọn mã khuyến mãi tại trang Nạp Tiền Sbobet trước khi thực hiện giao dịch để tham gia chương trình.

Trong thời gian khuyến mãi, thành viên có cơ hội nhận Thưởng Nạp Lại lên đến 30%, với mức thưởng tối đa 5.000.000₫ được cộng trực tiếp vào tài khoản SBO.

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Điều khoản áp dụng

Thời gian khuyến mãi: Từ 11:00 ngày 01/06/2026 đến 10:59 ngày 31/12/2026 (giờ Việt Nam).

Từ Đối tượng áp dụng : Chương trình áp dụng cho các tài khoản sử dụng loại tiền tệ: Rp, THB (฿), VND (₫), RM, INR (₹), KRW (₩), MMK, KHR (៛), R$, USD/USDT.

: Chương trình áp dụng cho các tài khoản sử dụng loại tiền tệ: Quy định tham gia: Người chơi có thể tham gia và nhận khuyến mãi 1 lần mỗi tuần. Chu kỳ khuyến mãi hằng tuần được tính từ 11:00 Thứ Hai đến 10:59 Thứ Hai tuần kế tiếp (giờ Việt Nam). Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 chương trình khuyến mãi tại cùng một thời điểm. Để tham gia chương trình khác, người chơi cần hoàn thành điều kiện của chương trình hiện tại hoặc hủy khuyến mãi đang tham gia.

Cách nhận thưởng: Sau khi nạp tiền thành công, tiền thưởng sẽ được hệ thống tự động cộng vào tài khoản. Số tiền nạp và tiền thưởng dùng để tính ưu đãi phải hoàn thành yêu cầu xoay vòng cược trước khi thực hiện rút tiền.

Quy định rút tiền: Người chơi không thể rút tiền khi chương trình khuyến mãi đang hoạt động, ngoại trừ trường hợp đã hoàn thành đủ yêu cầu xoay vòng cược hoặc hủy khuyến mãi. Khi hủy chương trình, toàn bộ tiền thưởng và các khoản thắng phát sinh từ tiền thưởng (nếu có) sẽ bị thu hồi.

Thời hạn hoàn thành vòng cược : Người chơi phải hoàn thành yêu cầu xoay vòng cược trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm tiền thưởng được cộng vào tài khoản. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, tiền thưởng và toàn bộ tiền thắng liên quan sẽ bị hủy.

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Quy định tính vòng cược theo sản phẩm

Quay Hũ : Chỉ các cược tại các trò chơi Quay Hũ được tính vào yêu cầu xoay vòng cược. Không áp dụng cho các trò chơi thuộc nhà cung cấp: Vgaming, Logispin, SAGaming, Yggdrasil và GamingWorld.

: Thể Thao : Chỉ các cược đạt mức tỷ lệ cược tối thiểu sau được tính: Tỷ lệ cược Châu Âu: t ừ 1.50 trở lên. Xem tỷ lệ cược Hong Kong: từ 0.50 trở lên. Tỷ lệ cược Mã Lai: từ 0.50 trở lên.

: Chỉ các cược đạt mức tỷ lệ cược tối thiểu sau được tính: Live Casino: Chỉ các cược được đặt tại Live Casino mới được tính vào yêu cầu xoay vòng cược.

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