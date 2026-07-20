Người chơi hãy xem qua tin tức kèo bóng đá Timor Leste vs Việt Nam vào lúc 20H30 ngày 24/7/2026. Liệu rằng quân đoàn HLV Sang-sik Kim có ghi được chiến thắng hay không? Hay Timor Leste sẽ ghi được chiến thắng? Xem ngay những nhận định chính xác ngay dưới đây.

Trận đấu : Timor Leste vs Việt Nam

Thời gian: 20H30 ngày 24/7/2026

Lượt trận: Lượt đấu đầu tiên bảng A ASEAN Cup 2026

Sân vận động: Chonburi (Thái Lan)

Chuyên gia bắt kèo Timor Leste vs Việt Nam mới nhất ra sao?

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Timor Leste vs Việt Nam tối nay tại nhà cái Sbobet diễn ra tại bảng A ASEAN Cup. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Timor Leste vs Việt Nam chính xác nhất.

Kèo châu á Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste khó tạo nên bất ngờ khi phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam, đội đã thắng cả 5 lần gặp gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Chênh lệch về trình độ cùng chiều sâu lực lượng giúp Việt Nam được dự đoán sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Với kèo chấp 2 trái, lựa chọn cửa trên vẫn đáng tin nếu các chân sút tận dụng tốt cơ hội tạo ra.

=> Chọn: Việt Nam 2 trái

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Kèo tài xỉu Timor Leste vs Việt Nam

Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra cởi mở với nhiều bàn thắng, khi Việt Nam ghi trung bình 3,4 bàn/trận trong 5 lần chạm trán gần nhất. Trong bối cảnh Timor Leste sở hữu hàng thủ không được đánh giá cao, còn Việt Nam hướng đến chiến thắng đậm để tạo lợi thế hiệu số, cửa tài 3 là lựa chọn sáng giá. Chuyên gia sk nghiêng về kịch bản đội tuyển Việt Nam ghi từ 3 đến 4 bàn hoàn toàn có cơ sở.

=> Chọn: Tài 3 trái

Dự đoán trước trận Timor Leste vs Việt Nam

Với phong độ đẳng cấp và kinh nghiệm chiến đấu ở đấu trường Quốc Tế, Việt Nam được các chuyên gia dự đoán có khả năng giành chiến thắng.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 0 – 4 (Chọn cửa Việt Nam)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste bước vào ASEAN Championship 2026 với sự tự tin sau khi đánh bại Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng play-off để giành vé dự vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn khi chạm trán nhà đương kim vô địch Việt Nam ngay ở lượt trận mở màn. Do sân vận động trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức, Timor Leste tiếp tục chọn sân Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà cho trận đấu này.

Bên kia chiến tuyến, Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vừa đánh bại Myanmar 4-0 trong trận giao hữu cuối cùng, thể hiện phong độ ổn định ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Với lực lượng vượt trội và tinh thần hưng phấn, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là giành trọn 3 điểm mà còn hướng đến một chiến thắng cách biệt để tạo lợi thế về hiệu số ngay từ lượt trận đầu tiên.

Lịch sử chạm trán của hai đội

15/12/2024: Việt Nam 5-0 Timor Leste (ASEAN Championship)

21/05/2022: Timor Leste 0-4 Việt Nam (SEA Games)

06/12/2021: Việt Nam 2-0 Timor Leste (AFF Cup)

08/11/2018: Việt Nam 3-0 Timor Leste (AFF Cup)

17/10/2016: Timor Leste 2-3 Việt Nam (Giao hữu)

Đội hình ra sân

ĐT Timor Leste (4-5-1): Junildo Pereira; Mouzinho Barreto, Rosário de Deus, Zenivio, João Bosco, Fagio Augusto; Paulo Gali, Filomeno, João Pedro, Henrique Cruz; João Pedro Freitas.

Junildo Pereira; Mouzinho Barreto, Rosário de Deus, Zenivio, João Bosco, Fagio Augusto; Paulo Gali, Filomeno, João Pedro, Henrique Cruz; João Pedro Freitas. ĐT Việt Nam (3-4-3): Nguyễn Filip; Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Võ Minh Trọng; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Lý Đức; Nguyễn Hai Long, Nguyễn Xuân Son, Phạm Tuấn Hải.

Tình hình chấn thương

Cả đội bóng Timor Leste và Việt Nam đều đem lực lượng mạnh nhất.

Qua đánh giá từ chuyên gia Sbobet online nhận định soi kèo trận đấu Timor Leste vs Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 từ chuyên gia tại lượt trận tối nay. Dân cược có thể theo dõi biến động kèo bóng đá và kết quả trận Timor Leste vs VN sắp tới đây tại nhà cái Sbobet.