Trận đại chiến tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ lúc 2h00 ngày 11/7 đang là tâm điểm khiến bảng kèo SBOBET “nóng” hơn bao giờ hết. Sự đối đầu giữa hàng công biến hóa của Tây Ban Nha và hàng thủ kiên cường của Quỷ Đỏ tạo nên một bài toán phân tích đầy thách thức. Hãy cùng SBOBET săn kèo Tây Ban Nha vs Bỉ chính xác nhất.

Trận đấu : Tây Ban Nha vs Bỉ

Thời gian: 2H ngày 11/7/2026

Lượt trận: vòng tứ kết World Cup 2026

Sân vận động: SoFi Stadium, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Tây Ban Nha vs Bỉ mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Tây Ban Nha vs Bỉ tối nay diễn ra tại vòng tứ kết World Cup 2026. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ chính xác nhất.

Kèo châu á Tây Ban Nha vs Bỉ

Mức chấp 0.5/1 tại keo nha cai tt cho thấy Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định trong lối chơi. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente toàn thắng cả hai trận knock-out mà không để thủng lưới, lần lượt đánh bại Áo 3-0 và Bồ Đào Nha 1-0. Trong khi đó, Bỉ dù sở hữu hàng công bùng nổ nhưng phải trải qua 120 phút mới vượt qua Senegal trước khi thắng Mỹ 4-1.

=> Chọn: Tây Ban Nha 0.5/1 trái

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Kèo tài xỉu Tây Ban Nha vs Bỉ

Bỉ đã ghi tới 7 bàn trong hai trận loại trực tiếp gần nhất, cho thấy khả năng tấn công rất ấn tượng. Tuy nhiên, Tây Ban Nha luôn biết cách kiểm soát nhịp độ và ưu tiên sự chắc chắn ở các trận đấu lớn, với 4/5 trận gần đây có không quá 2 bàn thắng. Kịch bản giằng co và được quyết định bởi một vài khoảnh khắc tỏa sáng là điều dễ xảy ra.

=> Chọn: Xỉu 2.5 trái

Dự đoán trước trận Tây Ban Nha vs Bỉ

Xét về thành tích đối đầu, Tây Ban Nha đang nắm lợi thế rõ rệt trước Bỉ. La Roja đã toàn thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất và duy trì chuỗi 8 trận liên tiếp không thua trước Qủy Đỏ. Với phong độ ổn định cùng lịch sử đối đầu vượt trội, thầy trò HLV Luis de la Fuente được đánh giá nhỉnh hơn và có nhiều cơ hội giành tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

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– Kết quả tỷ số: 2 – 0 (Chọn cửa Tây Ban Nha)

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– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha khởi đầu giải đấu bằng trận hòa 0-0 trước Cape Verde, nhưng càng thi đấu càng cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch châu Âu. La Roja lần lượt đánh bại Ả Rập Xê Út 4-0 và Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng, trước khi vượt qua Áo 3-0 ở vòng 32 đội. Tại vòng 16 đội, họ gặp rất nhiều khó khăn trước Bồ Đào Nha và chỉ có thể định đoạt trận đấu ở những phút cuối. Khi Mikel Merino ghi bàn thắng duy nhất sau khi vào sân từ ghế dự bị, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bỉ cũng trải qua hành trình không hề dễ dàng. Hai trận hòa liên tiếp ở vòng bảng khiến Quỷ đỏ rơi vào thế buộc phải thắng đậm New Zealand để giành quyền đi tiếp. Sau đó, họ tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước Senegal khi thắng 3-2 sau hiệp phụ dù bị dẫn 0-2 đến phút 86. Đến vòng 16 đội, Bỉ tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội chủ nhà Mỹ.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ trong 5 trận gần nhất cho thấy Tây Ban Nha thắng 5 trận trước Bỉ. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 100%, nổ tài 40%.

Đội hình ra sân

ĐT Tây Ban Nha: Simon, Poro, Cubari, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Simon, Poro, Cubari, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal ĐT Bỉ: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana, Raskin, Doku, Tielemans, Trossard, De Ketelaere

Tình hình chấn thương

Tây Ban Nha : Nico Williams và Yeremy Pino chấn thương.

: Nico Williams và Yeremy Pino chấn thương. Bỉ: Đầy đủ lực lượng.

Xét về tổng thể, đây là trận đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân”, nhưng tính đột biến từ các ngôi sao trẻ có thể giúp Tây Ban Nha ca khúc khải hoàn. Đối với anh em chơi kèo tại SBOBET, đi cửa Xỉu hiệp 1 hoặc chọn Tây Ban Nha handicap cả trận là những lựa chọn chính xác. Bảng cược SBOBET đã lên đèn, hãy nhanh tay chọn tỷ lệ trận Tây Ban Nha vs Bỉ tốt nhất hôm nay!