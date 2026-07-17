Theo dõi phân tích soi kèo trận Tây Ban Nha vs Argentina tối nay lúc 2H ngày 20/7/2026. Theo dõi chuyên gia dự đoán kèo bóng đá và phân tích kết quả trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina cụ thể qua bài viết chí tiết dưới đây từ Sbobet.

Trận : Tây Ban Nha vs Argentina

Thời gian thi đấu : 2H ngày 20/7/2026

Sân vận động : MetLife, New York, Mỹ

Giải đấu: Chung kết World Cup 2026.

Chuyên gia bắt kèo Tây Ban Nha vs Argentina mới nhất ra sao?

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Tây Ban Nha vs Argentina tối nay tại nhà cái Sbobet diễn ra tại chung kết World Cup 2026. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina chính xác nhất.

Kèo châu á Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng và sự chắc chắn trong phòng ngự, nhưng Argentina lại sở hữu kinh nghiệm ở các trận đấu lớn cùng khả năng tạo đột biến vào cuối trận. Với mức chấp chỉ 0/0.5 trái, sự cân bằng giữa hai đội khiến lựa chọn cửa dưới trở nên đáng cân nhắc.

=> Chọn: Argentina 0/0.5 trái

Kèo tài xỉu Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha có xu hướng kiểm soát trận đấu bằng cách duy trì quyền kiểm soát bóng, trong khi Argentina thường tăng tốc mạnh ở giai đoạn cuối. Dù vậy, tính chất thận trọng của một trận chung kết có thể khiến số cơ hội rõ ràng bị hạn chế.

=> Chọn: Xỉu 2/2.5 trái

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Dự đoán trước trận Tây Ban Nha vs Argentina

Kịch bản được đánh giá có khả năng xảy ra cao nhất ở trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina là tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút. Đây cũng là kết quả nhận được sự ủng hộ từ nhiều mô hình dự đoán và các mức tỷ lệ có giá trị thấp.

Tây Ban Nha có thể kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, đặc biệt là khoảng 70 phút đầu trận, nhờ khả năng cầm bóng và tổ chức lối chơi tốt. Tuy nhiên, Argentina vẫn sở hữu đủ phẩm chất để tìm kiếm bàn gỡ ở giai đoạn cuối. Một khoảnh khắc xuất thần của Lionel Messi hoặc sự tỏa sáng từ một cá nhân khác hoàn toàn có thể giúp Albiceleste giữ lại kết quả hòa 1-1.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 1 – 1 (Chọn cửa hòa, Tây Ban Nha thắng luân lưu)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina

Nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ sẽ chạm trán trong trận chung kết World Cup 2026. Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh chiến thuật khi đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết để giành quyền góp mặt trong trận đấu cuối cùng. La Roja một lần nữa cho thấy khả năng kiểm soát bóng và làm chủ thế trận, sau khi lần lượt vượt qua những thử thách khó khăn trước Bồ Đào Nha và Bỉ ở vòng knock-out.

Argentina cũng tiến vào chung kết bằng một hành trình đầy kịch tính. Ở bán kết, Albiceleste vượt qua đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 nhờ hai bàn thắng được ghi ở giai đoạn cuối trận. Với 18 bàn thắng tại giải đấu, Argentina sở hữu hàng công giàu sức mạnh và đặc biệt phụ thuộc vào khả năng tạo đột biến cũng như dứt điểm của Lionel Messi.

Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ vẫn bộc lộ một số hạn chế trong khâu phòng ngự. Argentina thường để đối thủ tạo ra cơ hội từ sớm và phải dựa nhiều vào khả năng bùng nổ trong 30 phút cuối trận để xoay chuyển cục diện. Đây có thể là điểm yếu mà Tây Ban Nha, với khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sức ép liên tục, tìm cách khai thác trong trận chung kết.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina trong 5 trận gần nhất cho thấy Tây Ban Nha thắng 3 trận, và thua 2 trận trước Argentina. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 60%, nổ tài 80%.

Đội hình ra sân

ĐT Tây Ban Nha : Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal; Rodri, Fabian Ruiz.

: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal; Rodri, Fabian Ruiz. ĐT Argentina: Emiliano Martinez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico.

Tình hình chấn thương

Đội hình Tây Ban Nha với Argentina tưng ra trong trận đấu này vô cùng mạnh.

Qua đánh giá nhận định soi kèo trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina tại Sbobet từ chuyên gia tại lượt trận tối nay. Dân cược có thể theo dõi biến động kèo bóng đá và kết quả trận Argentina sắp tới đây tại nhà cái Sbobet.