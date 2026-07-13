Đúng 2h ngày 15/7/2026, trận bán kết rực lửa giữa Pháp vs Tây Ban Nha sẽ chính thức diễn ra tại AT&T, Texas, Mỹ. Bài viết dưới đây sẽ phân tích tỷ lệ kèo nhà cái, phong độ đối đầu và nhận định kèo Pháp vs Tây Ban Nha với những lựa chọn cửa đặt sáng giá nhất.

Trận đấu : Pháp vs Tây Ban Nha

Thời gian: 2H ngày 15/7/2026

Lượt trận: vòng bán kết World Cup 2026

Sân vận động: AT&T, Texas, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Pháp vs Tây Ban Nha mới nhất ra sao?

Chỉ số tỷ lệ kèo Pháp vs Tây Ban Nha liên tục nhảy số, cho thấy sự thận trọng tột độ của giới cầm cân nảy mực khi đặt bản lĩnh thực dụng của Les Bleus. Để không bị “việt vị” trước những cái bẫy tỷ lệ từ nhà cái, mời anh em cùng SBOBET789 đưa ra thông số vàng và kèo bóng đá Pháp vs Tây Ban Nha ngay sau đây.

Kèo châu á Pháp vs Tây Ban Nha

Đội bóng của Didier Deschamps đã thắng liên tiếp Paraguay 1-0, Morocco 2-0 và trước đó là Thụy Điển 3-0 ở vòng knock-out, cho thấy sự ổn định ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Trong khi đó, Tây Ban Nha phải rất vất vả mới vượt qua Bỉ 2-1 nhờ bàn thắng ở phút 88 của Mikel Merino, vì vậy Pháp được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

=> Chọn: Pháp -0/0.5 trái

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Kèo tài xỉu Pháp vs Tây Ban Nha

Ba trận knock-out gần nhất của Pháp chỉ xuất hiện tổng cộng 6 bàn thắng (trung bình 2 bàn/trận), còn hai trận loại trực tiếp gần đây của Tây Ban Nha đều kết thúc với không quá 3 bàn (thắng Bồ Đào Nha 1-0 và Bỉ 2-1). Khi hai đội đều sở hữu hàng thủ chắc chắn và tính chất bán kết buộc phải chơi thận trọng, kịch bản ít bàn thắng là lựa chọn đáng tin cậy.

=> Chọn: Xỉu 2.5 trái

Dự đoán trước trận Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp đang đạt phong độ rất cao với chuỗi 6 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Trong khi Tây Ban Nha cũng sở hữu hàng thủ chắc chắn khi mới nhận 1 bàn thua sau 6 trận. Đây được dự đoán sẽ là màn so tài giằng co, nhưng sự khác biệt từ Kylian Mbappe cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn có thể giúp Les Bleus giành chiến thắng sát nút.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 1 – 0 (Chọn cửa Pháp)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp khởi đầu World Cup 2026 không quá ấn tượng khi gặp Senegal, nhưng càng chơi họ càng thể hiện phong độ ổn định. Ở tứ kết, Les Bleus đánh bại Morocco 2-0 trong một trận đấu mà họ kiểm soát tốt thế trận. Từ đó tạo ra nhiều cơ hội trước một trong những hàng thủ chắc chắn nhất giải.

Đội bóng của HLV Didier Deschamps đã thắng cả 6 trận tại World Cup năm nay. Không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả với đầu tàu Kylian Mbappe, Pháp còn cho thấy bản lĩnh khi biết cách vượt qua những trận đấu khó khăn. Sau giải đấu này, Deschamps sẽ chia tay đội tuyển và ông đang hướng tới mục tiêu khép lại nhiệm kỳ bằng chức vô địch World Cup thứ hai trên cương vị HLV.

Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha phải nhờ bàn thắng ở phút 88 của Mikel Merino mới vượt qua Bỉ 2-1 tại tứ kết. Dù vậy, La Roja vẫn được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất giải nhờ khả năng kiểm soát bóng và tuyến giữa chất lượng với Rodri giữ vai trò quan trọng.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang có chuỗi 36 trận bất bại trên mọi đấu trường chính thức. Nếu không thua trước Pháp, họ sẽ cân bằng chuỗi 37 trận bất bại mà Argentina từng lập từ năm 2019 đến 2022.

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Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha trong 5 trận gần nhất cho thấy Pháp thắng 2 trận và thua 3 trận trước Tây Ban Nha. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 40%, nổ tài 60%.

Đội hình ra sân

ĐT Pháp (4-2-3-1) : Maignan; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne.

: Maignan; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne. ĐT Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella.

Tình hình chấn thương

Pháp: Mbappe bị đau nhẹ, trong khi Aurelien Tchouameni chấn thương háng.

Mbappe bị đau nhẹ, trong khi Aurelien Tchouameni chấn thương háng. Tây Ban Nha: Yeremy Pino vẫn chưa hồi phục và sẽ vắng mặt.

Với tính chất thận trọng của một trận bán kết World Cup, màn so tài lúc 2h ngày 15/7 hứa hẹn sẽ cực kỳ giằng co về mặt chiến thuật. Các chuyên gia soi kèo Pháp vs Tây Ban Nha mức kèo động nửa phản ánh sự cân bằng tuyệt đối và kịch tính.