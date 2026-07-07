Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Pháp vs Morocco lúc 3h ngày 10/7/2026 tại vòng tứ kết World Cup 2026. “Gà trống vạm vỡ” nước Pháp đối đầu với dàn siêu sao thượng hạng sẽ chạm trán “Sư tử Atlas” kiên cường. Hãy cùng xem tỷ lệ soi kèo Pháp vs Morocco tại SBOBET ngay hôm nay để không bỏ lỡ những mã cược ngon ăn nhất!

Trận đấu : Pháp vs Morocco

Thời gian: 3H ngày 10/7/2026

Lượt trận: vòng tứ kết World Cup 2026

Sân vận động: Gillette, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Pháp vs Morocco mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Pháp vs Morocco tối nay diễn ra tại vòng tứ kết World Cup 2026. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Pháp vs Morocco chính xác nhất.

Kèo châu á Pháp vs Morocco

Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Ở vòng 1/8, Les Bleus vượt qua Paraguay 1-0 trong trận đấu giàu thể lực, trong khi Morocco gây ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Canada để lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở tứ kết. Dù Morocco chơi rất kỷ luật, chất lượng đội hình và khả năng tạo khác biệt của Pháp vẫn nhỉnh hơn, nên lựa chọn Pháp -1 là đáng cân nhắc.

=> Chọn: Pháp 1 trái

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Kèo tài xỉu Pháp vs Morocco

Morocco mới chỉ nhận rất ít bàn thua và luôn ưu tiên lối đá phòng ngự phản công ở các trận knock-out, trong khi Pháp cũng không quá bùng nổ trước Paraguay khi chỉ thắng tối thiểu 1-0. Một thế trận chặt chẽ nhiều khả năng sẽ diễn ra ở vòng tứ kết, khiến cơ hội xuất hiện từ 3 bàn trở lên không quá cao. Vì vậy, Xỉu 2.5 bàn là phương án hợp lý hơn.

=> Chọn: Xỉu 2.5 trái

Dự đoán trước trận Pháp vs Morocco

Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco trên sân Gillette được xem là một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026. Dù Morocco đang có phong độ ấn tượng, việc thiếu vắng một số nhân tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trước đối thủ sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội như Pháp. Với đẳng cấp cùng kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, Les Bleus được đánh giá đủ sức giành chiến thắng để góp mặt ở bán kết. Soi kèo WC hôm nay được các chuyên gia đưa ra như sau:

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 2 – 0 (Chọn cửa Pháp)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Pháp vs Morocco

Pháp đã vượt qua bốn trận đầu tiên tại World Cup 2026 nhờ sức mạnh của hàng công, nhưng phải rất vất vả mới đánh bại Paraguay 1-0 ở vòng 16 đội để giành vé vào tứ kết. Les Bleus đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu trường chính thức (thắng 11, hòa 1). Đồng thời họ thắng liên tiếp 7 trận gần đây. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn trước Morocco, thầy trò Didier Deschamps sẽ lần đầu tiên kể từ năm 2004 nối dài chuỗi thắng lên 8 trận và trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử góp mặt ở ba kỳ bán kết World Cup liên tiếp.

Bên kia chiến tuyến, Morocco tiếp tục khẳng định vị thế của một hiện tượng khi đánh bại chủ nhà Canada 3-0 ở vòng 16 đội dù chỉ tung ra 4 cú sút trúng đích. Đại diện Bắc Phi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên hai lần bất bại trong 5 trận mở màn của một kỳ World Cup và đang hướng đến mục tiêu đòi lại món nợ thất bại trước Pháp tại bán kết World Cup 2022. Nếu tiếp tục tiến bước, Morocco sẽ lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở bán kết, một cột mốc chưa từng có với bóng đá châu Phi.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Pháp vs Morocco trong 5 trận gần nhất cho thấy Pháp thắng 3 trận, hòa 2 trận trước Morocco. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 60%, nổ tài 60%.

Đội hình ra sân

ĐT Pháp (4-2-3-1) : Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Olise, Dembele, Barcola; Tchouameni, Rabiot; Mbappe.

: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Olise, Dembele, Barcola; Tchouameni, Rabiot; Mbappe. ĐT Morocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Bouaddi, El Aynaoui; Saibari.

Tình hình chấn thương

Pháp : Marcus Thuram chấn thương. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn.

: Marcus Thuram chấn thương. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn. Morocco: Có lực lượng mạnh nhất.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco ngày 10/7/2026 hứa hẹn là một màn đấu trí nghẹt thở với những bẫy kèo đầy toan tính từ nhà cái. Sự già rơ của người Pháp hay tinh thần thép của Morocco sẽ thắng thế trên sàn giao dịch? Hy vọng bài viết soi kèo Pháp vs Morocco tại SBOBET này giúp anh em chốt cược tự tin.