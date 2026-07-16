Xem phân tích soi kèo trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4H ngày 19/7/2026 cùng trang cược uy tín Sbobet. Chuyên gia nhận định tình hình về lực lượng, kèo bóng đá trực tuyến Pháp vs Anh qua bài viết phân tích ngay dưới đây.

Trận : Pháp vs Anh

Thời gian thi đấu : 4H ngày 19/7/2026

Sân vận động : Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ.

Giải đấu: Tranh hạng 3 World Cup 2026.

Chuyên gia bắt kèo Pháp vs Anh mới nhất ra sao?

Theo dõi tổng quan kèo Pháp vs Anh chính xác lượt trận vòng tranh hạng 3 WC 2026 trên sân Hard Rock Stadium tối nay. Xem dự đoán kèo tỷ số, kèo tài xỉu, kèo chấp Pháp vs Anh chi tiết dưới đây:

Kèo châu á Pháp vs Anh

Pháp được đánh giá cao hơn nhờ thành tích đối đầu tích cực khi thắng 3/5 lần gặp Anh gần nhất. Les Bleus cũng có khả năng phòng ngự tốt hơn với 9 trận giữ sạch lưới trong 16 trận gần đây. Trong khi Tam sư dù có 10 trận giữ sạch lưới sau 14 trận nhưng lại thường gặp khó trước những đối thủ sở hữu hàng công chất lượng. Với tính chất cân bằng của trận tranh hạng ba, lựa chọn Pháp -0/0.5 vẫn đáng cân nhắc.

=> Chọn: Pháp 0/0.5 trái

Kèo tài xỉu Pháp vs Anh

Cả hai đội đều ghi được 10 bàn trong 5 trận gần nhất, cho thấy phong độ tấn công khá ổn định. Theo thống kê từ SBOBET cá cược, 5 lần đối đầu gần đây giữa Pháp và Anh cũng chứng kiến thế trận cạnh tranh quyết liệt, trong khi trận tranh hạng ba thường có xu hướng cởi mở hơn. Với những ngôi sao tấn công đang hướng đến cuộc đua Chiếc giày vàng, Tài 2.5 là lựa chọn phù hợp.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Pháp vs Anh

Trận tranh hạng ba thường diễn ra cởi mở với nhiều bàn thắng. Cuộc đối đầu giữa Pháp và Anh càng được kỳ vọng hấp dẫn khi quy tụ hai hàng công sắc bén cùng cuộc đua Chiếc giày vàng đang diễn ra đầy kịch tính.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 2 – 1 (Chọn cửa Pháp)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Pháp vs Anh

Pháp đã có hành trình ấn tượng tại World Cup 2026 khi đứng đầu bảng và dễ dàng vượt qua vòng bảng với các chiến thắng 3-1 trước Senegal, 3-0 trước Iraq và 4-1 trước Na Uy. Ở vòng knock-out, Les Bleus tiếp tục đánh bại Thụy Điển 3-0, Paraguay 1-0 và Morocco 2-0 trước khi bị Tây Ban Nha chặn đứng ở bán kết với thất bại 0-2. Trước trận đấu với La Roja, Pháp đã ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, cho thấy sự cân bằng đáng nể giữa hàng công và hàng thủ.

Trong khi đó, hành trình của Anh có phần chông gai hơn. Tam sư lần lượt đánh bại Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và vượt qua Panama 2-0 ở vòng bảng. Sau đó, họ tiếp tục giành chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo, đánh bại Mexico 3-2 và vượt qua Na Uy 2-1 sau hiệp phụ để tiến vào bán kết, nơi bị Argentina đánh bại với tỷ số 2-1. Anh đã ghi 14 bàn trong hành trình này nhưng cũng nhận tới 8 bàn thua, cho thấy đội bóng của HLV Thomas Tuchel thiên về lối chơi tấn công cởi mở hơn là kiểm soát hoàn toàn thế trận.

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Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Pháp vs Anh trong 5 trận gần nhất cho thấy Pháp thắng 2 trận, hòa 2 và thua 1 trận trước Anh. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 40%, nổ tài 60%.

Đội hình ra sân

ĐT Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Maignan; Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe. ĐT Anh: Pickford; Dan Burn, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Tình hình chấn thương

Pháp : William Saliba gặp chấn thương lưng. Kylian Mbappe cần được theo dõi sau vấn đề nhẹ ở cổ chân, trong khi Aurelien Tchouameni từng gặp vấn đề ở háng và chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất.

: William Saliba gặp chấn thương lưng. Kylian Mbappe cần được theo dõi sau vấn đề nhẹ ở cổ chân, trong khi Aurelien Tchouameni từng gặp vấn đề ở háng và chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất. Anh: Valentino Livramento không thể thi đấu vì chấn thương cơ đùi sau. Reece James nằm trong diện theo dõi. Jordan Henderson cũng vắng mặt, còn Declan Rice và Marc Guehi cần được kiểm tra thể lực sau trận bán kết với Argentina.

Qua đánh giá nhận định soi kèo trận đấu Pháp vs Anh từ chuyên gia tại lượt trận tối nay. Dân cược có thể theo dõi biến động kèo bóng đá và kết quả trận Pháp vs Anh sắp tới đây tại nhà cái Sbobet.