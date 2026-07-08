Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh diễn ra vào lúc 4H ngày 12/7 tại SVĐ Miami đang là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu. Một Na Uy đầy ngạo nghễ với “cú sốc” quật ngã Brazil ở vòng 1/6 sẽ đối đầu với một “Tam Sư” bản lĩnh vừa vượt qua Mexico. Hãy cùng SBOBET phân tích phong độ, lực lượng và những tỷ lệ kèo Na Uy vs Anh sáng giá nhất.

Trận đấu : Na Uy vs Anh

Thời gian: 4H ngày 12/7/2026

Lượt trận: vòng tứ kết World Cup 2026

Sân vận động: Hard Rock (Miami Gardens, Mỹ)

Chuyên gia bắt kèo Na Uy vs Anh mới nhất ra sao?

Bước vào trận đại chiến tại vòng tứ kết, SBOBET link cá cược đã cập nhật tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và Tài Xỉu Na Uy vs Anh . Nhờ chiều sâu đội hình vượt trội và bản lĩnh của nhà đương kim Á quân châu Âu, “Tam Sư” nước Anh hiện đang là đội được đánh giá cửa trên.

Kèo châu á Na Uy vs Anh

Anh được xếp cửa trên với mức chấp 0.5 bàn nhờ sở hữu đội hình đồng đều và giàu kinh nghiệm ở các trận đấu loại trực tiếp. Tam Sư đã thắng 3-2 trước Mexico để vào tứ kết, đồng thời thắng 7/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ để thủng lưới trung bình 0,7 bàn/trận. Trong khi đó, Na Uy vừa tạo địa chấn khi loại Brazil 2-1, nhưng phần lớn thời gian họ gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội nguy hiểm.

=> Chọn: Anh -0.5

Kèo tài xỉu Na Uy vs Anh

Cả hai đội đều sở hữu những chân sút có khả năng tạo đột biến như Harry Kane và Erling Haaland, hứa hẹn mang đến thế trận hấp dẫn. Anh đã ghi 3 bàn vào lưới Mexico ở vòng 16 đội, còn Na Uy cũng có 2 bàn trước Brazil để nối dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp. Với chất lượng hàng công của đôi bên, trận đấu có nhiều khả năng sẽ xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Na Uy vs Anh

Na Uy đang có tinh thần rất hưng phấn sau chiến thắng trước Brazil. Nhưng Anh vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn cùng sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Harry Kane được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, trong khi Erling Haaland đủ khả năng mang về bàn thắng cho Na Uy.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 2 – 1 (Chọn cửa Anh)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Na Uy vs Anh

Sân vận động Hard Rock tại Miami sẽ là nơi diễn ra màn so tài đáng chú ý giữa Na Uy và Anh ở vòng tứ kết World Cup 2026. Na Uy đang là hiện tượng lớn của giải đấu sau khi tạo nên cú sốc bằng chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội.

Erling Haaland trở thành người hùng với cú đúp trong những phút cuối, giúp đại diện Bắc Âu lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết sau nhiều năm chờ đợi. Bên cạnh đó, Andreas Schjelderup và Fredrik Aursnes cũng ghi điểm mạnh khi vào sân từ ghế dự bị và nhiều khả năng sẽ được HLV cân nhắc trao cơ hội đá chính. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Na Uy thắng 6 trận và đạt hiệu suất ghi hơn 2 bàn mỗi trận, cho thấy hàng công vẫn là điểm mạnh lớn nhất của đội bóng này.

Ở phía đối diện, tuyển Anh cũng trải qua trận đấu đầy cảm xúc khi vượt qua đội chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 để giành quyền vào tứ kết. Tam Sư sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Jarell Quansah do án treo giò. Nhưng sự trở lại của Reece James được kỳ vọng sẽ gia cố sức mạnh cho hàng thủ.

Trên hàng công, Harry Kane tiếp tục là đầu tàu với 6 bàn thắng tại World Cup 2026, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Anh trong cuộc đối đầu với Na Uy. Đoàn quân của HLV Anh cũng đang duy trì phong độ ổn định khi thắng 7 trong 10 trận gần nhất và chỉ nhận trung bình 0,7 bàn thua mỗi trận.

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Na Uy vs Anh trong 5 trận gần nhất cho thấy Na Uy thắng 1 trận, hòa 2 và thua 2 trận trước ĐT Anh. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 20%, nổ tài 0%.

Đội hình ra sân

ĐT Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg.

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg. ĐT Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Harry Kane; Saka, Bellingham, Anthony Gordon.

Tình hình chấn thương

Na Uy: Lực lượng mạnh nhất.

Lực lượng mạnh nhất. Anh: Jarell Quansah bị treo giò. Reece James và Djed Spence vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Nhìn chung, dù Na Uy đang sở hữu tinh thần thăng hoa cùng “sát thủ” Erling Haaland. Nhà cái SBOBET vẫn đánh giá cao sự già dơ và chiều sâu đội hình của tuyển Anh ở một trận cầu mang tính chất knock-out. Trận đấu Na Uy vs Anh hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ và kịch tính đến những phút cuối cùng.