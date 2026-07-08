Đại chiến tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra lúc 8h ngày 12/7. Sau khi vất vả vượt qua vòng 1/8, Lionel Messi và các đồng đội sẽ phải đối đầu với một Thụy Sĩ đầy lỳ lợm. Hãy cùng chuyên gia SBOBET soi kèo Argentina vs Thụy Sĩ chuẩn xác nhất ngay dưới đây để giành chiến thắng.

Trận đấu : Argentina vs Thụy Sĩ

Thời gian: 8H ngày 12/7/2026

Lượt trận: vòng tứ kết World Cup 2026

Sân vận động: Arrowhead, Kansas City (Mỹ)

Chuyên gia bắt kèo Argentina vs Thụy Sĩ mới nhất ra sao?

Ngay trước thềm trận tứ kết lúc 8h ngày 12/7, nhà cái SBOBET đã chính thức niêm yết các tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và Tài Xỉu Argentina vs Thụy Sĩ. Cùng chuyên gia đưa ra những nhận định bóng đá World Cup 2026 dưới đây.

Kèo châu á Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng tại World Cup 2026 cùng hàng công đạt hiệu suất 14 bàn thắng. Dù Thụy Sĩ sở hữu hàng thủ kỷ luật và chỉ để lọt lưới 3 bàn từ đầu giải, họ sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Lionel Messi cùng các vệ tinh trên hàng công Argentina.

=> Chọn: Argentina -0.5/1

Kèo tài xỉu Argentina vs Thụy Sĩ

Thụy Sĩ thường ưu tiên lối chơi chặt chẽ và đã giữ sạch lưới trong nhiều thời điểm quan trọng, trong khi Argentina ghi ít nhất 2 bàn ở 4/5 trận đã qua. Với tính chất căng thẳng của trận tứ kết, hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng trước khi tăng tốc ở hiệp hai.

=> Chọn: Xỉu 2.5 bàn

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Dự đoán trước trận Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn, trong khi Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ gây ra không ít khó khăn bằng lối chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, bản lĩnh và chất lượng đội hình của đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ tạo nên khác biệt trong thời khắc quyết định. Chuyên gia soi kèo như sau:

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 2 – 0 (Chọn cửa Argentina)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina đang thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 khi toàn thắng cả 5 trận đã đấu. Đội bóng Nam Mỹ ghi được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 lần, với Lionel Messi tiếp tục là nguồn cảm hứng trên hàng công. Bên cạnh sức mạnh tấn công, Argentina còn cho thấy bản lĩnh đáng nể khi lần lượt vượt qua Cape Verde sau hiệp phụ và lội ngược dòng đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội.

Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng có hành trình rất thuyết phục để góp mặt ở tứ kết. Đại diện châu Âu vừa loại Colombia sau loạt sút luân lưu cân não nhờ hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Tính từ đầu giải, Thụy Sĩ mới chỉ để thủng lưới 3 bàn. Thế nhưng thử thách mang tên Argentina với hàng công giàu sức sáng tạo và hiệu quả sẽ là bài kiểm tra khó khăn nhất của họ tại World Cup 2026.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ được trang chủ sbobet thống kê trong 5 trận gần nhất cho thấy Argentina thắng 3 trận, hòa 2 trận trước Thụy Sĩ. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 60%, nổ tài 20%.

Đội hình ra sân

ĐT Argentina (4-3-3) : Emiliano Martinez; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

: Emiliano Martinez; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez. ĐT Thụy Sĩ (4-2-3-1): Gregor Kobel; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler.

Tình hình chấn thương

Argentina : Lực lượng mạnh nhất.

: Lực lượng mạnh nhất. Thụy Sĩ: Johan Manzambi vắng mặt. Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương cơ.

Nhìn chung, dù Thụy Sĩ là “ngựa ô” khó chịu, đẳng cấp nhà ĐKVĐ của Argentina vẫn được nhà cái SBOBET đánh giá cửa trên. Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và căng thẳng đến phút chót. Truy cập ngay SBOBET hôm nay để nhận tỷ lệ kèo Argentina vs Thụy Sĩ rinh tiền thưởng lớn từ trận tứ kết World Cup 2026!