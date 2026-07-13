Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra lúc 2H ngày 16/7. Cả hai đội đều đang đạt phong độ rất cao trên hành trình vào bán kết, khiến cuộc đối đầu này trở thành tâm điểm của người hâm mộ. Cùng phân tích phong độ, soi kèo Anh vs Argentina để đưa ra nhận định chính xác nhất.

Trận đấu : Anh vs Argentina

Thời gian: 2H ngày 16/7/2026

Lượt trận: vòng bán kết World Cup 2026

Sân vận động: Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ

Chuyên gia bắt kèo Anh vs Argentina mới nhất ra sao?

Trận đại chiến bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina vào lúc 2h ngày 16/7/2026 đang khiến thị trường cá cược nóng lên. Với tính chất căng thẳng của một tấm vé vào chung kết, các nhà cái đang đưa ra những tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và tài xỉu Anh vs Argentina cực kỳ hấp dẫn.

Kèo châu á Anh vs Argentina

Nhà đương kim vô địch đang sở hữu chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp, ghi 17 bàn sau 6 trận tại World Cup 2026 và duy trì hiệu suất tấn công rất ổn định. Trong khi đó, Anh dù thắng 4 trận liên tiếp nhưng hàng thủ vẫn để thủng lưới trước CHDC Congo và Na Uy. Việc này khiến họ gặp nhiều rủi ro khi đối đầu hàng công giàu kinh nghiệm của Lionel Messi và Julian Alvarez.

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Kèo tài xỉu Anh vs Argentina

Bốn trận gần nhất của Argentina đều có ít nhất 3 bàn thắng, với đội bóng của Lionel Scaloni ghi 3 bàn ở mỗi trận. Phía Anh cũng ghi từ 2 bàn trở lên trong 4 trận liên tiếp, đồng thời hàng thủ chưa tạo được sự chắc chắn. Với chất lượng tấn công của cả hai đội, trận bán kết này nhiều khả năng sẽ xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

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Dự đoán trước trận Anh vs Argentina

Kể từ thất bại trước Saudi Arabia ở trận ra quân World Cup 2022, Argentina đã trải qua 12 trận bất bại tại đấu trường World Cup và ghi ít nhất 2 bàn trong mỗi trận. Phong độ tấn công ổn định này sẽ là thử thách rất lớn dành cho hàng phòng ngự của đội tuyển Anh.

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Tam Sư sở hữu đội hình chất lượng và giàu sức cạnh tranh. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, họ hoàn toàn có thể phải trả giá trước hàng công giàu đột biến của Lionel Messi và các đồng đội.

Với phong độ ổn định cùng soi kèo nhà cái, Argentina được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Họ có nhiều cơ hội giành chiến thắng để góp mặt trong trận chung kết World Cup 2026.

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– Kết quả tỷ số: 1 – 2 (Chọn cửa Argentina)

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Tình hình trận đấu Anh vs Argentina

Đội tuyển Anh tiếp tục duy trì thành công ở các giải đấu lớn khi lọt vào bán kết World Cup 2026. Đây là lần thứ tư kể từ năm 2018 Tam Sư góp mặt trong top 4 của một giải đấu lớn.

Hành trình của thầy trò HLV Thomas Tuchel không hề dễ dàng. Sau vòng bảng chưa thật sự thuyết phục, Anh lần lượt vượt qua CHDC Congo và đánh bại Na Uy sau hiệp phụ ở tứ kết. Jude Bellingham là người hùng với cú đúp giúp Tam Sư lội ngược dòng để giành vé đi tiếp.

Theo thống kê sbobet.com đội tuyển Anh đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và đều ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn để lộ nhiều khoảng trống, điều khiến HLV Tuchel chưa thực sự hài lòng. Trước đối thủ mạnh như Argentina, Anh sẽ cần thi đấu chắc chắn hơn nếu muốn giành quyền vào chung kết.

Ở phía bên kia, Argentina tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Họ lần lượt vượt qua Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ để góp mặt ở bán kết. Đặc biệt, Argentina đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước Ai Cập khi bị dẫn 0-2 nhưng vẫn giành chiến thắng sau hiệp phụ.

Chiến thắng trước Thụy Sĩ là trận thắng thứ 13 liên tiếp của đội bóng do Lionel Scaloni dẫn dắt kể từ tháng 9 năm ngoái. Chỉ cần thêm hai chiến thắng nữa, Argentina sẽ lần thứ tư bước lên ngôi vô địch World Cup.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Anh vs Argentina trong 5 trận gần nhất cho thấy Anh thắng 2 trận, hòa 3 trước Argentina. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 40%, nổ tài 60%.

Đội hình ra sân

ĐT Anh : Pickford; Konsa, Guehi, O’Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Harry Kane; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon.

: Pickford; Konsa, Guehi, O’Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Harry Kane; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon. ĐT Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martinez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister.

Tình hình chấn thương

Anh: Jordan Henderson chấn thương cổ tay. Jarell Quansah bị treo giò.

Jordan Henderson chấn thương cổ tay. Jarell Quansah bị treo giò. Argentina: Facundo Medina chấn thương bắp chân.

Với phong độ ổn định cùng dàn cầu thủ chất lượng, Anh và Argentina được kỳ vọng sẽ tạo nên trận bán kết hấp dẫn. Người chơi nên cân nhắc kỹ phong độ, thống kê đối đầu và biến động tỷ lệ kèo Anh vs Argentina trước khi đưa ra lựa chọn. Từ đó giúp anh em tăng cơ hội chiến thắng ở trận cầu tâm điểm này.