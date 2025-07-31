Game Zombie Party Sbobet thuộc thể loại trò chơi bắn cá trực tuyến hấp dẫn. Người chơi sẽ hóa thân thành thợ săn trong cuộc chiến thây ma. Với chủ đề hấp dẫn như vậy anh em không thể bỏ lỡ trò chơi lần này.

Giới thiệu trò chơi Zombie Party Sbobet

Zombie Party Sbobet là game cá cược với thiết kế vô cùng độc đáo. Trò chơi này đưa người chơi vào một thành phố bị thây ma xâm chiếm, và nhiệm vụ chính của bet thủ chính là tiêu diệt chúng. Mỗi khi tiêu diệt thành công một thây ma, người chơi sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn và bất ngờ.

Điểm đặc biệt nhất của trò chơi zombie party Sbobet chính là cách chơi đơn giản nhưng đầy lôi cuốn. Nhờ vào sự chăm chút tỉ mỉ về mặt hình ảnh và âm thanh, khiến trò chơi trở nên vô cùng hấp dẫn.

Với sự hợp tác giữa nhà phát triển Spadegaming, tựa game giải trí này đã có mặt tại cổng cược Sbobet. Nó mang đến một làn gió mới cho các bet thủ, giúp họ có thêm nhiều sự lựa chọn hấp dẫn khi tham gia cá cược.

Luật chơi game Zombie Party tại Sbobet chi tiết

Trước khi bắt đầu săn thưởng đầu tiên anh em cần nắm được quy định game zombie party tại Sbobet. Những trò chơi này

Quy định săn thưởng

Bước vào phòng chơi zombie party Sbobet, anh em sẽ tiến hành điều chỉnh chế độ súng và bắt đầu nhiệm vụ tiêu diệt các thây ma trong thành phố. Mỗi thây ma bị hạ sẽ mang lại phần thưởng tương ứng cho người chơi.

Tiền thưởng sẽ được tính dựa trên giá trị viên đạn nhân với hệ số của thây ma bị tiêu diệt. Đồng thời số tiền này sẽ được cập nhật trực tiếp vào tài khoản. Do đó càng tiêu diệt nhiều thây ma, phần thưởng nhận được sẽ càng lớn.

RTP & Độ biến động

Zombie Party của nhà phát hành Spade Gaming không giống như các máy đánh bạc thông thường. Trò chơi mang đến một trải nghiệm hành động điện tử đầy thú vị trên các cuộn phim, với sự xuất hiện của những thây ma đi bộ và nhạc rock nền. Từ đó tạo nên một không khí đầy phấn khích trong mỗi vòng quay.

Tuy nhiên, cách chơi zombie party Sbobet có thể khiến người mới bắt đầu cảm thấy bối rối. Anh em sẽ không chơi theo kiểu lưới quen thuộc và không có biểu tượng Scatter để kích hoạt vòng quay miễn phí Zombie Party. Vì đây là một trò chơi mang phong cách điện tử, nên không có thông tin cụ thể về tính biến động của nó.

Phòng đặt cược

Hiện nay trò chơi zombie party Sbobet có 3 phòng chơi cho anh em lựa chọn. Mỗi phòng cược sẽ có quy định về mức cá cược khác nhau.

Người Cấp Dưới: 0.1 đến 5 xu.

Chuyên Gia: 1 đến 50 xu.

Thần Thánh: 10 đến 500 xu.

Vũ khí thây ma

Trò chơi cung cấp nhiều vũ khí mạnh mẽ giúp bet thủ dễ dàng tiêu diệt thây ma cấp cao, bao gồm:

Búa đồ chơi: Sức công phá lớn, hiệu quả với thây ma tầm trung, và có tính năng bắt quái độc đáo.

Sức công phá lớn, hiệu quả với thây ma tầm trung, và có tính năng bắt quái độc đáo. Chảo của hàng xóm: Độ chính xác cao hơn các vũ khí khác trong game.

Độ chính xác cao hơn các vũ khí khác trong game. Cây đàn bị ma ám: Chính xác khi chiến đấu và mang tính giải trí. Từ đó tạo cảm giác như ngôi sao nhạc Rock, được nhiều bet thủ ưa chuộng.

Chính xác khi chiến đấu và mang tính giải trí. Từ đó tạo cảm giác như ngôi sao nhạc Rock, được nhiều bet thủ ưa chuộng. Búa đinh: Sát thương cao nhất, thích hợp cho những tay săn thưởng mạnh mẽ, giúp dễ dàng hạ gục nhiều zombie.

Tính năng độc đáo

Ngoài các giá trị thưởng trong bảng, trò chơi còn có một số thây ma đặc biệt với tính năng riêng biệt:

Thây ma Hẹn giờ: Giá trị thưởng từ 10x đến 60x. Khi hạ gục, sẽ kích hoạt vụ nổ toàn màn hình, loại bỏ thây ma thường, ngoại trừ thây ma VIP.

Giá trị thưởng từ 10x đến 60x. Khi hạ gục, sẽ kích hoạt vụ nổ toàn màn hình, loại bỏ thây ma thường, ngoại trừ thây ma VIP. Thây ma Kappa: Giá trị thưởng 20x. Khi hạ gục, màn hình sẽ bị đóng băng, giữ các thây ma đứng yên trong 10 giây.

Giá trị thưởng 20x. Khi hạ gục, màn hình sẽ bị đóng băng, giữ các thây ma đứng yên trong 10 giây. Skull Rider: Không có giá trị thưởng, nhưng khi hạ gục, người chơi sẽ nhận thêm 20 lượt đánh miễn phí.

Bảng trả thưởng

Mỗi một thây ma trong game Zombie Part Sbobet sẽ ứng với tỷ lệ thưởng riêng biệt. Nhưng hệ số thưởng càng cao thì khả năng tiêu diệt cũng càng khó hơn rất nhiều lần.

Cách tham gia đặt cược Zombie Part tại Sbobet

Nếu bạn yêu thích thể loại trò chơi độc đáo này thì hãy vào trang Sbobet để tham gia game Zombie Part. Anh em hãy thực hiện theo các bước dưới đây như sau:

Bước 1: Chọn nhà cái

Trước tiên anh em hãy thực hiện đăng nhập vào Sbobet bằng đường link dưới đây. Trường hợp là người chơi mới thì điền thông tin vào form đăng ký. Sau đó anh em nạp tiền vào tài khoản theo hình thức cho phép.

Bước 2: Game cá cược

Người chơi thực hiện chọn mục “Bắn cá” sau đó tìm kiếm game “Zombie Part”. Khi hệ thống vào giao diện trò chơi anh em hãy chọn 1 trong 3 sảnh cược phù hợp nhất cho mình.

Bước 3: Tiến hành bắn cá

Tiếp theo anh em chọn chế độ súng phù hợp để tiến hành săn thưởng thây ma. Tất cả tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản game. Sau khi kết thúc tiền sẽ được cập nhật và anh em có thể rút tiền Sbobet về tài khoản chính của mình ngay.

Nút điều khiển trong game

Để người chơi thuận tiện hơn trong quá trình chơi game Zombie Part Sbobet dưới đây chúng tôi xin chia sẻ bảng điều khiển trong game.

Súng: Người chơi điều kiển súng và nhấn vào thây ma mình muốn hạ gục.

Người chơi điều kiển súng và nhấn vào thây ma mình muốn hạ gục. (-)/(+): Cài đặt mức cược cao hoặc thấp trong một lần bắn.

Cài đặt mức cược cao hoặc thấp trong một lần bắn. (i): Xem luật chơi, tỷ lệ trả thưởng,…

Xem luật chơi, tỷ lệ trả thưởng,… Auto: Bật chế độ tự động chơi.

Bật chế độ tự động chơi. Target: Chế độ ngắm bắn mục tiêu.

Trên đây là toàn bộ thông tin game Zombie Part Sbobet chi tiết nhất. Nhìn chung đây là thể loại trò chơi bắn cá độc đáo. Chính vì vậy anh em sẽ có trải nghiệm mới lạ hơn so với những game bắn cá trước đó.