Xổ số Dong Sbobet là một trong những game hấp dẫn đặc biệt là dành cho lô thủ. Người chơi sẽ được tham gia với đa dạng hình thức đặc cược tương ứng với tỷ lệ thưởng cao. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay thông tin mới nhất.

Tìm hiểu chung về xổ số Dong Sbobet

Xổ số Dong Sbobet là hình thức trò chơi xổ số nhanh. “Dong” ở đây không phải là tiền tệ Việt Nam (VND), mà thường là tên viết tắt hoặc cách gọi tắt của một loại trò chơi cụ thể trên hệ thống nội bộ của nhà cái Sbobet.

Để biết được “Xổ số Dong là gì” anh em hãy tìm hiểu thêm đặc điểm chung game cược này như sau:

Mỗi vòng quay có kết quả trong thời gian rất ngắn, thường từ 30 giây đến 3 phút. Do đó người chơi có thể tham gia liên tục và nhận kết quả ngay.

Người chơi chọn các con số (thường trong khoảng từ 1 đến 10, 1 đến 20, hoặc 1 đến 49…) và hệ thống sẽ rút ra các con số ngẫu nhiên. Nếu khớp với lựa chọn, người chơi thắng.

Vì là game may rủi có xác suất thấp khi chọn đúng nhiều con số, tỷ lệ thắng cao hơn đi kèm với mức thưởng hấp dẫn.

Hệ thống tạo số ngẫu nhiên được chứng nhận đảm bảo minh bạch và công bằng.

Các loại hình cá cược xổ số Dong tại Sbobet

Hiện nay có hai loại hình xổ số Dong Sbobet cho anh em lựa chọn. Mỗi hình thức cược này sẽ có ưu điểm và đặc điểm khác nhau cho lô thủ. Cùng xem qua dữ liệu chi tiết dưới đây.

Xổ số DD12

DD12 là một trò chơi bingo trực tuyến đơn giản, trong đó mỗi vòng chơi sẽ rút ngẫu nhiên một quả bóng từ 12 số không trùng lặp (từ 1 đến 12) bằng hệ thống Random Number Generator (RNG). Tỷ lệ hoàn trả cho người chơi (RTP) của DD12 dao động từ 90.00% đến 97.53%. Anh em có thể xem danh sách đầy đủ tỷ lệ RTP cho từng loại cược trong DD12 dưới đây.

Lớn / Nhỏ (Big / Small) Lớn (Big): Số được rút là từ 7 đến 12. Tỷ lệ thanh toán: 1.95 Nhỏ (Small): Số được rút là từ 1 đến 6. Tỷ lệ thanh toán: 1.95

Chẵn / Lẻ (Odd / Even ) Lẻ (Odd): Số được rút là số lẻ (1, 3, 5, 7, 9, 11). Tỷ lệ thanh toán: 1.95 Chẵn (Even): Số được rút là số chẵn (2, 4, 6, 8, 10, 12). Tỷ lệ thanh toán: 1.95

) Màu sắc (Color) Đỏ (Red): Số được rút là 1, 2 hoặc 3. Tỷ lệ thanh toán: 3.85 Vàng (Yellow): Số được rút là 4, 5 hoặc 6. Tỷ lệ thanh toán: 3.85 Xanh dương (Blue): Số được rút là 7, 8 hoặc 9. Tỷ lệ thanh toán: 3.85 Xanh lá (Green): Số được rút là 10, 11 hoặc 12. Tỷ lệ thanh toán: 3.85

Số đơn lẻ (Single Number) Đặt cược vào một số cụ thể từ 1 đến 12. Nếu số đó được rút, bạn thắng. Tỷ lệ thanh toán: 11.42



Xổ số DD24

DD24 là một trò chơi bingo trực tuyến đơn giản, trong đó mỗi vòng chơi sẽ rút ngẫu nhiên một quả bóng từ 24 số không trùng lặp (từ 1 đến 24) bằng hệ thống Random Number Generator (RNG).

Để đảm bảo tính công bằng trong trò chơi, hệ thống RNG tạo ra các số ngẫu nhiên riêng biệt cho mỗi trò chơi. Anh em hãy đặt cược vào các hình thức dưới đây.

Lớn / Nhỏ Lớn: Số từ 13–24 → Tỷ lệ: 1.95 Nhỏ: Số từ 1–12 → Tỷ lệ: 1.95

Chẵn / Lẻ Lẻ: Các số lẻ (1, 3, 5, … 23) → Tỷ lệ: 1.95 Chẵn: Các số chẵn (2, 4, 6, … 24) → Tỷ lệ: 1.95

Đỏ / Đen Đỏ: Các số 1, 3, 6, 8, … 22 → Tỷ lệ: 1.95 Đen: Các số 2, 4, 5, 7, … 23 → Tỷ lệ: 1.95

8 số đầu / 8 số giữa / 8 số cuối 8 số đầu (1–8) → Tỷ lệ: 2.90 Tiếp theo 8 số giữa (9–16) → Tỷ lệ: 2.90 8 số cuối (17–24) → Tỷ lệ: 2.90

Số đơn Chọn 1 số cụ thể (từ 1 đến 24). Nếu số trúng → Tỷ lệ: 22.85



Cách tham gia xổ số Dong tại Sbobet

Với đa dạng cửa cược được chúng tôi chắc hẳn nhiều anh em mong muốn tham gia game Dong Sbobet. Xem ngay hướng dẫn cách chơi dưới đây để cá cược thành công ngay lần đầu tiên.

Điều kiện & điều khoản chung

Trước khi bắt đầu trò chơi cá cược anh em hãy xem qua quy định chung xổ số dong dưới đây.

Kết quả: Kết quả của tất cả các bàn chơi xổ số Dong Sbobet sẽ được hiển thị ngay lập tức trên báo cáo lịch sử kết quả.

Kết quả của tất cả các bàn chơi xổ số Dong Sbobet sẽ được hiển thị ngay lập tức trên báo cáo lịch sử kết quả. Hành vi gian lận: Nhà cung cấp có quyền hủy hoặc vô hiệu hóa lượt rút hoặc cược nếu nghi ngờ người chơi có hành vi gian lận. Hoặc thông đồng hoặc hoạt động bất hợp pháp khác.

Nhà cung cấp có quyền hủy hoặc vô hiệu hóa lượt rút hoặc cược nếu nghi ngờ người chơi có hành vi gian lận. Hoặc thông đồng hoặc hoạt động bất hợp pháp khác. Lỗi hệ thống: Trong trường hợp xảy ra lỗi (do nhập sai từ quản trị viên) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc tạo và sử dụng tỷ lệ cược không chính xác cho xổ số dong. Như vậy nhà cung cấp có quyền hủy hoặc vô hiệu hóa lượt rút hoặc cược bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp xảy ra lỗi (do nhập sai từ quản trị viên) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc tạo và sử dụng tỷ lệ cược không chính xác cho xổ số dong. Như vậy nhà cung cấp có quyền hủy hoặc vô hiệu hóa lượt rút hoặc cược bị ảnh hưởng. Cược đã xác nhận: Các cược đã được xác nhận với mã số Draw ID cụ thể sẽ vẫn được tính ngay cả khi thành viên đăng xuất hoặc bị ngắt kết nối khỏi trò chơi vì bất kỳ lý do gì.

Các bước tham gia đặt cược

Anh em hãy thực hiện tham gia cá cược xổ số dong tại nhà cái Sbobet theo các bước dưới đây.

Bước 1: Anh em truy cập vào trang cược Sbobet bằng đường link chính thức. Tiếp theo đăng ký tài khoản cược.

Bước 2: Khi vào giao diện cá cược anh em nạp tiền vào Sbobet bằng hình thức phù hợp.

Tiếp theo: Trở lại giao diện nhà cái, anh em chọn mục “Xổ số & keno” và chọn game “Xổ số dong”.

Bước 4: Cuối cùng người chơi chọn hình thức cá cược, số tiền cược và chờ kết quả từ hệ thống.

Lý do nên chơi xổ số Dong tại Sbobet?

Xổ số Dong tại Sbobet thu hút đông đảo người chơi nhờ cách chơi mới lạ và nhiều quyền lợi hấp dẫn. Dưới đây là những lý do anh em không nên bỏ qua:

Xổ số Dong mang đến mức thưởng cao vượt trội. Khi trúng số, hệ thống sẽ tự động cập nhật tiền thưởng vào tài khoản người chơi một cách minh bạch và nhanh chóng.

Người chơi được lựa chọn đa dạng hình thức cược như: Tài/Xỉu, Chẵn/Lẻ, Đỏ/Đen, 8 số đầu/cuối… Giúp trải nghiệm không bị nhàm chán và tăng thêm khả năng chiến thắng.

Trò chơi có tốc độ quay nhanh, chỉ từ vài giây đến vài phút. Sbobet còn sử dụng hệ thống tạo số ngẫu nhiên (RNG), đảm bảo kết quả công bằng và tạo độ tin cậy tuyệt đối.

Trên đây là những thông tin giúp anh em hiểu hơn về xổ số dong Sbobet. Người chơi hãy thực hiện đăng ký tài khoản Sbobet và đừng quên cập nhật chương trình khuyến mãi Sbobet thành công.