Posted in

Chuyên gia dự đoán, soi kèo bóng đá Ba Lan vs BĐN 1H45 ngày 13/10/2024 diễn ra tại lượt thứ 3 Nations League 2024/25. Xem thông tin phân tích kèo chấp, tài xỉu và kết quả trận đấu Ba Lan vs BĐN cùng Sbobet com chính xác.

Chuyên gia bắt kèo Ba Lan vs BĐN mới nhất ra sao?

Tổng quan nhận định mức kèo bóng đá giữa Ba Lan vs BĐN được đưa ra. Giới chuyên môn gợi ý bắt kèo châu á, kèo tài xỉu và tỉ số trận tối nay như thế nào? Cùng theo dõi để có sự lựa chọn thích hợp nhất.

THẢ GÀ DỰ ĐOÁN TẠI SBOBET – SĂN TIỀN THƯỞNG KHÔNG GIỚI HẠN

Kèo châu á Ba Lan vs Bồ Đào Nha

Trong 2/3 trận vừa qua của Bồ Đào Nha có kết quả nổ cửa tài gần nhất. Phía ĐT Ba Lan thắng kèo mà giữ sạch lưới trong 4/5 trận. Trong khi đó, Torino thua kèo 3/4 trận gần nhất. Với những thông số được phân tích, gợi ý dự đoán bóng đá bắt kèo châu á trận tối nay nghiêng về cửa đội khách Bồ Đào Nha.

=> Chọn: Bồ Đào Nha 1/1.5 trái

Kèo tài xỉu Ba Lan vs BĐN

Croatia ghi ít nhất 3 bàn trong hiệp đấu đầu tiên ở 6/9 trận gần nhất. Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở 4/5 trận sân nhà vừa qua. Thật trùng hợp khi Ba Lan cũng để thủng lưới ít nhất 3 bàn ở 4/6 chuyến làm khách gần đây. Trận này khó có ngoại lệ.

=> Chọn: Xỉu 2.5/3 trái

Dự đoán trước trận Ba Lan vs Bồ Đào Nha

Với phong độ thi đấu ổn định, cùng lợi thế sân nhà, cơ hội giành chiến thắng của Selocao trong trận này khá lớn. Theo dự đoán từ siêu máy tính tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha trên 60% với cách biệt 2-1.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 2 (Chọn cửa Bồ Đào Nha)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Ba Lan vs BĐN

Ba Lan vừa gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 3-2 trên sân của Scotland ngay trong lượt trận đầu tiên. Sự tỏa sáng rực rỡ của lão tướng Robert Lewandowski với 1 bàn thắng và 1 phá kiến tạo) đã giúp cho Đại Bàng Trắng vượt qua được Scott McTominay.

Tại lượt trận thua hai, họ đụng độ với Croatia với kết quả thua 0-1 trên sân khách. Như vậy, Ba Lan đang xếp thứ 3 với 3 điểm và đứng sau Croatia và Bồ Đào Nha.

Vừa qua, pha lập công sớm của hậu vệ Diogo Dalot đã tạo tiền đề cho siêu sao Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp giúp Bồ Đào Nha dành chiến thắng 2-1 trong trận mở màn Nations League trước Croatia và Scotland.

Có thể thấy tại tứ kết Euro 2024, Selecao đang có những phản ứng tích cực khi trở lại, điều này cũng được giúp cho cầu thủ mang về nhiều kỷ lục ra sân nhiều nhất.

Lợi thế dành cho Bồ Đào Nha là họ được chơi trên sân nhà trong hai lượt trận đầu tiên. Sau chiến thắng trước Croatia, Ronaldo và các đồng đội đang tự tin hướng đến việc đánh bại Ba Lan – đối thủ mà họ chưa bao giờ ngán mỗi khi chạm trán.

Lịch sử chạm trán của hai đội

21/11/2018 Bồ Đào Nha 1-1(1-0) Ba Lan

12/10/2018 Ba Lan 2-3(1-2) Bồ Đào Nha

1/7/2016 Bồ Đào Nha 1-1(1-1) Ba Lan

01/03/2012 Ba Lan 0-0(0-0) Bồ Đào Nha

09/09/2007 Bồ Đào Nha 2-2(0-1) Ba Lan

=> Thành tích đối đầu vừa qua của Ba Lan vs BĐN. hòa 4 và thua 1 trận trước Bồ Đào Nha. Tương ứng với kê 75% thắng kèo châu á và thắng tài 60%.

Đội hình ra sân

ĐT Ba Lan (3-5-2): Bulka; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Szymanski, Urbanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski.

Bulka; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Szymanski, Urbanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski. Lực lượng Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Costa; Dalot, Dias, A. Silva, Mendes; Neves, Vitinha; B. Silva, Fernandes, Leao; Ronaldo

Tình hình chấn thương

Ba Lan cũng không có sự phục vụ của bộ đôi kỳ cựu Kamil Grosicki và Wojciech Szczesny khi cả hai đã tuyên bố chia tay ĐTQG, còn tiền đạo Arkadiusz Milik của Juventus vắng mặt vì chấn thương.

cũng không có sự phục vụ của bộ đôi kỳ cựu Kamil Grosicki và Wojciech Szczesny khi cả hai đã tuyên bố chia tay ĐTQG, còn tiền đạo Arkadiusz Milik của Juventus vắng mặt vì chấn thương. HLV Roberto Martinez khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha

Dựa theo góc nhìn và nhận định soi kèo bóng đá Ba Lan vs Bồ Đào Nha Nations League 2024/25 sắp tới đây. Anh em bet thủ có thể tham gia dự đoán và đưa ra sự lựa chọn phù hợp cùng nhà cái uy tín Sbobet.